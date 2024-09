Tanques: A Batalha Decisiva da Guerra de 1932

Astounding Stories of Super-Science, janeiro de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. I Nº 1: Tanques

Astounding Stories of Super-Science, janeiro de 1930: VOL. I Nº 1 - Tanques

Por Murray Leinster

... A batalha decisiva da Guerra de 1932 foi a primeira em que o uso da infantaria foi praticamente descontinuado ...

—História dos Estados Unidos, 1920-1945 (Gregg-Harley).

Fileiras e mais fileiras de monstros rugiam, indo avidamente com armas famintas para a batalha.

O cheiro persistente e oleoso de gás de neblina estava por toda parte, até na caixinha de remédios. Do lado de fora, o mundo todo estava encoberto pela espessa névoa cinza que rolava lentamente pelo campo com a brisa. Os ruídos que vinham dele eram curiosamente abafados - o gás de neblina silencia um pouco todos os ruídos - mas em algum lugar à direita a artilharia estava acertando algo com o projétil HE, e havia aquelas pequenas explosões subcorrentes que falavam de tanques em ação. À direita, ouviu-se um tiroteio distante de metralhadora. No meio houve um silêncio absoluto e solene.

O sargento Coffee, de má reputação e desrespeitoso com a aparência, estava esparramado sobre um dos assentos dos artilheiros e falando em um telefone de campo enquanto a lama escorria dele. O cabo Wallis, igualmente enlameado e ainda mais desonesto, fabricava meticulosamente um cigarro completo com as guimbas de quatro outros. Ambos eram infantaria de fuzil. Nenhum dos dois tinha o direito ou a razão de estar ocupando um posto definitivamente da seção de metralhadoras. O fato de a tripulação da metralhadora estar toda morta não parecia fazer muita diferença para o QG do setor do outro lado da linha telefônica, a julgar pelas perguntas que estavam sendo feitas.

"Eu lhe digo", disse o sargento Coffee, "eles estão mortos... Sim, todos mortos. Tão mortos quanto quando eu lhe disse da primeira vez, talvez até mais mortos... Gás, é claro. Eu não sei de que tipo... Sim. Eles estão com suas máscaras."

Ele esperou, olhando especulativamente para o cigarro que o cabo Wallis fabricava. Começou a parecer imponente. O cabo Wallis olhou-o com afeição. O sargento Coffee colocou a mão sobre o bocal e olhou atentamente para o companheiro.

"Dá uma tragada nisso, Pete", ele sugeriu. "Eu vou escorregar para vocês em um minuto."

O cabo Wallis assentiu e começou a acender o cigarro com infinita arte. Ele deu uma baforada delicada, inalou com o cuidado que um homem aprende quando tem tanto tabaco e nunca espera obter mais, e relutantemente o entregou ao sargento Coffee.

O sargento Coffee esvaziou os pulmões em um suspiro de expectativa. Levou o cigarro aos lábios. Queimou brilhantemente enquanto ele a desenhava. Sua ponta tornou-se cada vez mais brilhante até ficar branca e quente, e o papel estalou quando a linha de fogo subiu pelo tubo.

"Ei!" disse o cabo Wallis alarmado.

O sargento Coffee acenou para que ele se afastasse e seu peito se expandiu até o limite máximo de sua blusa. Quando seus pulmões não aguentaram mais, ele parou de tragar, devolveu grandiosamente cerca de um quarto do cigarro ao cabo Wallis e soprou uma nuvem de fumaça em pequenos pingos até que ele teve que ofegar.

"Quando você não tem muito tempo", disse o sargento Coffee amigavelmente, "isso é um fumo rápido."

O cabo Wallis olhou para os restos de seu cigarro com ar lamentável.

"Inferno!" disse o cabo Wallis melancolicamente. Mas ele fumou o que sobrou.

"Sim", disse o sargento Coffee de repente, no telefone de campo, "ainda estou aqui, e eles ainda estão mortos... Escute, senhor policial, estou com um olho roxo e várias contusões. Além disso minha máscara de gás estourou. Liguei para você para fazer um favor. Pretendo ir para lugares distantes... Sinos do inferno! Não há mais ninguém no exército... — Ele parou e o ressentimento morreu. em espanto de olhos arregalados. "Sim... Sim... Sim... Entendi, Loot. Tudo bem, vou ver o que posso fazer. Sim... Gostaria que meu seguro fosse pago . Sim."

Ele desligou, melancólico, e virou-se para o cabo Wallis.

"Temos que ser heróis", anunciou ele amargamente. "Sente-se aqui na névoa fedorenta e espere que um tanque apareça e nos acabe. Somos o único posto de escuta em três quilômetros de frente. Aquele novo gás deles acabou com todo o resto sem relatório."

Ele examinou as figuras amassadas, que haviam sido os ocupantes originais da caixa de remédios. Usavam o mesmo uniforme que ele e quando tirou a máscara de gás de um deles o rosto do homem estava estranhamente tranquilo.

"Uma guerra infernal", disse o sargento Coffee amargamente. "Aqui nossa gangue é exterminada por um helicóptero. Não vejo a luz do sol há uma semana e só me restam quatro pontas. Sorte que comecei a salvá-las." Ele vasculhou astutamente. "Esse cara tem meio saco de fazer. Digamos que era Loot'n't Madison na linha, então. Transferido de nossa gangue alguns meses atrás. Eles o cortaram na fila para me ouvir e fazer certeza de que eu era quem dizia ser. Ele reconheceu minha voz."

O cabo Wallis, depois de fumar até a última e última tragada, apagou o cigarro e guardou no bolso os fragmentos de uma bituca.

"O que temos que fazer?" ele perguntou, observando o sargento Coffee dividir o tesouro em duas partes escrupulosamente exatas.

"Nada", disse Coffee amargamente, "exceto descobrir como essa gangue foi exterminada, e algumas coisinhas assim. Metade da linha de frente está no ar, os aviões não podem ver nada, o' claro, e ninguém se atreve a cortar o gás de neblina para olhar. Ele não falou muito, mas disse, pelo amor de Deus, descubra alguma coisa.

O cabo Wallis exultou com um quarto de um saco de tabaco e guardou-o.

"A infantaria sempre pega a ponta suja do bastão", disse ele sombriamente. "Vou enrolar um inteiro, pré-guerra, e fumar agora."

"Claro que sim", disse Coffee. Ele examinou sua máscara de gás por força do hábito antes de sair para a névoa mais uma vez, então a jogou de lado com desdém. "Máscaras de gás, inferno! Não vale a pena ter. Vamos."

O cabo Wallis o seguiu ao emergir do pequeno cone redondo da caixa de remédios.

A névoa cinzenta que era gás de neblina pairava sobre tudo. Havia uma certa brisa soprando, mas a névoa era tão densa que parecia não se mover. Estava longe o suficiente das chamas de neblina para que o menor traço de estrias tivesse desaparecido. Quinze milhas ao norte, os sinalizadores de nevoeiro foram colocados, agrupados às centenas e aos milhares, queimando um após o outro quando o serviço de nevoeiro os acionou, e enviando suas incríveis massas de vapor cinza espesso em longos fios que se espalharam ao vento. , uniram-se e criaram uma cortina de fumaça para a qual os insignificantes esforços da última guerra - a guerra que tornaria o mundo seguro para a democracia - eram como nada.

Aqui, quinze milhas abaixo do vento das chamas, era possível ver claramente em um círculo de aproximadamente um metro e meio de diâmetro. Na borda desse círculo, os contornos começaram a se confundir. A três metros, todas as formas eram os volumes mais fracos, os contornos mais indistintos. A quinze pés tudo era invisível, escondido atrás de uma cortina de névoa.

"Procure por aí", disse Coffee melancolicamente. "Talvez encontremos um projétil, ou rastros de um tanque ou algo assim que jogou o gás aqui."

Era um tanto ridículo procurar qualquer coisa naquela massa de vapor. A três metros de distância, eles podiam se distinguir como contornos indistintos, nada mais. Mas nem lhes ocorreu lamentar a névoa. A guerra que já havia sido batizada, pelos políticos da pátria, de a última guerra, sempre foi travada na névoa. A infantaria não poderia resistir aos tanques, os tanques não poderiam sobreviver sob o fogo de artilharia dirigido por aeronaves - não quando quarenta canhões dispararam salvas para a aeronave localizar - e nem a artilharia nem a aeronave poderiam tirar vantagem de uma vitória que, sob condições especiais, poderia ganhar. Os estados-maiores dos Estados Unidos e da nação proeminente — digamos, o Império Amarelo — em guerra com ele chegaram a uma única conclusão. Tanques ou infantaria eram necessários para o uso de vitórias. A infantaria pode ser destruída por tanques. Mas os tanques podem ser escondidos dos observadores aéreos por cortinas de fumaça.

O resultado foi o gás de neblina, que estava sendo usado por ambos os lados da maneira mais moderna quando, com sua própria unidade aniquilada e vagando sem rumo na direção geral da retaguarda americana, o sargento Coffee e o cabo Wallis tropeçaram em uma pílula americana. caixa com sua pequena guarnição morta. Por quarenta milhas em uma direção e talvez trinta na outra, o vapor pairava sobre a terra. Estava sendo soprado pelo vento, é claro, mas era suficientemente mais pesado que o ar para se agarrar ao nível do solo, e as indústrias das duas nações estavam se esforçando ao máximo para atender às demandas de seus respectivos exércitos por seu material.

O banco de neblina não tinha menos de trinta metros de espessura - uma nuvem de partículas impalpáveis impenetráveis a qualquer olho ou câmera, por mais astutamente filtradas que fossem. E sob aquele colchão de pálida opacidade os tanques rastejavam pesadamente. Eles cambaleavam e estrondeavam em suas missões mortais, rudes e bárbaros, ouvindo uns aos outros por meio de uma miríade de dispositivos, travados em um conflito desesperado de curto alcance quando se encontravam e emitindo nuvens de vapor mortal, contra as quais as máscaras de gás não havia proteção, quando se depararam com a infantaria oposta.

Os soldados de infantaria, porém, eram poucos. Seu principal objetivo era relatar a aproximação ou passagem de tanques, e as trincheiras não serviam para eles. Eles ocupavam pequenos postos de escuta desarmados com telefones de campo, pequenos conjuntos de campainhas sem fio ou terrestres para relatar o inimigo antes que ele os dominasse. Eles seguravam pequenas caixas de comprimidos, equipadas com canhões antitanque que às vezes - embora raramente - conseguiam acertar um projétil, apontado principalmente pelo som, antes que o tanque passasse por cima do canhão e dos artilheiros.

E agora o sargento Coffee e o cabo Wallis tateavam naquela névoa ofuscante. Havia dois sistemas de postos de escuta escondidos nele, cada um de reconhecidamente pouco valor de combate, mas cada um deles profundo e composto por uma infinidade de pequenos postos pontuais onde dois ou três homens estavam estacionados. Os postos americanos, por seus relatórios, haviam assegurado ao comando que todos os tanques inimigos estavam do outro lado de uma certa linha definida. Seus próprios tanques, recebendo sinais de reconhecimento, passavam e repassavam entre eles, rondando em busca de invasores. Os tanques inimigos rastejaram sobre a mesma patrulha terrível em seu próprio lado.

Mas três quilômetros da frente americana de repente ficaram em silêncio. Cem telefones deixaram de fazer relatórios ao longo da linha mais próxima do inimigo. Enquanto Coffee e Wallis tropeçavam na pequena caixa de remédios, procurando algum indício de como os ocupantes originais do pequeno ponto forte haviam sido exterminados, a segunda linha de postos de observação começou a desaparecer.

Ora um, ora outro deixou abruptamente de se comunicar. Meia dúzia estava conversando com o quartel-general do setor e interrompeu as palavras. Os fios permaneceram intactos. Mas em quinze minutos estressantes, uma segunda centena de postos parou de fazer relatórios e parou de responder ao sinal de consulta. O GHQ estava exigindo explicações em sotaques nítidos que diziam que o assunto estava sendo levado muito a sério. E então, enquanto o oficial no comando do quartel-general do setor de segunda linha explicava freneticamente que estava fazendo tudo o que qualquer homem poderia fazer, ele parou entre duas palavras e depois disso também parou de se comunicar.

O quartel-general do setor da linha de frente parecia inexplicavelmente ter escapado de qualquer destino que tivesse alcançado todos os seus postos, mas só podia relatar que eles aparentemente haviam deixado de existir sem aviso prévio. Tanques americanos, rondando a área que havia desaparecido, anunciaram que nenhum tanque inimigo havia sido visto. O G-81, tropeçando em uma caixa de remédios não mais do que dez minutos depois de silenciar, se ofereceu para investigar. Um membro de sua tripulação, com uma máscara de gás, saiu pela porta de bombordo. Imediatamente depois disso, os relatórios sem fio do G-81 pararam de chegar.

A situação foi claramente mostrada no enorme tanque que havia sido construído para servir como GHQ Esse tanque tinha vinte metros de comprimento e estava escondido na névoa com uma ninhada de outros tanques menores agrupados perto dele, de cada um dos quais um cabo corria para os telefones e instrumentos do monstro maior. Mais longe na névoa, é claro, havia outros tanques, centenas deles, todos máquinas de combate, silenciosos e imóveis agora, mas infinitamente prontos para proteger o cérebro do exército.

O quadro de manobras do GHQ mostrava a batalha como nenhum observador poderia ter visto. Um mapa estava aberto em um tabuleiro monstruoso, sob uma luz branca impiedosa. Era um mapa de todo o campo de batalha. Pequenas faíscas rastejavam aqui e ali sob o mapa, e havia centenas de alfinetes com cabeças de cores diferentes para marcar a posição desta e daquela coisa. As faíscas rastejantes eram as posições relatadas dos tanques americanos, tornadas visíveis como as posições dos trens em movimento haviam se tornado visíveis por anos nas cartas elétricas das ferrovias nos escritórios do despachante. Onde as pequenas lâmpadas brilhavam sob o mapa, havia um tanque rastejando sob a névoa. Conforme o tanque se movia, a primeira lâmpada se apagou e outra brilhou.

O general observou taciturno enquanto as faíscas rastejantes se moviam de um lugar para outro, enquanto luzes multicoloridas apareciam e desapareciam, enquanto uma mão firme se estendia para deslocar minúsculos alfinetes e colocar novos. O general raramente se movia e quase não falava. Todo o seu ar era o de um homem absorto em um jogo de xadrez — um jogo do qual dependia o destino de uma nação.

Ele foi assim absorvido. O grande tabuleiro, iluminado de cima pela lâmpada brilhante e salpicado de pequenas faíscas brancas por baixo pelas minúsculas lâmpadas abaixo, mostrava claramente a situação a cada instante. As faíscas brancas rastejantes eram seus próprios tanques, cada um em sua posição atual. Faíscas azuis piscando notaram o último relatório de tanques inimigos. Dois oficiais de estado-maior estavam atrás do general e cada um falava de vez em quando em um transmissor de telefone preso a um cinto. Eles estavam dando ordens de rotina, direcionando os tanques de patrulha americanos mais próximos para a localização dos últimos inimigos relatados.

O general estendeu a mão de repente e marcou uma área com os dedos. Eram dedos longos e finos: dedos de artista.

"Nossos postos avançados estão mortos neste espaço", observou ele pensativamente. O uso da palavra "postos avançados" o datava de muitos anos atrás como soldado, nos velhos tempos da guerra aberta, que só agora havia acontecido novamente. "Penetração de duas milhas—"

"Tanque, senhor", disse o homem dos dedos firmes, colocando um alfinete preto naquela área, "deixe um homem com uma máscara de gás para examinar uma caixa de comprimidos. O tanque não relata ou responde, senhor ."

"Gás", disse o general, observando o local. "Seu novo gás, é claro. Deve passar por máscaras ou pasta, ou ambos."

Ele olhou para um de uma fileira de oficiais sentados à sua frente, cada homem com fones de ouvido presos às orelhas e um transmissor diante dos lábios, e cada homem com um bloco de mapas nos joelhos, no qual de vez em quando fazia anotações. e pinos deslocados absorta.

"Capitão Harvey", disse o general, "tem certeza de que aquele ponto morto não foi bombardeado com bombas de gás?"

"Sim, general. Não houve fogo de artilharia pesado o suficiente para colocar mais do que uma fração desses postos fora de ação, e todo aquele fogo, senhor, foi contabilizado em outro lugar."

O oficial ergueu os olhos, viu os olhos do general desviarem-se e curvou-se novamente para o mapa, no qual marcava áreas de onde aeronaves de localização relatavam clarões como de canhões pesados sob a névoa.

"Suas aeronaves não estão lançando bombas, positivamente?"

Um segundo oficial ergueu os olhos de seu próprio mapa.

"Nossos aviões cobrem todo esse espaço, senhor, e já fazem isso há algum tempo."

“Ou eles têm um tanque silencioso”, observou o general pensativo, “ou...”

Os dedos firmes colocaram um alfinete vermelho em um determinado ponto.

"Um posto de observação, senhor, reabriu a comunicação. Dois soldados de infantaria, separados de seu comando, chegaram lá e encontraram a tripulação da metralhadora morta, com as máscaras de gás ajustadas. Sem tanques ou trilhos. Eles estão identificados, senhor, e agora estão procurando rastros de tanques ou projéteis."

O general assentiu sem emoção.

"Deixe-me saber imediatamente."

Ele voltou ao estudo incessante do tabuleiro com suas faíscas rastejantes e súbitos flashes de luz. À esquerda, havia quatro faíscas brancas rastejando em direção a um ponto onde um flash azul havia aparecido há pouco tempo. Uma luz vermelha brilhou de repente onde uma das faíscas brancas se arrastou. Um dos dois oficiais atrás do general falou com firmeza. Instantaneamente, parecia, as outras três faíscas brancas mudaram sua direção de movimento. Eles se viraram em direção ao flash vermelho - o ponto onde um rádio do tanque representado pelo primeiro flash branco havia relatado contato com o inimigo.

"Tanque inimigo destruído aqui, senhor", disse a voz acima dos dedos firmes.

"Eliminou três de nossos postos de observação", murmurou o general, "o lado dele sabe disso. É uma oportunidade. Mande reocupar esses postos."

"Ordens dadas, senhor", disse um oficial de estado-maior por trás. "Nenhum relatório ainda."

Os olhos do general voltaram-se para o espaço de duas milhas de largura e duas milhas de profundidade, onde funcionava apenas um único posto de observação, a cargo de dois infantes desgarrados. A batalha no nevoeiro estava em fase de formação, agora, e o próprio general tinha que assistir ao todo, pois era por pequenos e triviais indícios que os planos do inimigo seriam divulgados. A área morta não era trivial, no entanto. Meia dúzia de tanques rastejavam por ele, relatando monotonamente que nenhum sinal do inimigo poderia ser encontrado. Uma das pequenas faíscas que representavam aqueles tanques se apagou abruptamente.

"Tanque aqui, senhor, não reporta mais."

O general assistiu com olhos sem brilho, sua mente absorta em pensamentos.

"Envie quatro helicópteros", disse ele lentamente, "para varrer aquele espaço. Veremos o que o inimigo faz."

Um dos oficiais sentados à sua frente falou rapidamente. Ao longe, um rugido se instalou e foi silenciado. Os helicópteros estavam decolando.

Eles correriam através do manto de neblina, suas hélices verticais enviando rajadas de ar diretamente para baixo. Durante a maior parte de sua varredura, eles manteriam uma boa altura, mas acima do solo questionável eles mergulhariam até pouco acima do cobertor de névoa. Lá, seus parafusos monstruosos abririam buracos na névoa até que o solo abaixo fosse visível. Se algum tanque rastejasse ali, nos espaços em que os helicópteros varriam, eles seriam imediatamente visíveis e seriam bombardeados por baterias a quilômetros de distância, baterias invisíveis sob o banco de nuvens artificial.

Nenhum outro ruído veio pelas paredes do tanque monstro. Houve um murmúrio fraco e monótono do gerador elétrico. Havia as ordens silenciosas e diretas dos oficiais atrás do general, dando as ordens de rotina que mantinham a luta em um impasse.

O oficial da aeronave ergueu a cabeça, apertando os fones de ouvido com força contra as orelhas, como se quisesse ouvir mais claramente.

"O inimigo, senhor, enviou sessenta máquinas de combate para atacar nossos helicópteros. Enviamos quarenta monolugares como escolta."

"Deixe-os lutar o suficiente", disse o general distraído, "para fazer o inimigo pensar que estamos desesperados por informações. Então afaste-os."

Houve silêncio novamente. Os dedos firmes colocam alfinetes aqui e ali. Um tanque inimigo destruído aqui. Um tanque americano encontrou um inimigo e parou de relatar mais. O inimigo enviou quatro helicópteros em uma ampla varredura atrás das linhas americanas, escoltados por cinquenta aviões de combate. Eles descobriram um esquadrão de quatro tanques, que se espalharam como insetos perturbados pela queda de uma pedra. Instantaneamente após sua revelação, cento e cinquenta canhões, a quatro milhas de distância, despejavam projéteis sobre o local onde haviam sido vistos. Dois dos tanques pararam de relatar.

A atenção do general foi atraída para um aparelho telefônico com sua luz de chamada acesa.

"Ah", disse o general distraidamente. "Eles querem matéria publicitária."

O telefone foi conectado na parte traseira e de lá para a Capital. Um gabinete muito preocupado esperava por notícias, e arranjos foram feitos e usados, para transmitir relatórios devidamente organizados da frente, a voz do comandante-em-chefe no campo indo para cada oficina, cada local de reunião e mesmo sendo berrado por alto-falantes nas ruas da cidade.

O general pegou o telefone. O presidente dos Estados Unidos estava do outro lado da linha, desta vez.

"Em geral?"

"Ainda em estágio preliminar, senhor", disse o general, sem pressa. "O inimigo está preparando um ataque de ruptura, possivelmente direcionado a nossas oficinas mecânicas e suprimentos. Claro, se ele os conseguir, teremos que recuar. Há uma hora ele paralisou nossos rádios, sem saber, suponho, de nossos conjuntos sem fio sintonizados por indução terrestre. Atrevo-me a dizer que ele está intrigado por nossas comunicações não terem se despedaçado.

"Mas quais são as nossas chances?" A voz do presidente era firme, mas tensa.

"Os tanques dele superam os nossos em dois para um, é claro, senhor", disse o general calmamente. "A menos que possamos dividir sua frota e destruir uma parte dela, é claro que seremos esmagados em um combate geral. Mas estamos naturalmente tentando garantir que tal ação ocorra dentro do alcance à queima-roupa de nossa artilharia, que pode ajudar um pouco. Vamos cortar o nevoeiro para garantir essa ajuda, arriscando tudo, se ocorrer um confronto geral."

Houve silêncio.

A voz do presidente, quando saiu, era ainda mais tensa.

"Você vai falar ao público, General?"

"Três frases. Não tenho tempo para mais."

Houve pequenos cliques na linha, enquanto os olhos do general voltavam para o tabuleiro que era o campo de batalha em miniatura. Ele indicou um ponto com o dedo.

"Concentrem nossos tanques de reserva aqui", disse ele pensativamente. "Nosso avião de combate aqui. Imediatamente."

Os dois pontos estavam em extremos quase opostos do campo de batalha. O chefe do estado-maior, verificando o julgamento do general com a alerta suspeita de que era a última adição às suas funções, protestou veementemente.

"Mas senhor, nossos tanques não terão proteção contra helicópteros!"

"Estou bem ciente disso", disse o general suavemente.

Ele se virou para o transmissor. Uma voz fina acabara de anunciar do outro lado da linha: "O comandante-chefe do exército no campo fará uma declaração."

O general falou sem pressa.

"Estamos em contato com o inimigo, já faz algumas horas. Perdemos quarenta tanques e o inimigo, acreditamos, sessenta ou mais. Ainda não ocorreu nenhum confronto geral, mas acreditamos que uma ação decisiva da parte do inimigo será tentou dentro de duas horas. Os tanques no campo precisam agora, como sempre, munição, tanques sobressalentes e suprimentos especiais para a guerra moderna. Em particular, precisamos de quantidades cada vez maiores de gás de nevoeiro. Apelo ao seu patriotismo para reforços de materiais e homens."

Ele desligou o fone e voltou a examinar o quadro.

"Aqueles três postos de escuta", disse ele abruptamente, indicando um local perto de onde um tanque inimigo havia sido destruído. "Eles foram reocupados?"

"Sim, senhor. Acabei de relatar. O tanque que eles relataram passou por cima deles, destruindo a localização. Eles estão cavando."

"Diga-me", disse o general, "quando eles pararem de relatar novamente. Eles o farão."

Ele observou o tabuleiro novamente e sem tirar os olhos dele, falou novamente.

"Aquele posto de escuta no setor morto, com os dois soldados de infantaria perdidos nele. Foi relatado?"

"Ainda não, senhor."

"Diga-me imediatamente que sim."

O general recostou-se na cadeira e relaxou deliberadamente. Ele acendeu um charuto e deu uma baforada, com as mãos bem firmes. Outros oficiais, farejando a fumaça, ergueram os olhos com inveja. Mas o general era o único homem que podia fumar. Os gases do inimigo, como os americanos, poderiam passar por qualquer máscara de gás se em concentração suficiente. Os tanques foram selados como tantos submarinos, e abriram seus interiores para o ar externo somente depois que o ar foi completamente testado e comprovado como seguro. Só o general pode usar mais do que a permissão de um homem para respirar.

O general olhou ao seu redor, deixando sua mente descansar de sua intensa tensão contra a tensão maior que viria em alguns minutos. Ele olhou para um homem alto e loiro que examinava o tabuleiro atentamente, afastando-se e voltando novamente, com a testa franzida em pensamento.

O general sorriu interrogativamente. Aquele homem era o oficial designado para o II dever - inteligência interpretativa - escolhido entre mil oficiais porque os testes psicológicos mais exaustivos provaram que seu cérebro funcionava o mais próximo possível do do comandante inimigo. Sua tarefa era tomar o lugar do comandante inimigo, reconstruir a partir dos movimentos inimigos relatados e dos movimentos inimigos conhecidos o mais próximo possível dos planos inimigos.

"Bem, Harlin", disse o general, "Onde ele vai atacar?"

"Ele é complicado, senhor", disse Harlin. "Essa lacuna em nossos postos de escuta parece, é claro, uma preparação para um agrupamento de seus tanques dentro de nossas linhas. E seria lógico que ele lutasse contra nossos helicópteros para evitar que descobrissem seus tanques se concentrando naquela área."

O general assentiu.

"É bem verdade", ele admitiu. "Bem verdade."

"Mas," disse Harlin ansiosamente. "Ele saberia que poderíamos descobrir isso. E ele pode ter eliminado os postos de escuta para nos fazer pensar que ele estava planejando exatamente isso. Ele pode ter lutado contra nossos helicópteros, não para impedi-los de descobrir seus tanques lá, mas para impedi-los de descobrir que não havia tanques lá!"

"Exatamente minha própria ideia", disse o general pensativamente. "Mas, novamente, parece tanto com uma finta que pode ser um golpe sério. Não ouso arriscar supor que seja apenas uma finta."

Ele se voltou para o quadro.

"Aqueles dois soldados de infantaria perdidos já se reportaram?" ele perguntou bruscamente.

"Ainda não, senhor."

O general tamborilou na mesa. Havia quatro flashes vermelhos brilhando em diferentes pontos do tabuleiro - quatro pontos onde os tanques americanos ou grupos de tanques estavam travados em conflito com o inimigo. Em algum lugar na névoa envolvente que tornava todo o mundo um caos cinza, monstros pesados e rastejantes se chocavam e batiam uns nos outros a uma distância infinitamente curta. Eles lutaram cegamente, suas armas balançando ameaçadoramente e arrotando chamas sinistras na semi-escuridão, enquanto de todos os lados caíam os líquidos que significavam a morte para qualquer homem que respirasse seu vapor. Esses gases penetravam em qualquer máscara de gás e até penetravam nas pastas que haviam tornado inúteis os gases vesicatórios de 1918.

Com tanques aos milhares escondidos na névoa, quatro pequenos combates foram mantidos, quatro apenas. Batalhas travadas com tanques como o braço principal são necessariamente batalhas de movimento, mais parecidas com batalhas de cavalaria do que qualquer outra, a menos que sejam ações de frota. Quando os principais órgãos entram em contato, a questão é decidida rapidamente. Não pode haver impasses prolongados, como as trincheiras de infantaria produzidas no passado. A luta que ocorreu até agora, tanto sob a névoa quanto no ar, foi apenas escaramuças de postos avançados. Quando o corpo principal do inimigo entrasse em ação, seria como um redemoinho, e a batalha seria ganha ou perdida em questão de minutos.

O general não prestou atenção a esses quatro conflitos, nem ao seu possível significado.

"Quero ouvir aqueles dois soldados de infantaria perdidos", disse ele calmamente, "devo basear minhas ordens no que eles relatam. Toda a batalha, acredito, depende do que eles têm a dizer."

Ele ficou em silêncio, observando o tabuleiro sem a preocupação tensa de antes. Ele sabia os movimentos que tinha que fazer em qualquer uma das três eventualidades. Ele observou o tabuleiro para ter certeza de que não teria que fazer esses movimentos antes de estar pronto. Todo o seu ar era de espera: o comandante-em-chefe do exército dos Estados Unidos, à espera de ouvir o que lhe diriam dois soldados de infantaria desgarrados, perdidos no nevoeiro que cobria um campo de batalha.

A névoa não era nem mais densa nem mais clara onde o cabo Wallis parou para enrolar o cigarro do pré-guerra. O tabaco vinha do metralhador a gás na caixa de remédios a alguns metros de distância. O sargento Coffee, a três metros de distância, era uma figura indistinta. O cabo Wallis colocou o cigarro na boca, riscou o fósforo e deu uma baforada delicada.

"Ah!" disse o cabo Wallis, e aplaudiu consideravelmente. Ele pensou ter visto o sargento Coffee se movendo em sua direção e escondeu mesquinhamente o brilho de seu cigarro.

No alto, uma metralhadora de repente explodiu em um rugido estrondoso, o som varrendo acima deles com uma velocidade incrível. Outra arma respondeu. Abruptamente, todo o céu acima deles era um inferno de tais ruídos dilacerantes e imediatamente depois que eles começaram, uma multidão de berros começou. Os aviões em patrulha normalmente mantinham seus motores abafados, na esperança de localizar um tanque abaixo deles por seu ruído. Mas na luta real, havia muito poder a ser obtido cortando o silenciador para que qualquer motivo menor surgisse efeito. Cem aeronaves acima das cabeças dos dois soldados de infantaria perdidos lutavam loucamente contra cinco helicópteros. A duzentos metros de distância, um deles caiu no chão com estrondo e logo em seguida houve um estrondo oco. Por um instante, até a névoa se tingiu com o amarelo do tanque de gasolina explodido. Mas o rugido acima continuou - não aumentando, como em uma batalha entre patrulhas opostas de aviões de combate, quando cada lado encontra a altura como uma vantagem decisiva, mas mantendo-se quase no mesmo nível, pouco acima do banco de nuvens.

Algo desceu, rugindo, e atingiu a terra a não mais de cinqüenta metros de distância. O impacto foi terrível, mas depois dele houve um silêncio mortal enquanto o trovão continuava.

O sargento Coffee veio saltando para o lado do cabo Wallis.

"Helicópteros!" ele latiu. "Caçando tanques e caixas de remédios! Deite-se!"

Ele se jogou no chão.

O vento os atingiu de repente, então uma ultrajante rajada de ar gelado veio de cima. Por um instante o céu clareou. Eles viram um buraco na névoa, viram claramente a pequena caixa de remédios, viram uma enorme estrutura de parafusos de suporte varrendo rapidamente acima com figuras nela observando o chão através de óculos de ângulo de vento e metralhadoras disparando loucamente contra coisas dançantes no chão. ar. Então se foi.

"Um dos nossos", gritou Coffee no ouvido de Wallis. "Eles estão tentando encontrar os tanques dos Yellows!"

O centro do rugido pareceu se deslocar, talvez para o norte. Então um rugido abafou todos os outros rugidos. Este estava mais abaixo e se aproximando com pressa. Algo desceu do sul, uma mancha escura na névoa mais clara acima. Era um avião voando na névoa, um avião que havia mergulhado na névoa como no esquecimento. Apareceu, desapareceu - e houve um estrondo terrível. Um rugido estrondoso abafou até mesmo o tumulto monótono de uma centena de motores de aeronaves. Uma folha de fogo brilhou e uma detonação estrondosa.

"Bater em uma árvore", ofegou Coffee, levantando-se novamente. "Clube do suicídio, mirando em nosso helicóptero."

O cabo Wallis estava apontando, seus lábios retraídos em um rosnado.

"Cale-se!" ele sussurrou. "Eu vi uma sombra contra aquele flash! Grite, soldado de infantaria! Vamos pegá-lo!"

"Seu maluco", disse o sargento Coffee, mas forçou os olhos e principalmente os ouvidos.

Foi Coffee quem agarrou o pulso do cabo Wallis e apontou. Wallis não conseguia ver nada, mas o seguiu enquanto Coffee se movia silenciosamente pela névoa cinzenta. Logo ele também, forçando os olhos, viu um movimento indistinto.

O rugido dos motores morreu de repente. A luta havia parado, muito longe, aparentemente porque os helicópteros haviam sido retirados. Exceto pelo estrondo da artilharia a uma distância muito longa, disparando sem ser visto em um alvo invisível, não havia nenhum ruído.

"Apontando para a nossa caixa de remédios", sussurrou Coffee.

Eles viram a forma indistinta, movendo-se silenciosamente, parar. A figura indistinta parecia estar procurando alguma coisa. Ele caiu sobre as mãos e joelhos e rastejou para a frente. Os dois soldados de infantaria rastejaram atrás dele. Parou e virou. Os dois se esquivaram para o lado com pressa. O soldado de infantaria inimigo rastejou em outra direção, os dois americanos o seguindo tão de perto quanto ousaram.

Ele parou mais uma vez, uma figura sombria e grotesca na névoa. Eles o viram mexendo no cinto. Ele jogou alguma coisa, de repente. Houve um leve toque como se uma caneta-tinteiro caísse sobre o concreto. Em seguida, um som sibilante. Isso foi tudo, mas o soldado de infantaria inimigo esperou, como se estivesse ouvindo...

Os dois americanos caíram sobre ele como um indivíduo. Eles o derrubaram e Coffee arrastou sua máscara de gás, boas táticas em uma batalha onde todos os homens carregam granadas de gás. Ele engasgou e lutou desesperadamente, em um aparente frenesi de terror.

Eles finalmente se agacharam sobre ele, depois de retirarem suas automáticas, e Coffee trabalhou arduamente para tirar sua máscara de gás enquanto Wallis procurava tabaco.

"Caramba!" disse Café. "Esta máscara é complexa."

"Ele não tem bolsos", lamentou Wallis.

Então eles o examinaram mais de perto.

"É um traje completo", explicou Coffee. "Hm.... Ele não precisa se preocupar com pasta de vidro. Ele o colocou em um traje de mergulho terrestre."

"Ss-diga", ofegou o prisioneiro, sua linguagem totalmente coloquial, apesar dos olhos redondos e do cabelo preto grosso que o marcava racialmente como do inimigo, "diga, não tire minha máscara! Não tire minha mascarar!"

"Ele fala e tudo", observou Coffee com leve espanto. Ele inspecionou a máscara novamente e meticulosamente quebrou os óculos. "Agora, garotão, arrisque-se com o resto de nós. O que você está fazendo por aqui?"

O prisioneiro cerrou os dentes, embora mortalmente pálido, e não respondeu.

"Hm-m..." disse Coffee pensativamente. "Vamos levá-lo na caixa de remédios e deixar que Loot't Madison nos diga o que fazer com ele."

Eles o pegaram.

"Não! Não! Pelo amor de Deus, não!" gritou o prisioneiro estridentemente. "Acabei de gaseá-lo!"

Os dois pararam. Café coçou seu nariz.

"Acha que ele está mentindo, Pete?" ele perguntou.

O cabo Wallis deu de ombros, melancólico.

"Ele não tem tabaco", disse ele, taciturno. "Vamos jogá-lo primeiro e ver."

O prisioneiro se contorceu até que Coffee colocou sua própria automática na parte inferior das costas.

"Quanto tempo dura esse gás?" ele perguntou, franzindo a testa. — A Madison não quer saquear a gente. Há alguns caras lá dentro, todos bêbados, mas estivemos lá um tempo atrás e não nos machucou. Quanto tempo dura?

"Mais quinze minutos, talvez vinte", tagarelou o prisioneiro. "Não me coloque aí!"

Coffee coçou o nariz de novo e olhou para o relógio de pulso.

"Tudo bem", ele concedeu, "nós lhe damos vinte minutos. Então nós o jogamos lá dentro. Isto é, se você agir realmente de acordo até então. Tem alguma coisa para fumar?"

O prisioneiro abriu agonicamente um zíper de sua fantasia e tirou tabaco, até mesmo cigarros feitos sob medida. O café caiu sobre eles um segundo antes de Wallis. Então ele os dividiu com justiça absorta e escrupulosa.

"Certo", disse o sargento Coffee confortavelmente. Ele acendeu. "Diga, você, se quiser fumar, aqui está uma de suas pílulas. Vamos ver o gás. Como você o usa?"

Wallis havia tirado um cinto pesado da cintura do prisioneiro e estava pendurado em seu braço. Ele o inspecionou agora. Havia vinte ou trinta palitos nele, cada um pouco maior que um lápis de grafite, de cor cinza sujo, e cada um aninhado com segurança em um tubo de papel machê forrado de flanela.

"Essas coisas?" perguntou Wallis satisfeito. Ele estava respirando profundamente com aquele prazer luxuoso que um cigarro feito sob medida pode dar a um homem que há dias transformava guimbas em cigarros.

"Não toque neles", alertou o prisioneiro nervosamente. "Você quebrou meus óculos. Você os joga, e eles acendem e pegam fogo, e isso espalha o gás."

O café tocou o prisioneiro, indicando o chão, e sentou-se, fumando confortavelmente um dos cigarros do prisioneiro. Por seu ar, ele começou a aprovar seu cativo.

"Diga, você," ele disse curiosamente, "você fala inglês muito bem. Como você aprendeu?"

"Eu era garçom", explicou o prisioneiro. "Nova York. Esquina Quarenta e Oito com a Sexta."

"Meu Deus!" disse Café. "Eu, eu costumava ser um operador de cinema por lá. Quarenta e nove. Coisas de sala de projeção, você sabe. Diga, você conhece a casa de Heine?"

"Claro", disse o prisioneiro. "Eu costumava comprar uísque daquele cara loiro na sala dos fundos. Com um rótulo de benzina para receita?"

Coffee se recostou e deu um tapa no joelho.

"Não é um mundo pequeno?" Ele demandou. "Pete, aqui, ele nunca esteve em nenhuma cidade maior do que Chicago. Já esteve em Chicago?"

"Inferno", disse Wallis, taciturno, mas confortável com um cigarro feito sob medida. "Se vocês querem começar uma guerra extra, vão para Chicago. Isso é tudo."

Coffee olhou novamente para o relógio de pulso.

"Ainda temos dez minutos", observou ele. "Diga, você deve conhecer Pete Hanfry—"

"Claro que o conheço", disse o prisioneiro inimigo, com desdém. "Eu esperei por ele. Um dia, pouco antes de nós, reservas, sermos chamados de volta para casa..."

No tanque monstruoso que era o quartel-general, o general batia os dedos nos joelhos. A pálida luz branca piscou um pouco enquanto brilhava no tabuleiro onde as faíscas brilhantes rastejavam. Faíscas brancas eram tanques americanos. Flashes azuis eram para tanques inimigos avistados e relatados, geralmente no intervalo de três segundos entre sua identificação e a aniquilação do posto de observação que os havia relatado. Brilhos vermelhos mostraram encontros entre tanques americanos e inimigos. Havia uma dúzia de brilhos vermelhos visíveis, com uma a uma dúzia de faíscas brancas pairando sobre eles. Parecia que toda a linha de frente estava prestes a explodir em um clarão vermelho, estava prestes a se tornar uma longa faixa de conflitos em obscuridade impenetrável, onde monstros de metal rugiam, estrondavam e batiam uns contra os outros, rugindo e arrotando chamas e batendo uns aos outros selvagemente, enquanto deles pingavam os líquidos que faziam sua respiração significar a morte. Houve conflitos de pesadelo em andamento sob o manto de neblina, sem paralelo, exceto talvez nas batalhas submarinas entre submarinos na guerra européia anterior.

O chefe de gabinete ergueu os olhos; seu rosto desenhado.

"General", disse ele asperamente, "parece um ataque frontal ao longo de toda a nossa linha."

O charuto do general havia se apagado. Ele estava pálido, mas calmo com uma compostura de ferro.

"Sim", ele concedeu. "Mas você esqueceu aquele espaço em branco em nossa linha. Não sabemos o que está acontecendo lá."

"Não estou esquecendo. Mas o inimigo nos supera em dois para um..."

"Estou esperando", disse o general, "para ouvir aqueles dois soldados de infantaria que relataram há algum tempo de um posto de escuta na área morta."

O chefe de gabinete apontou para o contorno formado pelos brilhos vermelhos onde os tanques estavam lutando.

"Essas lutas estão durando demais!" ele disse bruscamente. "General, você não vê, eles estão retrocedendo nossa linha, mas não estão retrocedendo tão rápido como se estivessem jogando todo o seu peso sobre ela! Se eles estivessem fazendo um ataque frontal lá, eles teriam acabem com os tanques que temos diante deles; eles passariam por cima deles! Isso é uma simulação! Eles estão se concentrando no espaço morto...

"Estou esperando", disse o general suavemente, "para ouvir esses dois soldados de infantaria." Ele olhou para o quadro novamente e disse baixinho: "Mande o sinal de chamada para eles. Eles podem responder."

Acendeu um fósforo para reacender o charuto morto. Seus dedos mal tremiam enquanto seguravam o fósforo. Pode ter sido emoção, mas também pode ter sido um mau presságio.

"A propósito", disse ele, mantendo o fósforo limpo, "tenha nossas oficinas mecânicas e tanques de abastecimento prontos para mover. Todos os aviões estão, é claro, prontos para decolar ao sinal. seus tanques de viagem imediatamente."

Vozes começaram a murmurar ordens enquanto o general bufava. Ele observou o tabuleiro com firmeza.

"Deixe-me saber se alguma coisa é ouvida desses soldados de infantaria..."

Havia um certo ar de tensão dentro do tanque que era o quartel-general. Era uma espécie de tensão que parecia emanar do próprio general.

No entanto, onde Coffee, Wallis e o prisioneiro estavam agachados no chão, não havia nenhum sinal de tensão. Houve uma tagarelice constante de vozes.

"Que tipo de rações eles dão a você?" perguntou Coffee interessado.

O prisioneiro inimigo os listou, com comentários profanos.

"Inferno", disse Wallis melancolicamente. "Você deveria ver o que temos! Semana passada eles nos alimentaram pior do que cachorros. E as coisas da cantina..."

"Seus homens do tanque, eles são tratados com luxo?" perguntou o prisioneiro.

Coffee deu uma resposta que consistia quase exclusivamente em palavrões de alta potência.

"...e a infantaria acerta no pescoço todas as vezes," ele finalizou com selvageria. "Nós fazemos o trabalho-"

As armas começaram a estourar, bem longe. Wallis ergueu as orelhas.

"Tanques se reunindo", julgou ele, melancolicamente. "Se todos eles explodissem uns aos outros para o inferno e nos deixasse a infantaria lutar esta batalha..."

"Malditos sejam os tanques!" disse o prisioneiro inimigo cruelmente. "Olhem aqui, camaradas. Olhem para mim. Eles enviaram um batalhão de nós, em duas ondas. Caminhamos ao longo da bússola através do nevoeiro, supostamente a cinco passos de distância. Chegamos em uma caixa de remédios ou posto de escuta , abastecemos e continuamos. Tentamos não fazer barulho. Tentamos não ser vistos antes de usar nosso combustível. Continuamos, o mais fundo possível em suas linhas. Ouvimos um de seus tanques, nos esquivamos se pudermos, para que não sejamos vistos. É claro que damos uma dose de gás de passagem, só por precaução. Mas não recebemos nenhuma ordem sobre até onde ir ou como voltar ... Pedimos sinais de reconhecimento para nossos próprios tanques, e eles sorriem e dizem que não veremos nenhum de nossos tanques até que a batalha termine. Eles dizem 'Reformar e' marchar de volta quando o nevoeiro acabar.' Isso não é bonito para você?"

"Sua segunda onda?" perguntou Coffee, com interesse.

O prisioneiro assentiu.

"Enxugando", ele disse amargamente, "o que a primeira onda deixou. Não tem graça nisso! Nós seguimos gaseando homens mortos, e o tempo todo seus tanques estão correndo para descobrir o que está acontecendo com eles ouvindo. -postagens. Eles nos encontram—"

Coffee assentiu com simpatia.

"A infantaria sempre fica com a ponta suja do bastão", disse Wallis taciturnamente.

Em algum lugar, algo explodiu com uma explosão violenta. O barulho da batalha à distância tornou-se cada vez mais pesado.

"Indo forte", disse o prisioneiro, ouvindo.

"Sim", disse Coffee. Ele olhou para o relógio de pulso. "Diga, que vinte minutos se passaram. Você desce lá primeiro, garotão."

Ficaram parados ao lado da caixinha de remédios. Os joelhos do prisioneiro tremeram.

"Olhe, camaradas", disse ele suplicante, "eles nos disseram que essa coisa iria se espalhar em vinte minutos, mas vocês quebraram minha máscara. A sua não é boa contra esse gás. Vou ter que descer lá se vocês me faça, mas—"

O café acendeu outro dos cigarros feitos sob medida do prisioneiro.

"Dê-lhe mais cinco minutos", disse ele graciosamente. "Acho que isso não vai arruinar a guerra."

Sentaram-se novamente aliviados, enquanto o gás de neblina tornava toda a terra invisível atrás de um manto cinza, um cinza de onde vinham os ruídos da batalha.

No tanque que era quartel-general, pronunciava-se o ar de tensão. O quadro de manobras mostrava a situação próxima do desespero, agora. As posições dos tanques de reserva haviam sido trocadas no quadro, brilhos alaranjados fracos, agrupados em blocos curiosamente precisos. E pequenos quadrados verdes mostravam ali que os tanques de abastecimento e oficina mecânica estavam concentrados. Eles estavam se movendo lentamente pela placa de manobra. Mas a principal mudança estava nas indicações da linha de frente.

Os brilhos vermelhos que mostravam onde as batalhas de tanques estavam em andamento formavam uma linha curva irregular, agora. Havia vinte ou mais dessas batalhas isoladas em andamento, variando de combates individuais entre tanques individuais a conflitos maiores, onde vinte a trinta tanques de cada lado estavam engajados. E as posições desses conflitos mudavam constantemente, e invariavelmente os tanques americanos eram empurrados para trás.

Os dois oficiais de estado-maior atrás do general estavam quase em silêncio. Havia poucas faíscas rastejando dentro das linhas americanas agora. Quase todos foram desviados para as batalhas da linha de frente. Os dois homens observaram o tabuleiro com intensidade febril, observando os brilhos vermelhos se movendo para trás e para trás...

O chefe de gabinete tremia como uma folha, observando a linha americana se esticar e se esticar...

O general olhou para ele com um sorriso torto.

"Eu conheço meu oponente", disse ele de repente. "Uma vez almocei com ele em Viena. Participamos de uma conferência sobre desarmamento." Ele pareceu se divertir com a declaração irônica. "Conversamos sobre guerras e batalhas, claro. E ele me mostrou, desenhando na toalha de mesa, o esquema tático que deveria ter sido usado em Cambrai, lá em 1917. Era um plano singularmente perfeito. Era lindo."

"General", explodiu um dos dois oficiais de estado-maior atrás dele. "Preciso de vinte tanques das reservas."

"Leve-os", disse o general. Ele continuou, dirigindo-se ao seu chefe de gabinete. "Foi um plano absolutamente perfeito. Conversei com outros homens. Estávamos todos muito ocupados avaliando uns aos outros lá, nós soldados. Discutimos uns aos outros com alguma liberdade, posso dizer. E formei a opinião de que o homem que está em O comando do inimigo é um artista: um soldado com espírito de amador. Ele é um esgrimista muito habilidoso, aliás. Isso não sugere nada?

O chefe de gabinete estava com os olhos grudados no quadro.

— Isso é uma finta, senhor. Uma finta forte, sim, mas ele tem sua força concentrada na área morta.

"Você não está ouvindo, senhor", disse o general, reprovando. "Estou dizendo que meu adversário é um artista, um amador, o tipo de pessoa que se delicia com o delicado trabalho da esgrima. Eu, senhor, agradeceria a Deus pela chance de derrotar meu inimigo. Ele tem o dobro da minha força, mas ele não se contentará apenas em me derrotar. Ele vai querer me derrotar por meio de um plano de talento artístico consumado, que despertará admiração entre os soldados nos próximos anos."

"Mas General, cada minuto, cada segundo..."

"Estamos perdendo homens, dos quais temos muitos, e tanques, dos quais não temos o suficiente. É verdade, é verdade", admitiu o general. "Mas estou esperando notícias de dois soldados de infantaria perdidos. Quando eles relatarem, eu mesmo falarei com eles."

"Mas, senhor", gritou o chefe do estado-maior, impedido apenas pelo hábito férreo de disciplina de ação violenta e assumindo o comando ele mesmo, "eles podem estar mortos! Você não pode arriscar esta batalha esperando por eles! Você pode "Não arrisque, senhor! Você não pode!"

"Eles não estão mortos", disse o general friamente. "Eles não podem estar mortos. Às vezes, senhor, devemos obedecer ao lema em nossas moedas. Nosso país precisa que esta batalha seja vencida. Temos que vencê-la, senhor! E a única maneira de vencê-la..."

A luz de sinalização em seu telefone brilhou. O general agarrou-o, com as mãos trêmulas. Mas sua voz era firme e deliberada enquanto ele falava.

"Alô, sargento, sargento Coffee, não é?... Muito bem, sargento. Diga-me o que descobriu... Seu prisioneiro se opõe às rações dele, hein? Muito bem, continue... Como ele botou gás em nossos postos de escuta?... Ele botou, hein? Ele se virou e você o pegou vagando por aí?... Oh, ele era a segunda onda! Eles não estavam se arriscando em nenhuma das nossas escutas... postos relatando seus tanques, hein?... Diga isso de novo, sargento Coffee!" O tom do general mudou indescritivelmente. "Seu prisioneiro não tem sinais de reconhecimento para seus próprios tanques? Eles disseram que ele não veria nenhum deles até que a batalha terminasse? falando em geral."

Ele desligou, com os olhos em chamas. O relaxamento se foi. Ele era um dínamo, disparando ordens.

"Tanques de abastecimento, tanques de oficina mecânica, forças terrestres do serviço aéreo, concentrem-se aqui!" Seu dedo pousou em um ponto no meio da área morta. "Tanques de reserva se posicionem atrás deles. Retirem todos os tanques que temos — tirem-nos de ação! — e concentrem-nos na frente, alinhados com nossa antiga primeira linha de postos avançados. Todos os aviões e helicópteros voam e entre em combate geral com o inimigo, onde quer que o inimigo esteja e com qualquer força. E nossos tanques se movem direto por aqui!"

As ordens eram transmitidas aos transmissores telefônicos. Os comandos foram retransmitidos antes que sua importação fosse totalmente realizada. Então houve um suspiro.

"Em geral!" gritou o chefe de gabinete. "Se o inimigo estiver concentrado lá, ele destruirá nossas forças em detalhes enquanto elas se posicionam!"

"Ele não está concentrado lá", disse o general, com os olhos em chamas. "Os soldados de infantaria que estavam bombardeando nossos postos de escuta não receberam nenhum sinal de reconhecimento de seus tanques. O prisioneiro do sargento Coffee está com a máscara de gás quebrada e está morrendo de medo. O comandante inimigo é tolo em muitos aspectos, talvez, mas não tolo o suficiente para quebre o moral recusando sinais de reconhecimento a seus próprios homens que precisarão deles. E veja o belo plano que ele tem."

Ele esboçou meia dúzia de linhas com os dedos, movendo-as em gestos rápidos enquanto suas ordens surtiam efeito.

"Sua força principal está aqui, atrás daquelas escaramuças que parecem uma finta. Assim que reforçamos nossa linha de escaramuças, ele reforça a dele - apenas o suficiente para fazer nossos tanques recuarem lentamente. Parece uma finta forte, mas é uma armadilha "Este espaço morto está vazio. Ele pensa que estamos nos concentrando para enfrentá-lo. Quando tiver certeza disso - seus helicópteros irão varrer a qualquer momento, agora, para ver - ele lançará toda a sua força em nossa linha de frente. É Vai desmoronar. Toda a sua força de combate irá esmagar para nos pegar, de frente para o espaço morto, na retaguarda! Com o dobro de nossos números, ele nos levará adiante dele."

"Mas general! Você está ordenando uma concentração aí! Você está caindo nos planos dele!"

O general riu.

"Almocei com o general que manda lá, era uma vez. Ele é um artista. Ele não vai se contentar com uma derrota dessas! Ele vai querer fazer de sua batalha uma obra-prima, uma obra de arte! Há apenas um toque que ele pode adicionar. Ele precisa ter reservas para proteger seus tanques de suprimentos e oficinas mecânicas. Eles estão consertados. O toque ideal, o estímulo tático perfeito, será... Aqui! Olhe. Ele espera esmagar nossa retaguarda, aqui. O golpe mais forte cairá aqui. Ele vai girar em torno de nossa ala direita, nos levar para fora da área morta em suas próprias linhas - e nos conduzir em suas reservas! Você vê isso? Ele usará todos os tanques ele deu um belo golpe final. Seremos superados, em menor número, flanqueados e, finalmente, pegos entre seu corpo principal e suas reservas e esmagados em pedaços. É um trabalho perfeito e magistral!

Ele observou o tabuleiro, como um falcão.

"Vamos nos concentrar, mas nossas oficinas e suprimentos vão se concentrar conosco. Antes que ele tenha tempo de nos pegar pela retaguarda, seguiremos em frente, exatamente na linha que ele planeja para nós! Não esperamos ser conduzidos em suas reservas. Nós rolamos neles e sobre eles! Nós esmagamos seus suprimentos! Nós destruímos suas lojas! E então podemos avançar ao longo de sua linha de comunicação e destruí-la, nossos próprios depósitos sendo explodidos - dê as ordens quando necessário - e deixando-o encalhado com tanques motorizados, artilharia motorizada e nada para acionar seus motores! Ele ficará abandonado sem ajuda no meio de nosso país, e nós o teremos à nossa mercê quando seus tanques ficarem sem combustível. Na verdade, espero que ele se renda em três dias."

Os pequenos blocos verdes e amarelos que mostravam a posição dos tanques de reserva e de abastecimento mudaram abruptamente para branco e começaram a rastejar pelo painel de manobra. Outras pequenas faíscas brancas giraram. Cada centelha branca no quadro de manobras de repente tomou para si uma nova direção.

"Desligue os cabos", disse o general, secamente. "Nós nos movemos com nossos tanques, na liderança!"

O zumbido monótono do gerador elétrico foi abafado por um estrondo estrondoso que foi abafado quando uma porta hermética foi fechada abruptamente. Quinze segundos depois houve uma violenta guinada, e o tanque colossal estava em movimento no meio de uma horda rastejante e trovejante de monstros de metal cujo progresso pesado sacudiu a terra.

O sargento Coffee, ainda piscando de espanto, distraidamente acendeu o resto de sua parte dos cigarros roubados do prisioneiro.

"O próprio grandalhão!" ele disse, ainda atordoado. "Meu Deus! O próprio grandalhão!"

Um trovão distante começou, um estrondo profundo que parecia vir de trás. Aproximou-se e tornou-se mais alto. Um tremor peculiar pareceu se estabelecer na terra. O barulho era de tanques se movendo pela névoa, não um tanque ou dois tanques, ou vinte tanques, mas todos os tanques em criação roncando e balançando em sua velocidade máxima em formação serrilhada.

O cabo Wallis ouviu e empalideceu. O prisioneiro ouviu e seus joelhos cederam.

"Inferno", disse o cabo Wallis, desesperado. "Eles não podem nos ver, e não poderiam se esquivar de nós se o fizessem!"

O prisioneiro gemeu e caiu no chão.

Coffee pegou-o pelo colarinho e puxou-o para fora da caixa de remédios.

"Vamos Pete," ele ordenou brevemente. "Eles não estão nos dando a chance de um soldado de infantaria, mas talvez possamos nos esquivar!"

Então, o rugido dos motores, das esteiras de metal esmagando a terra e tilintando nas juntas, abafou todos os outros sons possíveis. Antes que os três homens ao lado da caixa de remédios pudessem mover um músculo, formas de monstros surgiram, correndo, rolando, balançando, guinchando. Eles passaram trovejando e a fumaça quente de seus escapamentos envolveu o trio.

Coffee rosnou e se colocou em posição de desafio, os pés apoiados no concreto da cúpula da caixa de remédios. Sua expressão era rosnante e zangada, mas, disfarçadamente, ele se benzeu. Ele ouviu os companheiros dos dois tanques que rugiram por ele, trovejando alinhados à direita e à esquerda. Um espaço de vinte metros, e uma segunda fila de monstros avançou, bocas de armas escancaradas, tubos de gás elevados, cuspindo fumaça de seus escapamentos que era ainda mais espessa do que a névoa. Uma terceira fila, uma quarta, uma quinta...

O universo era um alvoroço monstruoso. Não se podia pensar neste volume de som. Parecia que havia uma luta acima. Ruídos crepitantes vinham debilmente através do tumulto reverberante que era o exército dos Estados Unidos em pleno ataque. Algo desceu rodopiando pela névoa saliente e explodiu em um clarão lúgubre que por um ou dois segundos projetou as sombras grotescas de uma fileira de tanques claramente diante do trio de soldados de infantaria abalados.

Ainda assim, os tanques avançavam e passavam rugindo. Vinte tanques, vinte e um... vinte e dois... Café perdeu a conta, atordoado e quase atordoado com o barulho. Ergueu-se da terra e parecia ecoar do limite superior dos céus. Era um estrondo colossal, um estrondo incrível, um trovão sustentado que batia nos tímpanos como os choques reiterados de mil canhões que disparavam sem cessar. Não houve intervalo, nem cessação do tumulto. Fileira após fileira após fileira de monstros rugindo, com bicos e armados, indo avidamente com armas famintas para a batalha.

E então, por um espaço de segundos, nenhum tanque passou. Em meio ao pandemônio de sua partida, no entanto, o som de disparos de alguma forma parecia rastejar. Foi um tiroteio de intensidade incrível e veio da direção para a qual os tanques da linha de frente estavam indo.

"Quarenta e oito, quarenta e nove, quarenta e dez, quarenta e onze", murmurou Coffee atordoado, seus sentidos quase inconscientes pelo calvário do som. "Gawd! Todo o exército passou!"

O rugido dos tanques de combate era menor, mas ainda era um barulho monstruoso. Através dela, entretanto, veio agora uma série de abalos que eram tão próximos que eram inseparáveis, e tão violentos que eram como tapas no peito.

Então vieram outros ruídos, mais altos apenas porque estavam mais próximos. Esses também eram ruídos diferentes daqueles que os tanques de combate faziam. Ruídos mais leves. Os curiosos e disformes tanques de serviço começaram a passar correndo, de todos os tamanhos e formas. Tanques de transporte de combustível. Tanques de oficina mecânica, enormes, esses. Tanques comissários....

Algo enorme e brilhante parou de repente. Uma porta se abriu. Uma voz rugiu uma ordem. Os três homens, espancados e açoitados pelo barulho, olhavam em silêncio.

"Sargento Café!" rugiu a voz. "Traga seus homens! Rápido!"

Coffee se arrastou de volta a uma aparência de vida. O cabo Wallis avançou, cedendo. Os dois carregaram seu prisioneiro na porta e caíram para dentro. Eles foram instantaneamente jogados em uma pilha quando o tanque retomou seu progresso novamente com um salto repentino e agudo.

"Bom homem", sorriu um oficial de rosto fuliginoso, agarrando-se a um apoio. "O general enviou ordens especiais para que você fosse apanhado. Disse que você ganhou a batalha. Ainda não acabou, mas quando o general diz que..."

"Batalha?" disse Coffee estupidamente. "Esta não é minha batalha. É um desfile de muitos malditos tanques!"

Houve um uivo de alegria vindo de algum lugar acima. A disciplina nos tanques das oficinas mecânicas era bastante rígida, mas muito diferente da formalidade das máquinas de combate.

"Contato!" rugiu a voz novamente. "O rádio geral está funcionando novamente! Nossos companheiros esgotaram suas reservas e estão destruindo suas oficinas mecânicas e suprimentos!"

Gritos reverberavam ensurdecedores dentro das paredes de aço, já cheias de tumulto com os motores funcionando e as esteiras estrondosas.

"Esmagou-os!" gritou a voz acima, louca de alegria. "Esmagá-los! Esmagá-los! Esmagá-los! Nós aniquilamos toda a reserva deles e..." Uma série de detonações veio até mesmo da casca de aço do tanque em movimento. Detonações tão violentas, tão monstruosas, que mesmo através das molas e lagartas do tanque o choque de terra podia ser sentido. "Lá se vai a munição deles! Detonamos todos os lixões!"

Houve um pandemônio total dentro do tanque de serviço, acelerando atrás da força de combate com apenas uma fina pele de tanques de reserva entre ele e um inimigo em pânico, perseguindo mecanicamente.

"Gritem, seus pássaros!" gritou a voz. "O general diz que ganhamos a batalha! Graças à força de combate! Devemos continuar e acabar com a linha de comunicação inimiga, deixando-o nos perseguir até que seu gás acabe! Então voltamos e o golpeamos para bits! Nossos tanques o eliminaram!"

Coffee conseguiu encontrar algo para se segurar. Ele lutou para ficar de pé. O cabo Wallis, recuperando-se da certeza da morte e da tortura do som, estava ficando muito enjoado com o movimento do tanque. O prisioneiro se afastou dele no chão de aço. Ele olhou melancolicamente para Coffee.

"Ouça-os", disse Coffee amargamente. "Tanques! Tanques! Tanques! Inferno! Se eles tivessem nos dado uma chance à infantaria..."

"Você disse isso", disse o prisioneiro selvagemente. "Esta é uma maneira infernal de lutar uma guerra."

O cabo Wallis virou um rosto esverdeado para eles.

"A infantaria sempre fica com a ponta suja do bastão", ele engasgou. "Agora eles - agora eles estão fazendo a infantaria cavalgar em tanques! Inferno!"

