Os EUA vão proibir a criptomoeda?

A criptomoeda está mais popular do que nunca e está preocupando muita gente em Washington. Desde o início da tendência cripto, os legisladores em Washington DC tentaram criar novas e únicas formas de controlar ou regular as criptomoedas, e alguns chegaram a pedir a proibição da criptomoeda em geral. Neste artigo, darei uma olhada em como exatamente a criptomoeda é regulamentada nos Estados Unidos, qual pode ser o futuro dessa regulamentação e qual pode ser a probabilidade de a criptomoeda ser banida nos EUA. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar!





A partir de 2022, a criptomoeda é totalmente legal nos Estados Unidos. Qualquer pessoa pode comprar criptomoeda, vendê-la, usá-la como meio de troca ou rejeitá-la. Mas isso não significa que a criptomoeda seja completamente desregulamentada . Na verdade, atualmente existem muitos regulamentos em vigor para criptomoedas, e é importante para quem deseja investir em criptomoedas saber quais são esses regulamentos. A criptografia geralmente é regulamentada por leis que já existem, em oposição a leis criadas especificamente para criptomoedas.





Mas antes de falar sobre isso, vamos dar uma olhada em como os legisladores querem regular as criptomoedas no futuro. Existem muitos planos relacionados à criação de legislação específica para criptomoedas. Isso poderia potencialmente tirar muitas das liberdades às quais os usuários de criptografia geralmente estão acostumados. Em 2022, Joe Biden assinou uma ordem executiva que deveria regular especificamente a criptomoeda nos EUA pela primeira vez.





Até agora, esta ordem executiva ajudaria a proteger alguns investidores cripto de golpes e fraudes, criando uma estrutura real de como os “projetos” podem ser feitos. Resumindo, qualquer projeto criptográfico criado para fins de fraude ou fraude, incluindo criptos pump and dump, pode se tornar ilegal nos EUA. Esta é uma ótima notícia para muitas pessoas, mas também preocupa outras pessoas. Isso pode ser o início de um jogo de proibição de certas criptomoedas, e algumas criptomoedas podem até ser usadas em golpes que os criadores nunca pretenderam.





A ordem executiva também pediu ao Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira que encontrasse quaisquer lacunas na regulamentação da criptomoeda. Isso significa que todas as pequenas brechas que os usuários de criptografia aproveitam para evitar regulamentações e impostos também podem ser encontradas. Em suma, não há como se livrar do governo.





Mas a parte mais preocupante da ordem executiva é a parte “Cooperação Internacional e Competitividade dos EUA”. Por um lado, visa aumentar a capacidade de troca entre as criptomoedas, mas, por outro lado, deseja criar uma estrutura para reprimir o uso de criptomoedas em crimes. Em teoria, isso parece bom, mas o governo pode ser forçado a tomar medidas extremas para fazer isso, e isso preocupa muitos investidores em criptomoedas.





A regulamentação não é necessariamente ruim para as criptomoedas. Na verdade, pode ser bom para criptomoedas. Você vê, não importa quantas leis qualquer país faça, é impossível realmente controlar uma criptomoeda. Isso ocorre porque as criptomoedas são descentralizadas. Por natureza, não existe uma pessoa ou organização que possa simplesmente assumir e começar a tomar decisões. As criptomoedas sempre serão descentralizadas, mas a forma como as pessoas usam a criptomoeda será regulamentada. Por que isso é bom para criptomoeda? Bem, isso legitima a criptomoeda. Com esses chamados “regulamentos” em vigor, o governo está reconhecendo oficialmente a criptomoeda como um fato da vida. É algo que veio para ficar e abre as portas para que se torne mais aceitável do que nunca.





Mas agora, vamos dar uma olhada em algumas das maneiras pelas quais os EUA atualmente regulam as criptomoedas com as leis existentes .





Existem muitas organizações governamentais diferentes que regulam a criptografia nos EUA. SEC, CFTC, IRS e FinCEN. A criptografia não é a moeda legal dos EUA, como você provavelmente já sabe, mas pode ser usada legalmente para comprar outros produtos, simplesmente não pode ser imposta aos fornecedores. O IRS considera a criptomoeda uma “reserva de valor” legal, o que significa que os criptoativos podem ser tributados pela lei dos EUA. É isso mesmo, você realmente tem que declarar todos os seus criptoativos em suas declarações fiscais, e deixar de fazê-lo pode até resultar em problemas legais nos quais você não deseja se envolver.





Uma das maneiras pelas quais os EUA regulam as criptomoedas é por meio de trocas. Trocas de criptomoedas como FTX, Coinbase e Binance são todas legais nos EUA e todas seguem as diretrizes impostas pela Lei de Sigilo Bancário.





Mas para algumas pessoas, esse regulamento não é suficiente. Essas pessoas querem acabar com a criptomoeda e estão até no Congresso dos Estados Unidos. Um projeto de lei chamado America COMPETES Act foi apresentado no congresso pela congressista Maxine Waters. Segundo a deputada, esse projeto de lei visa combater a influência financeira dos chamados atores de má-fé, como China e Rússia. O projeto de lei tem cerca de 3.000 páginas e, entre essas longas páginas, há certas coisas que aterrorizam os investidores em criptomoedas.





Isso basicamente daria ao secretário do Tesouro dos EUA o poder de derrubar transações em qualquer exchange de criptomoedas. Também seria capaz de impedir que outras bolsas e instituições financeiras negociassem com criptomoedas. O objetivo aqui é claro, quer controlar - se não acabar completamente - com a criptomoeda. O projeto de lei não menciona que vai banir completamente a criptomoeda, mas considerando que o objetivo é “contrariar” a Rússia ou a China, e considerando que é tão fácil para as transações criptográficas internacionais contornar as sanções, a cripto provavelmente seria o alvo principal para uma proibição. No geral, esse projeto de lei proibiria qualquer tipo de transação considerada prejudicial ao “interesse nacional”.





O que há de perigoso nesse projeto de lei é que ele foi ocultado como uma forma de proteger os EUA de potências estrangeiras, quando, na realidade, ele só quer controlar a maneira como as pessoas gastam seu dinheiro. Em resposta ao projeto de lei, a Blockchain Association enviou um comunicado dizendo: “Sem esse devido processo, muitos na indústria cripto temem que isso possa fornecer um caminho para uma repressão equivocada ao uso de criptomoedas”.





Felizmente, o mundo das criptomoedas não ficou calado sobre o assunto. Logo após a apresentação do projeto de lei, foi feita uma emenda que removeu alguns ou todos os poderes excessivos do Secretário do Tesouro sobre trocas e ativos criptográficos. O projeto acabou sendo aprovado pela Câmara dos Deputados e posteriormente pelo Senado. Agora é oficialmente parte da lei dos EUA e, embora inicialmente pudesse ter acabado com a criptomoeda nos EUA, acabou não sendo um problema tão grande para a maior parte. Na verdade, acabou sendo bom para a criptomoeda, pois deu o tom de que o público em geral não aceitaria algo como uma proibição total da criptomoeda levianamente. A pressão pública provou ser muito alta, e o que é assustador é que um projeto de lei como este teria sido incrivelmente fácil de aprovar apenas 5 anos atrás.





Ainda assim, existem muitas outras pessoas em posições de poder que desejam acabar com as criptomoedas. Seja devido à geopolítica ou apenas um mal-entendido de como a criptografia funciona. Neste ponto, você provavelmente está se perguntando, o que aconteceria se a criptografia fosse banida nos Estados Unidos, afinal? E se algum outro congressista apresentasse um projeto de lei para banir as criptomoedas e fosse realmente aprovado ?





Bem, para começar, as criptomoedas são descentralizadas. Mesmo que os EUA proíbam as criptomoedas, as criptomoedas que já foram criadas continuariam a existir. O verdadeiro problema começa quando se trata de trocas de criptomoedas. Como já mencionei antes, as trocas de criptomoedas são regulamentadas nos EUA e fazem tudo de acordo com a lei dos EUA. Se os EUA decidirem proibir as trocas de criptomoedas, eles simplesmente pararão de trabalhar dentro dos Estados Unidos.





Além disso, todas as criptomoedas que você comprou e manteve em uma bolsa de criptomoedas como Binance ou FTX também seriam congeladas . Os efeitos disso seriam sentidos em todo o mundo, já que muitas dessas exchanges também estão sediadas nos EUA. Mas, ao mesmo tempo, a própria criptomoeda continuaria a funcionar. Não há absolutamente nenhuma maneira de parar completamente uma criptomoeda, ela é muito descentralizada por natureza.





Os americanos ainda seriam capazes de encontrar maneiras de comprar e vender criptomoedas - correndo o risco de ir para a cadeia, no entanto. Para piorar a situação, o preço de quase todas as principais criptomoedas do mundo provavelmente cairia de preço, já que o maior mercado mundial de criptomoedas baniria totalmente as criptomoedas. Na verdade, mesmo quando o America COMPETES Bill foi apresentado, praticamente todas as criptomoedas tiveram uma ligeira queda no preço. Se algo assim realmente fosse aprovado , seria um desastre total.





Felizmente para quase todos , os EUA ainda não estão banindo as criptomoedas. No entanto, é importante entender que chegou perigosamente perto de fazê-lo em 2022. O risco de banir ou banir suavemente a criptomoeda está sempre presente, pois muitas cláusulas podem estar “ocultas” dentro das contas. Nesse caso, praticamente toda a comunidade de criptomoedas na internet conseguiu identificar imediatamente os problemas com a conta e, assim, exercer pressão, e é importante que isso sempre permaneça assim.





Você acha que os legisladores tornarão mais difícil para as pessoas usarem criptomoedas no futuro? Deixe-me saber nos comentários abaixo! Inscreva-se no meu canal do YouTube para mais informações como esta https://bit.ly/3720zFW