美国会禁止加密货币吗？

加密货币比以往任何时候都更受欢迎，这让华盛顿的很多人感到担忧。自加密趋势一开始，华盛顿特区的立法者就试图提出新的和独特的方式来控制或监管加密货币，有些人甚至要求全面禁止加密货币。在本文中，我将看看加密货币在美国是如何受到监管的，该监管的未来可能是什么，以及加密货币在美国被禁止的可能性有多大。所以，事不宜迟，让我们开始吧！





截至 2022 年，加密货币在美国完全合法。任何人都可以购买、出售、将其用作交换媒介或拒绝它。但是，这并不意味着加密货币完全不受监管。事实上，目前有许多关于加密货币的规定，对于任何想要投资加密货币的人来说，了解这些规定是什么很重要。与专门为加密货币制定的法律相反，加密货币通常通过已经存在的法律进行监管。





但在我谈论这些之前，让我们来看看立法者希望在未来如何监管加密货币。有很多与为加密货币制定具体立法有关的计划。这可能会剥夺加密用户通常习惯的许多自由。 2022 年，乔·拜登签署了一项行政命令，该命令本应首次在美国专门监管加密货币。





到目前为止，该行政命令将通过为如何制作“项目”创建一个实际框架来帮助保护一些加密货币投资者免受诈骗和欺诈。简而言之，任何为拉扯或诈骗目的而创建的加密项目，包括拉高和转储加密，在美国都可能被定为非法。这对很多人来说是个好消息，但也让其他一些人感到担忧。这可能是对某些加密货币的禁止游戏的开始，一些加密货币甚至可能被用于创建者从未打算过的骗局。





该行政命令还要求金融稳定监督委员会找出加密货币监管中的任何漏洞。这意味着最终也可能会发现加密用户用来规避法规和税收的所有小漏洞。简而言之，没有摆脱政府。





但行政命令中最令人担忧的部分是“国际合作与美国竞争力”部分。一方面，它旨在增加加密货币之间的可交换性，但另一方面，它希望创建一个框架来打击用于犯罪的加密货币。从理论上讲，这听起来不错，但政府可能会被迫采取极端措施来这样做，这让许多加密货币投资者感到担忧。





监管不一定对加密货币不利。事实上，它实际上可能对加密有好处。你看，无论任何国家制定了多少法律，都不可能真正控制加密货币。这是因为加密货币是去中心化的。从本质上讲，没有一个人或组织可以简单地接管并开始做出决定。加密货币将永远是去中心化的，但人们使用加密货币的方式将受到监管。为什么这对加密货币有好处？好吧，它使加密货币合法化。有了这些所谓的“法规”，政府正式承认加密货币是生活中的事实。它会一直存在，它为它打开了比以往任何时候都更容易被接受的大门。





但是现在，让我们来看看美国目前根据现有法律监管加密货币的一些方式。





在美国，有许多不同的政府组织负责监管加密货币。 SEC、CFTC、IRS 和 FinCEN。正如您可能已经知道的那样，加密货币不是美国的法定货币，但它可以合法地用于购买其他产品，它根本不能对供应商强制执行。美国国税局认为加密货币是一种合法的“价值存储”，这意味着加密资产可以根据美国法律征税。没错，你实际上必须在你的纳税申报表中申报你所有的加密资产，如果不这样做，甚至可能会导致你不想陷入法律纠纷。





美国监管加密货币的方式之一是通过交易所。 FTX、Coinbase 和 Binance 等加密货币交易所在美国都是合法的，它们都遵循《银行保密法》规定的指导方针。





但对一些人来说，这样的规定还不够。那些人想要结束加密货币，他们甚至在美国国会。国会女议员 Maxine Waters 已向国会提交了一项名为《美国竞争法案》的法案。据这位女议员称，该法案旨在对抗中国和俄罗斯等所谓的恶意行为者的金融影响。该法案大约有 3,000 页长，在这些长页之间，有些事情让加密货币投资者感到害怕。





它基本上将赋予美国财政部长取消任何加密货币交易所交易的权力。它还能够阻止其他交易所和金融机构进行加密货币交易。这里的目标很明确，它想要控制——如果不是完全结束的话——加密货币。该法案没有提到它将彻底禁止加密货币，但考虑到其目的是“反击”俄罗斯或中国，并且考虑到国际加密交易很容易绕过制裁，加密可能是禁令的主要目标。总体而言，该法案将禁止任何被视为损害“国家利益”的交易。





该法案的危险之处在于它被隐瞒为保护美国免受外国势力侵害的一种方式，而实际上它只是想控制人们花钱的方式。作为对该法案的回应，区块链协会发表了一份声明，称“如果没有这个正当程序，加密行业的许多人担心它可能会为错误地打击加密货币的使用提供途径”。





值得庆幸的是，加密世界并没有真正在这个问题上保持沉默。该法案提交后不久，就进行了一项修正案，取消了财政部长对加密货币交易所和资产的部分或全部过度权力。该法案最终由众议院通过，随后由参议院通过。它现在正式成为美国法律的一部分，即使它最初可能会在美国结束加密货币，但在大多数情况下它最终并不是那么大的问题。事实上，它最终对加密货币有利，因为它奠定了公众不会轻易接受彻底禁止加密货币之类的事情的基调。事实证明，公众压力太大了，可怕的是，像这样的法案在 5 年前就非常容易通过。





但是，仍有许多其他有权势的人想要结束加密货币。无论是由于地缘政治，还是只是对加密货币如何运作的误解。在这一点上，你可能想知道，如果加密在美国被禁止会发生什么？如果其他国会议员提出一项禁止加密货币的法案并且实际上通过了怎么办？





好吧，对于初学者来说，加密货币是去中心化的。即使美国禁止加密，已经创建的加密将继续存在。真正的麻烦始于加密交换。正如我之前已经提到的，加密货币交易所在美国受到监管，并且他们根据美国法律做所有事情。如果美国决定禁止加密货币交易所，他们只会停止在美国境内工作。





最重要的是，您可能在 Binance 或 FTX 等加密货币交易所购买和持有的所有加密货币也将被冻结。这种影响甚至会在全球范围内感受到，因为其中许多交易所也位于美国。但与此同时，加密货币本身将继续发挥作用。绝对没有办法完全阻止加密货币，它本质上太分散了。





美国人仍然能够找到购买和出售加密货币的方法——不过有可能会入狱。更糟糕的是，地球上几乎所有主要加密货币的价格很可能会暴跌，因为世界上最大的加密货币市场将彻底禁止加密货币。事实上，即使美国竞争法案被提交，几乎所有加密货币的价格都略有下降。这样的事情如果真的通过了，那将是一场彻头彻尾的灾难。





值得庆幸的是，美国还没有禁止加密货币。然而，重要的是要了解它在 2022 年危险地接近这样做。禁止或软禁止加密货币的风险始终存在，因为许多条款可以“隐藏”在票据中。在这种情况下，互联网上几乎整个加密社区都能够立即发现账单的问题，从而施加压力，重要的是始终保持这种情况。





你认为立法者会在未来让人们更难使用加密货币吗？在下面的评论中告诉我！订阅我的 YouTube 频道以获取更多信息，例如https://bit.ly/3720zFW