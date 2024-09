Elon Musk realmente libertará o pássaro?

Uma Nova Ordem Mundial

A aquisição do Twitter por Elon Musk: o que isso significa para empresas e anunciantes na plataforma? Isso significa que uma mudança está chegando ao aplicativo de pássaros, e aqueles cujos negócios dependem do Twitter podem esperar mudanças nas políticas de publicidade, especialmente no uso de dados.





'O aplicativo Bird é gratuito.' Liberdade, uma miragem?

O homem mais rico do mundo foi visto trazendo uma pia para o Twitter HQ. Se não conhecêssemos melhor o homem calculista, cujas ações são sempre indicadores, pensaríamos que não passa de um troll. Trazer uma pia sugere que alguns recursos operacionais atuais no Twitter estão 'descendo pela pia'. Talvez alguns funcionários também – lol! Levando para a página de sua conta no Twitter, ele escreveu em 27 de outubro de 2022, “o pássaro está livre”.





O que é essa liberdade? Mais liberdade de expressão, sem se preocupar com banimento ou suspensão de contas, já que a cultura da liberdade de expressão continua na plataforma digital internacional? Ou liberdade de acordo com o evangelho de Musk, visto que ele demitiu Parag Agrawal e Vijaya Gadde, que são altos executivos e executivos jurídicos e políticos que podem ter sido responsáveis pela suspensão permanente da conta de Trump.





Já um grande acionista da empresa, Musk fez uma oferta de US$ 44 bilhões pela empresa em abril. Alguns acham que é uma oferta escandalosa. O homem mais rico do mundo sabia o que procurava. Ele é um empresário! Ele sabe quais são suas perspectivas!





Anúncios, Anúncios, Anunciantes

Prazer. Entreter. Informar.





Na quinta-feira, o Sr. Musk lançou o que parece ser um comunicado pessoal (imprensa) – um tweet . Embora ele tenha abordado muitas coisas nesta carta de 'humildade', vale a pena prestar atenção na parte que se dirige aos profissionais de marketing digital e anunciantes.





Musk escreveu: “A publicidade, quando bem feita, pode encantar, entreter e informar...” Essa declaração pode sugerir que todos os anúncios no Twitter seriam orientados por conteúdo e prospects.

O anúncio provavelmente seria revisado ou indexado para determinar o conteúdo. Como isso seria ainda não está claro, mas podemos dizer que novos algoritmos surgiriam sobre qual conteúdo de anúncio promover.





Alegadamente, os codificadores e engenheiros de software da Tesla têm 'escavado' os códigos do Twitter. Como o Sr. Musk está destacando “prazer, entretenimento e informação”, anúncios de mídia mais longos podem ser favorecidos. Também é certo que anúncios mais direcionados estão chegando ao Twitter.





“... pode mostrar a você um serviço ou produto ou tratamento médico que você nunca soube que existia, mas é certo para você.” —Elon Musk





Publicidade relevante precisaria de mais dados de usuários e empresas. Assim, os usuários podem antecipar novas políticas e ser solicitados a realizar atualizações em suas contas, que podem incluir a adição de mais algumas informações ou a atualização de suas preferências. Anúncios direcionados também podem significar adquirir e otimizar dados do histórico de pesquisa dos usuários. Talvez, como o WhatsApp, o Twitter esteja bisbilhotando outros aplicativos de celular?





O Sr. Musk sempre foi grande em dados

Atualmente, o Twitter lida com aproximadamente 12 terabytes de dados a cada 24 horas, o que é menor do que os 500 terabytes diários do Facebook. Musk já havia demonstrado interesse na operacionalidade e nas políticas públicas do Facebook. Portanto, o Twitter pode estar disposto a obter mais dados, pois mais dados significam mais insights para impulsionar as campanhas de marketing. O novo proprietário é grande em dados.





É fácil sentir que o Twitter atualmente prejudica os dados dos usuários. O Sprout Social diz que dados massivos podem ser coletados e explorados a partir de um único tweet – não apenas de usuários, mas também de visitantes e visualizadores. Portanto, se o Twitter for mais definido sobre quem alcançar com qual anúncio, mais dados deverão ser adquiridos.





Em 25 de agosto de 2022, a Reuters informou que Elon Musk estava exigindo detalhes e dados do usuário do Twitter Inc. De fato, um comentário da chanceler Kathaleen McCormick é que o pedido equivale a trilhões de dados e “ninguém em sã consciência jamais tentou realizar tal esforço.





No passado, vimos Elon Musk sugerir gerenciamento de dados no passado. De acordo com a Forbes , Musk teve, no passado, uma reunião com Zuckerberg e a equipe do Facebook em um quadro de avisos para a liberdade de exercer a liberdade de expressão, o que sugere relaxar as garras da IA sobre o que eles marcam como discurso de ódio ou ofensivo. Ele também recomendou a proibição da promoção de atividades criminosas ou conteúdo que ponha em risco diretamente a segurança pública.





Os anunciantes podem apostar em sua fome de dados como uma coisa favorável. Criadores de conteúdo e anunciantes no Twitter podem esperar dias melhores se seu conteúdo não violar as políticas de segurança e bem-estar humano.





Os dados serão uma grande virada de jogo no Twitter de Elon Musk.





Detonar os Bots

O proprietário de inovações em veículos liderados por automação acha os bots do Twitter assustadores. Bots são contas automatizadas que funcionam como uma personalidade. No Twitter, essas contas automatizadas encontram implantação para direcionar o tráfego para curtidas e repostagens.





Às vezes, eles são configurados para gerar e relatar postagens. Enquanto os bots aumentam o desempenho além da entrada humana real, eles afetam os usuários ativos diários monetizados (mDAU). mDAU refere-se à monetização que vem com engajamentos humanos com postagens na plataforma.





Algumas empresas usam esses bots para "melhorar" a aparência de suas performances. Em breve pode ser 'game over' para eles. Até 29% do conteúdo monetizável do Twitter é gerado por bots.





Geralmente, as agências de marketing e os anunciantes preferem atingir humanos reais porque são esses os verdadeiros prospects com capacidade de conversão. O Twitter reconhece que apenas 5% das contas de bot existem em sua plataforma. Musk parece pensar o contrário – que pode haver até 20% de bots. A Similarweb relatou que os bots geram 20-29(%) do conteúdo no Twitter dos EUA.





Portanto, o novo proprietário pode estar abandonando os bots, pois ele apertaria as configurações e os valores mobiliários da conta.

Embora os bots tenham contribuído para a flexibilidade do ecossistema do Twitter e proporcionado uma experiência de usuário tranquila, o proprietário mais rico do mundo declarou guerra aos bots.





Humanidade ou Rentabilidade? Permanecendo Afiado





O Sr. Musk afirma estar fazendo isso pela humanidade. Embora não haja razão para duvidar de que ele possa ter boas intenções (o que é relativo), também é inacreditável que alguém invista US$ 44 bilhões porque se preocupa com a humanidade.





Tesla pode salvar o planeta do consumo excessivo de energia e outras coisas que colocam em risco a estratosfera terrestre, mas não é barato. Um negócio que exige que “parceiros” invistam na aquisição não é um negócio para caridade; podemos esperar dinheiro - muito e muito.





As empresas e aqueles que buscam alcançar mais clientes em potencial por meio do Twitter podem começar a se alegrar. O homem mais rico quer ganhar mais dinheiro e manter aquele lugar. É um jogo de controle e riqueza. O caminho mais seguro para a riqueza crescer é quando ela se espalha exponencialmente. Assim, as empresas podem estar pagando mais por anúncios, mas há mais a obter com mais dados para direcionar anúncios.





Na verdade, as páginas de alto tráfego podem estar recebendo incentivos desta vez. Um post de Zuby sugere isso, e Elon Musk afirmou.









Como preparar?

Continue acompanhando as novidades sobre o mundo das redes sociais. Siga Birdie Musk, o Chief Twit para atualizações, a conta principal do Twitter e outros funcionários, como o CTO do Twitter. Fique atento às informações sobre atualizações de políticas e leia com sua equipe de profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo.

Crie e ofereça conteúdo divertido. Seja sensível ao cliente.





É uma 'Praça da Cidade Digital'

É importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum





As praças da cidade são sempre centros de atividades movimentadas. Em seu comunicado sobre sua aquisição, o homem mais rico do mundo diz que esta 'aquisição' “é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum”.





Então, pode ter certeza que o 'Novo' Twitter vai sugar todas as opções de produtividade e lucratividade. Elon Musk não comprou isso por fantasia ou para alguma experimentação. Ele é um empresário! Townsquare também sugere mais interatividade e alcance. Podemos apostar nisso. Diminuir as regras rígidas e as políticas de expressão significa que mais pessoas podem ser alcançadas; haveria menos frequência de suspensão de conta.





Só podemos esperar para ver como serão os próximos meses para diferentes usuários que usam o aplicativo Bird por vários motivos. Mas para os anunciantes, será um negócio normal, mas com perspectivas promissoras.