As moedas de privacidade são o futuro?

Mesmo que a criptomoeda tenha tudo a ver com o anonimato, na maioria dos casos, está longe de ser verdade. Todas as transações de blockchain são registradas em um blockchain e, portanto, podem ser visualizadas por qualquer pessoa. E se alguém realmente quiser, também é possível vincular uma identidade a um endereço criptográfico. O exemplo mais antigo e, provavelmente, o mais proeminente de como isso pode ser feito aconteceu em 2011, quando o FBI fechou um famoso mercado darknet Silk Road e apreendeu mais de 144.000 Bitcoins.

Um ex-promotor e investidor de uma empresa de capital de risco Andreessen Horowitz Kathryn Haun disse que blockchain é “migalhas de pão digitais. Há uma trilha que a aplicação da lei pode seguir muito bem”.

Sua declaração segue outro caso em que os sistemas de computador da Colonial Pipeline foram desligados em um ataque de resgate. Os invasores solicitaram um resgate de 75 Bitcoins. O FBI poderia rastrear e recuperar 63,7 BTC. A Sra. Haun acrescentou mais tarde que “o resgate foi rastreado e recuperado com tanta facilidade e rapidez porque os invasores usaram criptomoeda. Se fosse por conta bancária, levaria meses ou anos para conseguir o cadastro de um banco, principalmente se for um banco no exterior”.

Portanto, a criptografia não é tão privada quanto a maioria das pessoas acredita. Mas pode-se dizer sobre qualquer criptomoeda por aí? Definitivamente não.

Existem várias criptomoedas que afirmam ser 100% privadas. Isso significa que as transações dentro das redes não podem ser rastreadas ou os endereços das carteiras são alterados de forma a impossibilitar o vínculo com as pessoas. Entre muitas moedas de privacidade, Monero e ZCash são as mais populares.

Uma história difícil e mais preocupações com novas proibições

A criptomoeda, especialmente as moedas privadas, tem uma história complicada. Eles têm sido usados para muitas atividades ilegais, dizem os reguladores. Mas, curiosamente, os dados mais recentes indicam que o Bitcoin ainda é o ativo de escolha para lavagem de ativos.

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/why-arent-privacy-coins-gaining-more-traction-121-8-henri-arslanian/?trk=public_post

Mas todos nós entendemos por que os reguladores não têm nada contra o Bitcoin - no blockchain do Bitcoin, as transações podem ser rastreadas.

Agora, vamos voltar às moedas de privacidade.

Monero , a principal criptomoeda privada com base na capitalização de mercado, não é suportada em muitas bolsas.

Novos eventos, como a proibição do Tornado Cash e a prisão de seu desenvolvedor, levantaram mais preocupações sobre o futuro das moedas privadas. Por enquanto, alguns países, como Austrália e Coreia do Sul, proíbem exchanges para dar suporte a swaps com moedas privadas. No Japão, as moedas de privacidade são ilegais.

O aperto da regulamentação criptográfica e a implementação de requisitos mais rígidos para procedimentos KYC/ AML podem tornar cada vez mais difícil para as exchanges oferecer swaps em moedas privadas. As bolsas terão que cumprir o regulamento e, por exemplo, o Monero foi criado para contornar quaisquer procedimentos KYC.

Todos esses detalhes fazem as pessoas pensarem se as moedas de privacidade realmente têm futuro e se não é muito arriscado investir nessas moedas.

As moedas de privacidade têm futuro?

Sim, eles fazem. Mesmo que enfrentem grandes dificuldades para evoluir.

Deixe-me explicar embora. Agora, após o caso do Tornado Cash, o Departamento do Tesouro dos EUA deixou claro que um esforço para anonimizar suas transações pode ser considerado uma violação das sanções contra o comércio com o inimigo.

Mesmo que as moedas de privacidade não tenham sido mencionadas em nenhum lugar, é claro que elas não serão bem-vindas (não são bem-vindas pelos reguladores até agora), e o próximo passo pode ser dado contra elas. Que passo pode ser? Bem, qualquer um, incluindo a possibilidade de anunciá-los como ilegais, assim como aconteceu com o Tornado Cash.

Por que essa etapa ainda não foi feita?

Acredito que o principal motivo seja o fato de que as moedas de privacidade não são muito confortáveis de usar por enquanto. O nível de liquidez é baixo, a demanda também não é alta em comparação com as principais criptomoedas. Eles não estão fazendo ondas por enquanto. Enquanto o Tornado Cash o fazia, o número de depósitos e saques crescia.

Fonte: Dune Analytics

Assim que as moedas de privacidade começarem a crescer em popularidade, os reguladores farão algo a respeito.

Esta é uma das principais razões pelas quais, se você considerar investir em uma moeda de privacidade, esteja pronto para as consequências. Você pode não conseguir sacar a moeda ou trocá-la por outra no futuro. É bem possível que você seja acusado de financiar o terrorismo ou qualquer outra coisa e vá para a cadeia se alguém descobrir que você está segurando uma moeda de privacidade.

Outra dificuldade é o uso de moedas de privacidade.

No entanto, acredito que as moedas de privacidade são o futuro do sistema financeiro. Não o bom e velho Bitcoin e nem mesmo o Ethereum. O Ethereum será usado para hospedar vários dApps e assim por diante. Mas as moedas de privacidade dominarão o mundo das finanças.

Agora, ainda não estamos prontos para aproveitar todos os benefícios que eles oferecem. Mas com a adoção da Web 3.0 e, portanto, a chegada de uma web realmente descentralizada, as coisas podem mudar. No final das contas, o anonimato é uma das prioridades que a criptomoeda oferece.