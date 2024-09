Reconciliando Tecnologia e Ética: Construindo um Ecossistema Financeiro em Conformidade com a Shariah

Apenas 25 milhões de adotantes de Bitcoin geram uma capitalização de mercado de 375 bilhões de dólares. Existem mais de 1 bilhão de usuários muçulmanos na internet. Qual seria a capitalização de uma moeda sustentada por apenas 3% deles? Quase o dobro do Bitcoin.



Mas por que essa pergunta surge em primeiro lugar? Em outras palavras, por que os muçulmanos religiosos não podem usar Bitcoin para pagamentos digitais? Podemos encontrar a resposta na história. Durante séculos, o desenvolvimento das finanças nas regiões com a maioria da população muçulmana foi limitado pelas estritas proibições do Islã.





A lei Shariah proíbe a cobrança de juros, a especulação sobre a ambigüidade e a venda de risco na forma de prêmio de risco – em outras palavras, praticamente todos os princípios das finanças convencionais falham em atender aos critérios de investimento halal. A criptomoeda não é exceção, levando à exclusão de um vasto segmento de mercado (de acordo com o Relatório da Economia Islâmica Global , o setor financeiro islâmico deve crescer para US $ 3,69 trilhões até 2024) da indústria.





Com o surgimento da tecnologia blockchain, era questão de tempo até que o primeiro ecossistema financeiro em blockchain compatível com a Shariah aparecesse. Nesta peça, compartilharei a experiência de construir o Haqq — um livro-razão criado especificamente para apoiar a comunidade muçulmana do mundo, conceder-lhe instrumentos financeiros da nova era e apoiar a inclusão.

Soluções técnicas e o mecanismo de consenso

Haqq (árabe para 'verdade') é um blockchain específico de aplicativo construído no Cosmos SDK - uma estrutura de código aberto para a construção de blockchains públicos de vários ativos. Há muitos benefícios do Cosmos SDK, como finalização instantânea, que torna as transações irreversíveis imediatamente após a inclusão do bloco, comunicação inter-blockchain (IBC), tornando a rede interoperável com outras cadeias suportadas pelo IBC e consenso Proof of Stake com eficiência energética.



A rede Haqq é acoplada ao EVM, tornando-o compatível com os contratos inteligentes e conjuntos de ferramentas Ethereum existentes. A rede Haqq permite a implantação de qualquer contrato inteligente escrito para Ethereum ou qualquer outra rede compatível com EVM sem alterar uma única linha de código. Além disso, a rede Haqq é compatível com carteiras nativas do Cosmos, como Keplr, e carteiras nativas do Ethereum, como Metamask.





A blockchain Haqq também utiliza o mecanismo de consenso Tendermint Core — o mesmo implementado pela BNB Beacon Chain (anteriormente conhecida como Binance Chain). Este é um protocolo tolerante a falhas bizantinas de prova de participação que permite finalização instantânea e execução rápida de transações. O Tendermint Core deixa flexibilidade na escolha dos validadores.

A ética vem primeiro: como conciliar um blockchain com normas religiosas

O financiamento islâmico é uma forma de investimento socialmente responsável que enfatiza a promoção da inclusão e o fortalecimento da comunidade. 10% de todas as moedas islâmicas cunhadas no Haqq são automaticamente depositadas no Evergreen DAO - um fundo orientado a valor para investimentos em organizações muçulmanas sem fins lucrativos ou empreendimentos ESG. O lado técnico também está atento - o Haqq foi desenvolvido antes da fusão, portanto, escolher o SDK do Cosmos e a prova de participação do Tendermint em vez do Ethereum foi uma decisão ambientalista intencional.





O conselho executivo da Haqq posiciona o blockchain como uma solução de nível de infraestrutura para projetos éticos - não apenas relacionados à religião, mas também edutainment (educação em entretenimento), dApps sem fins lucrativos, arrecadação de fundos para caridade e muito mais.





Esta declaração de missão, combinada com sua neutralidade de carbono PoS, permitiu que Haqq atingisse um marco excepcionalmente significativo Bloomberg chamado de “um grande avanço .” Em junho de 2022, o Haqq e a Moeda Islâmica ganharam Fatwa - uma decisão legal sobre um ponto da lei islâmica - das principais autoridades muçulmanas do mundo. Assim, eles se tornaram oficialmente a primeira blockchain e criptomoeda compatível com a Shariah.

Promovendo os valores da comunidade

Haqq blockchain e sua moeda islâmica nativa são exemplos vívidos de como blockchains específicos de aplicativos e Web3, em geral, podem ajudar a promover os valores da comunidade de um grupo religioso ou étnico.





A conformidade com as leis financeiras da Shariah e com a Fatwa das autoridades religiosas, juntamente com o robusto backbone tecnológico do projeto, pode levar à adoção generalizada do Haqq entre a comunidade muçulmana digital.





A equipe da Islamic Coin prevê uma rápida expansão em países com uma grande população sem banco (como a Nigéria, com 60% da população sem banco, ou a Indonésia, com mais de 50%). A equipe está fazendo parceria com organizações financeiras institucionais para levar serviços financeiros a pessoas que nunca tiveram acesso a eles antes – graças à tecnologia blockchain. Ao fazer isso – a Moeda Islâmica assume a missão original do Bitcoin – depositar sem banco, remover intermediários desnecessários e garantir a inclusão de construtores e usuários de serviços financeiros em todo o mundo.