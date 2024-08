Querida América, estou terminando com você

Não é você, sou eu.





-ou talvez seja um pouco dos dois.





Em 2011, cheguei cheio de esperanças, atraído pela promessa brilhante do Sonho Americano.





Sentado aqui em uma cafeteria colombiana, reflito sobre uma década de sonhos, desafios e revelações que me trouxeram a este momento de despedida.





Nossa história começou muito antes de 2011, no entanto. Você se lembra?





Foi em 1993 quando coloquei meus olhos em você pela primeira vez. O dia em que meu pai trouxe nossa família para Poughkeepsie, NY, como expatriado por alguns anos.





Eu não falava a sua língua, mas encontrei-me na sua sala de aula na segunda semana.





Todas as manhãs, eu observava meus colegas começarem o dia cantando seus louvores, com as mãos no coração. Embora ainda não conseguisse entender as palavras, senti uma conexão.





À medida que meu vocabulário foi crescendo, conheci sua infância. Aprendi como sua própria história foi escrita por pessoas que buscaram o conforto de suas costas para um novo começo.





Esses três anos imerso em sua cultura deixaram algo em mim – um desejo que me motivaria pelos próximos 15 anos.





A ideia de esperança, patriotismo e capitalismo por mérito. Que tudo era possível trabalhando duro.





Essas coisas não foram encontradas na França, e voltei para ver você em 2011 para realizar meu sonho com você.





Eu trabalhei duro. Eu persegui o sonho. Segui os passos dos imigrantes que vieram antes de mim, querendo ter sucesso.





Até nos casamos em 2021 – agora eu era cidadão americano.





Eu queria ter sucesso e tive... mas no fundo não estava feliz.





Eu estava consumido pelo motivo que me trouxe até aqui.





Eu me perdi no processo. Esqueci por que você inicialmente se encaixou tão bem em mim.





Então decidi tirar uma folga agora e não sei se voltarei. Não se preocupe, enquanto ainda estivermos casados, você ainda estará recolhendo meus impostos, não importa onde eu esteja no mundo.





Quero que você entenda a compreensão que tive, então talvez isso possa ajudar em seus relacionamentos futuros.





Eu estava seguindo uma narrativa de infância que criei anos atrás e estava com você pelos motivos errados.





Então, ao partir, espero reescrever minha história. Uma história que se alinha mais com quem eu sou e com o que me faz feliz.





Sinceramente,





B.

1. Desvendando as influências da infância:

Há dois momentos-chave dos quais me lembro vividamente, e ambos moldaram profundamente minha motivação e minhas aspirações.

O comercial do Dodge Viper

É o início dos anos 2000 e estou relaxado no sofá com meu pai e meu irmão, apenas relaxando e assistindo TV.

De repente, aparece um comercial do Dodge Viper.









Estava preso. Fiquei hipnotizado. Eu queria aquele carro.





Apanhado pelo momento, gritei: “Um dia vou comprar aquele carro!”





..Você deveria ter visto seus rostos. Eles começaram a rir como se eu tivesse contado a melhor piada do ano.





Para eles, a ideia de eu possuir um carro tão bestial era hilária. Eles zombaram de mim por pensar que um dia eu teria a chance de possuí-lo.





Primeiro, doeu. Então, isso me deixou furioso e acendeu um fogo dentro de mim.

Primeira vez sendo demitido.

Avancemos para 2010. Estou trabalhando neste hotel chique no centro de Lyon, França. Sei que não é o emprego dos meus sonhos, mas, ei, estou fazendo o meu melhor - cuidando dos meus detalhes, sabendo que subirei essa escada pacientemente.





Então, do nada, meu gerente Vladimir me chama ao seu escritório. Ele me senta e me bate com um teste de matemática.





“ quanto é 2+2/2 ”, ele perguntou?





Eu disparo “ 2 ” de volta, rápido como um flash. Resposta errada 😑.





“ Veja, é por isso que não podemos deixar você trabalhar aqui, Ben. A resposta é 3. Você está demitido. ”





E assim, fui dispensado na hora. Eu estava muito atordoado para dizer qualquer coisa.





Acontece que o cara admitiu para outro funcionário, dias depois, que estava apenas descarregando em mim seu mau humor de término - eu era o mais novo contratado, um alvo fácil.





O sentimento de injustiça que senti naquele momento foi algo que nunca experimentei antes.





Naquele dia, disse a mim mesmo: “ Vou me vingar. Vai demorar o tempo que for preciso, mas vou comprar este hotel só para poder demiti-lo de volta. ”





Estes dois incidentes ditaram o meu futuro percurso profissional sem sequer saber. Como descobri muitos anos depois, não foram contratempos; eles eram configurações.





Eu acabaria sendo dono de um imóvel. Embora não fosse este hotel em particular, eram prédios de apartamentos. E aqueles carros chiques? Comprei-os também, embora não o Viper – infelizmente, eles pararam de fabricá-los em 2017.

Somos movidos pela fuga.

Um dos meus hobbies favoritos é estudar os maiores empreendedores da história. Ao fazer isso de forma consistente, você descobre padrões: eles geralmente estavam fugindo de alguma coisa. Isto é o que nos move no fundo.





Walt Disney , Oprah Winfrey , Elon Musk e até JK Rowling iniciaram seus caminhos movidos pela necessidade de mudar suas circunstâncias ou de superar dificuldades.





Inicialmente, trata-se de escapar, de provar alguma coisa, de sair de baixo.





E, de muitas maneiras, minha própria jornada refletiu esse padrão.

2. Meu sonho americano: uma década em avanço rápido

Em 2011 cheguei a Los Angeles cheio de ambição. Passei por vários shows - desde a venda de ingressos para passeios de ônibus até o bartender - antes de me aventurar no mercado imobiliário na Flórida.





Lá, descobri e segui minha paixão por investir, eventualmente liderando minha própria empresa de sucesso.





No entanto, o rápido crescimento trouxe os seus desafios – clientes insatisfeitos, exigências esmagadoras e, eventualmente, um esgotamento pessoal e profissional.





Olhando para trás, para aqueles dez anos loucos, vejo agora que estava tão focado em provar que todos estavam errados e em vencer tudo que perdi de vista o que realmente amava fazer.





Era mais para mostrar a eles que eu poderia fazer isso, em vez de seguir meus próprios sonhos.





Isso levou a um momento de reavaliação: eu estava realmente buscando o que era importante para mim?

3. O menino de 14 anos ao volante.

Eu precisava de uma mudança. Eu precisava viajar, mudar meu ambiente e quebrar meus padrões de pensamento. Eu precisava de perspectiva.

E foi o que fiz. Panamá, República Dominicana, México, Nuku Hiva , Colômbia.





Curiosidade, foi no Panamá (a primeira viagem) que foi plantada a semente do meu primeiro boletim informativo, The Illusion of Being Stuck .





De qualquer forma, de volta à história. Minha realização:





Todo esse tempo, eu estava perseguindo dinheiro. O dinheiro era minha única motivação.





Por que? Porque eu queria fugir de não ter nenhum. Eu ainda queria provar ao meu irmão e ao meu pai que conseguiria ganhar o suficiente para comprar aquele maldito carro.





Não era eu que estava no comando da minha empresa – era eu mesmo, aos 14 anos.





Não fui eu quem adquiriu esses prédios de apartamentos, foi o garoto que foi demitido injustamente em 2010.





E você sabe o que acontece quando você persegue as coisas pelos motivos errados?





Você acaba com resultados que não valoriza.





O dinheiro que ganhei? Gastei – em carros, casas, experiências, estilo de vida.





Você consegue adivinhar o que aconteceu assim que os peguei? Eu estava insatisfeito. Imediatamente precisei de uma casa maior, de um carro melhor, de experiências mais extravagantes e emocionantes.





Finalmente sentei-me para uma conversa franca com meu eu de 14 anos, percebendo como esses medos e motivações iniciais haviam se infiltrado em minha vida adulta.





Eu precisava entender do que eu estava fugindo e descobrir para onde eu realmente queria correr .

4. Um ajuda você a começar, o outro o empurra na direção certa.

Fugir de algo é como correr de um tigre – você fica cheio de energia. Essas memórias de infância pressionam você com força e rapidez.





Mas esse tipo de corrida não dura para sempre. Eventualmente, você percebe que algo está errado. A faísca inicial desaparece e você começa a perguntar: 'O que estou realmente perseguindo?'





É aí que você precisa girar e começar a correr em direção a algo – algo que importa, algo que grude.





Encontrar sua verdadeira paixão, aquilo que você deve fazer , essa é a jornada que vale a pena seguir.





Para mim, tudo se resume a pensar, escrever, compartilhar e inspirar – ajudar outros a encontrar o caminho para sair das estradas difíceis pelas quais percorri.





Se você está curioso sobre as perguntas que me guiaram em meu próprio labirinto, compilei-as em uma folha de dicas para você.





“Fácil para você dizer, você é jovem”





Bem. Primeiro, tenho 37 anos. E só para mostrar que nunca é tarde para mudar o seu caminho e encontrar o trabalho da sua vida, basta olhar para estes exemplos:





Ray Kroc ingressou no McDonald's quando tinha 52 anos e transformou-o na empresa de fast-food de maior sucesso do mundo. O que ele fez antes disso? Ele era vendedor de misturadores de milkshake.





O coronel Harland Sanders começou a franquear seu conceito KFC aos 62 anos, usando seu primeiro cheque da Previdência Social para financiar o negócio.

A questão é que não é tarde demais.

6. Isso parece um retrocesso. Mas é?

Depois de uma ou duas décadas, se você descobrir que foi movido pelas motivações erradas... Realinhar-se com suas verdadeiras paixões muitas vezes significa dar um passo para trás.





Isso pode afetar suas finanças, seu círculo social ou até mesmo sua carreira.





Mas, como disse o falecido Steve Jobs: “"É impossível ligar os pontos olhando para frente; você só pode conectá-los olhando para trás."





Os últimos 10 anos me ensinaram habilidades inestimáveis que são essenciais para esta nova jornada:





SEO

Vendas

Marketing

Redação

Edição de vídeo

Construção de site

Como contratar e demitir

Gerenciando funcionários

Elaboração de boletins informativos interessantes





Quando você pensa sobre isso, não é realmente um passo para trás. Eu vejo isso mais como um passo para o lado.





Um realinhamento para um caminho diferente que pode levá-lo aonde você deseja ser muito mais rápido.

Pensamentos finais

Estou realmente terminando com a América? Na verdade.





Estou rompendo com as ideias que me trouxeram até lá.





Estou me distanciando de uma identidade que foi moldada mais pelo meu passado e menos pelas minhas verdadeiras aspirações.





Se você já sentiu que está seguindo um caminho traçado por outra pessoa – seja pela sociedade, pelo seu eu passado ou pelas expectativas dos outros – encorajo você a fazer uma pausa e refletir.





Saiba que nunca é tarde para mudar de direção. Suas experiências passadas não o prenderam; eles prepararam você.





Cada habilidade que você desenvolveu e cada lição que aprendeu podem ajudar a pavimentar um caminho novo e mais autêntico.





Isso é tudo por hoje.

