Qual é o modelo OSI?

Camada de enlace de dados (camada 2): Esta camada é responsável pela transferência de dados nó a nó – um link entre dois nós conectados diretamente. Ele também lida com correção de erros da camada física, sincronização de quadros e controle de fluxo. Ethernet e PPP são exemplos de protocolos da camada de enlace de dados.

Camada de Sessão (Camada 5): A camada de sessão estabelece, gerencia e encerra conexões entre aplicativos. Ele configura, coordena e encerra conversas, trocas e diálogos entre os aplicativos em cada extremidade. Ele lida com a coordenação de sessões e conexões.

Camada de Aplicação (Camada 7): A camada de aplicação é a camada mais próxima do usuário final e interage com o aplicativo de software que implementa um componente de comunicação. Assim, tanto a camada de aplicação quanto o usuário interagem diretamente apenas com aplicações de software. Essa camada fornece serviços de rede aos usuários finais e fornece protocolos que os aplicativos usam para trocar dados, como HTTP para navegação na web, SMTP para e-mail e FTP para transferência de arquivos.