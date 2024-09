Por que as empresas de TI devem fazer mapeamento de conteúdo

As empresas de TI podem e geram grandes quantidades de conteúdo. Pode ser uma ferramenta de marketing crucial, mas apenas se os ajudar a atingir metas de negócios mais amplas, como direcionar tráfego de alta qualidade para o site, obter mais leads e aumentar a fidelidade do cliente.

Uma maneira de melhorar a eficiência do marketing de conteúdo é usar técnicas de mapeamento de jornada de conteúdo. Isso ajudará você a fornecer conteúdo relevante para cada uma de suas buyer personas quando e como elas precisarem.

Neste artigo, explicamos o que é um mapa de conteúdo, por que você precisa dele e como fazer o mapeamento de conteúdo corretamente.

Índice

O que é mapeamento de conteúdo e por que você precisa dele?

O que é mapeamento de conteúdo do site?

Como construir um mapeamento de conteúdo passo a passo

Passo 1. Como Desenvolver a Persona de um Comprador

Etapa 2. Combine os estágios da jornada do cliente com os formatos de conteúdo apropriados

Etapa 3. Colete todo o conteúdo que você já possui e revise-o

Etapa 4. Preencha os espaços em branco com conteúdo adequado

Etapa 5. Crie um mapa de conteúdo

Conclusão

O que é mapeamento de conteúdo e por que você precisa dele?

O marketing de conteúdo digital pode trazer um conjunto diversificado de clientes em potencial em contato com sua marca. Alguns podem ter acabado de ouvir falar do seu produto, enquanto outros o usam há anos, então eles precisam de abordagens e informações diferentes. Não existe um conteúdo único que seja perfeito para todos.

Para criar um conteúdo que seja útil para um cliente individual, é importante pensar em quem é realmente o seu público. Você acabará generalizando demais se descrever seu alvo como “todos”, porque escreverá para uma massa despersonalizada. Seus clientes são pessoas reais com vidas reais, portanto, você precisará de um conteúdo específico para eles.

O mapeamento da jornada de conteúdo é a chave para o sucesso do marketing porque ajuda você a dividir seu público e fornecer a eles conteúdo personalizado. De acordo com a Salesforce , "88% das equipes de alto desempenho dizem que a estratégia de jornada do cliente é fundamental para o sucesso geral do marketing". Isso significa que os profissionais de marketing estão usando o planejamento estratégico de conteúdo para fornecer o conteúdo certo para as pessoas certas no momento certo. O mapeamento de conteúdo personaliza a voz da sua marca para atender a perfis de clientes específicos e oferece suporte à jornada de compra de cada cliente.

O que é mapeamento de conteúdo para sites?

O mapeamento da jornada do conteúdo do site é o processo de planejar o conteúdo certo do site para cada tipo de cliente em cada estágio da jornada do marketing de conteúdo. O mapeamento ajudará você a visualizar seu marketing de conteúdo para que você possa planejar o futuro com eficiência.

É útil pensar na jornada do marketing de conteúdo como um funil que leva os clientes em potencial de ouvir sobre seu produto para se tornarem clientes regulares. Os profissionais de marketing definem três estágios: conscientização, consideração e decisão.

Para criar seu mapa de conteúdo, comece revisando o conteúdo que você já possui. Ao examiná-lo, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

Esse conteúdo atende às necessidades e aos antecedentes de seus clientes?

É bem organizado, fácil de ler e compreensível?

Começar a usar um mapa de conteúdo é crucial, porque 91% dos consumidores preferem marcas que fornecem recomendações personalizadas. Se você conseguir fornecer recomendações relevantes e personalizadas, seus clientes em potencial passarão mais tempo em seu site.

Como fazer o mapeamento de conteúdo passo a passo

Aqui, oferecemos um plano passo a passo para organizar suas atividades de mapeamento de conteúdo.

Desenvolva a Persona do Comprador Faça pesquisas de SEO para criar conteúdo relevante Combine os estágios da jornada do cliente com formatos de conteúdo apropriados Colete todo o conteúdo que você já possui e revise-o Preencha os espaços em branco com conteúdo adequado Criar um mapa de conteúdo

Vamos dar uma olhada mais de perto nessas etapas de mapeamento da jornada de conteúdo.

Passo 1. Desenvolva Personas do Comprador

Primeiro, você deve descobrir quais são as personas do seu comprador. Este é um retrato fictício do seu público-alvo. Generalizar aqui é pecado! Como dissemos antes, você deve entender claramente quem é seu cliente em potencial. A persona de um comprador deve ser baseada em dados reais, não em sua imaginação.

Você pode coletar esses dados por meio de entrevistas e pesquisas, análise de sites, análise de dados de CRM e escuta social. Seu banco de dados de contatos também pode ser um recurso útil para encontrar tendências em como seus clientes usam seus contatos. No mínimo, você deve conversar com seus clientes e pedir detalhes sobre como eles usam seu conteúdo.

Se você ainda está se perguntando como definir sua buyer persona, comece com informações padrão sobre o cliente, incluindo:

Dados demográficos: idade, sexo, estado civil, filhos, localização

idade, sexo, estado civil, filhos, localização Status profissional: ocupação, cargo, tamanho da empresa

ocupação, cargo, tamanho da empresa Educação e Interesses

A próxima fase no mapeamento da jornada de conteúdo ajudará você a entender melhor seus clientes. Pergunte aos seus clientes o que eles querem:

Que problemas eles estão tentando resolver?

Quais são seus desafios/frustrações?

Quais são suas habilidades?

Como você pode ajudar?

O que eles consideram quando tomam decisões?

Adicione o feedback recebido dos clientes à sua buyer persona.

Ao iniciar o mapeamento da jornada de conteúdo, você pode usar o modelo Exadel para criar uma Tech Buyer's Persona.

Você descobrirá que suas buyer personas para marketing de conteúdo em empresas de tecnologia se enquadram em três categorias gerais:

Os tomadores de decisão (CTO, CEO, VP, cofundador, etc.) precisam de uma compreensão clara de quais benefícios seus produtos/serviços trarão para a empresa deles Recomendadores (gerentes de TI) encontram calculadoras de ROI, páginas de suporte, histórias de sucesso de clientes, gráficos de comparação competitiva, artigos detalhados e postagens de blog mais relevantes Os usuários finais (desenvolvedores, gerentes de projeto) precisam de informações detalhadas sobre seu produto para resolver seus problemas

Etapa 2. Faça pesquisas de SEO para criar conteúdo relevante

A pesquisa de palavras-chave ainda é um fator crucial porque revela quais tópicos e perguntas específicas interessam aos seus clientes. Conhecer as palavras-chave que seu cliente provavelmente usará em diferentes estágios da jornada do cliente ajudará você a fornecer conteúdo relevante. Falaremos mais sobre as etapas do marketing de conteúdo mais adiante.

Cada estágio do funil de marketing de conteúdo possui diferentes tipos de palavras-chave.

Na fase de conscientização, uma boa opção para escolher palavras-chave é incluir palavras como “como fazer”, “dica” ou “guia” (por exemplo, “quanto custa para…”).

No estágio de consideração, você precisa responder a perguntas sobre soluções. Os clientes já sabem qual é a solução, mas agora precisam encontrar a melhor opção. As palavras-chave podem ser palavras combinadas como "melhor", "ideal", "vantajoso" ou "útil" (por exemplo, "os benefícios da transformação ágil").

Na parte inferior do funil de conteúdo, as palavras-chave não desempenham um papel tão importante, porque o cliente já conhece sua solução e visitou sua página de destino. Aqui, você deve ter uma palavra-chave comercial primária e algumas palavras-chave comerciais de baixo volume.

Para pesquisa de palavras-chave, você pode usar a ferramenta Semrush Keyword Magic, o Ahrefs Keyword Explorer e outras ferramentas.

Etapa 3. Combine os estágios da jornada do cliente com formatos de conteúdo apropriados

Todo o seu conteúdo deve ser adaptado a um estágio concreto da jornada de compra, conforme visualizado pelo funil de marketing de conteúdo. O funil representa cada estágio do envolvimento do cliente com seu produto, desde a primeira introdução até a compra. Nosso modelo de serviços de mapeamento de conteúdo é dividido de acordo com os estágios do funil de marketing de conteúdo: conscientização, consideração e decisão.

Fase de conscientização: é aqui que seu cliente em potencial inicia sua jornada. Normalmente, as pessoas nesta fase não sabem muito sobre suas soluções e não estão familiarizadas com os produtos e serviços que você fornece, então este é o momento de falar sobre você e o que você faz.

Qual conteúdo criar na fase de conscientização:

guias de "como fazer"

postagens no blog

páginas de destino

postagens de mídia social

infográficos

lista de verificação

podcasts

e-books

Estágio de consideração: quando chegam a esse ponto, os clientes em potencial sabem quem você é. Agora a pergunta deles é “preciso do seu produto/serviço?” Seu conteúdo nesta fase deve ajudá-lo a construir um relacionamento sólido com o público. Conte a eles mais sobre seus serviços usando fatos e dados.

Diferentes formatos de conteúdo para criar na fase de consideração:

histórias de sucesso

visão geral do produto

páginas de destino

estudos de caso

Avaliações de Clientes

papéis brancos

recursos úteis para download

vídeos

calculadoras de custos

webinars

Estágio de decisão: seus clientes já o conhecem e seu objetivo é ajudá-los a decidir sobre a compra de seu produto ou serviço. O conteúdo nesta fase deve ser convincente e confiante; lembre-se de que as pessoas pesquisam seus concorrentes, então você precisa se parecer com a melhor opção disponível.

Formatos de conteúdo para a fase de decisão:

demos

testes gratuitos

estudos de caso

páginas de destino

ofertas direcionadas

consultas

comparações

postagens no blog

As postagens do blog também podem gerar conversões.

Etapa 4. Colete todo o conteúdo que você já possui e revise-o

Faça um catálogo de todo o seu conteúdo existente e analise-o. Mapeie cada parte do conteúdo com as personas do comprador e os estágios da jornada de marketing de conteúdo que você estabeleceu. Verifique se há algum conteúdo que não se encaixe no mapa de conteúdo da jornada do comprador. Você pode usar um conteúdo planilha de mapeamento para ajudá-lo a tomar essas decisões.

Etapa 5. Preencha os espaços em branco com conteúdo adequado

Ao revisar seu conteúdo existente, você pode encontrar pontos fracos - lugares em sua tabela de mapeamento de conteúdo que ainda não foram cobertos. Agora você tem uma compreensão clara de qual conteúdo precisa criar.

Etapa 6. Crie e atualize regularmente um mapa de conteúdo

Fornecemos um modelo de mapeamento de conteúdo para organizar seu conteúdo no futuro. Baseia-se na compreensão da situação de seus clientes e em seu estágio atual na jornada do comprador.

Combinar personas de clientes com seus estágios de ciclo de vida ajudará você a criar conteúdo mais personalizado e relevante.

Conclusão

Os serviços de mapeamento de conteúdo ajudam a alcançar seu cliente antecipando sua tomada de decisão e respondendo adequadamente. Conheça bem seus clientes em potencial e defina a personalidade do cliente e os pontos problemáticos em diferentes estágios da jornada do comprador. Você pode então desenvolver uma estratégia de mapeamento de conteúdo para criar conteúdo relevante. E não se esqueça de verificar o desempenho do seu esforços de marketing de conteúdo para ver como você pode continuar melhorando.

Autor: Katsia Radziuk é redatora de conteúdo da Exadel .