O papel de ShivaDutt Jangampeta no avanço das práticas de segurança cibernética

“O futuro da segurança cibernética envolve não apenas proteger dados, mas prever ameaças antes que elas ocorram”, diz Shiva Dutt Jangampeta , gerente sênior de engenharia de segurança no JP Morgan Chase. À medida que as ameaças digitais crescem, abordagens avançadas e proativas se tornam cruciais.





O trabalho de Jangampeta se concentra em antecipar e neutralizar perigos antes que eles possam causar danos.

Uma jornada enraizada na excelência

A história de Jangampeta começa em Medchal, Telangana, Índia, onde ele desenvolveu um interesse em tecnologia ainda jovem. Essa paixão o levou a buscar educação superior nos Estados Unidos, onde obteve um mestrado pela Florida International University em 2009. Seu sucesso acadêmico inicial estabeleceu a base para uma carreira em segurança cibernética.





No JP Morgan Chase, Jangampeta gerencia equipes responsáveis por fornecer uma plataforma de inteligência de ameaças forte e entrega de dados de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM). Ele é crucial para manter a segurança da instituição financeira ao detectar ameaças internas e externas em tempo real.

Reconhecido por promover padrões da indústria em segurança cibernética

Jangampeta recebeu vários prêmios, incluindo o Global Recognition Award por seu trabalho em detecção de ameaças orientada por inteligência artificial (IA), o ISSN Award por suas contribuições aos padrões da indústria, o Titan Award por melhorar as medidas de segurança cibernética globalmente, o Best Researcher Award e o Industry Innovation Research Award da International Research Excellence, bem como vários Best Paper Awards. Esses reconhecimentos destacam suas contribuições importantes e o respeito que ele conquistou de seus colegas.





Além de suas realizações profissionais, Jangampeta é um respeitado líder de pensamento. Ele escreveu vários artigos sobre segurança cibernética, IA, aprendizado de máquina (ML) e inteligência de ameaças, compartilhando seus insights com a comunidade mais ampla. Seu papel como jurado do Globee Awards em três categorias demonstra sua proficiência e influência.

Pesquisa e Contribuições

Jangampeta causou impacto na segurança cibernética por meio de seu trabalho em sistemas SIEM e segurança de dados. Em abril de 2020, Jangampeta e o coautor Sai Krishna Reddy Khambam publicaram um estudar no Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Eles exploraram como as soluções SIEM ajudam as empresas a seguir regulamentações enquanto identificam e reduzem riscos cibernéticos. O trabalho deles mostra como o SIEM fornece uma visão completa dos sistemas de TI e ajuda a atender aos padrões regulatórios.





Em abril de 2021, Jangampeta e os coautores Sukender Reddy Mallreddy e Jaipal Reddy Padamati publicaram um estudo seminal sobre segurança de dados que outros profissionais de segurança cibernética têm amplamente referenciado. O artigo identifica riscos críticos de segurança de dados e sugere melhores práticas para mitigá-los, enfatizando a importância de medidas de segurança robustas em todos os sistemas de dados. Esta pesquisa se tornou uma referência essencial no campo, influenciando discussões acadêmicas e implementações práticas em vários setores.





Em fevereiro de 2022, a Jangampeta publicou uma pesquisa sobre segurança de dados financeiros em sistemas bancários e fintech no mesmo periódico. O estudo destaca o papel dos sistemas SIEM na proteção de informações financeiras confidenciais e enfatiza a importância de fortes medidas de segurança cibernética. Ele também explorou como as soluções SIEM podem aumentar a segurança e a confiança dos dados no setor fintech.





Jangampeta ajudou a melhorar o entendimento e o uso de sistemas SIEM e segurança de dados por meio desses estudos. Suas colaborações com outros especialistas mostram sua dedicação à criação de sistemas de TI seguros e compatíveis em vários setores.

Fortalecendo as defesas em um mundo digital

Apesar do progresso na segurança cibernética, a indústria ainda enfrenta muitos desafios. Usar IA e ML traz novos riscos e questões éticas, mas Jangampeta continua esperançoso. Ele diz: "Devemos permanecer à frente, continuar desenvolvendo e nos adaptar a novas ameaças". Jangampeta se dedica a melhorar a segurança cibernética para enfrentar essas ameaças crescentes.





À medida que o mundo se torna cada vez mais digital, a demanda por medidas robustas de segurança cibernética nunca foi tão grande. O trabalho de Jangampeta fortaleceu as defesas do JP Morgan Chase e moldou os padrões da indústria agora adotados por instituições financeiras em todo o mundo. Sua pesquisa prospectiva continua a influenciar o desenvolvimento de estratégias de segurança cibernética de próxima geração, garantindo que a indústria permaneça resiliente apesar das ameaças em evolução."





Compartilhando sua filosofia, Jangampeta diz: " Na segurança cibernética, a complacência é o inimigo. Devemos estar sempre vigilantes, aprendendo e prontos para enfrentar o próximo desafio." Sua dedicação a estratégias de defesa proativas continua a definir novos padrões na indústria, guiando o futuro da segurança cibernética em direção a estruturas mais adaptáveis e resilientes. À medida que as ameaças crescem, as contribuições de Jangampeta também crescerão, garantindo que a segurança digital permaneça robusta e com visão de futuro.