ShivaDutt Jangampetas Rolle bei der Weiterentwicklung von Cybersicherheitspraktiken

„Die Zukunft der Cybersicherheit besteht nicht nur darin, Daten zu schützen, sondern auch Bedrohungen vorherzusagen, bevor sie auftreten“, sagt Shiva Dutt Jangampeta , Senior Manager für Sicherheitstechnik bei JP Morgan Chase. Angesichts der zunehmenden digitalen Bedrohungen sind fortschrittliche und proaktive Ansätze von entscheidender Bedeutung.





Der Schwerpunkt von Jangampetas Arbeit liegt auf der Vorhersage und Neutralisierung von Gefahren, bevor sie Schaden anrichten können.

Eine Reise, die auf Exzellenz basiert

Jangampetas Geschichte beginnt in Medchal, Telangana, Indien, wo er schon in jungen Jahren ein Interesse an Technologie entwickelte. Diese Leidenschaft führte ihn zu einem Hochschulstudium in den USA, wo er 2009 an der Florida International University einen Master-Abschluss erlangte. Sein früher akademischer Erfolg legte den Grundstein für eine Karriere in der Cybersicherheit.





Bei JP Morgan Chase leitet Jangampeta Teams, die für die Bereitstellung einer leistungsstarken Bedrohungsaufklärungsplattform und der Datenübermittlung für Sicherheitsinformationen und Ereignismanagement (SIEM) verantwortlich sind. Er ist von entscheidender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Sicherheit des Finanzinstituts, indem er interne und externe Bedrohungen in Echtzeit erkennt.

Anerkennung für die Weiterentwicklung von Industriestandards im Bereich Cybersicherheit

Jangampeta hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Global Recognition Award für seine Arbeit im Bereich der Bedrohungserkennung durch künstliche Intelligenz (KI), den ISSN Award für seine Beiträge zu Industriestandards, den Titan Award für die weltweite Verbesserung von Cybersicherheitsmaßnahmen, den Best Researcher Award und den Industry Innovation Research Award von International Research Excellence sowie mehrere Best Paper Awards. Diese Anerkennungen unterstreichen seine wichtigen Beiträge und den Respekt, den er sich bei seinen Kollegen verdient hat.





Neben seinen beruflichen Erfolgen ist Jangampeta ein angesehener Vordenker. Er hat mehrere Artikel zu Cybersicherheit, KI, maschinellem Lernen (ML) und Bedrohungsinformationen geschrieben und seine Erkenntnisse mit der breiteren Öffentlichkeit geteilt. Seine Rolle als Juror bei den Globee Awards in drei Kategorien zeigt seine Kompetenz und seinen Einfluss.

Forschung und Beiträge

Jangampeta hat durch seine Arbeit an SIEM-Systemen und Datensicherheit einen Einfluss auf die Cybersicherheit gehabt. Im April 2020 veröffentlichten Jangampeta und Co-Autor Sai Krishna Reddy Khambam einen Studie im Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Sie untersuchten, wie SIEM-Lösungen Unternehmen dabei helfen, Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig Cyberrisiken zu erkennen und zu reduzieren. Ihre Arbeit zeigt, wie SIEM eine vollständige Übersicht über IT-Systeme bietet und dabei hilft, regulatorische Standards einzuhalten.





Im April 2021 veröffentlichten Jangampeta und die Co-Autoren Sukender Reddy Mallreddy und Jaipal Reddy Padamati eine wegweisende Studie zur Datensicherheit, auf die andere Cybersicherheitsexperten häufig Bezug genommen haben. Das Papier identifiziert kritische Datensicherheitsrisiken und schlägt Best Practices zu deren Minderung vor, wobei die Bedeutung robuster Sicherheitsmaßnahmen in allen Datensystemen hervorgehoben wird. Diese Forschung ist zu einer wichtigen Referenz auf diesem Gebiet geworden und beeinflusst akademische Diskussionen und praktische Umsetzungen in verschiedenen Branchen.





Im Februar 2022 veröffentlichte Jangampeta in derselben Zeitschrift eine Studie zur Sicherheit von Finanzdaten in Fintech- und Banksystemen. Die Studie beleuchtet die Rolle von SIEM-Systemen beim Schutz sensibler Finanzinformationen und betont die Bedeutung starker Cybersicherheitsmaßnahmen. Sie untersuchte auch, wie SIEM-Lösungen die Datensicherheit und das Vertrauen in den Fintech-Sektor verbessern können.





Jangampeta hat durch diese Studien dazu beigetragen, das Verständnis und die Nutzung von SIEM-Systemen und Datensicherheit zu verbessern. Seine Zusammenarbeit mit anderen Experten zeigt sein Engagement für die Schaffung sicherer und konformer IT-Systeme in verschiedenen Branchen.

Stärkung der Abwehr in einer digitalen Welt

Trotz der Fortschritte in der Cybersicherheit steht die Branche noch immer vor vielen Herausforderungen. Der Einsatz von KI und ML bringt neue Risiken und ethische Probleme mit sich, aber Jangampeta bleibt zuversichtlich. Er sagt: „Wir müssen die Nase vorn behalten, uns weiterentwickeln und uns an neue Bedrohungen anpassen.“ Jangampeta widmet sich der Verbesserung der Cybersicherheit, um diesen wachsenden Bedrohungen entgegenzutreten.





Da die Welt immer digitaler wird, war die Nachfrage nach robusten Cybersicherheitsmaßnahmen nie größer. Jangampetas Arbeit hat die Abwehrmaßnahmen von JP Morgan Chase gestärkt und Branchenstandards geprägt, die heute von Finanzinstituten weltweit übernommen werden. Seine zukunftsweisende Forschung beeinflusst weiterhin die Entwicklung von Cybersicherheitsstrategien der nächsten Generation und stellt sicher, dass die Branche trotz sich entwickelnder Bedrohungen widerstandsfähig bleibt.“





Jangampeta teilt seine Philosophie mit den Worten: „ In der Cybersicherheit ist Selbstgefälligkeit der Feind. Wir müssen immer wachsam sein, lernen und bereit sein, uns der nächsten Herausforderung zu stellen.“ Sein Engagement für proaktive Verteidigungsstrategien setzt weiterhin neue Maßstäbe in der Branche und führt die Zukunft der Cybersicherheit in Richtung anpassungsfähigerer und widerstandsfähigerer Rahmenbedingungen. Mit zunehmenden Bedrohungen werden auch Jangampetas Beiträge zunehmen und sicherstellen, dass die digitale Sicherheit robust und zukunftsorientiert bleibt.