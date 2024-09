Pai Rico, Pai Pobre, Bitcoin e Atum Enlatado

Existe alguém do mundo das finanças e investimentos que não leu “Pai Rico, Pai Pobre: O que os Ricos Ensinam a Seus Filhos Sobre Dinheiro que os Pobres e a Classe Média Não Ensinam?” Eu acho que não.





Robert T. Kiyosaki conta suas histórias inspiradoras há quase trinta anos. O capítulo final das inúmeras edições de seus livros não está à vista. De zero a herói, no seu melhor.





Para dizer o mínimo, e da maneira mais gentil possível, vivemos em tempos interessantes. Não sou o único que espera impacientemente para ler o que o Sr. Kiyosaki tem a dizer sobre isso. Se tiver que ser um tweet, que seja. É exatamente disso que precisamos agora, um homem de poucas palavras com tanta sabedoria relacionada ao dinheiro.





Bem, todos nós temos mais do que esperávamos. Tempos de desespero exigem medidas desesperadas, incluindo “armas e balas”, de acordo com Kiyosaki. Foi assim que o Bitcoin se encontrou em uma interessante “companhia” da 2A e da alimentação.





Claramente, escrever livros e tweets não é a mesma coisa. O número limitado de personagens deixa muito espaço para interpretações e perguntas ilimitadas, como esta.





Descobriu-se que os comerciantes de criptografia que também são produtores de vinho são mais do que bem-vindos para levantar o humor. Não posso dizer que não aprovo esta lista, não necessariamente nesta ordem.





Também não culpo quem achou que o lendário autor se empolgou um pouco. Ninguém não precisa ser lembrado do que está acontecendo em todo o mundo nos últimos dois anos.

A “segunda-feira vermelha” - o melhor feriado de investimento

Acho que 2022 nos fez reconsiderar e redefinir tudo e qualquer coisa sobre a qual costumávamos ter certeza, incluindo a sexta-feira 13. Foi assim que obtivemos o tweet desta segunda-feira, dia 13:





Como a cor preta foi “reivindicada” pelas sextas-feiras, acho que o vermelho é mais do que adequado para o que aconteceu…





“… na segunda-feira, o S&P 500 entrou oficialmente no território do mercado de baixa, caindo mais de 3% para um nível mais de 20% abaixo do pico de janeiro. O economista de renome mundial Jeremy Siegel diz que com certeza parece que as ações reduziram pelo menos uma “leve recessão” em meio à crise deste ano.





“Perguntaram a Siegel se ele achava justo dizer que uma recessão foi precificada, visto que o S&P 500 registrou uma contração média de 31% em cada recessão desde a Segunda Guerra Mundial.”





“Acho que estamos precificando uma recessão moderada”, respondeu ele. “Não estou dizendo o quão severa a recessão realmente será.”





Se o vermelho é a cor de uma recessão leve, teremos problemas para escolher a cor mais adequada para uma recessão severa de acordo com este tweet:





Os cripto-enólogos ficaram em silêncio desta vez no Twitter, mas os Redditers foram bastante vocais.





Este proprietário do Tesla Model S prefere caminhar do que desistir de seus Bitcoins. Se isso não é um verdadeiro amor criptográfico, não sei o que é. Falando sobre carros Tesla e tweets polêmicos, acredito que há mais um cavalheiro qualificado para oferecer uma palavra de conselho a Kiyosaki.





Crashes são os melhores momentos para ficar rico?!

Um dos meus autores favoritos poderia facilmente se safar com uma série de tweets controversos se não fosse por um pequeno problema de inconsistência, que não pude ignorar. Quase exatamente um mês antes, Kiyosaki não twittou sobre o fim do velho mundo, mas sobre o início do novo mundo de oportunidades de investimento.





De todas as opções comestíveis disponíveis - “latas de atum”. Um homem engenhoso não deve confiar em uma lata (eu posso usar o plural, ou a rima acabou), nem mesmo em armas e balas, porque todos nós sabemos que se…





Você dá um peixe a um homem pobre e o alimenta por um dia. Você o ensina a pescar e lhe dá uma ocupação que o alimentará por toda a vida. (Provérbio chinês.)





Se você não gosta de pescar e prefere ficar com as latas, não se esqueça de reciclar.





Tome cuidado, Kiyosaki.