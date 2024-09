Os filmes de Mortal Kombat live-action em ordem

Desde a sua criação, há 30 anos, Mortal Kombat teve mais de uma dúzia de videogames, alguns programas de TV e vários filmes animados e live-action. Tornou-se um rolo compressor da mídia e não parece parar tão cedo. Com isso dito, pode ser um pouco intimidador entrar no mundo MK por causa de tudo o que ele tem a oferecer.





Para facilitar, esses são todos os filmes live-action de Mortal Kombat em ordem.





Filmes de Mortal Kombat em ordem

Combate mortal Mortal Kombat: Aniquilação Combate mortal





1. Mortal Kombat (1995)





O primeiro (e sem dúvida o melhor) filme Mortal Kombat de ação ao vivo foi lançado em 1995. Feito apenas três anos após o lançamento do primeiro jogo Mortal Kombat, este filme não tinha muito conhecimento para trabalhar. No entanto, eles o derrubaram e fizeram não apenas um bom filme de videogame, mas um bom filme em geral.





É absurdo, exagerado e divertido. Não se leva muito a sério, mas ainda consegue ter apostas altas que o investem pessoalmente. Então, sobre o que é a história?





Está acontecendo um torneio que decidirá se Earthrealm (é assim que eles chamam de Terra) permanecerá livre ou se será conquistado e fundido com Outworld, outro reino.





Os maiores lutadores de Earthrealm, consistindo de Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage, viajam para uma ilha para competir contra os vilões que trabalham para Outworld. Alguns desses vilões são Kano, Sub-Zero e Scorpion.





Mas o grande mal do filme é Shang Tsung; um feiticeiro que rouba as almas de suas vítimas. Retratado pelo incrível Cary-Hiroyuki Tagawa, Shang Tsung é indiscutivelmente a melhor coisa de todo o filme. Todas as atuações dos atores são ótimas, mas apenas a atuação de Tagawa é suficiente para ir ver este filme.





2. Mortal Kombat: Aniquilação (1997)





Mortal Kombat: Annihilation é a sequência do primeiro filme de Mortal Kombat e dobra o absurdo de seu antecessor. Isso não é necessariamente uma coisa boa, porque este filme é terrível. Deixe-me explicar.





É divertido? Sim. Eu me diverti assistindo a este filme? Sim. Vou continuar a ver este filme durante toda a minha vida? Absolutamente. Então, por que eu diria que este filme não é bom se eu gosto tanto dele?





Tem CGI terrível, um enredo sem sentido, e a maioria dos atores do primeiro filme são substituídos. No entanto, com tudo isso dito, eu ainda recomendaria assistir a este filme porque é definitivamente um espetáculo que você não quer perder.





3. Mortal Kombat (2021)





O terceiro e mais recente filme MK é na verdade uma reinicialização da franquia de filmes. Portanto, você não precisa assistir aos dois filmes anteriores de Mortal Kombat de ação ao vivo para saber o que está acontecendo neste filme, mas é bom fazer isso para obter a experiência completa.





Assim como no filme de 1995, há um torneio que decidirá o destino da Terra. No entanto, nunca vimos isso acontecer neste filme. Em vez disso, nos concentramos no que acontece antes do torneio. Principalmente, focamos nos personagens; com grande ênfase nas histórias de Scorpion e Sub-Zero.





Outros personagens que aparecem no filme incluem Sonya Blade, Jax, Raiden e Kano. E, claro, temos o malvado Shang Tsung também. Este é um filme divertido com ótimas atuações, e a sequência não pode vir em breve.





Esses três filmes de Mortal Kombat são muito diferentes uns dos outros, mas são divertidos e divertidos à sua maneira. E se você não consegue Mortal Kombat suficiente em sua vida, então você está com sorte porque ainda há muito mais filmes MK para assistir.





Além dos filmes de ação ao vivo, também existem filmes MK animados. E se você estiver confuso sobre a ordem em que deve assisti-los, falarei sobre você no próximo artigo.





