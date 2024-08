Os economistas concordam, os políticos não - então você perde

Se você está se sentindo frustrado e confuso com o clima econômico atual (e, honestamente, quem não está?), tenho um recurso para você. Recentemente tive uma conversa com Diana Furchtgott-Roth, economista, professora e autora, e uau – ela corta o ruído como uma faca quente na manteiga.





Este não é um comentarista de poltrona – Diana tem experiência política no mundo real como ex-subsecretária adjunta de Pesquisa e Tecnologia do Departamento de Transportes dos EUA. Ela entende como as engrenagens do governo e da economia realmente funcionam... e, mais importante, por que muitas vezes param.

Se você quiser ouvir o podcast completo, ouça em sucessostorypodcast.com ou em YouTube .

Scott aqui. Ultimamente, tenho investigado a confusão desconcertante da nossa economia moderna. Parece que a inflação está comendo vivos nossos contracheques, o preço de tudo, desde ovos até gasolina, é suficiente para fazer você estremecer e encontrar bons trabalhadores parece impossível para muitas empresas.

O que anda acontecendo no mundo?





As respostas são complexas, mas há um factor que faz com que todos os economistas acenem com a cabeça num acordo sombrio: a política.

Sim, acontece que essas disputas em Washington não causam agitação apenas no Twitter. Eles têm impactos na vida real sobre todos nós. Vamos mergulhar com uma história rápida…





Lembra daquelas prateleiras vazias que enfrentamos nos primeiros dias da pandemia? Acontece que muitos desses problemas não eram apenas problemas de fabricação. Diana Furchtgott-Roth, economista e antiga vice-secretária adjunta de Investigação e Tecnologia do Departamento de Transportes dos EUA, aponta para um impasse político de longa data que torna basicamente impossíveis soluções simples e eficazes.





Pense nisso: temos alguns dos portos mais movimentados do mundo em nossas costas. No entanto, durante anos, as restrições impediram que camiões, comboios e navios funcionassem de forma eficiente e transportassem mercadorias como deveriam. Muitos economistas concordam que as reformas baseadas no bom senso poderiam aliviar alguns desses estrangulamentos. Mas, em vez disso, argumentam grupos de interesses especiais e políticos, criando os impasses que contribuíram para as dores de cabeça da inflação.





Também não é apenas um problema unilateral. Tanto a esquerda como a direita têm os seus vilões favoritos e projetos favoritos, nenhum dos quais parece tornar a nossa vida como pessoas normais mais fácil.





Então por que isso importa?





A política que atrapalha a boa economia pode parecer abstrata. Mas chega perto de casa. Pense sobre:





Seu contracheque: a inflação é como um imposto silencioso, diminuindo o que você realmente pode comprar com seus ganhos, mesmo que seu contracheque aumente um pouco.

Quando a política dificulta coisas como a produção eficiente de energia ou mantém os custos de construção desnecessariamente elevados, todos pagamos o preço. O Futuro: A saúde da nossa economia a longo prazo depende de uma formulação de políticas inteligentes e não de jogos políticos.





Da próxima vez que se sentir frustrado com prateleiras vazias, preços em alta ou salários que não parecem ser suficientes – lembre-se, a raiz do problema pode estar naqueles edifícios luxuosos em Washington, e não apenas no mercado global.





A história não mente





A questão é que toda esta história de “a política arruinando a economia” não é nova. A história está repleta de exemplos.





Pense na década de 1970. Inflação alta? Verificar. Escassez de gás? Dupla verificação. Para combater os elevados preços da energia, os políticos daquela época criaram uma solução genial: controlo de preços. Parece bom, certo? Errado.





Os controles de preços podem parecer que estavam ajudando os consumidores no curto prazo, mas tiveram todos os tipos de efeitos colaterais indesejados. As empresas não tinham condições de produzir gasolina ao preço exigido pelo governo, as refinarias fecharam e todos nós vimos fotos da escassez de gás? Esses foram o resultado direto. Fale sobre um tiro que saiu pela culatra!





Agora, não estou dizendo que toda intervenção governamental seja terrível. Longe disso. Mas EXISTE o perigo de decisões políticas míopes destinadas a ganhar favores, em vez de abordar cuidadosamente os problemas na sua essência.





A armadilha do “sentir-se bem”





Os políticos (e, infelizmente, os eleitores que os mantêm no cargo) muitas vezes caem em políticas de bem-estar. Parece ótimo em um discurso, certo? Mas o diabo está nos detalhes. Muitas vezes, essas soluções políticas aparentemente brilhantes ignoram os “efeitos de segunda ordem” – as consequências em cascata que os economistas podem prever que se aproximam a quilómetros de distância.





É tentador tentar proteger-nos de problemas económicos temporários. Mas quando os políticos tentam fixar preços ou impor regras artificiais no mercado – as coisas raramente terminam bem para qualquer pessoa envolvida no longo prazo.





O que isso significa para nós?





Você provavelmente não vai mudar sozinho a forma como Washington funciona (se você descobrir isso, me avise, vamos nos aposentar mais cedo). Mas há algumas coisas que você PODE fazer:





Eduque-se: Leia sobre economia básica. Não de políticos com uma agenda, mas de economistas que se concentram na saúde do sistema a longo prazo.

Leia sobre economia básica. Não de políticos com uma agenda, mas de economistas que se concentram na saúde do sistema a longo prazo. Cuidado com os band-aids: da próxima vez que você ouvir um político promovendo uma solução rápida, seja cético. Eles estão abordando a raiz do problema ou apenas corrigindo o sintoma?

da próxima vez que você ouvir um político promovendo uma solução rápida, seja cético. Eles estão abordando a raiz do problema ou apenas corrigindo o sintoma? Exija melhor: é fácil reclamar. Em vez disso, contacte os seus representantes e diga-lhes que se preocupa com uma política económica sólida e não apenas com o teatro político.





Pontos quentes onde a política encontra a economia





Sejamos realistas: algumas questões económicas são pára-raios políticos. Aqui estão alguns onde as coisas ficam especialmente complicadas:





Energia: Todos querem energia acessível e confiável. Mas entre os debates sobre as alterações climáticas, as regulamentações ambientais e o favorecimento de certas indústrias, soluções simples (como a simplificação do processo de licenciamento para novos projectos energéticos) são abafadas pelas disputas políticas.

Todos querem energia acessível e confiável. Mas entre os debates sobre as alterações climáticas, as regulamentações ambientais e o favorecimento de certas indústrias, soluções simples (como a simplificação do processo de licenciamento para novos projectos energéticos) são abafadas pelas disputas políticas. Imigração: Os economistas geralmente reconhecem que a imigração tem impactos económicos positivos. Mais trabalhadores, mais inovação, etc. Mas politicamente, é uma batata quente, impedindo reformas políticas inteligentes que poderiam aliviar a escassez de mão-de-obra e ajudar a nossa economia.

Os economistas geralmente reconhecem que a imigração tem impactos económicos positivos. Mais trabalhadores, mais inovação, etc. Mas politicamente, é uma batata quente, impedindo reformas políticas inteligentes que poderiam aliviar a escassez de mão-de-obra e ajudar a nossa economia. Saúde: Ufa. O custo dos cuidados de saúde nos EUA faz girar a cabeça de todos. Há uma rede complexa de envolvimento governamental, companhias de seguros e grupos de interesse poderosos neste espaço, tornando quase impossível uma reforma verdadeiramente eficaz.





Estes são apenas alguns exemplos. Tenho certeza que você pode pensar em outros! A questão é que os políticos muitas vezes priorizam a vitória em vez da correção quando se trata dessas questões divisivas.





Onde está a esperança?





Tudo pode parecer muito sombrio. Mas há um vislumbre de esperança. Por vezes, a realidade económica torna-se tão brutal que obriga a alguma medida de cooperação. A lei de infra-estruturas recentemente aprovada, apesar de todas as suas falhas, representou algum trabalho bipartidário para resolver problemas reais e críticos que o nosso país enfrenta.





A verdadeira mudança pode vir de baixo para cima. À medida que os eleitores se tornam mais instruídos e exigem que os políticos se concentrem nos fundamentos económicos, talvez vejamos uma mudança da política do bem-estar para soluções reais.





O que VOCÊ pode fazer (de novo)





Vote com sabedoria: Sim, parece óbvio. Mas não vote apenas na letra ao lado do nome. Procure candidatos (de ambos os lados!) que priorizem a saúde económica a longo prazo em detrimento de vitórias políticas a curto prazo.

Sim, parece óbvio. Mas não vote apenas na letra ao lado do nome. Procure candidatos (de ambos os lados!) que priorizem a saúde económica a longo prazo em detrimento de vitórias políticas a curto prazo. Faça sua voz ser ouvida: além de votar, entre em contato com seus representantes! Deixe-os saber que você vê através do teatro político e deseja que eles sejam responsabilizados pelos resultados económicos.

além de votar, entre em contato com seus representantes! Deixe-os saber que você vê através do teatro político e deseja que eles sejam responsabilizados pelos resultados económicos. Apoie iniciativas não partidárias: Existem muitos grupos por aí que trabalham na política económica de forma apartidária. Coloque seu apoio por trás deles.





Nem tudo é impossível





Ok, eu sei – estou lançando sobre você muita tristeza econômica e frustração política. Mas o problema é o seguinte: não precisa ser assim. Nós, as pessoas normais, temos algum poder nesta situação.





Sim, a economia e a política são feras complexas. Mas lembre-se, eles são feitos por humanos. Humanos imperfeitos, claro – mas capazes, claro, de corrigir quando um número suficiente de pessoas deixa claro que a mudança é necessária.





Imagine se, em vez de apenas reclamar da economia, todos nós canalizássemos essa energia para exigir melhor. Isso não aconteceria da noite para o dia, mas enviaria um sinal que não pode ser ignorado.





Os economistas, apesar de todas as suas divergências sobre aspectos específicos, geralmente compreendem os fundamentos que criam um sistema saudável e próspero. Se pressionarmos os políticos a colocarem esses princípios acima da política, será possível um verdadeiro progresso.





Dando os primeiros passos





Olha, não estou dizendo que você precisa concorrer a um cargo público ou iniciar um think tank. Mas pequenas ações são importantes:





Aprenda um pouco a cada dia: dedique pelo menos 15 minutos à leitura sobre questões econômicas. Abandone os artigos de opinião e explore recursos neutros e baseados em fatos.

dedique pelo menos 15 minutos à leitura sobre questões econômicas. Abandone os artigos de opinião e explore recursos neutros e baseados em fatos. Divulgue: compartilhe o que você aprendeu com amigos, familiares e colegas de trabalho. Inicie conversas sobre como poderia ser um futuro económico melhor.

compartilhe o que você aprendeu com amigos, familiares e colegas de trabalho. Inicie conversas sobre como poderia ser um futuro económico melhor. Seja a mudança: Apoie empresas, a nível local e nacional, que demonstrem práticas responsáveis e pareçam focadas na criação de valor a longo prazo e não apenas em ganhos rápidos.





Será que alguma destas acções, por si só, resolverá Washington? Não. Mas eles criam impulso. Eles acrescentam a sua voz a um coro crescente que exige que os políticos parem de quebrar o sistema e comecem a ajudá-lo a funcionar para todos.





Um pensamento final





O lendário investidor Warren Buffett disse certa vez: “Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo”.





Acho que já é hora de plantar algumas árvores. A sombra económica que desfrutaremos no futuro depende disso.