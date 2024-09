Os 4 principais jogos Blockchain verdadeiramente triplos para jogar em 2022

O surgimento de jogos blockchain mudou a indústria de jogos, colocando os jogadores no comando das decisões, em vez dos desenvolvedores. Sua ascensão foi exponencial, com mais de 398 jogos de blockchain ativos atualmente flutuando no mercado. A influência da indústria aumentou a ponto de agora representar __ 52% __de toda a atividade de blockchain.





O novo entretenimento facilita os recursos de criação, negociação e propriedade de NFT. Os jogos Blockchain dão aos jogadores a propriedade total de seus ativos no jogo, além de permitir que eles usem esses ativos fora dos jogos. Axie Infinity, por exemplo, é um jogo blockchain que permite aos jogadores possuir e negociar ativos do jogo fora do ecossistema Axie por criptomoedas.





Embora centenas desses jogos tenham surgido, há um problema significativo que muitos jogadores estão enfrentando, ou seja, boa jogabilidade. A maioria dos jogos blockchain é quase jogável e carece severamente da qualidade que os jogadores tradicionais esperam. Crpytokitties e Axie Infinity são alguns exemplos disso.





No entanto, aqui estão alguns jogos que podem ser uma solução para esse problema:

delísio

delísio tem os modos de jogo mais populares aceitos pelo maior grupo de jogadores, como battle royale, MMORPG, mundo aberto, UGC, etc., e permite que os jogadores coletem caixas de saque participando de vários tipos de jogos, como PVE e PVP. Comparado a outros jogos, o Delysium é mais inclusivo com uma barreira de entrada menor e um mundo aberto para cocriação de ativos de jogo, cenário de jogo e ecossistema, que expressam um espírito mais profundo de web3 e capaz de atrair mais jogadores e guildas.





Delysium é apoiado pela Galaxy Interactive, Republic Crypto e Alameda Research, etc. Os jogadores podem então vender seus itens ganhos no mercado Delysium, melhorar seu personagem e equipamento ou criar conteúdo gerado pelo usuário com eles. A base do jogo na Polygon Network o torna rápido, o que é necessário para sua alta resolução jogabilidade .





Além de seu mecanismo de jogar e ganhar, o jogo também apresenta uma base de NPCs no jogo alimentados por Deterrence, uma camada de Inteligência Artificial (IA) para NFT e seres virtuais. Notavelmente, esses NPCs controlados por IA podem ser comprados ou alugados pelo jogador e colocados para trabalhar para concluir tarefas e obter renda passiva para o personagem do usuário.





Não é fácil desenvolver um jogo aberto AAA de alta qualidade na web3 e torná-lo jogável, mas a Delysium conseguiu. Apenas dois meses após a primeira rodada de financiamento para vendas privadas, a Delysium já anunciou o lançamento do Teste Pré-Alfa na primeira semana de maio. O Teste Pré-Alfa durará dois meses e convidará quase 5.000 jogadores, que é o maior, mais rápido e mais avançado Teste Pré-Alfa em jogos web3 AAA de todos os tempos, especialmente em comparação com Star Atlas, que ainda está na fase de trailer.





Em particular, a partir deste teste pré-alfa para o seguinte teste alfa em julho e teste beta no final do ano, o Delysium hospedará continuamente testes em larga escala e transmitirá ao vivo diretamente com as equipes de jogadores profissionais da web2, que é o primeira iniciativa da indústria de blockchain. Se o jogo for desenvolvido sem problemas, será possível para jogos blockchain AAA que quebrem a barreira entre web2 e web3.





https://www.youtube.com/watch?v=OCUy81xMxr0

Iluvião

Iluvião é um projeto de jogo AAA metaverso verdadeiramente jogável que inclui um cenário 3D com mais de 100 Iluviais distintos espalhados pelo cosmos virtual. Uma equipe de artistas de classe mundial projeta o jogo.





O jogo foi fundado em 2020 e ainda está sendo desenvolvido por Kieran Warwick e pelo experiente designer de jogos Aaron Warwick. Kieran Warwick e Aaron Warwick também são irmãos de Kain Warwick, co-fundador da popular plataforma DeFi Synthetix. Além disso, o projeto é apoiado por IOSG Ventures, LD Capital, YBB Foundation, Delphi Digital, Stake Capital, Moonwhale Ventures, Lotus Capital, BlockSync, Yield Guild Games e Bitscale.





Além disso, o jogo possui uma série de colaborações notáveis, incluindo aquelas com SandBox, 1Inch, Aave e Bitcoin.com, para citar algumas. O jogo está pronto para ser lançado com seu versão beta privada já vive. Um lançamento beta público acontecerá nas próximas semanas. Os gráficos e a jogabilidade de tirar o fôlego de Illuvium já atraíram mais de 250.000 fãs nas mídias sociais.





Blocklords

Blocklords é um jogo de estratégia blockchain que permite aos jogadores criar heróis, construir exércitos e conquistar uma terra medieval no metaverso. O jogo também envolve jogadores fazendo governos por meio do comércio, conquista e cobrança de impostos sobre vendas.

Os personagens do jogo são ativos digitais cujas qualidades são estabelecidas pelas experiências e ações de seus jogadores ao longo do jogo. Os jogadores podem jogar de um cavaleiro a um invasor, de um fazendeiro a um comerciante, e podem monetizar suas habilidades únicas por meio de uma economia impulsionada pelo jogador.





Planeta Mojo

__ Planet Mojo i__s um jogo de xadrez automático de plataforma cruzada jogador contra jogador (PvP) reinventado para blockchain, permitindo que os jogadores possuam seus personagens de jogo (como NFTs) e joguem para ganhar em torneios em andamento. Profissionais da indústria desenvolvem o jogo com experiência na LucasArts, EA, Activision e Happy Giant.





É um dos poucos projetos de jogos com a visão de salvar o planeta. E para alinhar com essa visão, o jogo tem parceria com a organização sem fins lucrativos Uma árvore plantada para compensar os custos ambientais de seus NFTs Moj-Seed. Para cada NFT comprado pelos jogadores, o jogo patrocinará o plantio de uma árvore em uma área de perda de floresta.





O jogo iniciou um evento de lista de permissões para esses NFTs, que está ativo no momento. Os vencedores da lista de permissões serão revelados em 5 de maio de 2022, quem será o primeiro a receber os NFTs Moj-Seed. Esses tokens oferecerão aos titulares acesso antecipado ao jogo e vários outros benefícios valiosos.









Pensamentos finais

Embora existam milhares de jogos blockchain disponíveis e em produção, é justo dizer que apenas alguns deles oferecem jogabilidade de alta qualidade com a qual os jogadores tradicionais podem se identificar. No entanto, esperamos que esta lista possa ter introduzido algumas joias que nem todos conhecem. Uma combinação de jogabilidade AAA real projetada na Web3 e gráficos impressionantes os diferencia do resto.





Enfrentar as múltiplas dúvidas sobre os jogos Web 3 dos jogadores tradicionais, alta qualidade e desenvolvimento rápido para satisfazer a expectativa do jogador pode ser a única maneira de quebrar a barreira. Embora seja um desafio produzir e implementar jogos AAA super rapidamente, projetos como o Delysium conseguiram fazê-lo. Além da superioridade do jogo verdadeiramente jogável, a Delysium projetou entradas de jogos acessíveis que reduzem as vendas e reduzem as barreiras para jogar, o que pode ser a chave para preencher a lacuna entre os jogadores da Web2 e da Web3!