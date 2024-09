Les 4 meilleurs jeux Blockchain véritablement Triple-A à jouer en 2022

L'émergence des jeux blockchain a bouleversé l'industrie du jeu, mettant les joueurs en charge des décisions plutôt que les développeurs. Leur ascension a été exponentielle, avec plus de 398 jeux de blockchain actifs flottant actuellement sur le marché. L'influence de l'industrie a augmenté au point qu'elle représente désormais __ 52 % __ de toute l'activité blockchain.





Le nouveau divertissement facilite les capacités de création, de négociation et de propriété NFT. Les jeux Blockchain donnent aux joueurs la propriété complète de leurs actifs dans le jeu tout en leur permettant également d'utiliser ces actifs en dehors des jeux. Axie Infinity, par exemple, est un jeu de blockchain permettant aux joueurs de posséder et d'échanger des actifs dans le jeu en dehors de l'écosystème Axie contre des crypto-monnaies.





Bien que des centaines de ces jeux aient vu le jour, il existe un problème important que rencontrent de nombreux joueurs, à savoir un bon gameplay. La plupart des jeux blockchain sont à peine jouables et manquent cruellement de la qualité attendue par les joueurs traditionnels. Crpytokitties et Axie Infinity en sont quelques exemples.





Cependant, voici quelques jeux qui peuvent potentiellement être une solution à ce problème :

Délysium

Délysium a les modes de jeu les plus populaires acceptés par le plus grand groupe de joueurs, comme la bataille royale, le MMORPG, le monde ouvert, l'UGC, etc., et permet aux joueurs de collecter des boîtes de butin en participant à différents types de jeux, tels que PVE et PVP. Comparé à d'autres jeux, Delysium est plus inclusif avec une barrière d'entrée plus faible et un monde ouvert pour la co-création d'actifs de jeu, de paramètres de jeu et d'écosystème, qui expriment un esprit plus profond du web3 et capable d'attirer plus de joueurs et de guildes.





Delysium est soutenu par Galaxy Interactive, Republic Crypto et Alameda Research, etc. Les joueurs peuvent ensuite vendre leurs objets gagnés sur le marché Delysium, améliorer leur personnage et leur équipement, ou créer du contenu généré par les utilisateurs avec eux. La base du jeu sur Polygon Network le rend rapide, ce qui est nécessaire pour sa haute résolution gameplay .





En plus de son mécanisme de jeu et de gain, le jeu propose également un socle de PNJ dans le jeu alimenté par la dissuasion, une couche d'intelligence artificielle (IA) pour NFT et les êtres virtuels. Notamment, ces PNJ pilotés par l'IA peuvent être achetés ou loués par le joueur et mis au travail pour accomplir des tâches et gagner un revenu passif pour le personnage utilisateur.





Il n'est pas facile de développer un jeu ouvert AAA de haute qualité sur web3 et de le rendre jouable, mais Delysium l'a fait. Seulement deux mois après le premier tour de financement des ventes privées, Delysium a déjà annoncé le lancement de Pre-Alpha Test dans la première semaine de mai. Le test pré-alpha durera deux mois et invitera près de 5 000 joueurs, ce qui est le test pré-alpha le plus important, le plus rapide et le plus avancé jamais réalisé dans les jeux Web3 AAA, en particulier par rapport à Star Atlas, qui en est encore au stade de la bande-annonce.





En particulier, de ce test pré-alpha au test alpha suivant en juillet et au test bêta de fin d'année, Delysium hébergera en continu des tests à grande échelle et continuera en direct avec les équipes de joueurs professionnels du web2, ce qui est le première initiative de l'industrie de la blockchain. Si le jeu est développé en douceur, il sera possible pour les jeux blockchain AAA de briser le mur entre web2 et web3.





https://www.youtube.com/watch?v=OCUy81xMxr0

Illuvium

Illuvium est un projet de jeu AAA métaverse vraiment jouable qui comprend un cadre 3D avec plus de 100 Illuvials distincts éparpillés à travers le cosmos virtuel. Une équipe d'artistes de classe mondiale conçoit le jeu.





Le jeu a été fondé en 2020 et est toujours développé par Kieran Warwick et le concepteur de jeux chevronné Aaron Warwick. Kieran Warwick et Aaron Warwick sont également frères et sœurs de Kain Warwick, co-fondateur de la populaire plateforme DeFi Synthetix. De plus, le projet est soutenu par IOSG Ventures, LD Capital, YBB Foundation, Delphi Digital, Stake Capital, Moonwhale Ventures, Lotus Capital, BlockSync, Yield Guild Games et Bitscale.





Au-delà de cela, le jeu bénéficie d'une multitude de collaborations notables, y compris celles avec SandBox, 1Inch, Aave et Bitcoin.com, pour n'en nommer que quelques-unes. Le jeu est prêt à être lancé avec son version bêta privée vivent déjà. Un lancement bêta public suivra dans les semaines à venir. Les graphismes et le gameplay époustouflants d'Illuvium ont déjà attiré plus de 250 000 fans sur les réseaux sociaux.





Blocklords

Blocklords est un jeu de stratégie blockchain qui permet aux joueurs de créer des héros, de construire des armées et de conquérir une terre médiévale dans le métaverse. Le jeu implique également que les joueurs créent des gouvernements par le commerce, la conquête et la collecte des taxes de vente.

Les personnages du jeu sont des actifs numériques dont les qualités sont établies par les expériences et les actions de leurs joueurs tout au long du jeu. Les joueurs peuvent tout jouer, du chevalier au raider, du fermier au marchand, et ils peuvent monétiser leurs compétences uniques grâce à une économie axée sur les joueurs.





Planète Mojo

__ Planet Mojo est un jeu d'échecs automatique multiplateforme joueur contre joueur (PvP) réinventé pour la blockchain, permettant aux joueurs de posséder leurs personnages de jeu (en tant que NFT) et de jouer pour gagner dans des tournois en cours. Des professionnels de l'industrie développent le jeu avec des expériences chez LucasArts, EA, Activision et Happy Giant.





C'est l'un des rares projets de jeu avec une vision pour sauver la planète. Et pour s'aligner sur cette vision, le jeu a en partenariat avec l'association Un arbre planté pour compenser les coûts environnementaux de ses NFT Moj-Seed. Pour chaque NFT acheté par les joueurs, le jeu parrainera la plantation d'un arbre dans une zone de perte de forêt.





Le jeu a lancé un événement de liste d'autorisation pour ces NFT, qui est actuellement en ligne. Les gagnants de la liste d'autorisation seront révélés le 5 mai 2022, qui seront les premiers à recevoir les NFT Moj-Seed. Ces jetons offriront aux détenteurs un accès anticipé au jeu et à divers autres avantages précieux.









Dernières pensées

Bien qu'il existe des milliers de jeux blockchain disponibles et en production, il est juste de dire que seule une poignée d'entre eux offrent un gameplay de haute qualité avec lequel les joueurs traditionnels peuvent résonner. Cependant, nous espérons que cette liste a peut-être introduit des joyaux dont tout le monde n'est pas au courant. Une combinaison de gameplay AAA réel conçu sur le Web3 et de graphismes époustouflants les distingue des autres.





Face aux multiples doutes sur les jeux Web 3 des joueurs traditionnels, une haute qualité et un développement rapide pour satisfaire les attentes du joueur pourraient être le seul moyen de briser le mur. Bien qu'il soit difficile de produire et de mettre en œuvre des jeux AAA très rapidement, des projets tels que Delysium ont réussi à le faire. Au-delà de la supériorité des jeux vraiment jouables, Delysium a conçu des entrées de jeu accessibles qui réduisent les ventes incitatives et réduisent les obstacles aux jeux, ce qui pourrait potentiellement être la clé pour combler le fossé entre les joueurs Web2 et Web3 !