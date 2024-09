O Steam Deck é a melhor máquina de emulação

Os jogos portáteis sempre me encantaram de uma maneira que os jogos de console nunca fizeram. O conceito de ter uma experiência de jogo em movimento, onde quer que você vá, é bastante novo para mim. É como carregar um playground para qualquer lugar que você viaje. É por isso que o Steam Deck foi minha prioridade número um este ano. No entanto, o novo e poderoso dispositivo portátil da Valve não apenas pode enfrentar os melhores e mais recentes jogos com facilidade, mas também pode emular os clássicos do passado da melhor maneira possível.

Como alguém que também adora jogos retrô , o Steam Deck rapidamente se tornou minha única estação de emulação por sua facilidade de uso e versatilidade. Configurar a emulação no Steam Deck é uma brisa completa em comparação com sua contraparte de desktop e quase sempre funciona corretamente.

Além disso, depois de ativar e emular o sistema, finalmente parece que os sonhos portáteis da Sony e da Nintendo do passado foram realizados pelo novo dispositivo híbrido da Valve. Permita-me falar por um minuto sobre o Steam Deck e explicar por que descobri que esta é a melhor máquina de emulação.

O Steam Deck facilita a emulação

Por mais que eu adore a emulação e ache que é a melhor ferramenta que temos para a preservação do jogo, definitivamente pode ser difícil de configurar. Existem toneladas de emuladores para cada console já lançado, e escolher um requer muita pesquisa, tentativa e erro, e é apenas metade da batalha.

A partir daqui, os jogadores também devem encontrar as configurações corretas, ler toneladas de guias sobre os melhores renderizadores e, em seguida, definir as configurações de entrada corretas se o jogo começar a funcionar mal quando a ação começar. A emulação pode ser uma dor de cabeça para qualquer jogador casual que queira apenas jogar alguns jogos antigos. Mas é aí que a emulação do Steam Deck facilita todo o processo.

O que é Emudeck?

Entre no EmuDeck, uma das maiores ferramentas de emulação da memória recente, e é feito sob medida para o Steam Deck. O EmuDeck permite que os usuários baixem o programa, cliquem em alguns botões em seu processo de instalação intuitivo e, em seguida, você terá praticamente todos os emuladores de que precisa prontos para usar e configurados no Steam Deck.

Tudo, desde o Atari 2600 até o PS1, é configurado usando o front-end do RetroArch, enquanto o EmuDeck também baixa e configura emuladores complexos como PCSX2, Dolphin, Citra e até RPCS3 para o seu sistema. O EmuDeck até baixa o PrimeHack for Dolphin, uma ramificação separada que permite aos usuários jogar Metroid Prime com controles personalizados. Todo o programa é super atencioso sobre o que os jogadores querem jogar e como querem jogar.

Nenhum suor, ajustes ou frustração são necessários quando você deseja começar com a emulação do Steam Deck, e eu gostaria de ter tido este programa há muitos anos. Uma versão do programa para Windows também está em desenvolvimento, mas, por enquanto, a maneira mais fácil de começar a emulação é no Steam Deck.

Trazendo à vida os sonhos portáteis do passado

Desde que o Microvision foi lançado em 1979, as empresas de videogame têm tentado descobrir como colocar a diversão dos jogos no bolso dos jogadores. Até agora, os consoles de maior sucesso foram o Nintendo Game Boy, o Nintendo DS e o incrivelmente bem-sucedido Nintendo Switch.

No passado, o Game Boy e o DS definitivamente se esforçaram para trazer jogos com qualidade de console para um formato portátil, oferecendo uma série de portas NES e SNES e, em alguns casos, até portas Nintendo 64. No entanto, sempre houve algumas mudanças ou concessões nos jogos originais para que eles pudessem caber em um formato portátil e as limitações de energia desse formato.

Ainda hoje, os fãs discutem sobre qual versão de A Link to the Past é melhor ou passam horas analisando o que as portas do Final Fantasy GBA mudaram. Todos esses debates são devido a mudanças feitas no jogo original devido ao processo de portabilidade.

A incursão da Sony no mercado de portáteis

A empresa mais notável fora da Nintendo a experimentar jogos portáteis foi a Sony, com sua linha de consoles PSP e PS Vita, lançada em 2005. A premissa era simples: trazer jogos de qualidade PS2 e PS3 para a tela pequena.

E, de certa forma, conseguiu. As versões PS Vita de Sly Cooper e Persona 4 parecem fantásticas no sistema e definitivamente trouxeram a experiência de qualidade do console perto de uma realização completa em uma tela pequena, apesar de serem jogos mais antigos.

No entanto, a era do PSP foi difícil. Muitas portas PS2 para PSP chegaram perto da qualidade do console, mas sempre ficaram muito atrás da experiência original. O PSP tinha mais telas de carregamento, gráficos significativamente reduzidos e alguns problemas sérios de controle devido ao esquema de design e fator de forma do portátil.

Agora, mais de 30 anos desde que o Game Boy original foi lançado - e quase 20 após o lançamento do PSP - os sonhos de console portátil da Nintendo e da Sony são totalmente realizados por meio da emulação no Steam Deck.

O Steam Deck esmaga todos os jogos de Nintendo 64 , NES ou SNES que você joga nele. Quase todos os jogos de PS1 e PS2 são executados perfeitamente no sistema, o que é extremamente impressionante, pois eles tendem a ter mais soluços na emulação. Não há concessões com o Steam Deck, e é a versão completa de todos os jogos clássicos que você poderia desejar, tudo em um formato portátil. Embora fosse muito legal poder executar todos os jogos de Silent Hill no PSP em 2006, o sonho está vivo e bem agora em 2022.

Além do mais, parece que até a Sony vê o Steam Deck como o sucessor de fato do PS Vita, já que adaptou suas portas PlayStation recentes para o portátil, tudo verificado pelo Deck com algumas adaptações extras especificamente para o sistema.

A emulação do Steam Deck o torna um console atemporal

Certamente elogiei muito o Steam Deck aqui, mas ele tem suas limitações. Por ser um PC com nível de potência semelhante aoPS4 , certamente não é o PC portátil mais poderoso do mercado no momento. Eventualmente, o Steam Deck ficará obsoleto para novos jogos, e é assim que as coisas acontecem com todo o hardware. A Lei de Moore continua. Mas este será um console atraente nos próximos anos, graças à emulação no Steam Deck.

A simples compra de um Steam Deck já garante que você tenha acesso a toda a biblioteca do Steam desde a sua criação na ponta dos dedos. Isso já é mais jogos do que alguém poderia esperar jogar em uma viagem, voo ou no banheiro. Mas, quando você considera a emulação, o número de jogos jogáveis no Steam Deck aumenta ainda mais. Todos os exclusivos da Nintendo, PlayStation ou Dreamcast já feitos estão disponíveis no Steam Deck se os usuários estiverem inclinados a rastreá-los.

Ao olharmos para o futuro, podemos dizer com segurança que o próximo jogo Cyberpunk provavelmente não funcionará muito bem no Steam Deck. No entanto, todos os jogos da sexta geração e anteriores sempre serão executados sem falhas neste excelente portátil, tornando-o uma opção de compra segura para o jogador retro/emulador. A hora do console portátil chegou e é um futuro brilhante para os jogadores em movimento.

