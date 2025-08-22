O que 42 pessoas da Internet pensam sobre Silksong, o novo jogo 8.5 anos de fabricação

Depois de quase uma década de especulações, atrasos e conversas intermináveis online, Finalmente chegou às mãos dos jogadores Para um jogo originalmente concebido como DLC em 2017, é difícil exagerar quanto tempo essa jornada tem sido – não apenas para a Team Cherry, mas para a comunidade que manteve o hype vivo. Título do jogo: Hollow Knight: Silksong September 4, 2025 Mas os jogos de vídeo não são julgados pelas linhas de tempo de desenvolvimento – eles são julgados pela forma como eles jogam.A agilidade de Hornet redefine a experiência de metroidvania?Os chefes punem ainda é justo?O mundo é tão bonito como Hallownest, ou ele oferece algo completamente novo?Estas são as perguntas que fãs, críticos e jogadores de todos os dias têm lutado com desde o lançamento. Ao invés da perspectiva de um revisor, este artigo se reúne - jogadores e escritores que realmente colocaram tempo em Silksong, compartilhando suas impressões não filtradas.De elogios brilhantes a críticas difíceis, essas citações oferecem um mosaico de como Silksong está chegando com as pessoas que mais importam: aqueles que o jogam. 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): “É uma boa fé 10/10.” do Reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): O lado metroidvania do jogo foi legal, mas a mecânica como a alma quando você morre me fez abandoná-lo.” do Reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): “Belo Metroidvania, sem argos falsos ou fotos de bolo, um bom sistema de combate louco e uma história muito bonita com personagens bem escritos. do Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “A jogabilidade parece promissora.É incrível como você pode sentir que eles trabalharam muito, então os movimentos no ‘inimigo’ Hornet em HK tornaram-se jogáveis agora. do Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Estou surpreso com quantos slots de charme existem. Claro que todos esperávamos ter mais, mas wow, é quase o dobro. do Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Eu não consegui derrotar o primeiro mini-chefe, o que significa que o nível de dificuldade é bem ajustado (IMO).A música é realmente promissora – eu ouvi como 3 músicas diferentes, mas Christopher Larkin é tão bom, homem.” do Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “A primeira cidade já está mais viva do que Dirtmouth. Estou ansioso para ver como todos esses personagens evoluem à medida que você se desenvolve. do Reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): “O primeiro jogo é realmente bom, com a maior falha de não ter opções de dificuldade. Pode ser punitivamente difícil, com partes que eu nunca vou ver. Sobre o bluesnews.com Phirestar (Steam Community forum): “O Hornet opera a um ritmo mais rápido e tem menos quadros de recuperação, então é um dado que as batalhas de chefes serão mais desafiadoras em Silksong do que no Hollow Knight – isso é simplesmente a natureza do design do jogo.” Comentários steamcommunity.com * "Se uma mecânica de jogo por padrão torna as coisas mais difíceis, então é uma mecânica de jogo ruim. Isso não quer dizer que o acima é correto, embora, como não é. Obviamente, os inimigos podem ser equilibrados em torno do dito ritmo mais rápido e menos quadros de recuperação. mais difícil é mais provável porque os devs são *** Melodia (Steam Community forum): is Não por causa do design geral do jogo”. Comentários steamcommunity.com vexe00 (Steam Community forum): “Dificuldade não é o que importa, eu preferiria que os desenvolvedores se concentrassem em torná-los divertidos para lutar.” Comentários steamcommunity.com DaylightDemon (Steam Community forum): “Eu também não sinto que Hollow Knight precisa empurrar mais para um território semelhante à alma. sinto que a curva de aprendizagem e a dificuldade final no DLC final estão perto da perfeição.Quase todo mundo pode vencer o jogo de base, a maioria pode vencer o verdadeiro fim, e poucos realmente querem lidar com isso. Todos O conteúdo – e é assim que deve ser, IMO. Se você fizer o jogo básico tão difícil quanto a multidão hardcore poderia lidar, isso vai empurrar os jogadores para longe. Comentários steamcommunity.com Todos ROMhaiku (Nintendo Life comment): “Estou definitivamente ansioso por isso, mas minha maior preocupação é que acabará por ser Por muito tempo Há essa tendência agora onde os desenvolvedores sentem que uma sequência tem que ser maior, mais longa e mais desenhada para corresponder ao hype, mas muitas vezes é os jogos mais apertados, perfeitamente acelerados - como o original - que apelam mais para mim (como um adulto pobre de tempo). Atividade nintendolife.com Por muito tempo ShieldHero (Nintendo Life comment): “Nice olhe para este jogo emocionante que sai em 2030! brincadeiras de lado, aqui está a esperança Silksong entrega depois de toda esta espera!” Atividade nintendolife.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): “Os chefes deste jogo fazem com que eu queira esfregar minha pele e comê-la enquanto me lanço na gasolina e acendo no fogo. Comentários steamcommunity.com BMo (Steam user review): “No entanto, estou feliz que dei a este jogo uma chance, porque a jogabilidade rapidamente se tornou muito mais divertida, mostrando seu belo estilo de arte, chefes difíceis (ainda justos e gratificantes), uma trilha sonora incrível e personagens divertidos e interessantes (para dizer o mínimo). Comentários steamcommunity.com chickenboo (Blue’s News comment): “Estou de acordo, eu cheguei até os esgoto e desisti, foi apenas irritantemente difícil e não ajudou que sua espada é tão curta, não tem alcance. Elden Ring foi mais acessível do que este. eu não acho que esses jogos Metroidvania são para mim. eu gostei de Ori, mas que é um jogo muito acessível e simples em comparação.” Sobre o bluesnews.com Jamie Hore (PCGamesN): “Em suma, Hollow Knight: Silksong se sente exatamente como esperávamos que fosse. Belo, mas brutal. Encantador, mas desafiador. Não parece um desvio maciço do original, mas com algumas técnicas ajustadas e reequilibradas, ainda refresca a fórmula. Se você queria algo radicalmente diferente no departamento de jogabilidade, então talvez a espera de oito anos não valha a pena. Para aqueles que apenas querem mais aventuras com Hornet, Silksong não vai decepcionar.” PcGamesn.com Jamie Hore (PCGamesN): “Navigando rochas caindo, inimigos de grúas de classificação e arquivo, e os ataques inicialmente difíceis de ler da Mãe Moss exigiram que eu estivesse absolutamente trancado. eu evitava quaisquer mortes, mas havia algumas chamadas incrivelmente próximas lá. Dado que esse encontro vem cedo em Silksong, eu imagino que os chefes posteriores não irão tão facilmente sobre nós. PcGamesn.com Josh West (GamesRadar): “Caminhar pelo Mos Grotto parecia uma reintrodução suave – desafios simples de plataforma e encontros de combate através de um ambiente exuberante e folhoso. É aqui que eu posso ter uma sensação real para o movimento mais ágil da Hornet, composto por pulmões afiados e empurrões diagonais à medida que ela tece em torno de projéteis entrantes. A janela de parry parece mais afiada, mais intuitiva. Um encontro de meio chefe com a Moss Mother me deixou se sentindo intacto, como se a memória muscular sozinha fosse suficiente para me manter seguro de danos.” JogosRadar.com Josh West (GamesRadar): “Se eu recolhi qualquer coisa do meu tempo com o Hollow Knight: Silksong é que, embora Hornet possa ter um movimento mais ágil, a velocidade de movimento ainda é baseada; a agressão é recompensada e a indecisão é punida. JogosRadar.com Alberto Garrido (Gamereactor): “Você percebe que o conjunto de movimentos do Hornet é muito mais variado e preciso do que o do Cavaleiro vazio do primeiro jogo.Na segunda demonstração – muito mais difícil e em parte, digamos, no meio do jogo – já temos muitas mais habilidades desbloqueadas, e podemos encontrar um chefe muito mais difícil e desafiador.Temos à nossa disposição várias coisas, por exemplo um ataque com o fio de agulha do Hornet.Temos também vários tipos de Dash.” jogador.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Como eu digo, esta construção parece muito sólida.Não vimos problemas de framerate para jogar em modo portátil no Nintendo Switch 2 ou no Dock do console. jogador.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Outro dos grandes pontos que Silksong parece destacar em comparação com o Hollow Knight é que os cenários são muito mais vivos.Não só porque há mais inimigos ou personagens no fundo – eu quero dizer que tudo parece ser animado, desde as brisas na grama até os passos de Hornet quando ela pisa no chão moído.Há também elementos quando quebra, por exemplo, algumas flores de fogo na segunda parte da demonstração que são explosivas – na verdade, alguns inimigos os jogam, e se você conseguir atingí-los no ar, você pode devolvê-los e fazer muito dano porque eles são explosivos.” jogador.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Na primeira demonstração, que é uma introdução a uma área florestada cheia de vegetação, a primeira coisa que surge é que há uma tonelada de elementos destruíveis no mapa.Não estou me referindo apenas aos objetos típicos que você destrói e eles caem escombros ou moedas como na primeira parte – aqui é um processo de imersão nesta nova terra através da qual o Hornet se move.No começo, é claro, não temos habilidades desbloqueadas, mas temos um primeiro encontro com um chefe chamado Mother Moth (ou Moss Mother), sem muitos problemas.” jogador.eu RegrettableWaffle (Reddit): “Eu nem sou grande no gênero e me apaixonei por ele.” do Reddit.com Xbox Wire (Official X account): “Os anos de espera valeram a pena – nós jogamos Hollow Knight: Silksong, e parece um digno sucessor do clássico indie.” O X.com ♛ Schultheiß (Steam forums): A Silksong se baseia no brilho de seu antecessor com visuais deslumbrantes, uma trilha sonora fascinante e o estilo de jogo ágil e único da Hornet.O mundo se sente fresco, com batalhas desafiadoras de chefes, exploração recompensadora e design de nível intrincado que o mantém conectado.” Comentários steamcommunity.com ♛ Schultheiß (Steam forums): “No entanto, algumas mecânicas poderiam usar melhores explicações no jogo, e a falta de recursos on-line torna certos momentos mais frustrantes. Alguns problemas persistentes de Hollow Knight, como retrocessos tediosos e picos de dificuldade, permanecem. Apesar desses pequenos ganhos, Silksong está se tornando uma obra-prima. Comentários steamcommunity.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): “O Silksong é uma obra-prima do design e da atmosfera, e um digno sucessor do original.” Melhores produtos.co.uk Best Top Products (overview review): “A muito esperada sequência de Hollow Knight, Silksong oferece um mundo maravilhosamente elaborado, jogabilidade desafiadora e uma trilha sonora incrivelmente bonita. Melhores produtos.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): “Minha coisa favorita sobre a demonstração neste momento é o design de som e a pontuação. Hornet bate em torno dos níveis, e ataques soam brilhantemente; derrotar bugs faz com que eles explodam em intestinos de insetos, e sons grosseiros acompanham cada morte.Tudo isso é envolto em uma excelente pontuação (até agora) que é violino-pesado e soa como algo que eu deveria estar ouvindo em um grande teatro europeu enquanto vestido em roupas do século 18. Conheça o gameinformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “O Team Cherry criou, por todas as contas, uma excelente Metroidvania no Hollow Knight de 2017.Se o que eu joguei hoje é qualquer indicação, Silksong seguirá em seus passos – eu realmente gostei do que eu joguei.Mas a demonstração foi muito curta para fazer qualquer declaração mais grande do que isso.É mais Hollow Knight, com um protagonista mais rápido.Estou animado para ver se o jogo vai sair para se tornar mais do que isso quando for lançado no final deste ano.” Conheça o gameinformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Hornet tem um movimento de manto rápido que faz a escalada e a plataforma através desta gruta de mofo uma brisa. ela é rápida, e sua velocidade de movimento fala bonito em sua rapidez combativa.” Conheça o gameinformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Imediatamente, Hornet é muito mais rápido do que o protagonista do primeiro jogo, com A (no controlador Xbox) servindo como salto e X servindo como ataque. Seus ataques são rápidos e amplos, e há um pequeno atraso entre cada ataque que parece primordial para combos usando habilidades que eu imagino aparecerem mais tarde no jogo. Ao pressionar B, Hornet pode Bind, que cura toda a sua saúde. Conheça o gameinformer.com Горбяк (VGTimes user): “Parece-me que Silksong vai decepcionar muitas pessoas, pelo menos por causa de um grande tempo de expectativa, e como você sabe, muitas expectativas levam à decepção...” vgtimes.com Vlad198 (VGTimes user): “Assim que vi que Silksong estava saindo em breve, fiquei surpreso como louco, então estou ansioso para este jogo e espero que seja tão perfeito na minha opinião quanto o original HOLLOW KNIGHT.” vgtimes.com Skaiven (VGTimes user): “Estilística, acompanhamento musical, lore, equilíbrio, atmosfera, dinamismo – todas essas são as coisas pelas quais a primeira parte se apaixonou e ganhou fãs.Na verdade, espero que a segunda parte seja de uma magnitude maior, as mecânicas serão melhoradas, novas serão introduzidas, o jogo não perderá nenhum aspecto forte e não ganhará os fracos.” vgtimes.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Dentro de segundos, parecia Hollow Knight... É apenas de tirar o fôlego com coisas acontecendo fora da tela, e cada mini-escena tem uma rica paleta de tons e cores. Conheça o insider-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Eu me familiarizo rapidamente com os controles, e encontro-me com um ataque inimigo gradualmente construindo de cada vez mais dificuldade. Milagrosamente, eu prevalecerei e me sinto confuso – este é provavelmente um encontro que você não deveria enfrentar até um punhado de horas. eu aterrico ataques precisos com Hornet e rapidamente desenho os padrões de ataque do inimigo. Dúvida se transforma em confiança, e eu estou pronto para assumir qualquer chefe que este lado da demonstração possui.” Conheça o insider-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Eu vou cortar para a perseguição: eu morro várias vezes, e minha sessão de demonstração termina abruptamente. Eu não podia coincidir com o ritmo de Lace, e como muitos chefes do Cavaleiro Oculto, seus padrões de ataque não são ridiculamente difíceis e assombrados como em vários Soulslikes, mas você vai spam botões e flail mais do que uma arma medieval. Cada morte me trouxe mais perto de um esforço vencedor, e com alguns mais vai, eu acho que eu teria superado o poder do personagem. Mas isso é o gancho, certo? chefes do Cavaleiro Oculto não arrastam por 5 a 10 minutos, mas você ainda se sente saciado em sua fome por vitória, e você continua indo. Conheça o insider-gaming.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Agora separado do meu tempo jogando Silksong por uma hora, eu estou principalmente apenas animado que o jogo é real e jogável. eu não sei se ele vai viver até os anos de hype – eu me pergunto se é mesmo possível, não importa o quão bom o jogo pode ser. Neste ponto, eu não estou convencido de que é a segunda vinda de Metroidvanias logs de bate-papo do YouTube acho que pode ser, mas isso também é uma expectativa injusta para colocar em Silksong. Team Cherry (... tem) um excelente Metroidvania em Hollow Knight, e se o que eu joguei hoje é qualquer indicação, Silksong vai seguir em seus passos – eu realmente gostaria do que eu joguei.” Conheça o gameinformer.com Depois de todos os anos de espera, Hollow Knight: Silksong chegou – e o consenso é tão variado quanto os próprios jogadores. Alguns acham que é uma obra-prima de design e atmosfera, enquanto outros lutam com seus picos de dificuldade ou se perguntam se qualquer jogo poderia viver até quase nove anos de antecipação.