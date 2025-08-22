42人のインターネットユーザーが Silksong について考えていること、新しいゲーム 8.5 年の制作

推測、遅延、無限のオンラインチャットのほぼ10年後、 ようやくプレイヤーの手に落ちた。 元々2017年にDLCとして設計されたゲームでは、この旅がどれだけ長かったかを誇張することは困難です - チームチェリーだけでなく、ハイプを生き延びたコミュニティのために。 『Hollow Knight: Silksong』 September 4, 2025 しかし、ビデオゲームは開発のタイムラインによって判断されるのではなく、ゲームをプレイする方法によって判断されます。Hornetのアジリティはメトロイドバニアの体験を再定義しますか?ボスは罰するが公平ですか?世界はHallownestのように驚くほど美しいですか?それともそれはまったく新しい何かを提供していますか?これらは、ファン、批評家、そして日常のプレイヤーがリリース以来同様に戦っている質問です。 一人のレビュー者の視点の代わりに、この記事はまとめています。 — 実際にシルクソングに時間を費やして、彼らのフィルターされていない印象を共有したプレイヤーや作家たち. From glowing praise to difficult criticisms, these quotes offer a mosaic of how Silksong is landing with the people who matter most: those who play it. これらの引用は、シルクソングが最も重要な人々とどのように着陸しているかを提供します。 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): 「はい、それはボナファイド10/10です。 Reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): ゲームのメトロイドバニア側はクールでしたが、あなたが死ぬときの魂のようなメカニズムは私にそれを落としてくれました。 Reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): 「美しいメトロイドヴァニア、偽物の写真やケーキの写真はなく、素晴らしい戦闘システム、そして素晴らしいキャラクターの素晴らしいストーリーです。 Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): 「プレイ可能性は有望に見えます. 彼らが素晴らしく働いたように感じることは素晴らしいので、HKの「敵」ホーネットの動きは今すぐにプレイ可能になりました. 私はまだすべてを解除しなければならないことを知っていますが、あなたはすでにそれがFASTペースになると感じることができます。 Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): 「どれだけの魅力のスロットがあるかを驚かせました。もちろん、私たちは誰もがより多くを期待しましたが、ワウ、それはほぼ2倍です。 Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): 「私は最初のミニボスに勝てなかったので、難易度はよく調節されている(IMO)。音楽は本当に有望です - 私は3つの異なる曲を聞きましたが、クリストファー・ラーキンはとても優秀です。 Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): 「第1の町はすでにディートマースよりも活気のある場所です。これらのキャラクターがどのように進化するかを見て楽しみにしています。 Reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): 「最初のゲームは本当に良かったし、最大の欠点は難易度の選択肢がなかったことだし、決して見ることはない部分で厳しかったりするかもしれない」 ブルースニュース.com Phirestar (Steam Community forum): 「ホーネットはより速いペースで動作し、回復フレームが少ないので、シルクソングでボスの戦いがホロウ・ナイトに比べてより挑戦的になることは確かです - それは単にゲームのデザインの性質です。 steamcommunity.com より *「ゲームメカニクスがデフォルトで物事を難しくする場合、それは悪いゲームメカニクスである。上記のことが正しいとは言わないが、そうではない。 もっと難しいのは、おそらくDevsが *** だからです。 Melodia (Steam Community forum): is ゲームデザインのせいではない」 steamcommunity.com より vexe00 (Steam Community forum): 「困難はまったく重要なことではないが、開発者が戦うために楽しくすることに焦点を当てたほうがいい」 steamcommunity.com より DaylightDemon (Steam Community forum): 「私はまた、Hollow Knightが魂のような領域にさらなるプレッシャーを押さえる必要はないと感じています。私は、最終的なDLCの学習曲線と最終的な難しさが完璧に近いと感じています。 すべて コンテンツ - それはそれでなければならない、IMO. あなたがハードコアの群衆が処理できるほど難しいベースゲームを作るなら、それはプレイヤーを追い払うでしょう。 steamcommunity.com より すべて ROMhaiku (Nintendo Life comment): 「私は確かにそれを楽しみにしていますが、私の最大の懸念は、それが結局起こることです。 長すぎる 今、開発者は、続編がハイペースに合致するためにより大きく、より長く、より伸ばされなければならないと感じているこの傾向がありますが、しばしばオリジナルのように、より緊密で完璧なペースのゲームが私に魅力的です(時間の貧しいモーニーな大人として)。 nintendolife.com より 長すぎる ShieldHero (Nintendo Life comment): 「2030年に発売されるこのエキサイティングなゲームを見てください! ジョークを除いて、ここでは、このすべての待つ後にシルクソングが届くことを期待しています!」 nintendolife.com より gizmoisthebestcat1 (Steam user review): 「このゲームのボスは、私自身がガソリンに投げ込まれて火に火をつける一方で、皮膚を磨き、それを食べたいと思わせます。 steamcommunity.com より BMo (Steam user review): 「しかし、私はこのゲームにチャンスを与えたことをうれしく思います、なぜなら、ゲームプレイは素晴らしいアートスタイル、困難な(それでも公平で有益な)ボス、素晴らしいサウンドトラック、そして面白い、興味深いキャラクター(少なくとも言えるように)を素早く見せて楽しくなりました。 steamcommunity.com より chickenboo (Blue’s News comment): 「同意、私は排水器まで行き、あきらめたが、それは非常に困難だったし、あなたの剣がそんなに短いことは役に立たなかったが、それには届かない。Elden Ringはこのよりもアクセスしやすいものでした。 ブルースニュース.com Jamie Hore (PCGamesN): 要するに、Hollow Knight: Silksong は我々が望んでいたように感じます 美しいが残酷です 魅力的で挑戦的です オリジナルから大きな離脱とは思えないが、いくつかの改良され、再バランスのとれたテクニックで、まだ公式を新鮮にします あなたがゲームプレイ部門で根本的に異なる何かを望んだなら、おそらく8年間の待機はそれに値しないでしょう ホーネットでより多くの冒険を望む人々のために、Silksong は失望しません。 PCGAMESN.com Jamie Hore (PCGamesN): 「落ちる岩、ランクアンドファイルのグラブの敵、そして最初に読むのが難しいモス・マザーのスワープの攻撃を航行することにより、私は絶対に閉じ込めなければなりませんでした。私は死者を避けましたが、そこにいくつかの信じられないほど近い呼び出しがありました。この出会いはシルクソングの早い時期に起こるので、私は後者のボスが私たちにそう簡単には行かないと想像します。 PCGAMESN.com Josh West (GamesRadar): 「モス・グロットを歩くことは、シンプルなプラットフォームの挑戦と、豊かな葉の環境を通して戦闘の出会いのような優しい再導入のような気分だった。ここで、ホレットのより敏捷な動きの本当の感覚を得ることができ、彼女が入り込む弾丸を取り巻くときに、鋭い肺と直角の押しで構成されています。パリーウィンドウはより鋭く、より直感的に見えます。 トップ > gamesradar.com Josh West (GamesRadar): 「もし私がHollow Knightの時代から何かを集めたことがあるなら、シルクソングは、ホーネットがより柔軟な動きを持っているかもしれないが、動きのスピードはまだ低い、攻撃は報われ、不決心は罰せられる、そして、この新しい世界に浸透する何百もの新しい敵は、あなたがやっているすべてに匹敵するより多様な攻撃と防御パターンを持っているということだ」 トップ > gamesradar.com Alberto Garrido (Gamereactor): 「あなたはホーネットの動きセットが最初のゲームの空の騎士よりはるかに多様で正確であることに気づくでしょう。第二のデモでは、より困難で部分的に、例えば、ゲームの半ばで、我々はすでに多くの能力を解除し、我々はより困難で挑戦的なボスに遭遇することができます。 トップ > ゲーム > EU Alberto Garrido (Gamereactor): 「私が言っているように、このビルドは非常に堅固なものに見えます。Nintendo Switch 2のポータブルモードでプレイしたり、コンソールのドックでプレイしたりする問題は見られませんでした。 トップ > ゲーム > EU Alberto Garrido (Gamereactor): 「シルクソングがHollow Knightに比べると強調しているもう一つの素晴らしい点は、シナリオがより活発であるということだ。背景に敵やキャラクターが多かったからだけでなく、すべてがアニメ化されているように見える、芝生の吹き荒れから、ハーネットの足跡に至るまで、マウスな地面に足を踏み入れるときにも、例えば、デモの2番目の部分で爆発性のある花火を破るときに要素が存在する――実際には、いくつかの敵がそれらを投げ捨て、もしあなたがそれらを空中に打つことができれば、それらを返して多くのダメージを与えることができます。 トップ > ゲーム > EU Alberto Garrido (Gamereactor): 「最初のデモでは、森林に満ちたエリアの紹介で、最初に出てくるのは、地図上に破壊可能な要素がたくさんあるということです。私は、あなたが破壊する典型的なオブジェクトを指しているだけでなく、彼らが最初の部分のようにスラップネルやコインを落とす - ここでは、ホレットが移動するこの新しい土地に浸透するプロセスです。 トップ > ゲーム > EU RegrettableWaffle (Reddit): 「私はこのジャンルでさえ巨大ではないし、恋に落ちた」 Reddit.com Xbox Wire (Official X account): 「待つことの長い年月は価値がありました - 私たちはホロウ・ナイト:シルクソングをプレイし、インディー・クラシックにふさわしい後継者のように感じています。 x.com ♛ Schultheiß (Steam forums): シルクソングは、素晴らしいビジュアル、魅惑的なサウンドトラック、そしてHornetの柔軟でユニークなプレースタイルで、前任者の輝きに基づいています。世界は新鮮で、挑戦的なボスの戦い、有益な探検、そしてあなたを引き付ける複雑なレベルのデザインで感じます。 steamcommunity.com より ♛ Schultheiß (Steam forums): 「しかし、いくつかのメカニズムはゲーム内でより良い説明を使用することができ、オンライン資源の欠如により、特定の瞬間がより失望的になります。Hollow Knightの退屈なバックトラッキングや難易度のピークなどのいくつかの問題は残っています。 steamcommunity.com より The Verge (expert opinion via BestTopProducts): 「シルクソングはデザインと雰囲気の傑作であり、オリジナルにふさわしい後継者だ」 トップ > トップ > トップ > Co.uk Best Top Products (overview review): 「Hollow Knightの予想外の続編、シルクソングは美しく作られた世界、挑戦的なゲームプレイ、そして驚くほど美しいサウンドトラックを提供します。 トップ > トップ > トップ > Co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): 「この時点でデモの私の好きなことは、サウンドデザインとスコアです。ホレットはレベルを振り回し、攻撃は鮮やかな音を鳴らします。バグを打ち負かすことで、彼らは昆虫の腹部に爆発し、大騒ぎの音がそれぞれの死を伴います。これらはすべて、優れたスコアに包まれています(これまで)それはヴァイオリンの重さで、私は18世紀の衣装を着ている間に偉大なヨーロッパの劇場で聴くべき何かのように聞こえます。 ゲームインフォメーション.com Wesley LeBlanc (Game Informer): 「Team Cherryは2017年のHollow Knightで素晴らしいMetroidvaniaを作り出しました。もし私が今日プレーしたことが何らかの兆候であれば、シルクソングはその歩みをたどるでしょう - 私は本当にプレーしたことを楽しんでいました。しかし、デモはそれ以上に素晴らしいものを作るにはあまりにも短かった。 ゲームインフォメーション.com Wesley LeBlanc (Game Informer): 「ホーネットは速いマントルの動きを持っており、このモーセグロートを登ってプラットフォームを広げるのは風が吹く。彼女は速いし、彼女の動きのスピードは彼女の戦闘的スピードに素晴らしく響く」 ゲームインフォメーション.com Wesley LeBlanc (Game Informer): 「直ちに、Hornetは最初のゲームの主人公よりもはるかに速く、A(Xboxコントローラ)はジャンプとして、Xは攻撃として機能します。彼女の攻撃は速く、広く、それぞれの攻撃の間には小さな遅延があり、私はゲームで後で現れる能力を使用するコンボにとって最適です。 ゲームインフォメーション.com Горбяк (VGTimes user): 「シルクソングは、少なくとも膨大な期待時間のせいで多くの人々を失望させるだろう、そして、あなたが知っているように、あまりにも多くの期待は失望につながるだろう」 トップページ > vgtimes.com Vlad198 (VGTimes user): 「シルクソングがまもなく発売されるのを見た瞬間、私は狂ったように喜んでいたので、このゲームを楽しみにしており、オリジナルHOLLOW KNIGHTと同じように完璧になることを願っています」 トップページ > vgtimes.com Skaiven (VGTimes user): 「スタイリスティクス、音楽の伴奏、ロール、バランス、雰囲気、ダイナミズム - これらはすべて、最初の部分が恋に落ち、ファンを獲得したものだ。 トップページ > vgtimes.com Andrew Highton (Insider Gaming): 「ほんの数秒で、Hollow Knightのように感じた...画面の外で起こる物事と、それぞれのミニシーンは色と色の豊かなパレルを誇っているだけで、私は機械的に機能的なタイトルを演奏しましたが、Silksongの判決はその名で「Silky」です。 insider-gaming.com より Andrew Highton (Insider Gaming): 「私はすぐにコントロールに精通し、徐々に難しさを増す敵の急ぎに遭遇します。奇跡的に、私は勝利し、迷惑を感じます - これは数時間以内にあなたが直面するべきではないかもしれない出会いです。 insider-gaming.com より Andrew Highton (Insider Gaming): 「私は追いかけに切る:私は何度も死に、私のデモセッションは突然終わります。私はラースのペースに匹敵することができず、多くのホールウィートのボスと同様に、彼女の攻撃パターンは、さまざまなSoulslikesのように笑えるほど困難で驚くことはありませんが、あなたはスパムボタンをスパムし、中世の兵器よりもはるかに苦しみます。それぞれの死は私を勝利のための努力に近づけてくれました、そしていくつかのさらに行くと、私はキャラクターの力を克服したと思います。 insider-gaming.com より Wesley LeBlanc (Game Informer): 「今、シルクソングをプレイする時間から1時間離れて、私はほとんどがゲームがリアルで再生可能であることに興奮しています。私はそれがハイプの年まで生き延びるかどうかはわからない - ゲームがどれほど良いものになるかにかかわらず、それが可能かどうかは不思議です。この時点で、私はそれがMetroidvanias YouTubeのチャットログの2番目の到来だと信じていないが、それはシルクソングに置くための不公平な期待でもあります。 ゲームインフォメーション.com Hollow Knight: Silksong は何年も待ち続けてきたが、コンセンサスはプレイヤー自身と同様に多様である。一部の人々はそれがデザインと雰囲気の傑作だと考えているが、他の人々はその難易度のピークと戦っているか、ゲームがほぼ9年の予想にまで生き延びることができるかどうか疑問に思う。