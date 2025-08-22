Lo que 42 personas de Internet piensan de Silksong, el nuevo juego de 8.5 años en la fabricación

Después de casi una década de especulación, retrasos y conversaciones interminables en línea, Finalmente llegaron a las manos de los jugadores Para un juego originalmente concebido como DLC en 2017, es difícil sobreestimar cuánto tiempo ha durado este viaje, no solo para Team Cherry, sino para la comunidad que ha mantenido vivo el hype. Película Hollow Knight: Silksong September 4, 2025 Pero los videojuegos no se juzgan por las líneas de tiempo de desarrollo, se juzgan por cómo juegan. ¿La agilidad de Hornet redefine la experiencia de metroidvania? ¿Son los jefes castigadores todavía justos? ¿El mundo es tan hermoso como Hallownest, o ofrece algo completamente nuevo? Estas son las preguntas con las que los fans, los críticos y los jugadores cotidianos han estado luchando desde el lanzamiento. En lugar de la perspectiva de un revisor, este artículo se une —Los jugadores y escritores que realmente han puesto tiempo en Silksong, compartiendo sus impresiones no filtradas.De elogios brillantes a críticas difíciles, estas citas ofrecen un mosaico de cómo Silksong está aterrizando con las personas que más importan: aquellos que lo juegan. 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): “Sí, es un buen 10/10”. El Reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): El lado metroidvania del juego fue cool, pero la mecánica como el alma cuando mueres me hizo bajarlo”. El Reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): “Metroidvania hermosa, sin falsas fotos de argos o pasteles, sistema de combate loco y una historia muy bonita con personajes bien escritos. El Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “La jugabilidad parece prometedora. es increíble cómo se puede sentir que trabajaron muy bien para que los movimientos en el ‘enemigo’ Hornet en HK se hicieran jugables ahora mismo. El Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Sorprendido de cuántas ranuras de encanto hay. Por supuesto, todos esperábamos tener más, pero wow, es casi el doble. El Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “No pude derrotar al primer mini boss, lo que significa que el nivel de dificultad está bien ajustado (IMO).La música es realmente prometedora – he escuchado como 3 canciones diferentes, pero Christopher Larkin es tan bueno, hombre”. El Reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “La primera ciudad ya está más viva que Dirtmouth.Estoy ansioso por ver cómo todos estos personajes evolucionan a medida que te desarrollas.Tengo la sensación de que ahora habrá más personajes”. El Reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): “El primer juego es realmente bueno, con el mayor defecto de no tener opciones de dificultad. Puede ser penosamente duro, con partes que nunca voy a ver. El bluesnews.com Phirestar (Steam Community forum): "Hornet opera a un ritmo más rápido y tiene menos marcos de recuperación, por lo que es cierto que las batallas de jefes van a ser más desafiantes en Silksong que en Hollow Knight - eso es simplemente la naturaleza del diseño del juego". SteamComunidad.com * "Si una mecánica de juego por defecto hace las cosas más difíciles, entonces es una mecánica de juego mala. eso no quiere decir que lo anterior sea correcto aunque, como no lo es. Obviamente, los enemigos pueden ser equilibrados alrededor de dicho ritmo más rápido y menos marcos de recuperación. más difícil es más probable porque los devs son *** Melodia (Steam Community forum): is No por el diseño general del juego”. SteamComunidad.com vexe00 (Steam Community forum): “La dificultad no es lo que importa en absoluto, preferiría que los desarrolladores se enfocaran en divertirse para luchar en lugar de eso”. SteamComunidad.com DaylightDemon (Steam Community forum): “También no siento que Hollow Knight necesite presionar más en el territorio del alma. siento que la curva de aprendizaje y la dificultad final en el DLC final están cerca de la perfección. Casi todo el mundo puede derrotar el juego base, la mayoría puede derrotar el verdadero final, y pocos realmente quieren soportar con todo El contenido – y eso es lo que debería ser, IMO. Si haces que el juego base sea tan duro como la multitud hardcore pueda manejar, eso va a expulsar a los jugadores. SteamComunidad.com todo ROMhaiku (Nintendo Life comment): "Estoy definitivamente ansioso por ello, pero mi mayor preocupación es que acabará siendo demasiado largo Hay esta tendencia ahora donde los desarrolladores sienten que una secuela tiene que ser más grande, más larga y más extendida para coincidir con el hype, pero a menudo son los juegos más apertados, perfectamente acelerados -como el original- que me atraen más (como un adulto pobre en tiempo). por nintendolife.com demasiado largo ShieldHero (Nintendo Life comment): “Mira bien este emocionante juego que saldrá en 2030! bromas a parte, aquí está la esperanza de que Silksong entregue después de toda esta espera!” por nintendolife.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): “Los jefes de este juego me hacen querer pelar mi piel y comerla mientras me arrojaba a la gasolina y la encendía en el fuego. SteamComunidad.com BMo (Steam user review): “Sin embargo, me alegro de darle una oportunidad a este juego, porque el juego se convirtió rápidamente en mucho más entretenido, mostrando su hermoso estilo artístico, jefes difíciles (aunque justos y gratificantes), una banda sonora increíble, y personajes divertidos e... interesantes (para decir lo menos). SteamComunidad.com chickenboo (Blue’s News comment): “Acuerdo, llegué hasta los escombros y desistió, era simplemente molesta y no ayudó que tu espada sea tan corta, no tiene alcance. Elden Ring era más accesible que este. no creo que estos juegos Metroidvania sean para mí. me gustó Ori pero que es un juego muy accesible y absolutamente fácil en comparación”. El bluesnews.com Jamie Hore (PCGamesN): “En pocas palabras, Hollow Knight: Silksong se siente exactamente como esperábamos que lo hiciera. Bello pero brutal. Encantador pero desafiante. No parece una salida masiva del original, pero con algunas técnicas ajustadas y reequilibradas, todavía refresca la fórmula. Si querías algo radicalmente diferente en el departamento de juego, entonces tal vez la espera de ocho años no valdrá la pena. PCGAMESN.com Jamie Hore (PCGamesN): “Navigando rocas caídas, enemigos de grúas de rango y archivo, y los ataques inicialmente difíciles de leer de la madre de Moss me obligaron a cerrar absolutamente. me evité cualquier muerte, pero hubo algunas llamadas increíblemente cercanas allí. Dado que este encuentro viene temprano en Silksong, imagino que los jefes posteriores no van a ir tan fácilmente sobre nosotros. PCGAMESN.com Josh West (GamesRadar): “Caminar por el Moss Grotto se sintió como una reintroducción suave – desafíos de plataforma sencillos y encuentros de combate a través de un ambiente exuberante y de hojas. Es aquí donde puedo obtener una sensación real para el movimiento más ágil de Hornet, compuesto por pulmones agudos y empujes diagonales a medida que teje alrededor de los proyectiles entrantes. La ventana de pareja parece más aguda, más intuitiva. Un encuentro de medio jefe con la madre Moss me dejó sintiéndose intacto, como si la memoria muscular fuera suficiente para mantenerme a salvo de daños.” juegosradar.com Josh West (GamesRadar): “Si he recogido algo de mi tiempo con Hollow Knight: Silksong es que mientras Hornet puede tener un movimiento más ágil, la velocidad del movimiento todavía está en tierra; la agresión es recompensada, y la indecisión castigada. juegosradar.com Alberto Garrido (Gamereactor): “Usted se da cuenta de que el conjunto de movimientos de Hornet es mucho más variado y preciso que el de Knight vacío del primer juego.En la segunda demostración – mucho más difícil y en parte, por ejemplo, a mitad del juego – ya tenemos muchas más habilidades desbloqueadas, y podemos encontrar a un jefe mucho más difícil y desafiante.Tenemos a nuestra disposición varias cosas, por ejemplo un ataque con el hilo de aguja de Hornet. Gamereactor.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Como digo, esta construcción parece muy sólida.No vimos problemas de framerate para jugar en modo portátil en Nintendo Switch 2 o en el Dock de la consola. Gamereactor.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “Otro de los grandes puntos que Silksong parece resaltar en comparación con Hollow Knight es que los escenarios son mucho más vivos.No sólo porque hay más enemigos o personajes en el fondo – quiero decir que todo parece ser animado, desde las brisas en la hierba hasta los pasos de Hornet cuando ella camina en el suelo molido. También hay elementos cuando rompe, por ejemplo, algunas flores de fuego en la segunda parte de la demostración que son explosivas – en realidad algunos enemigos las arrojan, y si logras golpearlas en el aire, puedes devolverlas y hacer mucho daño porque son explosivas”. Gamereactor.eu Alberto Garrido (Gamereactor): “En la primera demostración, que es una introducción a una zona boscosa llena de vegetación, lo primero que salta es que hay una tonelada de elementos destruibles en el mapa. no estoy refiriéndose sólo a los objetos típicos que destruyes y que caen en un desfiladero o monedas como en la primera parte – aquí es un proceso de inmersión en esta nueva tierra a través de la cual se mueve Hornet. Gamereactor.eu RegrettableWaffle (Reddit): “Ni siquiera soy grande en el género y me enamoré de él”. El Reddit.com Xbox Wire (Official X account): “Los años de espera han valido la pena – hemos jugado Hollow Knight: Silksong, y se siente como un digno sucesor del clásico indie”. En X.com ♛ Schultheiß (Steam forums): "Team Cherry lo ha hecho de nuevo. Silksong se basa en el brillo de su predecesor con imágenes asombrosas, una banda sonora fascinante y el estilo de juego ágil y único de Hornet.El mundo se siente fresco, con peleas desafiantes de jefes, exploración recompensadora y diseño de nivel intrincado que te mantiene conectado". SteamComunidad.com ♛ Schultheiß (Steam forums): “Sin embargo, algunos mecánicos podrían utilizar mejores explicaciones en el juego, y la falta de recursos en línea hace que ciertos momentos sean más frustrantes.Varias cuestiones persistentes de Hollow Knight, como los aburridos retrocesos y los picos de dificultad, permanecen.A pesar de estas pequeñas dificultades, Silksong se está convirtiendo en una obra maestra. SteamComunidad.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): “Silksong es una obra maestra del diseño y la atmósfera, y un digno sucesor del original”. Mejores productos.co.uk Best Top Products (overview review): “La muy esperada secuela de Hollow Knight, Silksong ofrece un mundo hermosamente diseñado, un juego desafiante y una banda sonora asombrosamente hermosa. Mejores productos.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): “Mi cosa favorita sobre la demostración en este momento es el diseño de sonido y la puntuación. Hornet gira alrededor de los niveles, y ataca sonido crispado; derrotar a los insectos los hace explotar en garras de insectos, y los sonidos gruesos acompañan a cada muerte.Todo esto está envuelto en una excelente puntuación (hasta ahora) que es violín-pesado y suena como algo que debería estar escuchando en un gran teatro europeo mientras se veste en la ropa del siglo 18. Juegos de GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Team Cherry creó, por todas las cuentas, una excelente Metroidvania en el Hollow Knight de 2017.Si lo que jugé hoy es alguna indicación, Silksong seguirá sus pasos -me encantó realmente lo que jugé.Pero la demo fue demasiado corta para hacer cualquier declaración más grande que eso.Es más Hollow Knight, con un protagonista más rápido.Estoy emocionado de ver si el juego se romperá para convertirse en más que eso cuando se lanza más tarde este año". Juegos de GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): "Hornet tiene un movimiento de manto rápido que hace que la escalada y la plataforma a través de esta gruta de mosaico sea una brisa. Ella es rápida, y su velocidad de movimiento se refleja bien en su rapidez combativa". Juegos de GameInformer.com Wesley LeBlanc (Game Informer): “Inmediatamente, Hornet es mucho más rápido que el protagonista del primer juego, con A (en el controlador de Xbox) sirviendo como salto y X sirviendo como ataque. Sus ataques son rápidos y amplios, y hay un pequeño retraso entre cada ataque que se siente primordial para combos usando habilidades que imagino aparecer más tarde en el juego. Al presionar B, Hornet puede Bind, que cura toda su salud. Juegos de GameInformer.com Горбяк (VGTimes user): “Me parece que Silksong decepcionará a mucha gente, al menos debido a un gran tiempo de espera, y como sabes, demasiadas expectativas conducen a la decepción...” Vgtimes.com Vlad198 (VGTimes user): Tan pronto como vi que Silksong iba a salir pronto, me alegro como loco, así que estoy ansioso por este juego y espero que sea tan perfecto en mi opinión como el original HOLLOW KNIGHT”. Vgtimes.com Skaiven (VGTimes user): “Estilística, acompañamiento musical, lore, equilibrio, atmósfera, dinamismo – todas estas son las cosas por las que la primera parte se enamoró y ganó fans.En realidad, espero que la segunda parte sea de un orden de magnitud mayor, las mecánicas se mejorarán, se introducirán nuevas, el juego no perderá ningún aspecto fuerte y no ganará los débiles”. Vgtimes.com Andrew Highton (Insider Gaming): “Dentro de segundos, se sintió como Hollow Knight... Es simplemente impresionante con cosas que suceden fuera de la pantalla, y cada mini-escena se enorgullece de una rica paleta de tonos y colores. Insider-gaming.com Encuentro Andrew Highton (Insider Gaming): “Rápidamente me familiarizo con los controles, y me encuentro con un ataque enemigo gradual de dificultad creciente. Milagrosamente, prevalezco y me siento confundido – esto es probablemente un encuentro al que no deberías enfrentarte hasta un puñado de horas en adelante. aterrizo ataques precisos con Hornet y trabajo rápidamente los patrones de ataque del enemigo. Insider-gaming.com Encuentro Andrew Highton (Insider Gaming): “Cortaré a la persecución: muero varias veces, y mi sesión de demostración termina abruptamente. No podía coincidir con el ritmo de Lace, y como muchos jefes de Hollow Knight, sus patrones de ataque no son ridiculamente difíciles y asombrados como en varios Soulslikes, pero vas a spam botones y flail más que una arma medieval. Cada muerte me trajo más cerca de un esfuerzo ganador, y con unos pocos más va, creo que habría superado el poder del personaje. Pero eso es el gancho, ¿verdad? jefes de Hollow Knight no se arrugan por 5-10 minutos, pero todavía te sientes saciado en tu hambre por la victoria, y sigues adelante. Insider-gaming.com Encuentro Wesley LeBlanc (Game Informer): “Ahora separado de mi tiempo jugando a Silksong por una hora, estoy principalmente simplemente emocionado de que el juego sea real y jugable. no sé si vivirá hasta los años de hype – me pregunto si es incluso posible, no importa cuán bueno pueda resultar el juego. En este momento, no estoy convencido de que sea la segunda llegada de los registros de chat de Metroidvanias en YouTube que piensan que podría ser, pero eso también es una expectativa injusta para colocar en Silksong. Team Cherry...(ha) un excelente Metroidvania en Hollow Knight, y si lo que he jugado hoy es alguna indicación, Silksong seguirá en sus pasos – realmente disfruto de lo que he jugado”. Juegos de GameInformer.com Después de todos los años de espera, Hollow Knight: Silksong ha llegado - y el consenso es tan variado como los propios jugadores. Algunos lo consideran una obra maestra de diseño y atmósfera, mientras que otros luchan con sus picos de dificultad o se preguntan si cualquier juego podría vivir hasta casi nueve años de anticipación.