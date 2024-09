O que é um jardim digital?

O tópico de anotações continua relevante hoje. Sabemos dos benefícios que ele fornece ao autor. Estamos familiarizados com várias abordagens para anotações e ferramentas que podem ser usadas, e temos escolhas. Imagine que você encontrou sua abordagem, sua ferramenta e sua base de anotações está crescendo e agradável aos olhos. O que vem a seguir? Quero discutir um caminho de desenvolvimento nesta área.





Este artigo é dedicado ao conceito de jardim digital — a filosofia de manter notas pessoais publicamente.

Meu Caminho

Nos últimos 20 anos, mantive notas usando métodos que careciam de sistematização, confiabilidade ou utilidade: cadernos de papel, arquivos de texto, Evernote e outros aplicativos cujos nomes desapareceram da memória. Três anos atrás, comecei a usar o estilo Zettelkasten (como eu o entendi e adaptei para mim). Aprendi sobre essa abordagem com Rob Muhlestein , que conheci no Twitch.





Os experimentos me levaram ao meu método atual de anotações: na forma de arquivos Markdown armazenados em um repositório Git. No meu computador, trabalho com eles no VSCode, e no meu telefone, uso o aplicativo padrão "Notes". Por que não Obsidian? Eu tentei e decidi continuar com o VSCode pelos seguintes motivos:





O VSCode é um editor básico que está sempre aberto e usado para arquivos de trabalho.

Não consegui configurar a sincronização do Obsidian via Git, e a sincronização do iCloud causou travamentos no aplicativo do meu telefone.

Preciso de um aplicativo de acesso rápido no meu telefone para anotar pensamentos fugazes antes, por exemplo, de pegar um rolo de papel higiênico e sentir desconforto ao esperar. Ao mesmo tempo, preciso da base de notas no meu telefone com muito menos frequência do que a necessidade de escrever algo urgentemente.





Separar aplicativos para pensamentos repentinos e a base principal tem uma vantagem: cria um ritual de transferência de notas do aplicativo do telefone para a base principal. Reviso notas novas, as marco e adiciono detalhes. Isso me permite revisitar o pensamento registrado e aumentar as chances de não esquecê-lo.

O que é um jardim digital?

A frase "jardim digital" é uma metáfora que descreve uma abordagem para tomar notas. Não é apenas um conjunto de ferramentas como plugins do WordPress ou modelos do Jekyll. A ideia de um jardim é familiar para todos nós — é um lugar onde algo cresce. Jardins podem ser muito pessoais e cheios de estatuetas de gnomos, ou podem ser fontes de alimento e vitalidade. E quem sabe o que um visitante repentino do seu jardim pode ver? Você em um lindo pijama com um copo de suco fresco sob uma macieira? Ou talvez de cabeça para baixo, tentando trazer um pouco de ordem e arrancar ervas daninhas?





A metáfora da jardinagem digital enfatiza o crescimento lento de ideias por meio da escrita, reescrita, edição e revisitação de pensamentos em um espaço público. Em vez de opiniões fixas que nunca mudam, essa abordagem permite que as ideias se desenvolvam ao longo do tempo. O objetivo da jardinagem digital é usar a inteligência coletiva da sua rede para criar ciclos de feedback construtivos.





Se feito corretamente, você terá uma representação acessível de seus pensamentos que pode ser "enviada" para o mundo, e as pessoas poderão responder a ela. Mesmo para as ideias mais cruas, ajuda criar um ciclo de feedback para fortalecer e desenvolver completamente a ideia.





Princípios fundamentais da jardinagem:

Conexões ao longo de linhas do tempo. Jardins são organizados em torno de conexões contextuais e associativas; conceitos e temas dentro de cada nota definem como eles se relacionam com os outros. A data de publicação não é o aspecto mais importante do texto.

Crescimento contínuo. Jardins nunca acabam; eles estão constantemente crescendo, evoluindo e mudando, como um jardim de verdade.

Imperfeição. Jardins são inerentemente imperfeitos. Eles não escondem suas arestas ásperas e não pretendem ser uma fonte permanente de verdade. Aprendendo em público. Para criar ciclos de feedback construtivos.

Pessoal e experimental. Jardins são inerentemente heterogêneos. Você pode plantar as mesmas sementes que seu vizinho, mas obter um arranjo diferente de plantas. Você organiza o jardim em torno de ideias e meios que se encaixam em sua maneira de pensar, em vez de um modelo padrão.

Propriedade independente. Jardinagem é sobre criar seu próprio cantinho na internet que você controla totalmente.

Aprendizagem em público

Este ponto pode levantar questões, pois sugere compartilhar algo de graça. A abordagem implica que você documente publicamente seus passos, pensamentos, erros e sucessos no domínio de um novo tópico ou habilidade. Isso permite que você não apenas compartilhe o resultado, mas também demonstre o processo de pensamento e aprendizagem, o que pode ser útil para outros.





Além de motivos altruístas, vale a pena notar o interesse pessoal. Às vezes, sou preguiçoso demais para formular pensamentos claramente em notas, o que sai pela culatra — não consigo entender o que quis dizer. É engraçado como sempre confio no meu futuro superpoder para decifrar minhas próprias notas sem sentido — uma crença que permanece inabalável, embora totalmente infundada. Mas quando se trata de outros, não permito tamanha ingenuidade.





Saber que minha nota pode não apenas atrair atenção, mas também ajudar alguém de verdade, me motiva a fazer um esforço e articular o pensamento corretamente.

Como compartilhar

Hoje em dia, ferramentas convenientes tornaram a criação de um site totalmente personalizável muito mais fácil. Serviços como Netlify e Vercel removeram complexidades de implantação. Geradores de sites estáticos como Jekyll, Gatsby, 11ty e Next simplificam a criação de sites complexos que geram páginas automaticamente e controlam o tempo de carregamento, otimização de imagem e SEO.





A Obsidian oferece a capacidade de publicar notas por meio de sua plataforma de assinatura. Usar esse serviço não parece "propriedade independente".

Eu escolhi o Quartz para mim. É um gerador estático gratuito baseado em conteúdo Markdown. O Quartz é projetado principalmente como uma ferramenta para publicar jardins digitais na internet. É simples o suficiente para pessoas sem experiência técnica, mas poderoso o suficiente para personalização por desenvolvedores experientes.

Meu Jardim Digital

Conforme mencionado, eu armazeno minhas notas em um repositório público do Git. A maioria está em russo, com algumas em inglês. As alterações são publicadas automaticamente no GitHub Pages e estão disponíveis na minha página do jardim digital . O design, o esquema de solução e os scripts do GitHub Actions estão disponíveis para revisão nesta nota se você quiser criar algo semelhante. Alguns usam RSS para atualizações, enquanto eu uso um canal do Telegram para esse propósito. É especificamente um canal de atualização, as mensagens não são postadas separadamente.

Materiais para estudo posterior

O conceito tem uma filosofia e uma história; não vou recontá-las, mas fornecerei links onde você pode ler mais: https://maggieappleton.com .





Exemplos de jardins digitais podem ser encontrados em https://github.com/MaggieAppleton/digital-gardeners e https://github.com/jackyzha0/quartz/blob/v4/docs/showcase.md , bem como por meio da pesquisa no GitHub se o repositório estiver marcado com o tópico relevante — https://github.com/topics/digital-garden .

Conclusão

Estabelecer um jardim digital tem sido uma continuação lógica da minha jornada, começando com o método Zettelkasten. Como isso me afetou? Após o esforço inicial para configurar e implementar o sistema, eu dificilmente o mantenho, exceto por problemas ocasionais. E agora continuo enviando minhas notas para o Git. A única coisa é que comecei a torná-las mais compreensíveis.





Obrigado por ler o artigo e boa sorte em sua busca para organizar pensamentos e criar um espaço eficaz para ideias!