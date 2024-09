Wat is een digitale tuin?

Het onderwerp van het maken van aantekeningen is vandaag de dag nog steeds relevant. We weten welke voordelen het de auteur biedt. We zijn bekend met verschillende benaderingen van het maken van aantekeningen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden, en we hebben keuzes. Stel je voor dat je aanpak, je hulpmiddel en je aantekeningenbasis groeien en prettig zijn om naar te kijken. Wat nu? Ik wil een ontwikkelingspad op dit gebied bespreken.





Dit artikel is gewijd aan het concept van een digitale tuin: de filosofie van het openbaar bijhouden van persoonlijke aantekeningen.

Mijn pad

De afgelopen 20 jaar heb ik aantekeningen gemaakt met methoden die niet systematiseerd, betrouwbaar of bruikbaar waren: papieren notitieboekjes, tekstbestanden, Evernote en andere applicaties waarvan de namen uit mijn geheugen zijn verdwenen. Drie jaar geleden begon ik de Zettelkasten-stijl te gebruiken (zoals ik die begreep en voor mezelf had aangepast). Ik leerde over deze aanpak van Rob Muhlestein , die ik op Twitch tegenkwam.





Experimenten leidden mij naar mijn huidige methode om aantekeningen te maken: in de vorm van Markdown-bestanden die zijn opgeslagen in een Git-repository. Op mijn computer werk ik ermee in VSCode en op mijn telefoon gebruik ik de standaardapp 'Notes'. Waarom niet Obsidian? Ik heb het geprobeerd en besloten om bij VSCode te blijven om de volgende redenen:





VSCode is een basiseditor die altijd open is en gebruikt wordt voor werkbestanden.

Ik kon de Obsidian-synchronisatie niet instellen via Git en de iCloud-synchronisatie zorgde ervoor dat de app op mijn telefoon crashte.

Ik heb een snel toegankelijke app op mijn telefoon nodig om vluchtige gedachten op te schrijven voordat ik bijvoorbeeld een rol toiletpapier pak en ongemak ervaar van het wachten. Tegelijkertijd heb ik de notitiebasis op mijn telefoon veel minder vaak nodig dan de noodzaak om dringend iets op te schrijven.





Het scheiden van apps voor plotselinge gedachten en de hoofdbasis heeft een voordeel: het creëert een ritueel van het overzetten van notities van de telefoon-app naar de hoofdbasis. Ik bekijk nieuwe notities, tag ze en voeg details toe. Hierdoor kan ik de opgenomen gedachte opnieuw bekijken en vergroot ik de kans dat ik hem niet vergeet.

Wat is een digitale tuin?

De term "digitale tuin" is een metafoor die een benadering van het maken van aantekeningen beschrijft. Het is niet alleen een set tools zoals WordPress-plug-ins of Jekyll-sjablonen. Het idee van een tuin is ons allemaal bekend — het is een plek waar iets groeit. Tuinen kunnen heel persoonlijk zijn en vol met kabouterbeeldjes, of ze kunnen bronnen van voedsel en vitaliteit zijn. En wie weet wat een plotselinge bezoeker van uw tuin ziet? U in een mooie pyjama met een glas vers sap onder een appelboom? Of misschien ondersteboven staand, proberend een beetje orde te scheppen en onkruid te wieden?





De digitale tuiniermetafoor benadrukt de langzame groei van ideeën door het schrijven, herschrijven, bewerken en herzien van gedachten in een openbare ruimte. In plaats van vaste meningen die nooit veranderen, laat deze aanpak ideeën zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Het doel van digitaal tuinieren is om de collectieve intelligentie van uw netwerk te gebruiken om constructieve feedbackloops te creëren.





Als het goed wordt gedaan, heb je een toegankelijke weergave van je gedachten die je de wereld in kunt sturen en waarop mensen kunnen reageren. Zelfs voor de meest ruwe ideeën helpt het om een feedbackloop te creëren om het idee te versterken en volledig te ontwikkelen.





Kernprincipes van tuinieren:

Verbindingen over tijdlijnen. Tuinen zijn georganiseerd rond contextuele en associatieve verbindingen; concepten en thema's binnen elke noot definiëren hoe ze zich verhouden tot anderen. De publicatiedatum is niet het belangrijkste aspect van de tekst.

Continue groei. Tuinen eindigen nooit; ze groeien, evolueren en veranderen constant, net als een echte tuin.

Onvolmaaktheid. Tuinen zijn inherent onvolmaakt. Ze verbergen hun ruwe kantjes niet en beweren niet een permanente bron van waarheid te zijn. Leren in het openbaar. Om constructieve feedbackloops te creëren.

Persoonlijk en experimenteel. Tuinen zijn inherent heterogeen. U kunt dezelfde zaden planten als uw buurman, maar een andere opstelling van planten krijgen. U organiseert de tuin rond ideeën en middelen die passen bij uw manier van denken in plaats van een standaardsjabloon.

Onafhankelijk eigenaarschap. Tuinieren gaat over het creëren van je eigen kleine hoekje van het internet dat je volledig onder controle hebt.

Leren in het openbaar

Dit punt kan vragen oproepen, omdat het suggereert dat je iets gratis moet delen. De aanpak houdt in dat je je stappen, gedachten, fouten en successen bij het beheersen van een nieuw onderwerp of vaardigheid openbaar documenteert. Dit stelt je niet alleen in staat om het resultaat te delen, maar ook om het denk- en leerproces te demonstreren, wat nuttig kan zijn voor anderen.





Naast altruïstische motieven is ook persoonlijke interesse het vermelden waard. Soms ben ik te lui om gedachten duidelijk te formuleren in aantekeningen, wat dan averechts werkt — ik kan niet begrijpen wat ik bedoelde. Het is grappig hoe ik altijd vertrouw op mijn toekomstige superkracht om mijn eigen onzinnige aantekeningen te ontcijferen — een overtuiging die onwrikbaar blijft, hoewel volkomen ongegrond. Maar als het om anderen gaat, sta ik zulke naïviteit niet toe.





Als ik weet dat mijn bericht niet alleen de aandacht trekt, maar ook echt iemand kan helpen, motiveert dat mij om moeite te doen en mijn gedachte goed te verwoorden.

Hoe te delen

Tegenwoordig maken handige tools het maken van een volledig aanpasbare website veel eenvoudiger. Diensten zoals Netlify en Vercel hebben implementatiecomplexiteiten weggenomen. Statische sitegeneratoren zoals Jekyll, Gatsby, 11ty en Next vereenvoudigen het maken van complexe sites die automatisch pagina's genereren en laadtijd, beeldoptimalisatie en SEO verwerken.





Obsidian biedt de mogelijkheid om notities te publiceren via zijn abonnementsplatform. Het gebruik van deze service voelt niet als "onafhankelijk eigendom".

Ik heb zelf voor Quartz gekozen. Het is een gratis statische generator gebaseerd op Markdown-content. Quartz is primair ontworpen als een tool voor het publiceren van digitale tuinen op internet. Het is eenvoudig genoeg voor mensen zonder technische ervaring, maar krachtig genoeg voor maatwerk door ervaren ontwikkelaars.

Mijn digitale tuin

Zoals gezegd, bewaar ik mijn notities in een openbare Git-repository. Het meeste is in het Russisch, met een aantal in het Engels. Wijzigingen worden automatisch gepubliceerd op GitHub Pages en zijn beschikbaar op mijn digitale tuinpagina . Het ontwerp, het oplossingsschema en de GitHub Actions-scripts zijn beschikbaar voor beoordeling in deze notitie als u iets soortgelijks wilt maken. Sommigen gebruiken RSS voor updates, terwijl ik hiervoor een Telegram-kanaal gebruik. Het is specifiek een updatekanaal, berichten worden niet afzonderlijk gepost.

Materialen voor verdere studie

Het concept heeft een filosofie en een geschiedenis. Ik zal ze niet opnieuw vertellen, maar ik geef je wel links waar je meer kunt lezen: https://maggieappleton.com .





Voorbeelden van digitale tuinen zijn te vinden op https://github.com/MaggieAppleton/digital-gardeners en https://github.com/jackyzha0/quartz/blob/v4/docs/showcase.md , en via de GitHub-zoekfunctie als de repository is getagd met het relevante onderwerp — https://github.com/topics/digital-garden .

Conclusie

Het opzetten van een digitale tuin is een logisch vervolg op mijn reis, beginnend met de Zettelkasten-methode. Hoe heeft het mij beïnvloed? Na de eerste poging om het systeem op te zetten en te implementeren, onderhoud ik het nauwelijks, behalve af en toe een probleem. En nu blijf ik mijn notities naar Git pushen. Het enige is dat ik ze begrijpelijker ben gaan maken.





Bedankt voor het lezen van het artikel en veel succes met het ordenen van gedachten en het creëren van een effectieve ruimte voor ideeën!