Astounding Stories of Super-Science, julho de 1930, por Astounding Stories faz parte da série de postagens de blog de livros do HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. III, No. 1: O Planeta Esquecido

Astounding Stories of Super - Science, julho de 1930: VOL. III, Nº 1 - O Planeta Esquecido

Por Sewell Peaslee Wright

The authentic account of why cosmic man damned an outlaw world to be, forever, a leper of Space.

Pediram-me para registrar, claramente e sem preconceitos, uma breve história do Planeta Esquecido.

Que este registro, quando concluído, seja selado nos arquivos da Aliança Interplanetária e permaneça lá, um pedaço secreto e um tanto terrível da história, não é da minha conta. Sou um homem velho, já passou da marca do século, e o descarte que se faz do meu trabalho é de pouca importância para mim. Eu me canso da vida e de viver, o que é bom. O medo da morte foi perdido quando nossos cientistas nos mostraram como viver até nos cansarmos da vida. Mas estou divagando - a falha de um velho.

"Não é nada. Feche a saída; partimos imediatamente."

O Planeta Esquecido nem sempre foi assim chamado. O nome que uma vez teve foi, como toda criança sabe, eliminado dos registros, reais e mentais, do Universo. É bom que o mal não seja lembrado. Mas, para que esta história fique clara nos séculos vindouros, meu registro deve remontar aos primórdios.

No que diz respeito ao Universo, a história do Planeta Esquecido começa com a visita da primeira nave a cruzar o espaço entre o mundos: o rude e aventureiro Edorn, cujo nome, assim como os nomes dos nove zenianos que o tripularam, ocupam os lugares mais altos no rol de honra do Universo.

Ame Baove, o comandante e historiador de Edorn, fez apenas um breve comentário sobre sua parada no Planeta Esquecido. Vou registrar na íntegra:

"Chegamos a descansar na superfície deste, o quarto dos planetas visitados durante a primeira viagem do Edorn, dezoito espaços antes da altura do sol. Nós nos encontramos imediatamente cercados por um grande número de criaturas muito diferentes de nós, e por suas expressões e gestos, concluímos que eram curiosos e hostis.

"A análise cuidadosa da atmosfera provou que ela é suficientemente semelhante à nossa para tornar possível esticar nossas pernas novamente fora dos bairros bastante apertados de Edorn e pisar no solo de outro mundo.

"Assim que emergimos, no entanto, fomos furiosamente atacados pelo povo deste planeta hostil e, em vez de feri-los, nos retiramos imediatamente e concluímos nossas breves observações através de nossos portos.

"A topografia deste planeta é semelhante à nossa, exceto que não há montanhas, e a flora é altamente colorida quase sem exceção e, aparentemente, em grande parte parasitária por natureza. Em vez de serem redondas ou ovais, no entanto, as cabeças dessas pessoas se erguem em uma crista arredondada que corre de um ponto entre e logo acima dos olhos, quase até a nuca atrás. de inteligência, mas são desconfiados e hostis.Pelo número e tamanho das cidades que vimos, este planeta é evidentemente densamente povoado.

"Saímos cerca de dezesseis espaços antes da altura do sol e continuamos em direção ao quinto e último planeta antes de nosso retorno a Zenia."

ESTE relatório, muito naturalmente, fez com que outros exploradores no espaço hesitassem. Havia tantos mundos amigáveis e ansiosos para visitar, durante os anos em que as relações entre os planetas estavam sendo estabelecidas, que um povo hostil foi ignorado.

No entanto, de tempos em tempos, à medida que as naves espaciais se tornavam mais aperfeiçoadas e mais comuns, grupos de muitos dos planetas mais progressistas ligavam. Cada um deles teve a mesma recepção hostil e, finalmente, logo após a segunda Guerra dos Planetas, a vitoriosa Aliança enviou uma frota das pequenas mas terríveis Deuber Spheres, escoltada por quatro das maiores naves-ray desintegradoras, para subjugar o Planeta Esquecido.

Cinco grandes cidades foram destruídas, e a Cidade de Controle, a sede do governo, foi ameaçada antes que os ranzinzas habitantes concedessem lealdade à Aliança. Grupos de cientistas, fabricantes e operários foram desembarcados e um ditador foi nomeado.

De todos os mundos da Aliança, instrumentos e equipamentos foram trazidos para o Planeta Esquecido. Um grande sistema educacional foi planejado e executado, a influência benigna e gentil da Aliança fez todos os esforços para melhorar as condições existentes no Planeta Esquecido e para ganhar a amizade e lealdade dessas pessoas.

Por dois séculos o trabalho continuou. Dois séculos de derramamento de sangue, conflitos, ódio e perturbação. Em nenhum outro lugar do Universo conhecido havia ressentimento. A segunda terrível Guerra dos Planetas finalmente conseguiu ensinar a lição da paz.

Dois séculos de esforço — esforço desperdiçado. Foi perto do final do segundo século que minha própria história começa.

Comandante na época do supercruzador Tamon, um navio de patrulha especial da Alliance, não fiquei nem um pouco surpreso ao receber ordens do Conselho Central para relatar em velocidade de emergência. O trabalho da Patrulha Especial naquela época, antes do advento do atual sistema descentralizado, era uma sucessão de falsos começos, recalls apressados e ordens urgentes de emergência.

Eu obedeci imediatamente. No serviço de Patrulha Especial não há questionamento de ordens. O planeta Terra, do qual nasci, tem e sempre teve orgulho do fato de que desde o início seus homens foram escolhidos para comandar as naves da Patrulha Especial. Por mais perigosa, desamparada e sem esperança que seja a missão dada a um comandante de um navio de Patrulha Especial, a história nunca registrou que algum comandante tenha hesitado. É por isso que nosso uniforme de azul e prata impõe o respeito que merece mesmo nestes dias e épocas de abrandamento e decadência, quando os homens - mas novamente um velho divaga. E talvez não caiba a mim julgar.

Eu apontei o nariz rombudo do Tamon para Zenia, sede do Conselho Central, e em quatro horas, hora da Terra, a grande nave varreu a reluzente cidade do Conselho Central e pousou rapidamente no pátio diante do poderoso e cheio de colunas Hall of os planetas.

Quatro pajens do Conselho, em seus uniformes brancos e escarlates, vieram ao meu encontro e me conduziram instantaneamente a uma pequena ante-sala atrás da grande câmara do conselho.

Havia três homens esperando por mim lá; três homens cujos rostos, naquela época, eram familiares a todas as pessoas no Universo conhecido.

Kellen, o mais velho dos três, e o porta-voz, levantou-se quando entrei na sala. Os outros fizeram o mesmo, enquanto os pajens fechavam as pesadas portas atrás de mim.

"Você é rápido, e isso é bom", pensou Kellen. "Eu lhe dou as boas-vindas. Remova agora o seu menore."

Eu olhei para ele rapidamente. Certamente deve ser um assunto importante, que me pediram para remover minha faixa menore.

É claro que será entendido que naquela época tínhamos apenas um instrumento volumoso e desajeitado para nos permitir transmitir e receber pensamentos; um dispositivo que consistia em uma pesada faixa de metal, na qual estavam embutidos os instrumentos necessários e um minúsculo gerador de energia atômica, sendo o conjunto usado como um diadema ou coroa na cabeça.

Espantado, removi minha menore, coloquei-a sobre a mesa comprida e escura ao redor da qual os três homens estavam de pé e fiz uma reverência. Cada um dos três, por sua vez, ergueu seus diademas brilhantes de suas cabeças e os colocou igualmente sobre a mesa diante deles.

"

VOCÊ se pergunta,” disse Kellen, falando é claro, na suave e líquida linguagem universal, que é, eu entendo, ainda disseminada em nossas escolas, como deveria ser. “Vou explicar o mais rápido e brevemente possível.

"Nós o chamamos aqui para uma missão perigosa. Uma missão que exigirá tato e rapidez de espírito, além de bravura. Nós o selecionamos, o chamamos, porque concordamos que você possui as qualidades necessárias. Não é assim? ?" Ele olhou para seus dois companheiros, e eles assentiram gravemente, solenemente, sem falar.

"Você é um jovem, John Hanson", continuou Kellen, "mas seu registro em seu serviço é um do qual você pode se orgulhar. Nós confiamos em você - com conhecimento que é tão secreto, tão precioso, que devemos voltar ao discurso para transmiti-lo; não ousamos confiar, mesmo neste lugar protegido e guardado, à comunicação mais rápida, mas menos discreta, do menore."

Ele parou por um momento, franzindo a testa pensativo como se temesse começar. Esperei em silêncio e, por fim, ele voltou a falar.

"Existe um mundo" - e deu um nome que não vou repetir, o nome do Planeta Esquecido - "que é uma ferida purulenta no corpo do Universo. Como você sabe, por dois séculos tentamos passar para essas pessoas um entendimento de paz e amizade. Acredito que nada foi deixado de lado. O Conselho e as forças por trás dele fizeram tudo ao seu alcance. E agora—"

Ele parou de novo, e havia uma expressão de profunda dor escrita em seu rosto sábio e gentil. A pausa durou apenas um instante.

"E agora", ele continuou com firmeza, "está no fim. Nosso trabalho foi desfeito. Dois séculos de esforço - desfeito. Eles se revoltaram, mataram todos aqueles enviados pela Aliança da qual este Conselho é o corpo governante e o porta-voz, e eles nos enviaram um ultimato - uma ameaça de guerra!"

"O que?"

KELLEN acenou gravemente com sua magnífica cabeça velha.

"Eu não me admiro que você comece," ele disse pesadamente. "Guerra! Não deve ser. Não pode ser! E, no entanto, a guerra é o que eles ameaçam."

"Mas, senhor!" Eu coloquei ansiosamente. Eu era jovem e precipitado naqueles dias. "Quem são eles, para guerrear contra um Universo unido?"

"Eu visitei seu planeta, a Terra", disse Kellen, sorrindo levemente. "Você tem um minúsculo inseto alado que chama de abelha. Não é?"

"Sim."

"A abelha é uma coisa minúscula, de pouca força. Um homem, uma criança pequena, pode esmagar alguém até a morte entre o polegar e o indicador. Mas a abelha pode picar antes de ser esmagada, e a picada pode durar dias, um coisa dolorosa e desagradável. Não é assim?

"Entendo, senhor", respondi, um tanto embaraçado diante da sabedoria tolerante e bondosa desse grande homem. "Eles não podem esperar travar uma guerra bem-sucedida, mas podem trazer muito sofrimento para os outros."

"Muito sofrimento", assentiu Kellen, ainda sorrindo gentilmente. "E estamos determinados a que isso não aconteça. Não" - e seu rosto ficou cinza com uma resolução terrível e amarga - "não se tivermos que trazer para esse mundo escuro e relutante os raios desintegradores de cada navio do Aliança, para que a própria casca do planeta desapareça e nenhuma vida jamais se mova em sua superfície.

"Mas isso", e ele pareceu estremecer com o pensamento, "é uma coisa terrível e implacável de se contemplar. Devemos primeiro tentar mais uma vez apontar para eles a loucura de seus caminhos. É com essa missão que nós seria um fardo para você, John Hanson."

"Não é um fardo, mas uma honra, senhor", eu disse calmamente.

"Juventude! Juventude!" Kellen me repreendeu gentilmente. "Tolo, mas bastante glorioso. Deixe-me contar o resto, e então pediremos sua resposta novamente.

"A notícia chegou até nós por uma pequena nave de reconhecimento acoplada àquele mundo infeliz. Ela mal conseguiu chegar a Jaron, o planeta mais próximo, e caiu tão violentamente, por falta de energia, que todos, exceto um homem, morreram.

"Ele, felizmente, arrancou seu menore e insistiu em palavras para que fosse trazido aqui. Ele foi obedecido e, em estado de morte, foi trazido para esta mesma câmara." Kellen olhou rapidamente, com tristeza, ao redor da sala, como se ainda pudesse visualizar aquela cena.

"Todos os agentes da Aliança naquele planeta odioso foram atacados e mortos, após a execução de algum plano gigantesco e perfeitamente executado - todos exceto a tripulação desta minúscula nave de reconhecimento, que foi poupada para atuar como mensageira.

"'Diga ao seu grande Conselho', foi a mensagem que essas pessoas nos enviaram, 'que aqui há rebelião. Não queremos, nem toleraremos sua paz. Aprendemos agora que em outros mundos além do nosso existem grandes riquezas . Estes nós tomaremos. Se houver resistência, temos uma nova e terrível morte para enfrentar. Uma morte contra a qual seus grandes cientistas serão impotentes; uma morte horrível e irresistível que tornará desolado e desprovido de vida inteligente qualquer mundo onde somos forçados a semear as sementes do desastre final.

"'Ainda não estamos prontos. Se estivéssemos, não nos moveríamos, pois preferimos que seu Conselho tenha tempo para pensar sobre o que certamente está por vir. Se você duvida que temos o poder de fazer o que ameaçamos fazer , envie um navio, comandado por um homem em cuja palavra você confiará, e nós provaremos a ele que essas não são palavras vazias.'"

"

ISSO, pelo que me lembro", concluiu Kellen, "é a mensagem. O homem que o trouxe morreu quase antes de terminar.

"Essa é a mensagem. Você é o homem que escolhemos para aceitar o desafio. Lembre-se, porém, de que somos apenas quatro nesta sala. Somos apenas quatro que sabemos dessas coisas. Se você, por qualquer motivo, não quiser aceitar esta missão, não haverá ninguém para julgá-lo, muito menos qualquer um de nós, que melhor conhece todos os perigos."

“Você diz, senhor,” eu disse baixinho, embora meu coração estivesse martelando em minha garganta, e rugindo em meus ouvidos, “que não haveria ninguém para me julgar.

"Senhor, eu estaria lá. Não poderia haver juiz mais impiedoso. Sinto-me honrado por ter sido escolhido para esta tarefa e aceito a responsabilidade de bom grado, com prazer. Quando é seu desejo que comecemos?"

Os três membros presidentes do Conselho se entreolharam, sorrindo levemente, como se dissessem, como Kellen havia dito pouco tempo antes: "Juventude! Juventude!" No entanto, acredito que eles ficaram contentes e um tanto orgulhosos por eu ter respondido como respondi.

"Você pode começar", disse Kellen, "assim que puder completar os preparativos necessários. Instruções detalhadas serão dadas a você mais tarde."

Ele se curvou para mim, e os outros fizeram o mesmo. Então Kellen pegou sua menore e a ajustou.

A entrevista acabou.

"

O QUE você faz?", perguntei ao observador. Ele ergueu os olhos do instrumento.

"Jaron, senhor. Três graus a bombordo; elevação entre cinco e seis graus. Apenas aproximado, é claro, senhor."

"Bom o suficiente. Por favor, peça ao Sr. Barry para manter seu curso atual. Não vamos parar em Jaron."

O observador olhou para mim com curiosidade, mas era disciplinado demais para hesitar ou fazer perguntas.

"Sim senhor!" ele disse nitidamente, e falou no microfone ao lado dele.

Nenhum de nós vestia menor quando estava de plantão, por vários motivos. Nossos instrumentos não eram tão perfeitos quanto os usados hoje, e as ordens verbais eram mais claras e carregavam mais autoridade do que as instruções mentais. O delicado e poderoso mecanismo elétrico e atômico de nossa nave interferia no funcionamento das menores, e naquela época o antigo hábito da fala estava muito mais firmemente arraigado, devido à influência hereditária, do que agora.

Acenei com a cabeça para o homem e fui para meus aposentos. Desejei sinceramente poder conversar sobre meus planos com alguém, mas isso foi expressamente proibido.

"Eu percebo que você confia em seus homens e, mais particularmente, em seus oficiais", Kellen me disse durante sua conversa de despedida comigo. "Também confio neles - mas devemos lembrar que a paz de espírito do Universo está em questão. Se notícias, mesmo rumores, desse desastre ameaçado se tornarem conhecidas, é impossível prever a perturbação que isso pode criar.

"Não diga nada a ninguém. O problema é seu. Só você deve deixar o navio quando pousar; só você deve ouvir ou ver as evidências que eles têm para apresentar, e só você deve trazer a notícia para nós. Esse é o desejo de o Conselho."

"Então é meu desejo", eu disse, e assim foi resolvido.

À ré, nos alojamentos da tripulação, um gongo soou estridente: o sinal para a troca de relógios e o início do período de sono. Olhei para os mostradores do controle remoto que brilhavam atrás do painel de vidro em um lado do meu quarto. Da atração registrada de Jaron, em nossa velocidade atual, deveríamos estar passando por ela dentro, de acordo com o horário da Terra, cerca de duas horas. Isso significava que suas patrulhas externas poderiam estar atrás de nós, e eu toquei o botão de atenção de Barry e falei no microfone ao lado do meu beliche.

“Sr. Barry? "

"Sim, senhor! Alguma outra ordem?"

"Não. Mantenha-a em seu curso atual. Vou pegar o relógio do Sr. Eitel."

Como houve mudanças desde então, e sem dúvida haverá outras no futuro, convém deixar claro, em documento como este, que nesse período todos os navios do Serviço Especial de Patrulhamento se identificavam por meio de raios invisíveis brilhavam em certas sequências, dos dois projetores de nariz ou dianteiros. Esses sinais de código eram alterados a cada enar, um período de tempo arbitrariamente estabelecido pelo Conselho; cerca de dezoito dias, como o tempo é medido na Terra, e dividido em dez períodos, como atualmente, conhecidos como enarens. Estes foram posteriormente divididos em enaros, dando-nos assim um sistema de contagem de tempo para uso no espaço, correspondendo aproximadamente aos meses, dias e horas da Terra.

Eu me aposentei, mas não para dormir. O sono não viria. Eu sabia, é claro, que se curiosas naves de patrulha externas de Jaron nos investigassem, elas seriam capazes de detectar nosso sinal de código de raio invisível e, assim, se certificar de que estávamos no negócio do Conselho. Não haveria dificuldade quanto a isso. Mas o que eu deveria fazer depois de pousar na esfera rebelde, eu não tinha a menor ideia.

"SEJA severo, indiferente às suas ameaças", aconselhou-me Kellen, "mas faça tudo ao seu alcance para fazê-los ver a insensatez de sua atitude. Não os ameace, pois eles são pessoas grosseiras e você pode precipitar as coisas. Engula seu orgulho se precisar; lembre-se de que sua é uma responsabilidade gigantesca, e das informações que você nos trouxer pode depender a salvação de milhões. Estou convencido de que não - você tem uma palavra em seu idioma que se encaixa perfeitamente. Não fingindo ... qual é a palavra?"

"Blefar?" Eu havia fornecido em inglês, sorrindo.

"Certo! Blefe. É uma palavra muito descritiva. Tenho certeza de que eles não estão blefando."

Eu também tinha certeza disso. Eles conheciam o poder da Aliança; eles foram levados a sentir isso mais de uma vez. Um blefe teria sido uma tolice, e essas pessoas não eram tolas. Em algumas linhas de pesquisa, eles foram extraordinariamente brilhantes.

Mas o que poderia ser sua nova e terrível arma? Raios nós tínhamos; pelo menos meia dúzia de raios de destruição; o terrível raio desidratante das Esferas Deuber, o raio desintegrador que datava de antes de Ame Baove e sua primeira viagem ao espaço, o raio ultravioleta concentrado que golpeava os homens em tormento ígneo... Não, dificilmente poderia ser um novo raio que era sua arma vangloriada.

O que, então? A eletricidade já havia esgotado suas possibilidades. A energia atômica havia sido liberada, controlada e direcionada. No entanto, levaria um tempo e uma despesa fabulosos para fazer essas máquinas de destruição fazerem o que afirmavam que fariam.

Ainda refletindo sobre o problema, finalmente caí em uma farsa de sono intermitente.

Fiquei contente quando o suave clamor do sino da popa anunciou a próxima mudança de guarda. Levantei-me, limpei as teias de aranha do meu cérebro com um banho gelado e fui direto para a sala de navegação.

"Tudo arrumado, senhor", disse Eitel, meu segundo oficial e zeniano. Ele era magro e muito moreno, como todos os zenianos, e tinha a voz aguda e efeminada daquele povo. Mas ele era frio e destemido e tinha a estranha concentração de sua espécie; Eu confiava nele tão completamente quanto confiava em Barry, meu primeiro oficial, que, como eu, era nativo da Terra. "Você vai assumir?"

"Sim," eu balancei a cabeça, olhando para as cartas gêmeas sob o tampo de vidro fosco da mesa de controle. "Durma o que puder nos próximos enaros. Em breve vou querer todos os homens de serviço e em seu posto."

Ele olhou para mim com curiosidade, como o observador havia feito, mas me cumprimentou e saiu com apenas um breve: "Sim, senhor!" Retribuí a saudação e voltei minha atenção novamente para os gráficos.

A sala de navegação de uma nave interplanetária é, sem dúvida, um terreno desconhecido para a maioria, então pode ser bom para mim dizer que tais naves têm, em sua maioria, cartas gêmeas, mostrando progresso em duas dimensões; para usar termos terrestres, lateral e vertical. Esses mapas não são mais do que grandes folhas de vidro fosco, regidas em ambas as direções com finas linhas pretas, representando todos os corpos celestes relativamente próximos por luzes verdes de tamanhos variados. A própria nave é representada por uma faísca vermelha e o todo é, é claro, totalmente automático em ação, os instrumentos que compõem a carta sendo operados por reflexos de super-rádio.

JARON, os gráficos me mostraram de relance, agora estava muito atrás. Quase imediatamente acima - é necessário recorrer a esses termos não científicos para esclarecer o que quero dizer - estava o minúsculo mundo Elon, lar das pessoas aladas amigáveis, mas incrivelmente monótonas, as únicas no Universo conhecido. Eu estive lá apenas uma vez e os achei quase ridículos como nossas libélulas comuns na Terra; libélulas que crescem cerca de dois metros de comprimento e com asas diáfanas de incrível força.

Diretamente à frente, em ambos os gráficos, havia uma esfera brilhante de verde - nosso destino. Fiz alguns cálculos mentais rápidos, estudando as poucas e finas linhas pretas entre a centelha vermelha que era nossa nave e a borda mais próxima da grande esfera verde. Olhei para o nosso indicador de velocidade e o medidor de atração. O pequeno slide vermelho que se movia ao redor da borda do medidor de atração estava exatamente no topo, mostrando que a atração vinha de frente; a grande mão negra estava quase a um terço do rosto.

Estávamos muito próximos; duas horas nos levariam ao envelope atmosférico. Em menos de duas horas e meia, estaríamos na Cidade de Controle do que hoje é chamado de Planeta Esquecido!

Olhei para a frente, através das grossas divisórias de vidro, para a sala de cirurgia. Três homens ficaram parados ali, observando atentamente; eles também estavam se perguntando por que visitamos o mundo hostil.

O próprio planeta surgiu bem à frente, um grande semicírculo, sua borda curva nítida e brilhante contra a escuridão vazia do espaço; o acorde irregular e borrado. Em duas horas... Afastei-me e comecei a andar inquieto.

Uma hora se passou; uma hora e meia. Apertei o botão de atenção para a sala de cirurgia e dei ordens para reduzir a velocidade pela metade. Estávamos muito perto da margem externa do envelope atmosférico. Então, de olho no grande medidor de temperatura da superfície, com seu ponteiro vermelho e atarracado, retomei meu ritmo nervoso.

Lentamente, o grosso ponteiro vermelho do medidor de temperatura da superfície começou a se mover; lentamente, e depois mais rapidamente, até que os olhos pudessem perceber seu rastejar.

"Reduza para a velocidade atmosférica," eu ordenei secamente, e olhei para baixo através de uma porta lateral em uma das extremidades da longa sala de navegação.

Estávamos, no momento, diretamente acima do cinturão crepuscular. À minha direita, ao olhar para baixo, pude ver uma parte da brilhante calota de gelo antártica. Aqui e ali estavam os grandes lagos planos, quase mares, do planeta.

Nossas geografias do Universo hoje não mostram a topografia do Planeta Esquecido: posso dizer, portanto, que toda a esfera era uma área de terra, com numerosos grandes lagos embutidos em sua superfície, junto com muitos rios largos e muito tortuosos. Como Ame Baove havia relatado, não havia montanhas nem terras altas.

"Altitude constante," eu ordenei. "Bombordo três graus. Aguardem novas ordens."

A terra parecia girar lentamente abaixo de nós. Grandes cidades flutuavam para trás e comparei a cena abaixo de mim com os grandes mapas que tirei de nosso estojo. A Cidade de Controle deve estar um pouco além da borda visível; bem na área de luz do dia.

"Bombordo cinco graus", eu disse, e apertei o botão de atenção para os aposentos de Barry.

"Sr. Barry, por favor, chame todos os homens para os aposentos, incluindo o quarto de folga, e depois apresente-se na sala de navegação. O Sr. Eitel estará sob minhas ordens diretas. Desceremos nos próximos minutos."

"Muito bem, senhor."

Apertei o botão de atenção para o quarto de Eitel.

"Sr. Eitel, por favor, escolha dez de seus melhores homens e faça com que se apresentem na saída dianteira. Espere-me, com os homens, naquele local. Estarei com você assim que passar o comando para o Sr. Barry. Estamos descendo imediatamente."

"Certo, senhor!" disse Eitel.

Eu me virei do microfone para descobrir que Barry tinha acabado de entrar na sala de navegação.

"Vamos descer ao Grande Pátio da Cidade de Controle, Sr. Barry", eu disse. "Tenho uma missão aqui. Sinto muito, mas essas são as únicas instruções que posso deixar.

"Eu não sei quanto tempo ficarei fora do navio, mas se eu não voltar dentro de três horas, parta sem mim, e reporte-se diretamente a Kellen do Conselho. Para ele, e nenhum outro. Diga-lhe, verbalmente, o que aconteceu. Caso haja qualquer ação concertada contra o Tamon, use seu próprio julgamento quanto à ação a ser tomada, lembrando que a segurança do navio e de sua tripulação, e o relatório do Conselho, são infinitamente mais importantes do que minha bem-estar pessoal. Está claro?"

"Sim, senhor. Claro demais."

Eu sorri e balancei a cabeça.

"Não se preocupe," eu disse levemente. "Eu estarei de volta bem dentro do tempo marcado."

"Espero que sim. Mas há algo muito errado aqui. Estou falando agora de homem para homem; não com meu oficial comandante. Estive observando abaixo e vi pelo menos dois pontos onde um grande número de nossos navios foram destruídos. Os navios restantes carregam seu próprio maldito emblema onde o brasão da Aliança deveria estar - e estava. O que isso significa?"

“Significa,” eu disse lentamente, “que terei que confiar em cada homem e oficial para esquecer de si mesmo e de mim mesmo, e obedecer às ordens sem hesitação e sem vacilar. As ordens não são minhas, mas diretas do próprio Conselho.” Estendi minha mão para ele - um gesto antigo da Terra de saudação, boa vontade e adeus - e ele a apertou vigorosamente.

"Deus vá com você", ele disse suavemente, e com um pequeno aceno de agradecimento eu me virei e saí rapidamente da sala.

EITEL, com seus dez homens, esperavam por mim na saída dianteira. Os homens recuaram alguns passos e ficaram em posição de sentido; Eitel fez uma saudação inteligente.

"Estamos prontos, senhor. Quais são suas ordens?"

"Você deve guardar esta abertura. Sob nenhuma circunstância ninguém pode entrar, exceto eu. Não devo demorar mais de três horas; se eu não voltar dentro desse tempo, o Sr. Barry tem suas ordens. A saída será selada, e o Tamon partirá imediatamente, sem mim."

— Sim, senhor. Perdoe-me, mas entendo que sua missão é perigosa. Posso acompanhá-lo?

Eu balancei minha cabeça.

"Vou precisar de você aqui."

"Mas, senhor, eles estão muito excitados e zangados; eu os tenho observado dos portos de observação. E há uma grande multidão deles ao redor do navio."

"Eu esperava por isso. Agradeço sua preocupação, mas devo ir sozinho. Essas são as ordens. Você pode destrancar a saída?"

Seu "Sim, senhor!" foi rápido e eficiente, mas havia uma expressão preocupada em suas feições quando ele destrancou e soltou o interruptor que abria a saída.

O enorme plugue de metal, com cerca de três metros de diâmetro, girava rápida e silenciosamente, recuando lentamente em seus finos fios para o interior do navio, agarrado pelos pesados gimbals que, quando os últimos fios se soltaram, balançaram o poderoso disco para um lado. , como a porta de um grande cofre.

"Lembre-se de suas ordens", sorri, e com um pequeno gesto para transmitir uma segurança que eu certamente não sentia, atravessei a abertura circular para a multidão. A pesada porta secundária de vidro caiu atrás de mim e eu estava nas mãos do inimigo.

A primeira coisa que notei foi que minha menore, que peguei no caminho para a saída, não estava funcionando. Nenhuma pessoa em toda aquela vasta multidão usava menore; os cinco dignitários vestidos de preto que marcharam ao meu encontro não usavam nenhum.

Nada poderia ter mostrado mais claramente que eu estava em apuros. Convidar um visitante, como Kellen havia feito, a remover sua menore primeiro, era, claro, uma coisa educada e cortês de se fazer se alguém desejasse se comunicar por meio da fala; remover a menore antes de cumprimentar um visitante usando uma era uma admissão tácita de inimizade; uma confissão de que os pensamentos de alguém deveriam ser ocultados.

Meu primeiro impulso foi arrancar meu próprio instrumento e arremessá-lo nos rostos solenes e feios do mais próximo dos cinco dignitários; Lembrei-me do aviso de Kellen bem na hora. Silenciosamente, removi o diadema de metal e o coloquei debaixo do braço, curvando-me ligeiramente para o comitê de cinco ao fazê-lo.

"Eu sou Ja Ben," disse o primeiro dos cinco, com um sorriso maligno. "Você é o representante do Conselho que mandamos aparecer?"

"Sou John Hanson, comandante do navio Tamon do Serviço de Patrulha Especial. Estou aqui para representar o Conselho Central", respondi com dignidade.

"Como nós ordenamos," sorriu Ja Ben. "Isso é bom. Siga-nos e você terá a prova que lhe foi prometida."

Ja Ben liderou o caminho com dois de seus seguidores vestidos de preto. Os outros dois ficaram atrás de mim. Um prisioneiro virtual, eu marchei entre eles, através da vasta multidão que abria caminho relutantemente para nos deixar passar.

Eu vi as pessoas da maioria dos planetas do universo conhecido. Muitos deles, para as noções da Terra, são estranhos. Mas essas pessoas, tão parecidas conosco em muitos aspectos, eram estranhamente repulsivas.

Suas cabeças, como Ame Baove havia registrado, não eram redondas como as nossas, mas possuíam uma alta crista óssea que corria entre seus olhos sem pestanas e sobrancelhas até a nuca. A pele deles, mesmo a que cobria as cabeças calvas, era de um branco opaco e como papel, como pergaminho, e seus olhos eram anormalmente pequenos e quase redondos. Um povo odioso e feio, perpetuamente carrancudo, rosnando; seus As próprias vozes pareciam mais o rosnado de animais selvagens do que a fala de seres inteligentes.

Ja Ben abriu caminho direto para o prédio baixo, mas vasto, de pedra parda que eu sabia ser o prédio da administração da Cidade de Controle. Subimos os degraus largos e cheios de gente, atravessando a multidão murmurante e zombeteira até o próprio edifício. Os guardas nas portas se afastaram para nos deixar passar e a multidão finalmente foi deixada para trás.

Um rápido elevador cilíndrico nos lançou para cima, para um grande laboratório com paredes de vidro, construído como uma espécie de cobertura no telhado. Ja Ben atravessou rapidamente a sala em direção a uma longa mesa com tampo de vidro; os outros quatro se aproximaram de mim silenciosamente, mas sugestivamente.

"Isso é desnecessário", eu disse baixinho. "Veja, estou desarmado e completamente em seu poder. Estou aqui como um embaixador do Conselho Central, não como um guerreiro."

"O que é bom para você", sorriu Ja Ben. "O que eu tenho para te mostrar, você pode ver rapidamente, e depois partir."

De um grande armário em um canto da sala, ele pegou um cilindro brilhante de metal vermelho-escuro e o ergueu diante de si, acariciando seus lados lustrosos com uma mão afetuosa.

"

AQUI está,” ele disse, rindo. “O segredo do nosso poder. Aqui, aprisionado com segurança agora, mas capaz de ser libertado ao nosso comando, é a morte para todos os seres vivos em qualquer planeta que escolhermos destruir." Ele recolocou o grande cilindro no armário e pegou em seu lugar um pequeno frasco de o mesmo metal, não maior que meu dedo mindinho, e não tão longo. "Aqui", disse ele, voltando-se novamente para mim, "está o meio de provar nosso poder para você. Aproxima-te!"

Com meu guarda-costas de quatro pessoas observando cada movimento, eu me aproximei.

Ja Ben selecionou um grande hemisfério oco de cristal e o colocou sobre uma folha lisa de vidro plano. Em seguida, ele colheu algumas flores de uma tigela que estava, de maneira bastante incongruente, sobre a mesa e as jogou sob o hemisfério de vidro.

"Flora", ele sorriu.

Correndo para o outro lado da sala, ele enfiou a mão em uma grande gaiola plana de metal e trouxe três pequenos roedores como animais, nativos daquele mundo. Estes ele também jogou descuidadamente sob o vidro.

"Fauna", ele grunhiu, e pegou o minúsculo frasco de metal.

Uma extremidade do frasco desaparafusada. Ele virou o boné gentilmente, com cuidado, uma expressão tensa e ansiosa no rosto. Meus quatro guardas o observavam sem fôlego, com medo.

A tampa finalmente se soltou, revelando a ponta do tubo, selado com uma substância acinzentada que parecia cera. Muito rapidamente, Ja Ben rolou o pequeno cilindro sob o hemisfério de vidro e pegou um béquer que estava borbulhando suavemente em uma placa elétrica próxima. Rapidamente, ele derramou o grosso conteúdo do béquer ao redor da base da campânula de vidro. O material endureceu quase instantaneamente, formando uma vedação hermética entre o hemisfério de vidro e a placa plana de vidro sobre a qual repousava. Então, com um sorriso maligno e triunfante, Ja Ben ergueu os olhos.

"Flora", ele repetiu. "Fauna. E morte. Observe! O pequeno cilindro de metal ainda está entupido, mas em um momento esse tampão desaparecerá - simplesmente um sólido volátil, você entende. Está indo rapidamente... rapidamente... está quase acabando agora! Assista ... Em um instante agora ... ah!"

Vi desaparecer a substância cinzenta que impedia a entrada do pequeno frasco de metal. Os roedores correram ao redor dela, tentando encontrar uma fenda pela qual pudessem escapar. As flores, lindas e brilhantes, jaziam desordenadas no fundo da prisão de vidro.

Então, assim que o último vestígio do plugue cinza desapareceu; uma coisa incrível e terrível aconteceu. Na boca do pequeno frasco de metal uma nuvem esverdeada apareceu. Eu chamo de nuvem, mas não era isso. Era sólido e se espalhava em todas as direções, lançando pequenas agulhas que chicoteavam e corriam juntas em uma massa sólida enquanto milhões de pequenas agulhas se estendiam rapidamente.

Uma dessas pequenas agulhas tocou um animal correndo. Instantaneamente o pequeno bruto enrijeceu, e de todo o seu corpo as agulhas esverdeadas se espalharam rapidamente. Uma das flores de repente ficou grossa e carnuda com a massa verde macia, depois outra, outro dos roedores... Deus!

No espaço de duas batidas do coração, todo o hemisfério foi preenchido pela massa verde, que ainda se movia e se contorcia e parecia se apertar contra as laterais de vidro como se a vontade de se expandir fosse insistente, imperativa...

"

O QUE É?" Sussurrei, ainda olhando para a coisa.

"Morte!" grunhiu Ja Ben, empurrando seu rosto odioso para perto do meu, seus olhinhos redondos, com suas pálpebras sem cílios brilhando. "Morte, meu amigo. Vá e conte ao seu grande Conselho sobre esta morte que criamos para cada planeta que não nos obedece.

"Voltamos à história de lidar com a morte e voltamos com uma morte como o Universo nunca conheceu antes!

"Aqui está um fungo voraz e mortal que levamos dois séculos desenvolvendo. Os esporos contidos naquele minúsculo tubo de metal seriam invisíveis a olho nu - e ainda com pouco tempo para crescer, com ar, vegetação e carne para se alimentar. sobre, e mesmo aquela pequena cápsula destruiria um mundo. E no gabinete," - ele apontou sorrindo triunfante - "nós temos, pronto para uso imediato, o suficiente dos esporos deste fungo mortal para destruir todos os mundos de seu grande Aliança.

"Para eliminá-los completamente!" ele repetiu, sua voz tremendo com uma espécie de frenesi agora. "Todas as coisas vivas em seus rostos, envoltas naquela fina e faminta coisa verde que você vê sob aquele vidro. Toda a vida eliminada; tornada inabitável enquanto o Universo durar. E nós - nós seremos os governantes, inquestionáveis, disso Universo. Diga isso ao seu Conselho vacilante!" Ele se recostou na mesa, ofegante de ódio.

"Vou contar a eles tudo o que vi; tudo o que você disse," eu balancei a cabeça.

"Você acredita que temos o poder de fazer tudo isso?"

"Sim, Deus me ajude, e o Universo", eu disse solenemente.

NÃO havia dúvida em minha mente. Eu podia ver com muita clareza como seus planos haviam sido traçados; com que rapidez esse crescimento infernal estrangularia toda a vida, uma vez que seus esporos começassem a se desenvolver.

A única chance possível era voltar ao Conselho e fazer meu relatório, com toda a rapidez possível, para que todas as naves armadas disponíveis no universo pudessem se concentrar aqui e eliminar essas pessoas antes que tivessem tempo de...

"Eu sei o que você está pensando, meu amigo," Ja Ben interrompeu ironicamente. "Você poderia muito bem ter usado o menore! Você faria com que os navios da Aliança nos destruíssem antes que tivéssemos tempo de agir. Nós previmos isso e previmos a possibilidade.

"Assim que você sair daqui, os navios, providos de muitos tubos como o que acabamos de usar para nossa pequena demonstração, serão dispersos em todas as direções. Estaremos em constante comunicação com esses navios e, ao menor sinal de hostilidade, eles serão ordenados a partir e espalhar sua morte em todos os mundos que puderem alcançar. Alguns deles você pode localizar e eliminar; vários deles certamente escaparão da captura no espaço infinito - e se apenas um, um navio solitário, escapar, a destruição da Aliança e de milhões e milhões de pessoas será pronunciada.

"Eu o advirto, será melhor, muito melhor, curvar-se aos nossos desejos e pagar-nos o tributo que exigimos. Qualquer tentativa de resistência precipitará certo desastre para o seu Conselho e todos os mundos que o Conselho governa."

"Pelo menos, nós acabaríamos com você primeiro," eu disse com a voz rouca.

"Verdade", assentiu Ja Ben. "Mas a vingança de nossos navios seria uma coisa terrível! Você não ousaria arriscar!"

Eu fiquei lá, olhando para ele em uma espécie de torpor. O que ele disse era tão verdadeiro; terrivelmente, terrivelmente verdadeiro.

Se apenas-

Havia apenas uma chance que eu podia ver e, por mais desesperado que fosse, eu a aproveitei. Girando o pesado anel de metal de minha menore em minha mão, saltei em direção à mesa.

Se eu pudesse quebrar o hemisfério de vidro selado e soltar o fungo sobre seus criadores; lidar com eles a destruição que planejaram para o universo, então talvez tudo ainda pudesse estar bem.

Ja Ben entendeu instantaneamente o que estava em minha mente. Ele e seus quatro ajudantes pularam entre mim e a mesa, seus olhinhos redondos brilhando de raiva. Atingi violentamente um dos quatro com o menore e, com um suspiro, ele caiu para trás e desabou no chão.

Antes que eu pudesse romper a abertura, no entanto, Ja Ben me atingiu em cheio no rosto com seu punho poderoso; um golpe que me mandou, atordoado e cambaleante, para um canto da sala. Subi com um estrondo contra o armário ali, tateei loucamente em um esforço para me firmar e caí no chão. Quase antes de eu atacar, todos os quatro estavam sobre mim.

Eles me martelaram violentamente, gritaram comigo, me amaldiçoaram na língua universal, mas eu não dei atenção. Fingi estar inconsciente, mas meu coração batia forte com uma esperança repentina e gloriosa, e em meu cérebro um plano terrível e impiedoso estava se formando.

Quando eu tinha tateado contra o armário em um esforço para recuperar o equilíbrio, meus dedos se fecharam sobre um dos pequenos frascos de metal. Ao cair, cobri aquela mão com meu corpo e rapidamente escondi o minúsculo tubo em um bolso fundo de meu uniforme azul e prata do Serviço.

LENTAMENTE, depois de alguns segundos, abri os olhos e olhei para eles, impotente.

"Vá agora!" rosnou Ja Ben, levantando-me. "Vá e diga ao seu Conselho que somos mais do que páreo para você - e para eles." Ele me empurrou, cambaleando, na direção de seus três assistentes. "Leve-o para seu navio e envie ajuda para Ife Rance, aqui." Ele olhou para a figura ainda inconsciente da vítima do meu menore e então se virou para mim com um último aviso.

"Lembre-se, mais uma coisa, meu amigo: você tem equipamento de raios desintegradores em sua nave. Você tem as pequenas bombas atômicas que venceram para a Aliança a Segunda Guerra dos Planetas. Eu sei disso. Mas se você fizer o menor esforço para usar eles, enviarei um suprimento da morte verde para nossos navios, e eles partirão para suas missões imediatamente.Você assumiria uma terrível responsabilidade fazendo o menor movimento hostil.

"Vá, agora - e quando você voltar, traga com você os membros do seu grande Conselho que terão o poder de ouvir nossas demandas e fazer com que sejam obedecidas. E não nos deixe esperando muito tempo, pois somos uma raça impaciente. ." Ele fez uma reverência zombeteira e passou a mão esquerda rapidamente diante do rosto, o sinal de despedida de seu povo.

Eu balancei a cabeça, não confiando em mim mesmo para falar, e, cercado por meus três condutores de túnica preta, fui levado às pressas pelo elevador e de volta para o meu navio através da multidão zombeteira.

A porta secundária de vidro disparou para me permitir entrar, e Eitel agarrou meu ombro ansiosamente, seus olhos ardendo de raiva.

"Você está ferido, senhor!" ele disse em sua voz estranha e estridente, olhando para o meu rosto machucado. "O que-"

"Não é nada", eu assegurei a ele. "Feche a saída imediatamente; partimos imediatamente."

"Sim senhor!" Ele fechou o interruptor e o grande plugue rosqueado girou suavemente em seus gimbals e começou a girar rápida e silenciosamente. Um sininho soou estridente e a grande porta parou de se mover. Eitel trancou o interruptor e guardou a chave no bolso.

"Ótimo. Todos os homens estão em seus postos?" Eu perguntei rapidamente.

"Sim, senhor! Todos menos estes dez, destacados para guardar a saída."

"Faça com que se reportem às suas estações regulares. Dê ordens aos operadores de raio para que eles destruam instantaneamente, e sem mais ordens, qualquer nave que possa deixar a superfície deste planeta. Tenha toda a tripulação da bomba atômica pronta para uma ofensiva instantânea e concentrada. dirigido à Cidade de Controle, mas ordene-lhes que não ajam sob nenhuma circunstância, a menos que eu dê a ordem. Está claro, Sr. Eitel?

"Sim senhor!"

Eu balancei a cabeça e me virei, indo imediatamente para a sala de navegação.

"Sr. Barry", eu disse rápida e gravemente, "eu acredito que o destino do Universo conhecido depende de nós neste momento. movimento horizontal para nos manter diretamente sobre a Cidade de Controle. Você dará as ordens necessárias?

"Imediatamente, senhor!" Ele apertou o botão de atenção para a sala de cirurgia e falou rapidamente no microfone; antes que ele concluísse o pedido que eu havia deixado.

Já estávamos subindo quando cheguei à estação de bombas atômicas de bombordo. O encarregado, um zeniano, saudava com precisão automática e aguardava ordens.

"Você tem uma bomba em prontidão?" Eu perguntei, retribuindo a saudação.

"Essas foram minhas ordens, senhor."

"Correto. Remova, por favor."

Esperei impacientemente enquanto a tripulação removia a bomba da armadilha de liberação. Foi finalmente retirado; um objeto em forma de peixe, muito parecido com as antigas bombas de avião, exceto que não era maior do que meus dois punhos, colocados um sobre o outro, e que tinha quatro fios prateados correndo ao longo de seus lados, do nariz arredondado à cauda pontiaguda, segurados a uma distância do corpo por uma série de escoras isolantes.

"Agora", eu disse, "com que rapidez você pode colocar outro objeto na armadilha, fechar novamente a abertura e liberar o objeto?"

"Enquanto o Comandante conta dez com razoável velocidade", disse o zeniano com orgulho. "Ganhamos as primeiras menções honrosas nos concursos do Serviço Especial de Patrulhamento no último Concurso, o Comandante deve se lembrar."

"Eu me lembro. É por isso que escolhi você para este dever."

Com as mãos um pouco trêmulas, acho, tirei o pequeno frasco de metal vermelho brilhante, enquanto a tripulação do bombardeio me observava com curiosidade.

"Vou desatarraxar a tampa deste pequeno frasco", expliquei, "e jogá-lo imediatamente na armadilha de liberação. Sele novamente a armadilha e libere este objeto o mais rápido possível. Se você puder melhorar o tempo você fez para ganhar as honras no Exame - em nome de Deus, faça isso!"

"Sim senhor!" respondeu o zeniano. Ele deu ordens enérgicas à sua tripulação, e cada um dos três homens se posicionou alerta.

O mais rápido que pude, fechei a tampa do pequeno frasco de metal e joguei-o na armadilha. A pesada tampa, uma minúscula duplicata da porta de saída, fechou-se sobre ela e girou, gemendo suavemente, para dentro da abertura. Algo estalou bruscamente e um dos tripulantes colocou uma barra no lugar. Ao atingir o alvo, o Zenian no comando da tripulação puxou o êmbolo de liberação.

"Feito, senhor!" ele disse com orgulho.

Eu não respondi. Meus olhos se fixaram no tubo de observação que seguia o minúsculo míssil até o chão.

A Cidade de Controle estava logo abaixo de nós. Perdi o frasco de vista quase instantaneamente, mas a mira indicadora me mostrou exatamente onde o frasco atingiria; em um ponto aproximadamente a meio caminho entre a periferia da cidade e a grande pilha atarracada do prédio administrativo, com sua cobertura de vidro reluzente - o laboratório no qual, apenas alguns minutos antes, eu havia testemunhado a demonstração da morte que aguardava o Universo.

"Excelente!" exclamei. "Muito bem feito, homens!" Virei-me e corri para a sala de navegação, onde estava localizado o mais poderoso de nossos discos de televisão.

O disco não era tão perfeito quanto os que temos hoje; era coberto para impedir a entrada da luz externa, o que não é necessário com os instrumentos posteriores, e era mais difícil de manejar. No entanto, fez o seu trabalho, e bem, nas mãos de um operador experiente.

Com apenas um aceno de cabeça para Barry, aumentei a faixa de alcance para o máximo e levei-a rapidamente para a parte da cidade em que o pequeno frasco havia caído. Quando puxei a alavanca de foco em minha direção, a cena saltou para mim através do disco de vidro claro e brilhante.

ESPUMA! Espuma verde e ondulante que crescia, fervia e se espalhava incessantemente. Em alguns lugares, ele se elevava no ar e se movia com uma vida interior ansiosa que era de alguma forma terrível e revoltante. Movi o ponteiro do alcance para trás e a visão pareceu sumir de mim rapidamente.

Eu podia ver a cidade inteira agora. Todo um lado dele estava coberto com a mancha verde que se espalhava e se movia e fluía tão rapidamente. Milhares de minúsculas figuras negras corriam pelas ruas, afastando-se do terrível perigo que as ameaçava.

A mancha verde se espalhava cada vez mais rapidamente. Quando o vi pela primeira vez, as bordas avançavam tão rapidamente quanto um homem pode correr; agora eles estavam correndo bastante, e a velocidade crescia constantemente.

Um navio, dois deles, três deles veio disparando de algum lugar, em direção ao prédio da administração, com sua cúpula de vidro. Prendi a respiração quando o zumbido profundo e repentino do Tamon me disse que nossos raios estavam ocupados. Será que eles—

Um dos navios inimigos desapareceu repentinamente em uma pequena nuvem de poeira suja e pesada que se assentou rapidamente. Outro... e o terceiro. Três pequenos riscos de poeira, caindo, caindo...

Um quarto navio e um quinto vieram correndo, seus lados brilhando levemente com a velocidade que haviam alcançado. A inundação verde, espessa e insistente, agora subia e sobrevoava o prédio da administração. Alcançou o telhado, correu rapidamente...

O quarto navio se despedaçou em pó. O quinto pousou rapidamente - e então aquele navio também desapareceu, junto com um canto do prédio. Então a espessa matéria verde fluiu por todo o edifício e não havia nada para ser visto ali, exceto um monte de matéria verde-acinzentada, macia e fluida que agora avançava com a rapidez do vento.

Eu olhei para cima, para o rosto de Barry.

"Você está doente!" ele disse rapidamente. "Há algo que eu possa fazer, senhor?"

"Sim", eu disse, formando as palavras com dificuldade. "Dê ordens para subir em velocidade de emergência!"

Pela primeira vez, meu primeiro oficial hesitou. Ele olhou para o medidor de atração e então se virou para mim novamente, imaginando.

"Nesta altitude, senhor, a velocidade de emergência significará um aquecimento perigoso da superfície; talvez..."

"Quero que fique bem quente, Sr. Barry. Ela foi construída para aguentar. Velocidade de emergência, por favor - imediatamente!"

"Certo, senhor!" ele disse rapidamente, e deu a ordem.

Senti meu peso aumentar à medida que a ordem era obedecida; gradualmente a sensação familiar e desconfortável me deixou. Silenciosamente, Barry e eu observamos o grande medidor de temperatura da superfície começar a se mover. O calor interior tornou-se desconfortável, tornou-se intenso. O suor escorria de nós. no operacional sala à frente, pude ver os homens lançando olhares rápidos e curiosos para nós através da pesada divisória de vidro que ficava no meio.

O ponteiro vermelho grosso e atarracado do medidor de temperatura de superfície moveu-se lenta mas firmemente em direção à linha vermelha pesada que marcava a temperatura na qual a casca externa de nosso casco se tornaria incandescente. A mão estava a três ou quatro graus dessa marca quando dei a Barry a ordem de interromper nosso movimento.

Quando ele deu a ordem, eu me virei para ele e apontei para o disco de televisão.

"Olha", eu disse.

Ele olhou e, quando finalmente afastou o rosto do capuz, parecia dez anos mais velho.

"O que é isso?" ele perguntou em um sussurro sufocado. "Ora, eles estão sendo eliminados; todo aquele mundo..."

"Verdade. E algumas das sementes daquela terrível morte podem ter subido e encontrado um local de hospedagem na superfície de nossa nave. É por isso que ordenei a velocidade de emergência enquanto ainda estávamos dentro do envelope atmosférico, Barry. Para queimar afastar essa contaminação, se ela existisse. Agora estamos seguros, a menos que..."

Apertei o botão de atenção para a estação do chefe dos operadores de raios.

"Seu relatório," eu ordenei.

"Nove navios se desintegraram, senhor", ele respondeu instantaneamente. "Cinco antes da cidade ser destruída, quatro depois."

"Você tem certeza de que ninguém escapou?"

"Positivo, senhor."

"Muito bom."

Eu me virei para Barry, sorrindo.

"Aponte o nariz dela para Zenia, Sr. Barry", eu disse. "Assim que possível, retome a velocidade de emergência. Há alguns cavalheiros muito ansiosos esperando nosso relatório, e não ouso transmiti-lo, exceto pessoalmente."

"Sim senhor!" disse Barry secamente.

ESTA, então, é a história do Planeta Esquecido. Nas cartas do Universo aparece como um mundo sem nome. Nenhum navio pode passar perto o suficiente para que sua atração seja maior que a da outra massa mais próxima. Um posto avançado permanente de naves de estação fixa, com sede em Jaron, o mundo mais próximo, é mantido pelo Conselho.

Existem milhões de pessoas que poderiam ficar muito perturbadas se soubessem dessa ameaça potencial que se esconde no meio do nosso Universo, mas não sabem. A sabedoria do Concílio garantiu isso.

Mas, para que nas eras futuras haja um registro deste assunto, fui solicitado a preparar este documento para os arquivos selados da Aliança. Tem sido uma tarefa agradável; Eu revivi, por pouco tempo, uma parte da minha juventude.

O trabalho está feito, agora, e isso é bom. Eu sou um homem velho e cansado. Às vezes, gostaria de poder viver para ver as maravilhas que a próxima geração testemunhará, mas meus anos pesam sobre mim.

Meu trabalho está feito.

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Histórias Surpreendentes. 2009. Astounding Stories of Super-Science, julho de 1930. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29198/29198-h/29198-h.htm#leper

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. . _