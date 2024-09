Astounding Stories of Super-Science, juillet 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. III, n° 1 : La planète oubliée

Histoires étonnantes de Super - Science, juillet 1930 : VOL. III, n° 1 - La planète oubliée

Par Sewell Peaslee Wright

The authentic account of why cosmic man damned an outlaw world to be, forever, a leper of Space.

On m'a demandé d'enregistrer, clairement et sans préjugés, une brève histoire de la planète oubliée.

Que ce dossier, une fois terminé, soit scellé dans les archives de l'Alliance Interplanétaire et y reste, un morceau d'histoire secret et plutôt épouvantable, ne me concerne pas. Je suis un vieil homme, bien au-delà du centenaire, et la disposition qui est faite de mon travail m'importe peu. Je me lasse de vivre et de vivre, ce qui est bien. La peur de la mort a disparu lorsque nos scientifiques nous ont montré comment vivre jusqu'à ce que nous nous lassions de la vie. Mais je m'égare - un vieil homme est défaillant.

"Ce n'est rien. Fermez la sortie, nous partons tout de suite."

La planète oubliée n'a pas toujours été nommée ainsi. Le nom qu'il portait autrefois avait été, comme tout enfant le sait, rayé des archives, réelles et mentales, de l'Univers. Il est bon qu'on ne se souvienne pas du mal. Mais pour que cette histoire soit claire dans les siècles à venir, mon dossier doit remonter aux origines.

En ce qui concerne l'Univers, l'histoire de la Planète Oubliée commence par la visite du premier engin à traverser l'espace entre le mondes : la grossière et aventurière Edorn, dont le nom, ainsi que les noms des neuf Zéniens qui l'habitaient, occupent les plus hautes places au tableau d'honneur de l'Univers.

Ame Baove, le commandant et historien de l'Edorn, n'a fait qu'un bref commentaire sur son arrêt sur la planète oubliée. Je vais l'enregistrer en entier :

"Nous nous sommes arrêtés à la surface de celle-ci, la quatrième des planètes visitées lors du premier voyage de l'Edorn, dix-huit espaces avant la hauteur du soleil. Nous nous sommes trouvés immédiatement entourés d'un grand nombre de créatures très différentes de nous-mêmes, et d'après leurs expressions et leurs gestes, nous avons compris qu'ils étaient à la fois curieux et hostiles.

"Une analyse minutieuse de l'atmosphère a prouvé qu'elle était suffisamment similaire à la nôtre pour nous permettre de nous dégourdir à nouveau les jambes en dehors des quartiers plutôt exigus de l'Edorn et de fouler le sol d'un autre monde encore.

"A peine avions-nous émergé, cependant, que nous fûmes assaillis de colère par les habitants de cette planète hostile, et plutôt que de leur faire du mal, nous nous retirâmes immédiatement et terminâmes nos brèves observations par nos ports.

"La topographie de cette planète est similaire à la nôtre, sauf qu'il n'y a pas de montagnes, et la flore est très colorée presque sans exception, et apparemment assez largement de nature parasitaire. Les gens sont plutôt de petite taille, avec des têtes glabres et de hautes Au lieu d'être rondes ou ovales, cependant, les têtes de ces personnes s'élèvent jusqu'à une crête arrondie qui remonte d'un point situé entre et juste au-dessus des yeux, presque jusqu'à la nuque derrière. d'intelligence, mais sont méfiants et hostiles. D'après le nombre et la taille des villes que nous avons vues, cette planète est évidemment densément peuplée.

"Nous avons laissé environ seize espaces avant la hauteur du soleil, et avons continué vers la cinquième et dernière planète avant notre retour à Zenia."

CE rapport, tout naturellement, fit hésiter d'autres explorateurs de l'espace. Il y avait tellement de mondes amis et avides à visiter, pendant les années où les relations entre les planètes s'établissaient, qu'un peuple hostile était ignoré.

Cependant, de temps en temps, à mesure que les vaisseaux spatiaux devenaient perfectionnés et plus courants, des groupes de nombreuses planètes plus progressistes appelaient. Chacun d'eux a rencontré le même accueil hostile, et enfin, peu de temps après la deuxième Guerre des Planètes, l'Alliance victorieuse a envoyé une flotte des petites mais terribles Deuber Spheres, convoyées par quatre des plus grands des rayons-vaisseaux désintégrateurs, pour subjuguer la planète oubliée.

Cinq grandes villes ont été détruites et la ville de contrôle, siège du gouvernement, a été menacée avant que les habitants hargneux n'aient concédé allégeance à l'Alliance. Des groupes de savants, de fabricants et d'ouvriers furent alors débarqués et un dictateur fut nommé.

De tous les mondes de l'Alliance, des instruments et des équipements ont été amenés sur la planète oubliée. Un grand système éducatif a été planifié et exécuté, l'influence bénigne et bienveillante de l'Alliance a fait tout son possible pour améliorer les conditions existantes sur la planète oubliée et pour gagner l'amitié et l'allégeance de ces personnes.

Pendant deux siècles, les travaux durent. Deux siècles d'effusion de sang, de conflits, de haine et de troubles. Nulle part ailleurs dans l'Univers connu il n'y avait de malaise. La deuxième terrible guerre des planètes avait enfin réussi à donner la leçon de paix.

Deux siècles d'efforts, d'efforts vains. C'était vers la fin de la seconde siècle que ma propre histoire commence.

Commandant à l'époque du super-croiseur Tamon, un patrouilleur spécial de l'Alliance, je n'ai pas du tout été surpris de recevoir l'ordre du Conseil central de se présenter à toute vitesse. Le travail de patrouille spéciale à cette époque, avant l'avènement du système décentralisé actuel, était une succession de faux départs, de rappels précipités et d'ordres d'urgence urgents.

J'OBÉIS tout de suite. Dans le service de patrouille spéciale, il n'y a pas d'ordres d'interrogation. La planète Terre, dont je suis issu, est et a toujours été fière du fait que depuis le tout début, ses hommes ont été choisis pour commander les navires de la patrouille spéciale. Peu importe à quel point la mission confiée à un commandant d'un navire de patrouille spéciale est dangereuse, désespérée et sans espoir, l'histoire n'a jamais enregistré qu'un commandant ait jamais hésité. C'est pourquoi notre uniforme de bleu et d'argent commande le respect qu'il fait même à cette époque de ramollissement et de décadence, où les hommes - mais encore une fois un vieil homme s'égare. Et ce n'est peut-être pas à moi d'en juger.

J'ai pointé le nez émoussé du Tamon vers Zenia, siège du Conseil central, et en quatre heures, heure de la Terre, le grand vaisseau a balayé la ville étincelante du Conseil central et s'est rapidement installé à la cour devant la puissante salle à colonnes de les planètes.

Quatre pages du Conseil, dans leur livrée blanche et écarlate, me rencontrèrent et me conduisirent aussitôt dans une petite antichambre derrière la grande salle du conseil.

Il y avait là trois hommes qui m'attendaient ; trois hommes dont les visages, à cette époque, étaient familiers à toute personne dans l'Univers connu.

Kellen, le plus âgé des trois, et le porte-parole, se leva lorsque j'entrai dans la pièce. Les autres firent de même, tandis que les pages fermaient les lourdes portes derrière moi.

"Vous êtes rapide, et c'est bien", pensa Kellen. "Je vous souhaite la bienvenue. Enlevez maintenant votre menore."

Je levai rapidement les yeux vers lui. Ce doit sûrement être une affaire importante, qu'on m'ait demandé d'enlever mon petit groupe.

Bien sûr, on comprendra qu'à cette époque nous n'avions qu'un instrument encombrant et maladroit pour nous permettre de transmettre et de recevoir la pensée ; un dispositif consistant en une lourde bande de métal, dans laquelle étaient intégrés les instruments nécessaires et un minuscule générateur d'énergie atomique, le tout étant porté comme un cercle ou une couronne sur la tête.

Étonnamment, j'ai enlevé mon menore, je l'ai placé sur la longue table sombre autour de laquelle les trois hommes se tenaient, et je me suis incliné. Chacun des trois, à tour de rôle, souleva leurs cercles brillants de leurs têtes et les plaça également sur la table devant eux.

"

VOUS vous demandez, dit Kellen, parlant bien sûr, dans le langage universel doux et liquide, qui est, je crois, encore répandu dans nos écoles, comme il se doit. "Je vais vous expliquer aussi rapidement et aussi brièvement que possible.

« Nous t'avons appelé ici pour une mission dangereuse. Une mission qui demandera du tact et de la vivacité d'esprit ainsi que de la bravoure. ?" Il jeta un coup d'œil à ses deux compagnons, et ils acquiescèrent gravement, solennellement, sans parler.

"Vous êtes un jeune homme, John Hanson," continua Kellen, "mais votre bilan à votre service est l'un dont vous pouvez être fier. Nous vous faisons confiance - avec des connaissances si secrètes, si précieuses, que nous devons revenir à la parole. pour le transmettre ; nous n'osons nous fier, même dans ce lieu protégé et gardé, à la communication plus rapide mais moins discrète de la menore.

Il s'arrêta un instant, fronçant les sourcils d'un air pensif comme s'il redoutait de commencer. J'ai attendu en silence, et enfin il a repris la parole.

« Il y a un monde » — et il a nommé un nom que je ne répéterai pas, le nom de la Planète Oubliée — « qui est une plaie purulente sur le corps de l'Univers. Comme vous le savez, depuis deux siècles nous avons essayé de passer à ces gens une compréhension de la paix et de l'amitié. Je crois que rien n'a été laissé de côté. Le Conseil et les forces derrière lui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir. Et maintenant..."

Il s'arrêta de nouveau, et il y avait une expression de douleur la plus profonde écrite sur son visage sage et bienveillant. La pause ne dura qu'un instant.

"Et maintenant," continua-t-il fermement, "c'est fini. Notre travail a été défait. Deux siècles d'efforts - défaits. Ils se sont révoltés, ils ont tué tous ceux qui étaient envoyés par l'Alliance dont ce Conseil est le conseil d'administration et le porte-parole, et ils nous ont envoyé un ultimatum - une menace de guerre !"

"Quoi?"

KELLEN hocha gravement la tête de sa magnifique vieille tête.

"Je ne me demande pas si tu commences," dit-il lourdement. « La guerre ! Cela ne doit pas être. Cela ne peut pas être ! Et pourtant, la guerre est ce qu'ils menacent.

« Mais, monsieur ! J'y ai mis avidement. J'étais jeune et téméraire à cette époque. "Qui sont-ils, pour faire la guerre à un Univers uni ?"

"J'ai visité votre planète, la Terre", a déclaré Kellen, souriant très légèrement. "Vous avez un petit insecte ailé que vous appelez abeille. N'est-ce pas ?"

"Oui."

"L'abeille est une chose minuscule, de peu de force. Un homme, un petit enfant, pourrait en écraser un à mort entre le pouce et le doigt. Mais l'abeille peut piquer avant d'être écrasée, et la piqûre peut persister pendant des jours, un chose douloureuse et désagréable. N'est-ce pas ?"

— Je vois, monsieur, répondis-je un peu décontenancé devant la sagesse tolérante et bienveillante de ce grand homme. "Ils ne peuvent pas espérer mener une guerre victorieuse, mais ils peuvent apporter beaucoup de souffrances aux autres."

"Beaucoup de souffrance," acquiesça Kellen, souriant toujours gentiment. "Et nous sommes déterminés à ce que cette chose n'arrive pas. Non" - et son visage devint gris avec une résolution terrible et amère - "pas si nous devons porter sur ce monde sombre et réticent les rayons de désintégration de chaque navire du Alliance, afin que la coquille même de la planète disparaisse et qu'aucune vie ne bouge plus jamais à sa surface.

"Mais ceci," et il sembla frissonner à cette pensée, "est une chose terrible et impitoyable à contempler même. Nous devons d'abord essayer une fois de plus de leur montrer la folie de leurs manières. C'est avec cette mission que nous vous accablerait, John Hanson.

"Ce n'est pas un fardeau, mais un honneur, monsieur," dis-je tranquillement.

"Jeunesse ! Jeunesse !" Kellen m'a gentiment réprimandé. "Insensé, mais plutôt glorieux. Laissez-moi vous dire le reste, puis nous vous demanderons à nouveau votre réponse.

"La nouvelle nous est parvenue par un petit vaisseau éclaireur attaché à ce monde malheureux. Il a à peine fait le voyage vers Jaron, la planète la plus proche, et s'est écrasé si gravement, par manque de puissance, que tous sauf un homme ont été tués.

"Il, heureusement, a arraché sa menore et a insisté dans un discours pour qu'il soit amené ici. Il a été obéi et, à l'état mourant, a été amené dans cette même chambre." Kellen regarda rapidement, tristement, autour de la pièce, comme s'il pouvait encore visualiser cette scène.

"Tous les agents de l'Alliance sur cette planète odieuse ont été attaqués et tués, à la suite de l'élaboration d'un plan gigantesque et parfaitement exécuté - tous sauf l'équipage de ce minuscule vaisseau de reconnaissance, qui a été épargné pour servir de messager.

"'Dites à votre grand Conseil,' était le message que ces gens nous ont envoyé, 'qu'il y a ici une rébellion. Nous ne voulons pas, et nous ne tolérerons pas, votre paix. Nous avons appris maintenant que sur d'autres mondes que le nôtre, il y a de grandes richesses. "... Nous les prendrons. S'il y a résistance, nous avons une nouvelle et terrible mort à infliger. Une mort contre laquelle vos grands scientifiques seront impuissants ; une mort horrible et irrésistible qui rendra désolé et dépourvu de vie intelligente n'importe quel monde." où nous sommes obligés de semer les graines d'un désastre ultime.

"'Nous ne sommes pas encore prêts. Si nous l'étions, nous ne bougerions pas, car nous préférons que votre Conseil ait le temps de réfléchir à ce qui est sûrement à venir. Si vous doutez que nous ayons le pouvoir de faire ce que nous avons menacé de faire , envoie un navire, commandé par un homme en qui tu auras confiance, et nous lui prouverons que ce ne sont pas de vaines paroles.

"

CELA, pour autant que je m'en souvienne », a conclu Kellen, « est le message. L'homme qui l'a apporté est mort presque avant d'avoir fini.

"C'est le message. Vous êtes l'homme que nous avons choisi pour relever leur défi. Rappelez-vous, cependant, que nous ne sommes que quatre dans cette pièce. Nous ne sommes que quatre à savoir ces choses. Si, pour une raison quelconque, vous ne veux pas accepter cette mission, il n'y aura personne pour te juger, encore moins aucun d'entre nous, qui connaissons le mieux tous les périls."

« Vous dites, monsieur, » dis-je tranquillement, bien que mon cœur battait dans ma gorge et rugissait dans mes oreilles, « qu'il n'y aurait personne pour me juger.

"Monsieur, il y aurait moi-même. Il ne pourrait y avoir de juge plus impitoyable. Je suis honoré d'avoir été choisi pour cette tâche, et j'accepte la responsabilité volontairement, avec plaisir. Quand souhaitez-vous que nous commencions ?"

Les trois présidents du Conseil se regardèrent en souriant légèrement, comme s'ils allaient dire, comme Kellen l'avait dit peu de temps auparavant : « Jeunesse ! Jeunesse ! Pourtant, je crois qu'ils étaient contents et un peu fiers que j'aie répondu comme je l'ai fait.

"Vous pouvez commencer," dit Kellen, "dès que vous pourrez terminer les préparatifs nécessaires. Des instructions détaillées vous seront données plus tard."

Il m'a salué et les autres ont fait de même. Puis Kellen prit son menore et l'ajusta.

L'entretien était terminé.

"

QU'EST-CE QUE VOUS FAITES ?" Demandai-je à l'observateur. Il leva les yeux de son instrument.

« Jaron, monsieur. Trois degrés à bâbord ; élévation entre cinq et six degrés. Seulement approximatif, bien sûr, monsieur.

"Assez bien. Veuillez demander à M. Barry de maintenir son cap actuel. Nous ne nous arrêterons pas à Jaron."

L'observateur me jeta un coup d'œil curieux, mais il était trop discipliné pour hésiter ou poser des questions.

"Oui Monsieur!" dit-il sèchement et parla dans le micro à côté de lui.

Aucun de nous ne portait de menores en service, pour plusieurs raisons. Nos instruments n'étaient pas aussi parfaits que ceux que nous utilisons aujourd'hui, et les ordres verbaux étaient plus clairs et avaient plus d'autorité que les instructions mentales. Le mécanisme électrique et atomique délicat et puissant de notre vaisseau interférait avec le fonctionnement des menores, et à cette époque l'ancienne habitude de la parole était bien plus fermement enracinée, en raison de l'influence héréditaire, qu'elle ne l'est maintenant.

Je fis un signe de tête à l'homme et me dirigeai vers mes propres quartiers. Je souhaitais de tout mon cœur pouvoir parler de mes projets avec quelqu'un, mais cela m'avait été expressément interdit.

"Je me rends compte que vous faites confiance à vos hommes, et plus particulièrement à vos officiers", m'avait dit Kellen au cours de sa conversation d'adieu avec moi. "Je leur fais confiance aussi - mais nous devons nous rappeler que la tranquillité d'esprit de l'Univers est en jeu. Si des nouvelles, même une rumeur, de cette catastrophe imminente devaient être connues, il est impossible de prédire la perturbation qu'elle pourrait créer.

"Ne dis rien à personne. C'est ton problème. Toi seul devras quitter le navire quand tu débarqueras; toi seul entendras ou verras les preuves qu'ils auront à présenter, et toi seul nous en feras part. C'est le vœu de le Conseil."

"Alors c'est mon souhait", avais-je dit, et c'était donc réglé.

À l'ARRIÈRE, dans les quartiers de l'équipage, un gong retentit brusquement : le signal du changement de quart et le début d'une période de sommeil. J'ai jeté un coup d'œil aux cadrans de la télécommande qui brillaient derrière leur panneau de verre d'un côté de ma chambre. De l'attraction enregistrée de Jaron, à notre vitesse actuelle, nous devrions la dépasser dans un délai d'environ deux heures, selon l'heure terrestre. Cela signifiait que leurs patrouilles extérieures cherchaient peut-être nos affaires, et j'appuyai sur le bouton d'attention de Barry et parlai dans le micro à côté de ma couchette.

« Monsieur Barry ? Je vais dormir un peu. Avant de remettre la montre à Eitel, verrez-vous que les rayons du nez sont réglés pour le signal du code de la patrouille spéciale pour cet enar. Nous serons bientôt près de Jaron. "

« Oui, monsieur ! D'autres commandes ?

« Non. Maintenez-la sur son cours actuel. Je prendrai la montre de M. Eitel.

Puisqu'il y a eu des changements depuis cette époque, et qu'il y en aura sans doute d'autres à l'avenir, il serait peut-être bon de préciser, dans un document comme celui-ci, qu'à cette époque, tous les navires du Special Patrol Service s'identifiaient au moyen de des rayons invisibles jaillissaient dans certaines séquences, des deux projecteurs avant ou avant. Ces signaux de code ont été modifiés à chaque enar, une période de temps fixée arbitrairement par le Conseil; environ dix-huit jours, comme le temps est mesuré sur la Terre, et divisé en dix périodes, comme à l'heure actuelle, appelées enarens. Ceux-ci ont ensuite été divisés en enaros, nous donnant ainsi un système de calcul du temps à utiliser dans l'espace, correspondant à peu près aux mois, jours et heures de la Terre.

Je me suis retiré, mais pas pour dormir. Le sommeil ne viendrait pas. Je savais, bien sûr, que si de curieux vaisseaux de patrouille extérieurs de Jaron nous enquêtaient, ils pourraient détecter notre signal de code de rayon invisible, et ainsi s'assurer que nous étions sur les affaires du Conseil. Il n'y aurait aucune difficulté de ce côté-là. Mais ce que je devais faire après avoir atterri sur la sphère rebelle, je n'en avais pas la moindre idée.

"SOIS sévère, indifférent à leurs menaces", m'avait conseillé Kellen, "mais fais tout ce qui est en ton pouvoir pour leur faire voir la folie de leur attitude. Ne les menace pas, car c'est un peuple hargneux et tu pourrais précipiter les choses. Ravalez votre fierté s'il le faut ; rappelez-vous que la vôtre est une responsabilité gigantesque, et que des informations que vous nous apportez peut dépendre le salut de millions de personnes. Je suis convaincu qu'ils ne le sont pas ; vous avez un mot dans votre langue qui convient parfaitement. Ne pas faire semblant ... quel est le mot?"

« Bluffer ? » J'avais fourni en anglais en souriant.

"Bien ! Du bluff. C'est un mot très descriptif. Je suis sûr qu'ils ne bluffent pas."

J'en étais sûr aussi. Ils connaissaient le pouvoir de l'Alliance ; on les avait fait ressentir plus d'une fois. Un bluff aurait été une chose idiote, et ces gens n'étaient pas idiots. Dans certaines lignes de recherche, ils étaient extraordinairement brillants.

Mais quelle pourrait être leur nouvelle et terrible arme ? Rayons que nous avions; au moins une demi-douzaine de rayons de destruction ; le terrible rayon déshydratant des Deuber Spheres, le rayon désintégrant qui remontait à Ame Baove et à son premier voyage dans l'espace, le rayon ultra-violet concentré qui terrassait les hommes dans un tourment ardent... Non, il ne pouvait guère s'agir d'un nouveau rayon qui était leur arme vantée.

Quoi, alors ? L'électricité avait déjà épuisé ses possibilités. L'énergie atomique avait été libérée, exploitée et dirigée. Pourtant, il faudrait un temps et des dépenses fabuleux pour que ces machines de destruction fassent ce qu'elles prétendent faire.

Réfléchissant toujours au problème, je tombai enfin dans une parodie de sommeil agitée.

J'étais content lorsque la douce clameur de la cloche à l'arrière annonça le prochain changement de quart. Je me suis levé, j'ai nettoyé les toiles d'araignées de mon cerveau avec une douche glacée et je me suis dirigé directement vers la salle de navigation.

"Tout est rangé, monsieur", a déclaré Eitel, mon second officier et un Zénien. Il était mince et très brun, comme tous les Zéniens, et avait la voix haute et efféminée de ce peuple. Mais il était cool et intrépide et avait la cerebration étrange de son espèce; Je lui faisais confiance autant que je faisais confiance à Barry, mon premier officier, qui, comme moi, était originaire de la Terre. "Voulez-vous prendre le relais?"

"Oui," ai-je hoché la tête, jetant un coup d'œil aux cartes jumelles sous le dessus en verre dépoli de la table de contrôle. "Obtenez autant de sommeil que vous pouvez les prochains enaros. Actuellement, je veux que chaque homme soit de service et à son poste."

Il m'a jeté un coup d'œil curieux, comme l'observateur l'avait fait, mais a salué et est parti avec seulement un bref "Oui, monsieur !" Je lui rendis le salut et tournai à nouveau mon attention vers les cartes.

La salle de navigation d'un navire interplanétaire est sans aucun doute un terrain inconnu pour la plupart, il serait donc bon pour moi de dire que ces navires ont, pour la plupart, des cartes jumelles, montrant des progrès en deux dimensions ; utiliser des termes terrestres, latéraux et verticaux. Ces cartes ne sont en réalité que de grandes feuilles de verre dépoli, réglées dans les deux sens par de fines lignes noires, représentant tous les corps célestes relativement proches par des feux verts de tailles variables. Le navire lui-même est représenté par une étincelle rouge et l'ensemble est, bien entendu, entièrement automatique en action, les instruments composant la carte étant actionnés par des réflexes super-radio.

JARON, les cartes m'ont montré en un coup d'œil, était maintenant loin derrière. Presque directement au-dessus - il est nécessaire de recourir à ces termes non scientifiques pour clarifier mon propos - se trouvait le petit monde Elon, la maison des personnes ailées amicales mais incroyablement ennuyeuses, les seules dans l'Univers connu. Je n'y suis allé qu'une fois, et je les ai trouvés presque ridiculement comme nos libellules communes sur Terre; des libellules qui mesurent environ sept pieds de long et avec des ailes vaporeuses d'une force incroyable.

Juste devant, sur les deux cartes, se trouvait une sphère de vert brillamment brillante - notre destination. J'ai fait quelques calculs mentaux rapides, étudiant les quelques fines lignes noires entre l'étincelle rouge qu'était notre vaisseau et le bord le plus proche de la grande sphère verte. J'ai jeté un coup d'œil à notre indicateur de vitesse et au compteur d'attraction. La petite diapositive rouge qui se déplaçait autour du bord du compteur d'attraction était carrément en haut, montrant que l'attraction venait de tout droit ; la grande main noire faisait presque le tiers du tour du visage.

Nous étions très proches; deux heures nous amèneraient dans l'enveloppe atmosphérique. En moins de deux heures et demie, nous serions dans la ville de contrôle de ce qu'on appelle maintenant la planète oubliée !

J'ai jeté un coup d'œil, à travers les épaisses cloisons de verre, dans la salle d'opération. Trois hommes se tenaient là, regardant attentivement; eux aussi se demandaient pourquoi nous visitions ce monde hostile.

La planète elle-même se dressait droit devant, un grand demi-cercle, son bord incurvé net et brillant contre la noirceur vide de l'espace ; l'accord irrégulier et flou. En deux heures... je me suis détourné et j'ai commencé une marche agitée.

UNE heure s'est écoulée ; Une heure et demie. J'appuyai sur le bouton d'attention à la salle d'opération et donnai l'ordre de réduire notre vitesse de moitié. Nous étions très proches de la frange extérieure de l'enveloppe atmosphérique. Puis, gardant l'œil sur la grosse jauge de température de surface, avec sa petite aiguille rouge, j'ai repris ma marche nerveuse.

Lentement, l'épaisse aiguille rouge de la jauge de température de surface se mit à bouger ; lentement, puis plus rapidement, jusqu'à ce que les yeux puissent saisir sa progression.

"Réduis à la vitesse atmosphérique," ordonnai-je sèchement, et je baissai les yeux par un port latéral à une extrémité de la longue salle de navigation.

Nous étions, en ce moment, directement au-dessus de la ceinture crépusculaire. À ma droite, en regardant vers le bas, je pouvais voir une partie de la calotte glaciaire scintillante de l'Antarctique. Ici et là se trouvaient les grands lacs plats, presque des mers, de la planète.

Nos géographies de l'Univers d'aujourd'hui ne montrent pas la topographie de la Planète Oubliée : je pourrais donc dire que la sphère entière était une zone terrestre, avec de nombreux grands lacs encastrés dans sa surface, ainsi que de nombreux fleuves larges et très tortueux. Comme Ame Baove l'avait rapporté, il n'y avait ni montagnes, ni hautes terres.

"Altitude constante", ordonnai-je. "Port trois degrés. Attendez-vous à recevoir d'autres commandes."

La terre semblait tourbillonner lentement sous nous. De grandes villes dérivaient vers l'arrière, et j'ai comparé la scène en dessous de moi avec les grandes cartes que j'ai tirées de notre porte-cartes. La ville de contrôle devrait être juste au-delà du bord visible ; bien dans la zone de lumière du jour.

"Port cinq degrés," dis-je, et j'appuyai sur le bouton d'attention vers les quartiers de Barry.

"M. Barry, s'il vous plaît, appelez tous les hommes aux quartiers, y compris le quart de repos, puis présentez-vous à la salle de navigation. M. Eitel sera sous mes ordres directs. Nous descendrons dans les prochaines minutes."

"Très bien, monsieur."

J'ai appuyé sur le bouton d'attention à la chambre d'Eitel.

"Monsieur Eitel, veuillez choisir dix de vos meilleurs hommes et demandez-leur de se présenter à la sortie avant. Attendez-moi, avec les hommes, à cet endroit. Je serai avec vous dès que j'aurai passé le commandement à M. Barry. Nous descendons immédiatement."

"D'accord, monsieur !" dit Eitel.

Je me suis détourné du microphone pour constater que Barry venait d'entrer dans la salle de navigation.

"Nous allons descendre dans la Grande Cour de la Cité de Contrôle, M. Barry," dis-je. "J'ai une mission ici. Je suis désolé, mais ce sont les seules instructions que je peux vous laisser.

"Je ne sais pas combien de temps je serai absent du navire, mais si je ne reviens pas dans les trois heures, partez sans moi et faites votre rapport directement à Kellen du Conseil. A lui, et à personne d'autre. Dites-lui, verbalement, S'il devait y avoir une action concertée contre le Tamon, utilisez votre propre jugement quant à l'action à entreprendre, en vous rappelant que la sécurité du navire et de son équipage, et le rapport du Conseil, sont infiniment plus importants que mon bien-être personnel. Est-ce clair ? »

"Oui, monsieur. Trop clair."

J'ai souri et secoué la tête.

"Ne t'inquiète pas," dis-je légèrement. "Je serai de retour bien dans le temps imparti."

"Je l'espère. Mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je parle maintenant d'homme à homme, pas à mon commandant. J'ai observé en bas, et j'ai vu au moins deux endroits où un grand nombre de nos navires ont été détruits. Les navires restants portent leur propre maudit emblème là où le blason de l'Alliance devrait être - et était. Qu'est-ce que cela signifie ?"

"Cela signifie," dis-je lentement, "que je devrai compter sur chaque homme et officier pour s'oublier et s'oublier moi-même, et obéir aux ordres sans hésitation et sans broncher. Les ordres ne sont pas les miens, mais directement du Conseil lui-même." Je lui ai tendu la main – un ancien geste terrestre de salutation, de bonne volonté et d'adieu – et il l'a serrée vigoureusement.

"Dieu t'accompagne," dit-il doucement, et avec un petit hochement de tête de remerciement, je me tournai et quittai rapidement la pièce.

EITEL, avec ses dix hommes, m'attendait à la sortie avant. Les hommes reculèrent de quelques pas et se mirent au garde-à-vous ; Eitel salua intelligemment.

« Nous sommes prêts, monsieur. Quels sont vos ordres ?

"Vous devez garder cette ouverture. En aucun cas, personne ne doit entrer sauf moi. Je ne serai pas parti plus de trois heures; si je ne suis pas de retour dans ce délai, M. Barry a ses ordres. La sortie sera scellée, et le Tamon partira immédiatement, sans moi.

« Oui, monsieur. Vous me pardonnerez, mais je suppose que votre mission est dangereuse. Ne puis-je pas vous accompagner ?

J'ai secoué ma tête.

"J'aurai besoin de vous ici."

"Mais, monsieur, ils sont très excités et en colère; je les ai observés depuis les ports d'observation. Et il y en a une grande foule autour du navire."

"Je m'y attendais. Je vous remercie de votre sollicitude, mais je dois y aller seul. Ce sont les ordres. Voulez-vous desceller la sortie ?"

Son "Oui, monsieur!" était vif et efficace, mais il y avait un froncement de sourcils inquiet sur ses traits alors qu'il déverrouillait et relâchait l'interrupteur qui ouvrait la sortie.

L'énorme bouchon de métal, d'environ dix pieds de diamètre, tournait rapidement et sans bruit, reculant lentement dans ses fils fins à l'intérieur du navire, saisi par les cardans lourds qui, lorsque les derniers fils se désengagèrent, firent basculer le puissant disque d'un côté. , comme la porte d'un grand coffre-fort.

"Souviens-toi de tes ordres," souris-je, et d'un petit geste pour exprimer une assurance que je n'éprouvais certainement pas, j'avançai à grands pas dans la circulaire qui s'ouvrait sur la foule. La lourde porte secondaire en verre s'est abattue derrière moi et j'étais aux mains de l'ennemi.

La première chose que j'ai remarquée, c'est que mon menore, que j'avais ramassé en me rendant à la sortie, ne fonctionnait pas. Pas une personne dans toute cette vaste multitude ne portait de menore ; les cinq dignitaires en robe noire qui ont marché à ma rencontre n'en portaient pas.

Rien n'aurait pu montrer plus clairement que j'allais avoir des ennuis. Inviter un visiteur, comme l'avait fait Kellen, à enlever d'abord son menore, était, bien sûr, une chose polie et courtoise à faire si l'on souhaitait communiquer par la parole ; enlever le menore avant de saluer un visiteur qui en portait un était un aveu tacite d'inimitié de rang; un aveu que ses pensées devaient être dissimulées.

Ma première impulsion fut d'arracher mon propre instrument et de le jeter aux visages solennels et laids du plus proche des cinq dignitaires ; Je me suis souvenu de l'avertissement de Kellen juste à temps. Silencieusement, j'enlevai le cercle métallique et le glissai sous mon bras, m'inclinant légèrement devant le comité des cinq.

"Je suis Ja Ben", a déclaré le premier des cinq, avec un sourire diabolique. « Vous êtes le représentant du Conseil à qui nous avons ordonné de comparaître ?

"Je suis John Hanson, commandant du navire Tamon du Special Patrol Service. Je suis ici pour représenter le Conseil Central," répondis-je avec dignité.

"Comme nous l'avons commandé", sourit Ja Ben. "C'est bien. Suivez-nous et vous aurez la preuve qui vous a été promise."

Ja Ben a ouvert la voie avec deux de ses partisans en robe noire. Les deux autres sont tombés derrière moi. Virtuellement prisonnier, je marchais entre eux, à travers l'immense foule qui s'avançait à contrecœur pour nous laisser passer.

J'AI vu les habitants de la plupart des planètes de l'Univers connu. Beaucoup d'entre eux, pour les notions terrestres, sont étranges. Mais ces gens, qui nous ressemblaient tant à bien des égards, étaient étrangement repoussants.

Leurs têtes, comme Ame Baove l'avait noté, n'étaient pas rondes comme la nôtre, mais possédaient une haute crête osseuse qui s'étendait entre leurs yeux sans cils et sans sourcils jusqu'à la nuque. Leur peau, même celle qui recouvrait leurs têtes sans poils, était d'un blanc terne et papyracé, comme du parchemin, et leurs yeux étaient anormalement petits et presque ronds. Un peuple odieux et laid, perpétuellement renfrogné, grondant; leur même les voix ressemblaient plus au grognement des bêtes féroces qu'à la parole des êtres intelligents.

Ja Ben ouvrit la voie vers le bâtiment bas mais vaste en pierre de couleur brune que je savais être le bâtiment administratif de la Cité de Contrôle. Nous montâmes les larges marches encombrées, à travers la foule marmonnante et moqueuse, jusqu'au bâtiment lui-même. Les gardes aux portes s'écartèrent pour nous laisser passer et la foule fut enfin laissée pour compte.

Un rapide ascenseur cylindrique nous propulsa vers le haut, dans un grand laboratoire aux parois de verre, construit comme une sorte d'attique sur le toit. Ja Ben traversa rapidement la pièce en direction d'une longue table au dessus de verre ; les quatre autres se refermèrent sur moi silencieusement mais de manière suggestive.

"Ce n'est pas nécessaire," dis-je calmement. "Vous voyez, je ne suis pas armé et entièrement sous votre pouvoir. Je suis ici en tant qu'ambassadeur du Conseil central, pas en tant que guerrier."

"Ce qui est aussi bien pour toi," sourit Ja Ben. "Ce que je dois vous montrer, vous pouvez le voir rapidement, puis partir."

D'un grand cabinet dans un coin de la pièce, il prit un cylindre brillant de métal rouge foncé et le leva devant lui, caressant ses côtés lisses d'une main affectueuse.

"

Le VOICI, dit-il en riant. Le secret de notre pouvoir. Ici, emprisonné en toute sécurité maintenant, mais capable d'être libéré à notre demande, se trouve la mort pour tout être vivant sur n'importe quelle planète que nous choisissons de détruire." Il replaça le grand cylindre dans l'armoire et prit à sa place une petite fiole de le même métal, pas plus gros que mon petit doigt, et pas si long. « Voici, dit-il en se retournant vers moi, « voilà le moyen de vous prouver notre puissance. Rapproche toi!"

Avec mon garde du corps de quatre personnes surveillant chaque mouvement, je me suis approché.

Ja Ben a sélectionné un grand hémisphère creux de verre de cristal et l'a placé sur une feuille lisse de verre plat. Ensuite, il cueillit quelques fleurs dans un bol posé, assez incongruement, sur la table, et les jeta sous l'hémisphère de verre.

"Flora," sourit-il.

Se précipitant à l'autre bout de la pièce, il fouilla dans une grande cage métallique plate et fit sortir trois petits rongeurs ressemblant à des animaux, natifs de ce monde. Ceux-ci, il les jeta aussi négligemment sous le verre.

"Fauna," grogna-t-il, et il ramassa la petite fiole en métal.

Une extrémité du flacon dévissée. Il tourna le bonnet doucement, prudemment, un regard tendu et anxieux sur le visage. Mes quatre gardes le regardaient à bout de souffle, craintifs.

Le bouchon se desserra enfin, découvrant l'extrémité du tube, scellée d'une substance grisâtre qui ressemblait à de la cire. Très vite, Ja Ben fit rouler le petit cylindre sous l'hémisphère de verre et ramassa un gobelet qui bouillonnait doucement sur une plaque électrique à proximité. Rapidement, il versa le contenu épais du gobelet autour de la base de la cloche de verre. La matière durcit presque instantanément, formant un joint étanche à l'air entre l'hémisphère de verre et la plaque de verre plate sur laquelle elle reposait. Puis, avec un sourire diabolique et triomphant, Ja Ben leva les yeux.

"Flora," répéta-t-il. "La faune. Et la mort. Regardez ! Le petit cylindre de métal est encore bouché, mais dans un instant ce bouchon va disparaître - simplement un solide volatil, vous comprenez. Il va vite... rapidement... il a presque disparu maintenant ! Regardez... Dans un instant maintenant... ah !"

J'ai vu disparaître la substance grise qui bouchait l'entrée de la petite fiole métallique. Les rongeurs couraient autour et par-dessus, essayant de trouver une crevasse par laquelle ils pourraient s'échapper. Les fleurs, lumineuses et belles, reposaient en désordre au fond de la prison de verre.

Puis, juste au moment où le dernier vestige du bouchon gris s'évanouissait ; une chose incroyable, une chose terrible s'est produite. À l'embouchure de la minuscule fiole de métal, un nuage verdâtre est apparu. J'appelle ça un nuage, mais ce n'était pas ça. C'était solide, et ça s'est répandu dans toutes les directions, envoyant de petites aiguilles qui s'agitaient et se rassemblaient en une masse solide tandis que des millions de petites aiguilles sortaient rapidement.

Une de ces petites aiguilles a touché un animal qui se précipitait. Instantanément, la petite brute se raidit, et de tout son corps les aiguilles verdâtres se répandirent rapidement. Une des fleurs est devenue soudainement épaisse et pulpeuse avec la masse verte douce, puis une autre, une autre des rongeurs... Dieu !

En l'espace de deux battements de cœur, tout l'hémisphère était rempli de la masse verte, qui bougeait et se tordait encore et semblait se presser contre les parois de verre comme si l'envie de se dilater était insistante, impérative...

"

QU'EST-CE QUE C'EST ?" Murmurai-je, fixant toujours la chose.

"Décès!" grogna Ja Ben en approchant son visage haineux du mien, ses petits yeux ronds aux paupières sans cils qui brillaient. « La mort, mon ami. Va dire à ton grand Conseil cette mort que nous avons créée pour chaque planète qui ne nous obéira pas.

"Nous sommes retournés dans l'histoire de la mort et sommes revenus avec une mort telle que l'Univers n'en a jamais connue auparavant !

"Voici un champignon rapace et mortel que nous avons mis deux siècles à développer. Les spores contenues dans ce minuscule tube de métal seraient invisibles à l'œil nu - et n'auraient pourtant que peu de temps pour se développer, avec de l'air, de la végétation et de la chair pour se nourrir. sur, et même cette petite capsule anéantirait un monde. Et dans le cabinet, " - il a pointé du doigt avec un sourire triomphant - " nous avons, prêt pour une utilisation immédiate, assez de spores de ce champignon mortel pour anéantir tous les mondes de votre grande alliance.

"Pour les anéantir complètement !" répéta-t-il, sa voix tremblant d'une sorte de frénésie maintenant. "Toute chose vivante sur leurs visages, enveloppée dans cette substance verte mince et affamée que vous voyez là sous ce verre. Toute vie anéantie ; rendue inhabitable aussi longtemps que l'Univers durera. Et nous - nous serons les dirigeants, incontestés, de ce Univers. Dites-le à votre Conseil gâteux !" Il s'appuya contre la table, haletant de haine.

« Je leur dirai tout ce que j'ai vu, tout ce que vous avez dit », ai-je hoché la tête.

"Tu crois que nous avons le pouvoir de faire tout ça ?"

"Oui, que Dieu m'aide, ainsi que l'Univers," dis-je solennellement.

IL n'y avait aucun doute dans mon esprit. Je ne voyais que trop clairement à quel point leurs plans avaient été élaborés ; à quelle vitesse cette croissance infernale étranglerait toute vie, une fois que ses spores commenceraient à se développer.

La seule chance possible était de retourner au Conseil et de faire mon rapport, le plus rapidement possible, afin que tous les vaisseaux armés disponibles de l'univers puissent se concentrer ici et anéantir ces gens avant qu'ils n'aient le temps de...

"Je sais ce que tu penses, mon ami," interrompit Ja Ben d'un ton moqueur. « Vous auriez aussi bien pu porter le menore ! Vous voudriez que les navires de l'Alliance nous détruisent avant que nous ayons le temps d'agir. Nous avions prévu cela et avons prévu cette possibilité.

"Dès votre départ d'ici, des navires, munis de nombreux tubes comme celui qui vient d'être utilisé pour notre petite démonstration, seront dispersés dans toutes les directions. Nous serons en communication constante avec ces navires, et au moindre signe d'hostilité, ils recevront l'ordre de partir et de répandre leur mort sur tous les mondes qu'ils peuvent atteindre. Vous pourrez peut-être localiser et éliminer certains d'entre eux ; un certain nombre d'entre eux échapperont certainement à la capture dans l'espace infini - et si un seul, un seul navire, devrait s'échapper, la perte de l'Alliance et de millions et de millions de personnes sera prononcée.

"Je vous préviens, il vaudra mieux, beaucoup mieux, se plier à nos volontés, et nous payer le tribut que nous exigerons. Toute tentative de résistance précipitera un certain désastre pour votre Conseil et tous les mondes que le Conseil gouverne."

"Au moins, nous t'anéantirons d'abord," dis-je d'une voix rauque.

"C'est vrai", acquiesça Ja Ben. "Mais la vengeance de nos navires serait une chose terrible ! Vous n'oseriez pas tenter votre chance !"

Je restai là, le fixant avec une sorte d'hébétude. Ce qu'il avait dit était si vrai ; terriblement, sacrément vrai.

Si seulement-

IL n'y avait qu'une chance que je pouvais voir, et aussi désespérée qu'elle fût, je l'ai saisie. Faisant tournoyer l'anneau de métal lourd de ma menore dans ma main, j'ai bondi vers la table.

Si je pouvais briser l'hémisphère de verre scellé et lâcher le champignon sur ses créateurs ; infligez-leur le destin qu'ils avaient planifié pour l'univers, alors peut-être que tout pourrait encore bien se passer.

Ja Ben a compris instantanément ce que j'avais en tête. Lui et ses quatre assistants ont sauté entre moi et la table, leurs petits yeux ronds flamboyants de colère. J'ai violemment frappé l'un des quatre avec le menore, et avec un halètement, il est tombé en arrière et s'est effondré sur le sol.

Avant que je puisse percer l'ouverture, cependant, Ja Ben m'a frappé en plein visage avec son poing puissant; un coup qui m'envoya, hébété et chancelant, dans un coin de la pièce. Je m'écrasai contre le meuble là-bas, tâtonnai sauvagement dans un effort pour me stabiliser et tombai sur le sol. Presque avant que je frappe, ils étaient tous les quatre sur moi.

Ils m'ont brutalement martelé, m'ont crié dessus, m'ont maudit dans la langue universelle, mais je n'y ai prêté aucune attention. J'ai fait semblant d'être inconscient, mais mon cœur battait fort d'un espoir soudain et glorieux, et dans mon cerveau un plan terrible et impitoyable se formait.

Quand je m'étais tâtonné contre le cabinet pour tenter de retrouver mon équilibre, mes doigts s'étaient refermés sur l'une des petites fioles de métal. En tombant, j'ai couvert cette main avec mon corps et j'ai caché à la hâte le petit tube dans une poche profonde de mon uniforme de service bleu et argent.

LENTEMENT, après quelques secondes, j'ai ouvert les yeux et les ai regardés, impuissant.

"Allez, maintenant !" gronda Ja Ben en me tirant sur mes pieds. "Allez, et dites à votre Conseil que nous sommes plus qu'un match pour vous - et pour eux." Il me poussa, chancelant, vers ses trois assistants. "Emmenez-le sur son vaisseau et envoyez de l'aide pour Ife Rance, ici." Il jeta un coup d'œil à la silhouette encore inconsciente de la victime de ma menore, puis se tourna vers moi avec un dernier avertissement.

"Rappelez-vous, une chose de plus, mon ami : vous avez un équipement à rayons désintégrateurs sur votre vaisseau. Vous avez les petites bombes atomiques qui ont remporté pour l'Alliance la Seconde Guerre des Planètes. Je le sais. Mais si vous faites le moindre effort pour utiliser eux, j'enverrai une provision de la mort verte à nos navires, et ils partiront sur-le-champ en mission.Vous prendriez sur vous une terrible responsabilité en faisant le moindre geste hostile.

« Allez, maintenant, et quand vous reviendrez, amenez avec vous les membres de votre grand Conseil qui auront le pouvoir d'entendre nos demandes et de veiller à ce qu'elles soient respectées. Et ne nous faites pas attendre trop longtemps, car nous sommes une race impatiente. ." Il s'inclina d'un air moqueur et passa vivement sa main gauche devant son visage, signe d'adieu de son peuple.

J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler, et, cerné par mes trois conducteurs en robe noire, j'ai été précipité dans l'ascenseur et à travers la foule moqueuse jusqu'à mon navire.

La porte secondaire en verre s'est ouverte pour me permettre d'entrer, et Eitel a saisi mon épaule anxieusement, ses yeux brûlant de colère.

« Vous êtes blessé, monsieur ! dit-il de sa voix étrange et aiguë, fixant mon visage meurtri. "Quoi-"

"Ce n'est rien," lui assurai-je. "Fermez la sortie immédiatement, nous partons tout de suite."

"Oui Monsieur!" Il ferma l'interrupteur, et le grand bouchon fileté bascula doucement sur ses cardans et commença à tourner, rapidement et silencieusement. Une petite cloche sonna brusquement, et la grande porte cessa son mouvement. Eitel verrouilla l'interrupteur et remit la clé dans sa poche.

"Bien. Tous les hommes sont à leurs postes ?" demandai-je vivement.

— Oui, monsieur ! Tous sauf ces dix-là, chargés de garder la sortie.

"Demandez-leur de se présenter à leurs stations habituelles. Donnez l'ordre aux opérateurs de rayons de détruire instantanément et sans autre ordre tout vaisseau susceptible de quitter la surface de cette planète. Préparez chaque équipage de bombes atomiques pour une offensive instantanée et concentrée. dirigé contre la ville de contrôle, mais ordonnez-leur de n'agir en aucune circonstance à moins que je ne donne l'ordre. Est-ce clair, M. Eitel ? »

"Oui Monsieur!"

J'ai hoché la tête et me suis détourné, me dirigeant immédiatement vers la salle de navigation.

« Monsieur Barry, dis-je rapidement et gravement, je crois que le destin de l'Univers connu dépend de nous en ce moment. mouvement horizontal pour nous maintenir directement au-dessus de la ville de contrôle. Voulez-vous donner les ordres nécessaires ?"

« Immédiatement, monsieur ! Il appuya sur le bouton d'attention de la salle d'opération et parla rapidement dans le microphone ; avant qu'il ne termine la commande que j'avais laissée.

NOUS étions déjà en train de monter quand j'ai atteint la station de bombe atomique avant bâbord. Le responsable, un Zénien, saluait avec une précision automatique et attendait les ordres.

« Vous avez une bombe en préparation ? demandai-je en retournant le salut.

"C'étaient mes ordres, monsieur."

"Correct. Retirez-le, s'il vous plaît."

J'ai attendu avec impatience pendant que l'équipage retirait la bombe du piège de largage. Il a été retiré enfin; une affaire en forme de poisson, très semblable aux anciennes bombes d'avion sauf qu'elle n'était pas plus grande que mes deux poings, placés l'un sur l'autre, et qu'elle avait quatre fils argentés courant le long de ses côtés, du nez arrondi à la queue pointue, tenus à distance du corps par une série d'entretoises isolantes.

"Maintenant," dis-je, "à quelle vitesse pouvez-vous mettre un autre objet dans le piège, refermer l'ouverture et libérer l'objet?"

"Alors que le commandant compte dix avec une vitesse raisonnable", a déclaré le Zénien avec fierté. "Nous avons remporté les premiers honneurs dans les concours du Service de patrouille spécial lors du dernier examen, le commandant s'en souvient peut-être."

"Je m'en souviens. C'est pourquoi je t'ai choisi pour ce devoir."

Avec des mains qui tremblaient un peu, je pense, j'ai sorti la petite fiole de métal rouge brillant, tandis que l'équipe de bombardement m'observait avec curiosité.

"Je vais dévisser le bouchon de ce petit flacon," expliquai-je, "et le déposer immédiatement dans le piège de libération. Refermer le piège et libérer cet objet aussi rapidement qu'il est possible de le faire. Si vous pouvez améliorer le temps vous avez fait pour gagner les honneurs à l'examen - au nom de Dieu, faites-le !"

"Oui Monsieur!" répondit le Zénien. Il donna vivement des ordres à son équipage, et chacun des trois hommes se mit promptement en position.

Aussi vite que possible, j'ai fermé le bouchon de la petite fiole en métal et je l'ai laissé tomber dans le piège. Le lourd bouchon, un minuscule double de la porte de sortie, claqua dessus et tourna en gémissant doucement dans l'ouverture. Quelque chose claqua brusquement et l'un des membres de l'équipage laissa tomber une barre en place. Alors qu'il tirait vers la maison, le Zenian aux commandes de l'équipage a tiré sur le piston de déclenchement.

« C'est fait, monsieur ! dit-il fièrement.

Je n'ai pas répondu. Mon œil s'est fixé sur le tube d'observation qui suivait le minuscule missile jusqu'au sol.

La ville de contrôle était juste en dessous de nous. J'ai perdu de vue le flacon presque instantanément, mais le réticule indicateur m'a montré exactement où le flacon frapperait; à peu près à mi-chemin entre la périphérie de la ville et la grande pile trapue du bâtiment administratif, avec son penthouse de verre luisant - le laboratoire dans lequel, quelques minutes auparavant, j'avais assisté à la démonstration de la mort qui attendait le Univers.

"Excellent!" m'écriai-je. "Intelligentement fait, les hommes!" Je me suis retourné et me suis précipité vers la salle de navigation, où se trouvait le plus puissant de nos disques de télévision.

Le disque n'était pas aussi parfait que ceux que nous avons aujourd'hui ; il était cagoulé pour empêcher la lumière extérieure, ce qui n'est pas nécessaire avec les derniers instruments, et il était plus encombrant. Cependant, il a fait son travail, et l'a bien fait, entre les mains d'un opérateur expérimenté.

Avec seulement un signe de tête à Barry, j'ai tourné la bande de distance au maximum, et l'ai portée rapidement sur cette partie de la ville dans laquelle la petite fiole était tombée. Alors que je tirais le levier de mise au point vers moi, la scène m'a sauté à travers le disque de verre clair et brillant.

MOUSSE! Une écume verte et gonflée qui grandissait, bouillait et se répandait sans cesse. Par endroits, il s'élevait haut dans les airs, et il se déplaçait avec une vie intérieure passionnée qui était en quelque sorte terrible et révoltante. J'ai reculé la main de la gamme et la vue a semblé s'éloigner rapidement de moi.

Je pouvais voir toute la ville maintenant. Tout un côté était couvert de la tache verte qui se déplaçait et coulait si rapidement. Des milliers de minuscules silhouettes noires couraient dans les rues, s'éloignant du terrible danger qui les menaçait.

La tache verte s'étendait toujours plus rapidement. Quand je l'avais vu pour la première fois, les bords avançaient aussi rapidement qu'un homme pouvait courir; maintenant, ils couraient assez, et la vitesse augmentait constamment.

Un bateau, deux, trois, s'élança de quelque part, vers le bâtiment administratif, avec sa coupole de verre. J'ai retenu mon souffle lorsque le bourdonnement profond et soudain du Tamon m'a dit que nos rayons étaient occupés. Est-ce qu'ils—

L'un des navires ennemis a soudainement disparu dans un petit nuage de poussière sale et lourde qui s'est déposé rapidement. Un autre... et le troisième. Trois petites traînées de poussière, tombant, tombant...

Un quatrième navire et un cinquième se précipitèrent, leurs flancs légèrement brillants à cause de la vitesse qu'ils avaient atteinte. L'inondation verte, épaisse et insistante, courait à présent sur le bâtiment administratif. Il a atteint le toit, a couru rapidement...

Le quatrième navire se brisa en poussière. Le cinquième s'installa rapidement, puis ce navire disparut également, ainsi qu'un coin du bâtiment. Puis l'épaisse étoffe verte coula sur tout le bâtiment et il n'y avait plus rien à voir qu'un monticule d'étoffe molle, fluide, gris-vert, qui se précipitait maintenant avec la rapidité du vent.

J'ai levé les yeux vers le visage de Barry.

"Vous êtes malade!" dit-il rapidement. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, monsieur ?

"Oui," dis-je, formant les mots avec difficulté. "Donnez l'ordre de monter à une vitesse d'urgence !"

Pour une fois, mon premier officier hésita. Il jeta un coup d'œil au compteur d'attraction puis se tourna à nouveau vers moi, se demandant.

"A cette hauteur, monsieur, la vitesse d'urgence signifiera un échauffement dangereux de la surface ; peut-être..."

"Je le veux blanc chaud, M. Barry. Elle est construite pour le supporter. Vitesse d'urgence, s'il vous plaît - immédiatement!"

"D'accord, monsieur !" dit-il vivement et donna l'ordre.

J'ai senti mon poids augmenter au fur et à mesure que l'ordre était obéi ; graduellement, le sentiment familier et inconfortable m'a quitté. Silencieusement, Barry et moi avons regardé la grande jauge de température de surface alors qu'elle commençait à bouger. La chaleur à l'intérieur devenait inconfortable, s'intensifiait. La sueur coulait de nous. Dans l'exploitation pièce à l'avant, je pouvais voir les hommes nous lancer des regards rapides et étonnés à travers la lourde cloison de verre qui se trouvait entre les deux.

L'aiguille rouge épaisse et trapue de la jauge de température de surface se déplaçait lentement mais régulièrement vers la ligne rouge épaisse qui marquait la température à laquelle la coque extérieure de notre coque deviendrait incandescente. La main était à moins de trois ou quatre degrés de cette marque quand j'ai donné à Barry l'ordre d'arrêter notre mouvement.

Quand il eut donné l'ordre, je me tournai vers lui et lui fis signe vers le disque de télévision.

"Regarde," dis-je.

IL a regardé, et quand enfin il a arraché son visage de la capuche, il a semblé avoir dix ans de plus.

"Qu'est-ce que c'est?" demanda-t-il dans un murmure étouffé. "Pourquoi - ils sont en train d'être anéantis ; tout ce monde -"

"C'est vrai. Et certaines des graines de cette terrible mort auraient pu dériver vers le haut et trouver un logement à la surface de notre vaisseau. C'est pourquoi j'ai commandé la vitesse d'urgence alors que nous étions encore dans l'enveloppe atmosphérique, Barry. Pour brûler loin de cette contamination, si elle existait. Maintenant, nous sommes en sécurité, à moins que... »

J'appuyai sur le bouton d'attention au poste du chef des opérateurs de rayon.

"Votre rapport," ordonnai-je.

"Neuf navires se sont désintégrés, monsieur," répondit-il instantanément. "Cinq avant que la ville ne soit détruite, quatre plus tard."

« Vous êtes certain qu'aucun ne s'est échappé ?

"Positif, monsieur."

"Très bien."

Je me tournai vers Barry en souriant.

"Pointez son nez vers Zenia, M. Barry," dis-je. "Dès que possible, reprenez la vitesse d'urgence. Il y a là des messieurs très anxieux qui attendent notre rapport, et je n'ose le transmettre qu'en personne."

"Oui Monsieur!" dit Barry sèchement.

C'est donc l'histoire de la planète oubliée. Sur les cartes de l'Univers, il apparaît comme un monde sans nom. Aucun navire n'est autorisé à passer suffisamment près de lui pour que son attraction soit supérieure à celle de l'autre masse la plus proche. Un avant-poste permanent de navires à station fixe, dont le siège se trouve à Jaron, le monde le plus proche, est maintenu par le Conseil.

Il y a des millions de personnes qui pourraient être grandement perturbées si elles connaissaient cette menace potentielle qui se cache au milieu de notre univers, mais elles ne le savent pas. La sagesse du Concile en était certaine.

Mais, afin que dans les siècles à venir il y ait une trace de cette affaire, on m'a demandé de préparer ce document pour les archives scellées de l'Alliance. Ce fut une tâche agréable; J'ai revécu, pour un peu de temps, une partie de ma jeunesse.

Le travail est fait, maintenant, et c'est bien. Je suis un vieil homme et fatigué. Parfois, j'aimerais vivre pour voir les merveilles dont la prochaine génération sera témoin, mais mes années sont lourdes pour moi.

Mon travail est terminé.

