“Eis um daqueles que vivem na escuridão.”

O Lado Negro de Antri

Por Sewell Peaslee Wright

Um oficial do Serviço de Patrulha Especial apareceu para me ver outro dia. Ele era um jovem, muito seguro de si e muito gentil com um velho.

Ele estava fazendo uma monografia, disse ele, para sua própria diversão, sobre as primeiras formas de nossas atuais armas ofensivas e defensivas. Eu poderia contar a ele sobre as primeiras esferas Deuber, os raios desintegradores anteriores e as bombas atômicas rudimentares que tentamos quando entrei no Serviço?

Eu poderia, claro. E eu fiz. Mas de um homem a memória não melhora ao longo de um século de anos terrestres. Nossos cientistas não foram capazes de manter o cérebro de um homem tão fresco quanto seu corpo, apesar de todo o progresso alardeado. Há muito que esses pensadores profundos, em seus grandes laboratórios, não sabem. O universo inteiro dá a eles o crédito pelo que foi feito, mas os homens de ação que executaram as ideias - mas estou me afastando do meu jovem oficial atrevido.

Ele me ouviu com interesse e tolerância. De vez em quando ele me ajudava, quando minha memória me falhava em algum pequeno detalhe. Ele parecia ter um conhecimento teórico muito justo sobre o assunto.

“Parece impossível”, comentou ele, quando examinamos o terreno que ele havia delineado, “que o Serviço pudesse ter feito seu trabalho com armas tão rudimentares e subdesenvolvidas, não é?” Ele sorriu de uma maneira superior, como se insinuasse que provavelmente havíamos feito o melhor que podíamos, dadas as circunstâncias.

Suponho que não deveria ter permitido que sua atitude me irritasse, mas sou um homem velho e minha vida não tem sido fácil.

“Jovem”, eu disse – como muitos velhos, prefiro a conversa falada – “naquela época o Serviço era deficiente em todos os aspectos. Faltou armas, faltou instrumentos, faltou apoio popular, faltou respaldo. Mas nós tínhamos homens, naquela época, que faziam seu trabalho com as ferramentas que estavam à mão. E fizemos bem.”

"Sim senhor!" o jovem disse apressadamente - afinal, um comandante aposentado do Serviço Especial de Patrulha merece um certo respeito, mesmo desses jovens alegres - “Eu sei disso, senhor. Foram os esforços de homens como você que nos deram as orgulhosas tradições que temos hoje.

“Bem, isso dificilmente é verdade,” eu o corrigi. “Eu não sou tão velho assim. Tínhamos um belo conjunto de tradições quando entrei no Serviço, filho. Mas nós fizemos nossa parte para levá-los adiante, eu garanto a você.”

“'Nada menos que o sucesso total'”, citou o rapaz quase com reverência, apresentando o antigo lema de nosso serviço. “Essa é uma boa tradição para um corpo de homens aspirar, senhor.”

"Verdadeiro. Verdadeiro." O tom na voz do menino trouxe memórias reunidas. Era um lema orgulhoso; tão velho quanto eu, as palavras trazem uma emoção mesmo agora, uma emoção comparável apenas com a que vem de ver a velha Terra crescer a partir da escuridão do espaço depois de dias de vazio exterior. A velha Terra, com suas finas nuvens brancas e seus amplos mares... Oh, eu sei que sou provinciano, mas isso é outra coisa que deve ser perdoada a um velho.

“Imagino, senhor”, disse o jovem oficial, “que o senhor poderia contar muitas histórias estranhas sobre o Serviço e os sacrifícios que os homens fizeram para manter esse lema, a ostentação orgulhosa que é hoje.”

“Sim,” eu disse a ele. “Eu poderia fazer isso. Eu fiz isso. Essa é a minha ocupação, agora que me aposentei do serviço ativo. EU-"

“Você é um historiador?” ele interrompeu ansiosamente.

Eu o perdoei pela interrupção. Ainda me lembro da minha própria juventude bastante impetuosa.

“Eu pareço um historiador?” Acho que sorri ao fazer a pergunta e estendi minhas mãos para ele. São grandes mãos marrons, endurecidas pelo trabalho, manchadas e desenhadas por antigas queimaduras de ácido e pela mordida do fogo elétrico azul. Na minha época trabalhávamos com ferramentas rudimentares; ferramentas que deixavam sua marca no trabalhador.

"Não. Mas-"

Deixei a explicação de lado.

“Os historiadores lidam com fatos, realizações, datas e lugares e nomes de grandes homens. Escrevo - o pouco que escrevo - sobre homens e grandes aventuras, para que neste tempo de suavidade e vida fácil alguns poucos que possam ler meus rabiscos possam viver comigo aqueles dias em que os mundos do universo eram estranhos um para o outro, e havia muitas coisas novas para serem descobertas e maravilhadas.”

“E arrisco-me, senhor, que encontra muito prazer no trabalho”, comentou o jovem com um grau de percepção que eu não lhe tinha creditado.

"Verdadeiro. Enquanto escrevo, rostos esquecidos me espreitam através da névoa dos anos, e vozes fortes e amigáveis me chamam do passado...”

“Deve ser maravilhoso reviver as velhas aventuras”, disse o jovem oficial apressadamente. A juventude sempre tem medo do sentimento dos velhos. Por que isso deveria acontecer, eu não sei. Mas é assim.

O rapaz - gostaria de ter anotado seu nome; Eu prevejo um futuro para ele no Serviço - me deixou sozinho, então, com os pensamentos que ele despertou em minha mente.

VELHOS rostos... velhas vozes. Cenas antigas também.

Mundos estranhos, povos estranhos. Cem, mil línguas diferentes. Homens que chegavam apenas ao meu joelho e homens que se elevavam três metros acima da minha cabeça. Criaturas - possuidoras de todos os atributos dos homens, exceto a forma física - que pertenciam apenas aos reinos do pesadelo do sono.

Os bens mais preciosos de um velho: suas memórias. Um rosto se aproximou das lembranças que se aglomeravam; o rosto de um homem que eu havia conhecido e amado mais do que um irmão tantos anos — querido Deus, quantos anos — atrás.

Anderson Croy. Pesquise todos os volumosos registros dos historiadores barbudos e você não encontrará o nome dele. Nenhuma grande figura da história foi esse meu amigo; apenas um oficial obscuro em um navio obscuro do Serviço de Patrulha Especial.

E, no entanto, há um povo que deve a ele sua própria existência.

Eu me pergunto se eles o esqueceram? Isso não me surpreenderia.

A memória do universo não é uma coisa confiável.

ANDERSON CROY era, como a maioria dos oficiais do Serviço de Patrulha Especial, um nativo da Terra.

Eles tentaram fazer dele um diletante de ombros caídos em fórmulas, mas ele não era o material do qual bons cientistas são moldados. Ele era jovem, quando o conheci, e forte; ele tinha olhos azuis suaves e um sorriso rápido. E ele tinha uma coragem excelente e de aço que um homem poderia amar.

Eu estava no comando, então, do Ertak , meu segundo navio. Herdei Anderson Croy com o navio e gostei dele desde a primeira vez que o vi.

Pelo que me lembro, trabalhamos juntos no Ertak por quase dois anos, o tempo da Terra. Passamos por alguns lugares apertados juntos. Lembro-me de nossa experiência, logo depois que assumi Ertak , no monstruoso planeta Callor, cujo povo minúsculo e gentil foi atacado por Coisas estranhas e insípidas que descem sobre eles da solidez da calota polar e...

Mas eu me afasto da história que desejo contar aqui. A mente de um velho é uma coisa fraca e cansada que cambaleia e oscila de um lado para o outro; como um navio desgastado, é difícil manter um curso reto.

Estávamos em uma daquelas patrulhas longas e monótonas, contornando os limites externos do universo conhecido, que eram, naquela época, antes da construção de todas as muitas estações que temos hoje, uma parte temida da rotina do Serviço de Patrulha Especial. .

Nem uma vez pousamos para esticar as pernas. Desacelerar até a velocidade atmosférica levava tempo, e estávamos em um cronograma que não permitia perda de minutos. Nós nos aproximamos dos vários mundos apenas perto o suficiente para relatar e receber uma garantia de que tudo estava bem. A vida de um cão, mas parte do jogo.

Meu registro mostrava quase uma centena de relatórios "Tudo bem", pelo que me lembro, quando deslizamos até Antri, que foi, no que diz respeito ao tamanho, um dos nossos menores portos de escala.

Antri, devo acrescentar, para benefício daqueles que esqueceram seus mapas do universo, é um satélite de A-411, que, por sua vez, é um dos maiores corpos do universo, tanto desabitado quanto inabitável. Antri é um pouco maior que a lua, o satélite da Terra, e consideravelmente mais distante de seu corpo controlador.

“Comunique nossa presença, Sr. Croy,” eu ordenei cansadamente. "E, por favor, peça ao Sr. Correy para manter uma vigilância atenta no medidor de atração." Esses corpos enormes como o A-411 não são companheiros agradáveis em velocidades espaciais. Um problema de alguns minutos — naves espaciais davam problemas naqueles dias — e você derretia como uma gota de solda quando atingia o cinturão atmosférico.

"Sim senhor!" Nunca houve um jovem oficial mais astuto do que Croy.

Inclinei-me sobre minhas mesas, calculando nossa posição e traçando nosso curso para o próximo período. Em poucos segundos Croy estava de volta, seus olhos azuis brilhando.

“Senhor, uma emergência foi relatada em Antri. Devemos fazer toda a velocidade possível, para Oreo, sua cidade governante. Entendo que é muito importante.

– Muito bem, Sr. Croy. Não posso dizer que a notícia não foi bem-vinda. A monotonia mata os jovens. “Mande inspecionar e testar os geradores de raios desintegradores. Vire o relógio abaixo a tempo de que possamos ter todas as mãos de plantão quando chegarmos. Se houver uma emergência, estaremos preparados para ela. Estarei com o Sr. Correy na sala de navegação; se houver mais comunicações, transmita-as para mim lá.

Apressei-me para a sala de navegação e dei as ordens a Correy.

“Não reduza a velocidade até que seja absolutamente necessário”, concluí. “Recebemos uma chamada de emergência de Antri e os minutos podem ser importantes. Quanto tempo você leva para Oreo?

“Cerca de uma hora para a atmosfera; digamos mais uma hora para pousar na cidade. Eu creio que está certo, senhor.”

Eu balancei a cabeça, franzindo a testa para os gráficos gêmeos, com suas luzes suavemente brilhantes, e me virei para o disco de televisão, pegando Antri sem dificuldade.

Claro, naquela época tínhamos os discos enormes e pesados, com as faces protegidas por um capuz, que agora serviriam apenas para peças de museu. Mas eles fizeram seu trabalho muito bem, e eu procurei em Antri cuidadosamente, em distâncias variadas, em busca de qualquer sinal de perturbação. não encontrei nenhum.

A parte escura, é claro, eu não consegui penetrar. Antri tem uma parte de sua face que está voltada para sempre de seu sol, e uma metade que é banhada em luz perpétua. A longa zona do crepúsculo era desabitada, pois o povo de Antri é uma raça amante do sol, e suas cidades e vilas apareciam apenas nas áreas brilhantes da luz solar perpétua.

Assim que reduzimos a velocidade atmosférica, Croy enviou uma mensagem

“O Conselho do Governo manda avisar que devemos pousar na plataforma no topo do Salão do Governo, o grande edifício quadrado e branco no centro da cidade. Dizem que não teremos dificuldade em localizá-lo.

Agradeci e ordenei que aguardasse novas mensagens, se houver, e peguei a distante cidade de Oreo em meu disco de televisão.

Não havia dúvidas sobre o prédio que Croy mencionara. Ele se destacava da cidade ao seu redor, fresco e branco, suas poderosas colunas brilhando como cristal ao sol. Eu podia até distinguir a plataforma de pouso, ligeiramente elevada acima do telhado em arcos de aranha de metal prateado.

Corremos direto para a cidade a apenas uma fração da velocidade espacial, mas o ponteiro do medidor de temperatura da superfície rastejou lentamente em direção à linha vermelha que marcava o perigoso ponto incandescente. Percebi que Correy, como bom oficial de navegação que era, estava observando o medidor tão de perto quanto eu e, portanto, não disse nada. Nós dois sabíamos disso os Antrianos não teriam enviado um pedido de ajuda a uma nave do Serviço de Patrulha Especial se não houvesse uma emergência real.

Correy havia feito um bom palpite ao dizer que levaria cerca de uma hora, depois de entrar no envelope gasoso de Antri, para chegar ao nosso destino. Passaram-se apenas alguns minutos - tempo da Terra, é claro - menos do que isso quando nos acomodamos suavemente na plataforma de pouso.

Um grupo de seis ou sete Antrians, velhos dignos, vestindo túnicas brancas curtas e frouxamente cintadas que descobrimos ser seu traje universal, estavam esperando por nós na saída do Ertak , cujos lados lustrosos e lisos brilhavam em vermelho opaco.

“Vocês se apressaram, e tudo bem, senhores”, disse o porta-voz do comitê. “Você encontra Antri em extrema necessidade.” Ele falou na linguagem universal, e falou suave e perfeitamente. “Mas me perdoe por cumprimentá-lo com aquilo que é, necessariamente, o mais importante em minha mente e na mente destes, meus companheiros.

“Permita-me dar as boas-vindas a Antri e apresentar aqueles que estendem essas saudações.” Rapidamente, ele percorreu uma lista de nomes, e cada um dos homens curvou-se gravemente em reconhecimento de nossas saudações. Nunca observei um povo mais cortês nem mais cortês do que os Antrianos; suas maneiras são tão bonitas quanto seus rostos.

Por fim, seu porta-voz se apresentou. Chamava-se Bori Tulber, e tinha a honra de ser o mestre do Conselho — o executivo-chefe da Antri.

Terminadas as apresentações, o comitê conduziu nosso pequeno grupo a um pequeno elevador cilíndrico que nos deixou, rápida e silenciosamente, sobre uma almofada de ar, até o nível da rua do grande edifício. Através de um corredor largo e reluzente, nossos condutores nos conduziram e ficaram de lado diante de um enorme portal através do qual dez homens poderiam ter passado lado a lado.

Nós nos encontramos em uma grande câmara com um teto abobadado de metal brilhante e reluzente. No outro extremo da sala havia uma tribuna elevada, flanqueada de ambos os lados por enormes e intrincadas massas de estatuária, de alguma pedra cremosa e translúcida que brilhava como se tivesse alguma luz interior. Filas semicirculares de assentos, cada uma com sua mesa esculpida, encimada por numerosos controles elétricos, ocupavam todo o espaço do chão. Nenhum dos assentos estava ocupado.

“Dispensamos o Conselho de nossas deliberações preliminares”, explicou Bori Tulber, “porque um corpo tão grande é pesado. Meus companheiros e eu representamos os chefes executivos dos vários departamentos do Conselho e temos poderes para agir.” Conduziu-nos através da grande câmara do conselho até uma ante-sala, lindamente decorada e mobiliada com cadeiras extremamente confortáveis.

“Sentem-se, senhores”, sugeriu o Mestre do Conselho. Obedecemos em silêncio, e Bori Tulber estava à frente, olhando pensativo para o nada.

“Eu não sei exatamente por onde começar,” ele disse lentamente. “Vocês homens de uniforme sabem, eu presumo, mas pouco deste nosso mundo.

“Como vocês são navegadores do espaço, sem dúvida, vocês estão familiarizados com o fato de Antri ser um mundo dividido em duas partes; um de noite perpétua e outro de dia perpétuo, devido ao fato de que Antri gira apenas uma vez sobre seu eixo durante o curso de seu circuito de seu sol, apresentando assim sempre a mesma face ao nosso luminar.

“Não temos dia e noite, como em outras esferas. Não há horários fixos para trabalhar, nem para dormir, nem para o prazer. A medida do trabalho de um homem é a medida de sua ambição, ou de sua força, ou de seu desejo. É assim também com seu sono e com seus prazeres. É... tem sido... um arranjo muito agradável.

“Nosso país é fértil e nosso povo vive muito e muito feliz. com pouco esforço. Acreditamos que o nosso era o mais próximo do ideal de todos os mundos; que nada poderia perturbar a paz e a felicidade de nosso povo. Estávamos enganados.

“Existe um lado sombrio em Antri. Um lado sobre o qual o sol nunca brilhou. Um lugar sombrio de escuridão, que é como a noite em outros mundos.

“Nenhum Antrian, até onde sabemos, jamais penetrou nesta parte de Antri e viveu para contar sua experiência. Nós nem cultivamos a terra perto da zona crepuscular. Por que deveríamos, quando temos tanta terra boa sobre a qual o sol sempre brilha forte e belo, exceto por duas breves estações de chuva?

“Nunca pensamos no que poderia estar na face negra de Antri. A escuridão e a noite são coisas desconhecidas para nós; nós os conhecemos apenas pelo conhecimento que nos veio de outros mundos. E agora - agora fomos confrontados com um perigo terrível que nos vem daquele outro lado desta esfera.

“Um povo cresceu lá. Um povo terrível que não tentarei descrever para você. Eles nos ameaçam com a escravidão, com a extinção. Quatro ara atrás (os Antrians têm seu próprio sistema de contagem de tempo, assim como temos na Terra, em vez de usar o sistema universal, baseado no enaro. Um ara corresponde a cerca de cinquenta horas, tempo da Terra.) não sabíamos disso. tal povo existiu. Agora a sombra deles está sobre todo o nosso país lindamente ensolarado e, a menos que você possa nos ajudar, antes que outra ajuda possa chegar até nós, estou convencido de que Antri está condenado!

POR um momento nenhum de nós falou. Ficamos ali sentados, olhando para o velho que acabara de falar.

Somente um homem amadurecido e amadurecido com o passar dos anos poderia estar diante de nós e pronunciar, de forma tão calma e solene, palavras como as que acabaram de sair de seus lábios. Somente em seus olhos pudemos vislumbrar o tormento que se apoderou de sua alma.

“Senhor”, eu disse, e nunca me senti mais jovem do que naquele momento, quando tentei dar alguma garantia a este esplêndido ancião que se voltou para mim e minha jovem tripulação em busca de socorro, “vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. poder fazer. Mas conte-nos mais sobre esse perigo que ameaça.

“Não sou um homem de ciência e, no entanto, não consigo ver como os homens podem viver em uma terra nunca alcançada pelo sol. Não haveria calor, nem vegetação. Não é assim?

“Quem dera fosse!” respondeu o Mestre do Conselho, amargamente. “O que você diz seria de fato a verdade, não fosse pelo grande rio e mares de nossa ensolarada Antri, que carregam suas águas aquecidas para esta parte escura de nosso mundo e a tornam habitável.

“E quanto a esse perigo, pouco há a dizer. Em algum momento, homens de nosso país, homens que pescam ou se aventuram na água no comércio, foram levados, todos contra a vontade, através da zona sombria do crepúsculo e para a terra das trevas. Eles não voltaram, mas foram encontrados lá e despojados de suas menores.

“De alguma forma, essas criaturas que habitam na escuridão determinaram o uso do menore, e agora que decidiram que devem governar toda esta esfera, eles foram capazes de deixar sua ameaça clara para nós. Talvez” — e Bori Tulber sorriu fraca e terrivelmente — “você gostaria de receber essa mensagem diretamente de seu portador?”

"Isso é possível, senhor?" Eu perguntei ansiosamente, olhando ao redor da sala. "Como-"

“Venha comigo,” disse o Mestre do Conselho gentilmente. “Sozinho - pois muitos perto dele excitam este terrível mensageiro. Você tem sua menore?

"Não. Não pensei que haveria necessidade disso.” As menores daqueles dias, deve-se lembrar, eram pesadas e pesadas tiaras que eram usadas na cabeça como uma espécie de coroa, e não se ia tão equipado a não ser em necessidade real do aparelho. Hoje, é claro, seus menores não passam de bijuterias que transmitem o pensamento uma vintena de vezes com mais eficácia e pesam apenas um décimo disso.

“É uma deficiência facilmente sanável.” Bori Tulber desculpou-se com uma pequena reverência e correu para a grande câmara do conselho, para aparecer novamente em um momento com uma menore em cada mão.

“Agora, se seus companheiros e os meus nos derem licença por um momento…” Ele sorriu ao redor do grupo sentado se desculpando. Houve um murmúrio de assentimento e o velho abriu uma porta do outro lado da sala.

"Não é longe", disse ele. “Eu irei primeiro e mostrarei o caminho.”

ELE me conduziu rapidamente por um longo e estreito corredor até um par de escadas íngremes que desciam até a base do prédio. As paredes do corredor e as escadas não tinham janelas, mas eram tão claras quanto o meio-dia devido aos tubos de ethon que foram colocados no teto e nas paredes.

Descemos silenciosamente as escadas em espiral, e silenciosamente o Mestre do Conselho parou diante de uma porta na parte inferior - uma porta de metal vermelho opaco.

“Este é o local de custódia daqueles que se apresentam ao Conselho acusados de atos ilícitos”, explicou Bori Tulber. Seus dedos pousaram e apertaram certo anel de pequenos botões brancos na face da porta, e ela se abriu rápida e silenciosamente. Entramos e a porta se fechou atrás de nós com um baque suave.

“Eis um daqueles que vivem na escuridão,” disse o Mestre do Conselho severamente. “Não coloque o menore até que você tenha controle sobre si mesmo: eu não gostaria que ele soubesse o quanto ele nos perturba.”

Eu balancei a cabeça, em silêncio, segurando o pesado menore pendurado na minha mão.

Eu disse que vi mundos estranhos e pessoas estranhas em minha vida, e é verdade que sim. Eu vi as pessoas sem cabeça daquele mundo vermelho Iralo, o povo formiga, o povo libélula, as terríveis árvores carnívoras de L-472 e as cabeças pontiagudas de um povo que vive em um mundo que não pode ser nomeado. Mas ainda tenho que ver uma criatura mais terrível do que aquela que está diante de mim agora.

ELE - ou aquilo - estava reclinado no chão, pelo motivo de não poder ficar de pé. Nenhum cômodo, exceto um com teto abobadado, como a grande câmara do conselho, poderia oferecer espaço suficiente para esta criatura andar ereta.

Ele era, aproximadamente, um pouco mais do que o dobro da minha altura, mas acredito que ele pesaria pouco mais. Você viu ervas daninhas que cresceram na escuridão para alcançar o sol; se você pode imaginar um homem que fez o mesmo, talvez possa imaginar o que vi diante de mim.

Suas pernas na altura da coxa não eram maiores do que meu braço, e seus braços tinham apenas metade do tamanho do meu pulso e se juntavam duas vezes em vez de apenas uma. Ele usava uma roupa descuidada de algum tipo de couro amarelo sujo e felpudo, e sua pele, revelada nos pés, braços e rosto, era de um branco terrível e exangue; o branco morto da barriga de um peixe. Maggot branco. O branco de algo que nunca conheceu o sol.

A cabeça era pequena e redonda, com feições que eram uma caricatura de homem. Suas orelhas eram enormes e tinham poder de movimento, pois se inclinavam para a frente quando entramos na sala. O nariz não era proeminentemente arqueado, mas as narinas eram largas e muito finas, assim como sua boca, levemente tingida de azul escuro, em vez de vermelho saudável. Em certa época, seus olhos eram quase redondos e, proporcionalmente, muito grandes. Agora eram apenas bolsos sombrios, misericordiosamente cobertos por pálpebras enrugadas e enrugadas que se contorciam, mas não se abriam.

ELE se mexeu quando entramos e, de uma posição reclinada, apoiado nos cotovelos duplos de uma aranha braço, ele mudou para uma posição sentada que trouxe sua cabeça quase para o teto. Ele sorriu doentiamente, e um estranho sussurro sibilante saiu dos lábios azulados.

“Esse é o jeito dele de falar”, explicou Bori Tulber. “Seus olhos, você notará, foram arrancados. Eles não suportam a luz; eles prepararam seu mensageiro cuidadosamente para seu trabalho, você verá.

Ele colocou sua menore sobre a cabeça e fez sinal para que eu fizesse o mesmo. A criatura vasculhou o chão com uma mão branca e enrugada e finalmente localizou sua menore, que ajustou desajeitadamente.

“Você terá que estar muito atento”, explicou meu companheiro. “Ele se expressa apenas em termos de imagens, é claro, e sua mente não é muito desenvolvida. Vou tentar fazer com que ele repasse toda a história para nós novamente, se puder fazê-lo entender. Não emane nada você mesmo; ele se confunde facilmente.

Eu balancei a cabeça em silêncio, meus olhos fixos com uma espécie de fascínio sobre a criatura da escuridão, e esperei.

DE VOLTA ao Ertak novamente. Chamei todos os meus oficiais para uma conferência.

“Senhores”, eu disse, “estamos diante de um problema de tal gravidade que duvido de minha capacidade de descrevê-lo com clareza.

“Resumidamente, esta parte bela e civilizada de Antri está ameaçada por um destino terrível. Na parte escura deste mundo infeliz, vive um povo que tem o desejo de conquista em seus corações - e os meios à mão para destruir este mundo de luz solar perpétua.

“Tenho o ultimato deste povo direto de seu mensageiro. Eles querem um terrível tributo na forma de escravos. Esses escravos teriam que viver na escuridão perpétua e esperar pelos caprichos dos seres mais monstruosos que esses meus olhos já viram. E o número de escravos exigidos significaria - tanto quanto pude reunir, cerca de um terço de toda a população. Também é exigido mais tributo na forma de comida suficiente para sustentar esses escravos.”

“Mas, em nome de Deus, senhor”, explodiu Croy, com os olhos em chamas, “por que meios eles se propõem a impor suas exigências infames?”

“Pelo poder das trevas – e um terrível cataclismo. Seus sábios - e parece que alguns deles não são incultos em ciência - descobriram uma maneira de desequilibrar este mundo, para que possam fazer com que a escuridão rasteje sobre esta terra que nunca a conheceu. E à medida que a escuridão avança, essas pessoas do sol ficarão totalmente indefesas diante de uma raça que ama a escuridão e pode ver nela como gatos. Esse, senhores, é o destino que confronta este mundo de Antri!”

Houve um silêncio medonho por um momento, e então Croy, sempre impetuoso, falou novamente.

“Como eles se propõem a fazer isso, senhor?”, ele perguntou com a voz rouca.

“Com uma simplicidade diabólica. Eles têm um grande canal cavado quase até a grande calota polar de gelo. Caso o completem, as águas quentes de seus mares serão liberadas sobre este vasto campo de gelo, e as águas quentes irão derretê-lo rapidamente. Se você não esqueceu suas lições, senhores, você deve se lembrar, já que a maioria de vocês é da Terra, que nossos cientistas nos dizem que nosso próprio mundo virou da mesma maneira, de meios naturais, e estabeleceu para si novos pólos. Isso não é verdade?

Acenos graves, quase assustados, percorriam o pequeno semicírculo de rostos brancos e pensativos.

“E não há nada, senhor, que possamos fazer?” perguntou Kincaide, meu segundo oficial, em um sussurro reverente.

“Esse é o propósito deste conclave: determinar o que pode ser feito. Temos nossas bombas e nossos raios, é verdade, mas qual é o poder desta nave contra os povos de meio mundo? E um povo assim!” Estremeci, apesar de tudo, com a lembrança daquela criatura sorridente na cela bem abaixo do chão da câmara do conselho. “Esta cidade, e seus milhares, podemos salvar, é verdade, mas não toda a metade deste mundo. E essa é a tarefa que o Conselho e seu Mestre colocaram diante de nós.”

"SERIA possível assustá-los?" — perguntou Croy. — Entendo que eles não são uma raça avançada. Talvez uma demonstração de poder — os raios — a pistola atômica — as bombas... Chame de estratégia, senhor, ou simplesmente blefe. Parece a única chance.

“Vocês ouviram a sugestão, cavalheiros,” eu disse. “Alguém tem um melhor?”

“Como o Sr. Croy planeja assustar essas pessoas da escuridão?” perguntou Kincaide, que sempre foi prático.

“Indo para o país deles, neste navio, e deixando os eventos seguirem seu curso”, respondeu Croy prontamente. “Os detalhes terão que ser acertados no local, a meu ver.”

“Acredito que o Sr. Croy está certo”, concluí. “O mensageiro dessas pessoas deve ser devolvido à sua própria espécie; quanto antes melhor. Ele me deu um mapa mental de seu país; Acredito que será possível para mim localizar a cidade principal, na qual vive seu governante. Nós o levaremos até lá e então... que Deus nos ajude, cavalheiros.

“Amém”, assentiu Croy, e o eco da palavra correu de lábio a lábio como a oração que era. "Quando começamos?"

Eu hesitei por apenas um instante.

"Agora", eu trouxe adiante nitidamente. "Imediatamente. Estamos jogando com o destino de um mundo, um povo bom e feliz. Joguemos os dados rapidamente, pois a tensão da espera não nos ajudará. É assim que gostariam, cavalheiros?

“É, senhor!” veio o coro grave.

"Muito bem. Sr. Croy, apresente-se com um grupo de dez homens a Bori Tulber e informe-o de nossa decisão. Traga o mensageiro de volta com você. O resto de vocês, senhores, para seus postos. Faça todos os preparativos que julgar convenientes. Certifique-se de que todas as luzes externas disponíveis estejam prontas. Deixe-me ser notificado no momento em que o mensageiro estiver a bordo e estivermos prontos para decolar. Obrigado, senhores!”

Apressei-me para meus aposentos e anotei o diário de bordo do Ertak , explicando em detalhes o curso de ação que havíamos decidido e as razões para isso. Eu sabia, assim como todos os oficiais do Ertak que haviam saudado tão energicamente, e tão friamente se ocuparam de cumprir minhas ordens, que retornaríamos de nossa viagem ao lado negro de Antri triunfante ou... de jeito nenhum.

Mesmo nesses dias tranquilos, os homens ainda respeitam o lema severo e orgulhoso de nosso serviço: “Nada menos que o sucesso total”. A Patrulha Especial faz o que manda, ou ninguém volta para apresentar desculpas. Essa é a tradição de levar lágrimas de orgulho aos olhos até de um velho, em cujas mãos só há força para o manejo de uma caneta. E eu era jovem, naqueles dias.

Foi talvez um quarto de hora quando chegou a notícia da sala de navegação de que o mensageiro estava a bordo e estávamos prontos para partir. Fechei o registro, imaginando, lembro-me, se algum dia faria outra anotação nele e, se não, se as palavras que acabara de escrever veriam a luz do dia. O amor pela vida é forte em homens tão jovens. Então corri para a sala de navegação e assumi o comando.

Bori Tulber me forneceu mapas em grande escala da parte diurna de Antri. A partir da informação transmitida a mim pelo mensageiro do povo das trevas - os Chisee eles se chamavam, tanto quanto pude obter o som - rapidamente esbocei no mapa do outro lado de Antri, localizando sua cidade principal com uma pequena círculo preto.

Percebendo que a localização da cidade que procurávamos era apenas aproximada, não nos preocupamos em descobrir a localização exata. Colocamos o Ertak em seu curso a uma altura de apenas alguns milhares pés e partiu em baixa velocidade atmosférica, observando ansiosamente a linha tênue de sombra que marcava a zona do crepúsculo e o início do que prometia ser a última missão do Ertak e de todos os homens que ela carregava dentro de seu corpo macio e brilhante.

"Zona CREPÚSCULO à vista, senhor", relatou Croy por fim.

“Obrigado, Sr. Croy. Tenha todas as luzes externas e holofotes ligados. Velocidade e rumo como no presente, por enquanto.”

Peguei a zona crepuscular sem dificuldade no disco da televisão e examinei o terreno com força total.

As ricas colheitas que brotam da terra da parte ensolarada de Antri não devem ser observadas aqui. Os Antrians não fizeram nenhum esforço para cultivar este solo, e duvido que teria sido lucrativo fazê-lo, mesmo que desejassem chegar tão perto da escuridão que odiavam.

O solo parecia úmido e grandes lesmas escuras moviam-se pesadamente sobre sua superfície gordurosa. Aqui e ali, estranhas protuberâncias pálidas cresciam em manchas - protuberâncias retorcidas e manchadas que pareciam de alguma forma insalubres e venenosas.

Eu procurei o país à frente, pressionando cada vez mais na linha de escuridão que se aproximava rapidamente. À medida que a luz do sol desaparecia, nossos monstruosos holofotes cortavam a escuridão à frente, seus grandes feixes cortando as sombras.

Na região escura, eu esperava encontrar pouco ou nenhum crescimento vegetal. Em vez disso, descobri que era uma verdadeira selva através da qual nem mesmo os raios de nosso holofote podiam passar.

Quão altos podem ser os crescimentos desta selva, eu não poderia dizer, mas tive a sensação de que eles eram realmente altos. Não eram árvores, esses braços pálidos e macilentos que se estendiam em direção ao céu escuro. Eram macios e polpudos e sem folhas; apenas longos braços nus e doentios que se dividiam e subdividiam e terminavam em pequenos tocos lisos como membros amputados.

Que havia algum tipo de atividade dentro do abrigo desta estranha selva era bastante evidente, pois eu podia vislumbrar, de vez em quando, coisas em movimento. Mas o que eles poderiam ser, mesmo o olhar atento do disco de televisão não poderia determinar.

UM dos feixes de nosso holofote, ondulando na escuridão como a curiosa antena de algum inseto monstruoso, pousou num ponto distante à frente. Segui a viga com o disco e me inclinei para mais perto, para ter certeza de que meus olhos não me enganariam.

Eu estava olhando para uma vasta clareira na selva polpuda - uma clareira no centro da qual havia uma cidade.

Uma cidade construída com pedras negras e suadas, cada casa exatamente como todas as outras: altas e finas lajes de pedra, sem janelas, chaminés ou ornamentos de qualquer tipo. A única brecha nas paredes era a porta em forma de fenda de cada casa. Em vez de serem dispostas ao longo de ruas que se cruzam em ângulos retos, essas casas foram construídas em círculos concêntricos, interrompidos apenas por quatro ruas estreitas, que vão do espaço aberto no centro da cidade aos quatro pontos cardeais. Ao redor de toda a cidade havia um muro extremamente alto construído e reforçado com a pedra negra e suada com a qual as casas eram construídas.

Que era uma cidade densamente povoada havia ampla evidência. Pessoas - eram criaturas como o mensageiro; que os Chisee são um povo, apesar de sua forma terrível, é dificilmente discutível - corriam para cima e para baixo nas quatro ruas radiais e em torno das ruas curvas que ligam, na mais selvagem confusão, seus braços dobrados sobre os olhos. Mas enquanto eu observava, a multidão se diluiu e se dissipou rapidamente, até que as ruas da estranha cidade circular ficaram totalmente desertas.

"A cidade adiante não é a que procuramos, senhor?" perguntou Croy, que evidentemente estava observando o cena através de um dos discos de televisão menores. “Imagino que a cidade governante seja mais para o interior.”

"De acordo com minhas informações bastante incompletas, sim." Eu respondi. “No entanto, mantenha todos os operadores de holofotes ocupados, percorrendo muito do país ao alcance de seus feixes. Você tem homens em todos os discos de televisão auxiliares?

"Sim senhor."

"Bom. Quaisquer achados de interesse devem ser relatados a mim imediatamente. E... Sr. Croy!

"Sim senhor?"

“Você pode ordenar, se quiser, que as rações sejam servidas a todos os homens em seus postos.” Em uma região como esta, achei que seria sensato ter todos os homens prontos para uma emergência. Foi, talvez, bom que eu tenha emitido esta ordem.

Foi talvez meia hora depois de termos passado pela cidade circular quando, bem à frente, pude ver a floresta pálida e doentia se rarefazendo. Meia dúzia de feixes de holofotes iluminavam a área desnuda e, quando coloquei o disco da televisão para funcionar, vi que estávamos nos aproximando de um vasto pântano, no qual pequenas poças de água negra refletiam a luz ofuscante de nossos feixes de busca.

Nem isso foi tudo. Do pântano surgiram mil coisas estranhas e aladas: coisas amareladas, parecidas com morcegos, com caudas bifurcadas e bicos ferozes em forma de gancho. E como um miasma obsceno daquele pântano, eles se levantaram e vieram direto para o Ertak !

INSTANTANEAMENTE apertei o sinal de atenção que avisava todos os homens do navio.

“Todos os raios desintegradores em ação ao mesmo tempo!” Eu lati para o transmissor. “Faixas largas e energia total. Criaturas parecidas com pássaros, bem à frente; não interrompa a ação até que seja ordenado!”

Ouvi os geradores de raios desintegradores aprofundarem suas notas antes de terminar de falar e sorri sombriamente, virando-me para Correy.

"Desacelere o mais rápido possível, Sr. Correy", ordenei. “Temos trabalho a fazer pela frente.”

Ele assentiu e deu a ordem para a sala de cirurgia; Senti a onda de avanço que me disse que minha ordem estava sendo obedecida e voltei minha atenção novamente para o disco da televisão.

Os operadores de raio estavam fazendo bem o seu trabalho. As luzes de busca mostravam o ar riscado com finas partículas de poeira gordurosa, e essas estranhas criaturas aladas desapareciam aos poucos, à medida que os raios desintegradores batiam e batiam nelas.

Mas eles vieram bravamente, ferozmente. Onde havia milhares, havia apenas centenas... dezenas... dezenas...

Restavam apenas cinco. Três deles desapareceram de uma só vez, mas os dois restantes vieram sem hesitar, suas sujas asas amarelas de morcego batendo pesadamente, suas cabeças nuas estendidas e bicos curvos estalando.

Um deles desapareceu em uma pequena peneira de poeira gordurosa, e o mesmo raio dissolveu uma asa da criatura restante. Ele virou de repente, a única asa boa batendo descontroladamente, e caiu em direção ao pântano que o esperava. Então, enquanto a arraia o seguia ansiosamente, o resto daquela ninhada infernal desapareceu.

“Circule lentamente, Sr. Correy,” eu ordenei. Eu queria ter certeza de que não restaria nenhuma dessas criaturas terríveis. Senti que nada tão terrível deveria ser deixado vivo - mesmo em um mundo de escuridão.

ATRAVÉS do disco da televisão, procurei no pântano. Como eu meio que suspeitava, o lodo imundo continha os filhotes dessa raça de coisas: criaturas semelhantes a larvas que reviravam seus corpos pesados no lodo, alarmados com a luz que os procurava.

“Todos os raios desintegradores no pântano,” eu ordenei. “Varra de margem a margem. Que nada seja deixado vivo lá.”

Eu tinha uma equipe bem treinada. Os raios desintegradores se concentraram em uma parede de morte marchando, e varreu o pântano para cima e para baixo como um arado abre seus sulcos.

Foi fácil rastrear sua passagem, pois atrás deles o pântano desaparecia, deixando em seu lugar fileira após fileira de caminhos largos e empoeirados. Quando terminamos, não havia pântano: havia apenas uma área nua sobre a qual nada vivia e sobre a qual, por muitos anos, nada cresceria.

“Bom trabalho,” eu elogiei os homens-raios desintegradores. “Cessa a ação.” E então, para Correy, “Coloque-a em seu curso novamente, por favor.”

UMA hora se passou. Passamos por várias outras cidades circulares estranhas e úmidas, diferindo da primeira que vimos apenas no tamanho. Mais uma hora se passou e fiquei ansioso. Se estivéssemos no caminho certo e eu tivesse entendido o mensageiro Chisee corretamente, estaríamos muito perto da cidade governante. Deveríamos-

O facho ondulante de um dos holofotes parou de repente. Três ou quatro outros feixes o seguiram - e depois todos os outros.

“Cidade grande a bombordo, senhor!” chamou Croy com entusiasmo.

"Obrigada. Acredito que seja nosso destino. Corte todos os holofotes, exceto o feixe dianteiro. Sr. Correy!

"Sim senhor."

“Você pode dominá-la visualmente agora, eu acredito. O feixe do holofote frontal manterá nosso destino à vista para você. Coloque-a com cuidado no centro da cidade em qualquer lugar adequado. E... permaneça nos controles prontos para quaisquer ordens e faça com que a equipe da sala de operações faça o mesmo.

“Sim, senhor,” disse Correy secamente.

Com uma tensão que não pude controlar, inclinei-me sobre o disco da televisão e estudei a poderosa cidade governante de Chisee.

A cidade governante do Chisee não era diferente das outras que tínhamos visto, exceto que era muito maior e tinha oito ruas semelhantes a raios irradiando de seu centro, em vez de quatro. A parede protetora era mais espessa e mais alta.

Havia outra diferença. Em vez de um grande espaço aberto no centro da cidade, havia um espaço central semelhante a um parque, no meio do qual havia uma pilha maciça, de forma circular e construída, como todo o resto da cidade, do rocha negra e suada que parecia ser o único material de construção do Chisee.

Colocamos o Ertak perto do grande edifício circular, que supusemos - e corretamente - ser a sede do governo. Ordenei que o raio do holofote se extinguisse no momento em que pousássemos, e que os tubos ethon que iluminavam nosso navio fossem desligados, para que pudéssemos acostumar nossos olhos o máximo possível à escuridão, orientando-nos com pequenas lanternas de tubo ethon. .

Com uma pequena guarda, fiquei na saída frontal do Ertak e observei a enorme porta circular recuar em seus poderosos fios e, finalmente, balançar para o lado em seus maciços gimbals. Croy — o único oficial comigo — e eu vestíamos nossos uniformes menores e carregávamos equipamento expedicionário completo, assim como a guarda.

O mensageiro Chisee, fazendo caretas e falando animadamente em sua voz sibilante e sussurrante, agachou-se de quatro (ele não conseguia ficar de pé naquele pequeno espaço) e esperou, três homens da guarda de cada lado dele. Coloquei sua menore em sua cabeça e dei-lhe ordens simples e enérgicas, imaginando-as da melhor maneira possível:

“Vá deste lugar e encontre outros de sua espécie. Diga-lhes que falaremos com eles sobre coisas como as que você tem em mente. Corra rapidamente!”

“Eu correrei”, ele me transmitiu, “para aqueles grandes que me enviaram”. Ele os imaginou fugazmente. Eram criaturas como ele, exceto pelo fato de estarem elaboradamente vestidos com peles finas de várias cores pálidas, e usavam nos braços, entre os dois cotovelos, largos círculos de metal esculpido que considerei serem emblemas de poder ou autoridade, já que o chefe de todos eles usava uma faixa muito larga. Seus rostos eram muito mais inteligentes do que seu mensageiro me levou a esperar, e seus olhos, muito grandes e redondos, e nada humanos, eram os olhos de criaturas pensativas e racionais.

De quatro, o Chisee rastejou pela saída circular e se endireitou. Ao fazê-lo, da escuridão um ou mais de seus companheiros correram, reunindo-se em torno dele e bloqueando a saída com suas pernas finas. Podíamos ouvir conversas animadas em sussurros agudos e estridentes. Então, de repente, recebi uma expressão do Chisee que usava o menore:

“Aqueles que estão comigo vieram daqueles que estão no poder. Eles dizem que um de vocês, e apenas um, deve vir conosco até nossos grandes homens que aprenderão, por meio de uma coisa como a que uso na cabeça, o que você deseja dizer a eles. Você deve vir rapidamente; de uma vez só."

“Eu irei”, respondi. “Faça com que aqueles com você abram caminho...”

Uma mão pesada caiu sobre meu ombro; uma voz falou ansiosamente em meu ouvido:

“Senhor, você não deve ir!” Era Croy, e sua voz tremia de emoção. “Você está no comando do Ertak ; ela, e aqueles nela precisam de você. Me deixar ir! Eu insisto, senhor!

Eu me virei na escuridão, rápida e furiosamente.

"Senhor. Croy,” eu disse rapidamente, “você percebe que está falando com seu comandante?”

SENTI que ele apertou meu braço com mais força quando a repreensão atingiu o alvo.

“Sim, senhor,” ele disse obstinadamente. "Eu faço. Mas repito que seu dever exige que você permaneça aqui.

“O dever de um comandante neste serviço o leva ao local de maior perigo, Sr. Croy”, informei-o.

“Então fique com seu navio, senhor!” ele implorou, habilmente. “Isso pode ser algum truque para afastá-lo, para que eles possam nos atacar. Por favor! Não vê que estou certo, senhor?”

pensei rapidamente. A seriedade do jovem me tocou. Por baixo da formalidade e dos “senhores” havia um verdadeiro afeto entre nós.

Na escuridão, peguei sua mão; Encontrei-o e apertei-o solenemente — um gesto da Terra que é difícil de explicar. Significa muitas coisas.

“Vá, então, Andy,” eu disse suavemente. “Mas não fique muito tempo. Uma hora no máximo. Se não voltar nesse prazo, iremos atrás de você, e aconteça o que acontecer, pode ter certeza que será bem vingado. A Ertak não perdeu seu ferrão.

“Obrigado, John”, ele respondeu. “Lembre-se de que usarei minha menore. Se eu ajustá-lo para potência total, e você fizer o mesmo, e ficar fora do abrigo do casco de metal do Ertak , poderei me comunicar com você, caso haja algum perigo. Ele apertou minha mão novamente e caminhou pela saída para a escuridão, que era iluminada apenas por algumas estrelas distantes.

As pernas longas e esguias se fecharam ao redor dele; como um pigmeu guardado pelos esqueletos de gigantes, ele foi levado rapidamente para longe.

OS minutos se arrastaram. Havia uma tensão nervosa no navio, semelhante à que experimentei não mais do que uma dúzia de vezes em todos os meus anos.

Ninguém falou em voz alta. De vez em quando, um homem importava desconfortavelmente para outro; haveria uma resposta rápida e murmurada, e silêncio novamente. Estávamos esperando — esperando.

Dez minutos se passaram. Vinte. Trinta.

Impaciente, andei de um lado para o outro antes da saída, os guardas em seus postos, prontos para obedecer qualquer ordem imediatamente.

Quarenta e cinco minutos. Caminhei pela saída; pisou na terra fria e dura.

Eu podia ver, atrás de mim, o volume sombrio do Ertak . Diante de mim, uma mancha negra e disforme contra o céu salpicado de estrelas, estava o grande edifício administrativo do Chisee. E ali, em algum lugar, estava Anderson Croy. Olhei para o mostrador luminoso do meu relógio. Cinquenta minutos. Em dez minutos mais—

“João Hanson!” Meu nome chegou até mim, fraca mas claramente, por meio de meu menore. “Este é Croy. Você me entende?"

"Sim", respondi instantaneamente. “Você está segura?”

"Eu estou seguro. Tudo está bem. Muito bem. Você me promete agora receber o que estou prestes a enviar, sem interrupção?”

"Sim", respondi, sem pensar e ansiosamente. "O que é isso?"

“Tive uma longa conferência com o chefe ou chefe do Chisee”, explicou Croy rapidamente. “Ele é muito inteligente e seu povo está muito mais avançado do que pensávamos.

“Através de alguma forma de comunicação, ele soube da luta com os pássaros estranhos; parece que eles são - ou eram - as mais temidas de todas as criaturas deste mundo sombrio. Aparentemente, reunimos toda a ninhada deles, e esse chefe, cujo nome, imagino, é Wieschien, ou algo parecido, está naturalmente muito impressionado.

“Eu dei a ele uma ou duas demonstrações com minha pistola atômica e a lanterna – essas pessoas são atingidas por um raio de luz diretamente nos olhos – e chegamos a condições muito favoráveis.

“Devo permanecer aqui como principal guarda-costas e conselheiro, de que ele precisa, pois nem tudo está em paz, deduzo, neste reino das trevas. Em troca, ele deve desistir de seus planos de subjugar o resto de Antri; ele jurou fazer isso pelo que é evidentemente, para ele, um juramento muito sagrado, testemunhado solenemente pelo resto de seu conselho.

“Nas circunstâncias, acredito que ele fará o que diz; em todo caso, o grande canal será preenchido, e os Antrians terão tempo de sobra para erguer uma grande série de estações de raios desintegradores ao longo de toda a zona crepuscular, usando os amplos raios de leque para formar uma parede sólida contra a qual o Chisee poderia nem mesmo eles, em alguma data futura, realizaram seus planos. O pior resultado possível então seria que as pessoas na porção ensolarada teriam que migrar de certas seções, e talvez tivessem dia e noite, alternadamente, como acontece em outros mundos.

“Este é o acordo que alcançamos; é o único que salvará este mundo. Aprova, senhor?

"Não! Retorne imediatamente e mostraremos aos Chisee que eles não podem manter um oficial da Patrulha Especial como refém. Depressa!"

"É impossível, senhor", veio a resposta instantaneamente. "Eu os ameacei primeiro. Expliquei o que nossos raios desintegradores fariam e Wieschien riu de mim.

“Esta cidade é construída sobre grandes passagens subterrâneas que levam a muitas saídas ocultas. Se mostrarmos o menor sinal de hostilidade, o trabalho será retomado no canal e, antes que possamos localizar o local e interromper o trabalho, o estrago estará feito.

“Esta é nossa única chance, senhor, de fazer desta expedição um sucesso total. Permita-me julgar este fato pelas evidências que tenho diante de mim. Qualquer sacrifício que haja a fazer, eu faço com prazer. Wieschien pede que partam imediatamente e em paz, e sei que este é o único caminho. Adeus, senhor; transmita minhas saudações a meus outros amigos no antigo Ertak e em outros lugares. E agora, para que meu último ato como oficial do Serviço de Patrulha Especial não seja recusar-se a obedecer às ordens de meu oficial superior, estou removendo o menore. Adeus!”

Tentei alcançá-lo novamente, mas não houve resposta.

Se foi! Ele se foi! Engolido na escuridão e no silêncio!

ATORDOADO, abalado até a base do meu ser, fiquei ali entre o volume sombrio do Ertak e a massa imponente da grande pilha silenciosa que era a sede do governo nesta estranha terra de escuridão, e olhei para o céu escuro. acima de mim. Não tenho vergonha, agora, de dizer que lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, nem que quando me voltei para o Ertak , minha garganta estava tão apertada pela emoção que eu não conseguia falar.

Ordenei que a saída fosse fechada com um aceno de mão; na sala de navegação eu disse apenas quatro palavras: “Partimos imediatamente.”

Na terceira refeição do dia, reuni meus oficiais à minha volta e contei-lhes, o mais rápido e gentilmente que pude, o sacrifício que um deles havia feito.

Foi Kincaide quem, quando terminei, levantou-se lentamente e respondeu.

“Senhor,” ele disse calmamente, “nós tínhamos um amigo. Algum dia, ele poderia ter morrido. Agora ele viverá para sempre nos registros do Serviço, na memória de um mundo e nos corações daqueles que tiveram a honra de servir com ele. Ele poderia — ou nós — desejar mais?

Em meio a um estranho silêncio, ele se sentou novamente, e não havia um olho entre nós que estivesse seco.

ESPERO que o jovem oficial mal-humorado que me visitou outro dia leia este pequeno relato de tempos passados.

Talvez fique claro para ele como trabalhávamos, naqueles tempos quase esquecidos, com as ferramentas que tínhamos à mão. Não eram as ferramentas perfeitas de hoje, mas o que lhes faltava, de alguma forma compensamos.

Aquele belo e antigo lema do Serviço, “Nada menos que o sucesso total”, nós transmitimos imaculado àqueles que vieram depois de nós.

Espero que estes jovens de hoje possam fazer o mesmo.

