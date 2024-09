Random Reminiscences of Men and Events, de John D. Rockefeller, faz parte da série de livros HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . Capítulo IV: O INÍCIO DA STANDARD OIL COMPANY

Capítulo IV. O INÍCIO DA STANDARD OIL COMPANY

No ano de 1867, as firmas William Rockefeller & Co., Rockefeller & Andrews, Rockefeller & Co., e SV Harkness e HM Flagler se uniram para formar a firma Rockefeller, Andrews & Flagler.

A causa que levou à formação desta empresa foi o desejo de unir nossa habilidade e capital para realizar um negócio de maior porte com economia e eficiência no lugar de os negócios menores que cada um até então conduzia separadamente.

À medida que o tempo passava e as possibilidades se tornavam aparentes, descobrimos que era necessário mais capital; depois interessamos a outros e organizamos a Standard Oil Company, com um capital de $ 1.000.000. Mais tarde, vimos que mais dinheiro poderia ser utilizado, encontramos pessoas dispostas a investir conosco e aumentamos nosso capital para $ 2.500.000, em 1872, e depois em 1874 para $ 3.500.000. À medida que o negócio crescia e os mercados eram obtidos no país e no exterior, mais pessoas e capital foram adicionados ao negócio, e novas agências corporativas foram obtidas ou organizadas, com o objetivo sendo sempre o mesmo - estender nossas operações fornecendo o melhor e mais barato produtos.

Atribuo o sucesso da Standard Oil Company à sua política consistente de aumentar o volume de seus negócios por meio do mérito e baixo custo de seus produtos. Não poupou despesas na utilização do melhor e mais eficiente método de fabricação. Procurou os melhores superintendentes e trabalhadores e pagou os melhores salários. Não hesitou em sacrificar velhas máquinas e velhas fábricas por novas e melhores. Colocou suas fábricas nos pontos onde poderiam abastecer os mercados com o menor custo.

Não só buscou mercados para seus principais produtos, mas para todos os subprodutos possíveis, não poupando gastos para apresentá-los ao público em todos os cantos do mundo. Não hesitou em investir milhões de dólares em métodos para baratear a coleta e distribuição de óleos por oleodutos, carros especiais, navios-tanque e vagões-tanque.

Ergueu estações de tanques em centros ferroviários em todas as partes do país para baratear o armazenamento e a entrega de petróleo. Ele teve fé no petróleo americano e juntou vastas somas de dinheiro com o propósito de torná-lo o que é e manter seu mercado contra a concorrência da Rússia e de todos os países produtores de petróleo e concorrentes dos produtos americanos.

