Random Reminiscences of Men and Events, de John D. Rockefeller fait partie de la série HackerNoon Books. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . Chapitre IV : LE DÉBUT DE LA STANDARD OIL COMPANY

En 1867, les cabinets William Rockefeller & Co., Rockefeller & Andrews, Rockefeller & Co., et SV Harkness et HM Flagler se sont unis pour former le cabinet Rockefeller, Andrews & Flagler.

La cause qui a conduit à la formation de cette entreprise était le désir d'unir nos compétences et notre capital afin de mener une entreprise de plus grande envergure avec économie et efficacité au lieu de la petite entreprise que chacun avait jusque-là menée séparément.

Au fur et à mesure que le temps passait et que les possibilités devenaient évidentes, nous avons constaté que des capitaux supplémentaires étaient nécessaires ; puis nous en avons intéressé d'autres et organisé la Standard Oil Company, au capital de 1 000 000 $. Plus tard, nous avons vu que plus d'argent pouvait être utilisé, avons trouvé des personnes disposées à investir avec nous et avons augmenté notre capital à 2 500 000 $ en 1872, puis en 1874 à 3 500 000 $. Au fur et à mesure que l'entreprise se développait et que des marchés étaient obtenus dans le pays et à l'étranger, davantage de personnes et de capitaux ont été ajoutés à l'entreprise et de nouvelles agences commerciales ont été obtenues ou organisées, l'objet étant toujours le même : étendre nos opérations en fournissant le meilleur et le moins cher. des produits.

J'attribue le succès de la Standard Oil Company à sa politique constante d'augmenter le volume de ses affaires grâce au mérite et au bon marché de ses produits. Il n'a épargné aucune dépense en utilisant la méthode de fabrication la meilleure et la plus efficace. Elle a recherché les meilleurs surintendants et ouvriers et payé les meilleurs salaires. Il n'a pas hésité à sacrifier de vieilles machines et de vieilles usines pour de nouvelles et meilleures. Elle a placé ses manufactures aux points où elles pouvaient approvisionner les marchés à moindre frais.

Il n'a pas seulement cherché des marchés pour ses principaux produits, mais pour tous les sous-produits possibles, n'épargnant aucune dépense pour les présenter au public dans tous les coins et recoins du monde. Elle n'a pas hésité à investir des millions de dollars dans des méthodes permettant de réduire le prix de la collecte et de la distribution des huiles par pipelines, voitures spéciales, vapeurs-citernes et wagons-citernes.

Il a érigé des stations-citernes dans les centres ferroviaires de toutes les régions du pays pour réduire le prix du stockage et de la livraison du pétrole. Elle a eu confiance dans le pétrole américain et a réuni des sommes colossales pour en faire ce qu'elle est et pour tenir son marché face à la concurrence de la Russie et de tous les pays producteurs de pétrole et concurrents des produits américains.

