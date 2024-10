O debate ZK/OP em RaaS: Por que ZK-RaaS assume a liderança — opside

Envio de hash de prova: Dentro de uma janela de tempo, vários mineradores podem participar do cálculo de provas de conhecimento zero para uma sequência específica. Após calcular a prova, os mineradores não enviam diretamente a prova original. Em vez disso, eles calculam o comprovante de (comprovante/endereço) e enviam esse comprovante ao contrato.

Envio do ZKP: Após o intervalo de tempo, os mineradores enviam a prova original e a validam em relação ao proofhash enviado anteriormente. Os mineiros cuja validação for bem-sucedida recebem recompensas PoW, com o valor da recompensa distribuído proporcionalmente com base no valor apostado do mineiro.