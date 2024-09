Noonies: um guia completo de GIFs para Noo-bies

Olá e bem-vindo ao Noonies 2022 StarTech: Tech Awards para as estrelas mais brilhantes .





Lição de hoje: Noonies 101!





Para aqueles que não estão familiarizados com isso, não tema - neste breve guia, ensinaremos todos os fundamentos para transformá-lo em um guerreiro tecnológico estelar. Então, prepare-se, acelere para dobra 9 e vamos mergulhar no desconhecido.









Relatório da Missão: Aparece um Wild Noonies

Todos nós amamos uma competição saudável, e o HackerNoon adora premiar técnicos ousados e experientes como você. Os Noonies são prêmios da e para a indústria de tecnologia que visam premiar pessoas e empresas de todos os cantos da internet.





As edições anteriores do Noonies acumularam mais de 7 mil indicados. Mais de 400 mil votos foram dados e mais de 2 mil prêmios foram dados.





Não é nenhuma surpresa que os números do Noonies sejam tão altos quando os vencedores do prêmio recebem mais do que aqueles direitos de se gabar oh-tão-doces .





Os vencedores do Noonies 2022 podem compartilhar mais de $ 100.000 em prêmios. Esses prêmios incluem um Domínio .Tech vitalício (10 anos), um HackerNoon NFT oficial, crédito na loja HackerNoon e até mesmo alguns prêmios em dinheiro. Além disso, alguns mimos sobrenaturais, como credibilidade nas ruas da Internet e complexo de celebridades.





Consulte a caixa amarela no Noonie individual para obter detalhes completos sobre cada prêmio.





O Noonies deste ano apresenta cinco categorias principais: Web3 , Jogos , Programação , Heróis da Internet e Tecnologia emergente .





Cada categoria possui uma série de prêmios diferentes que você pode obter, como Melhor Boletim de Ciência de Dados , Guru de Jogos do Ano , Advogado do Ano do Android , Estrategista Definitivo de Startups , entre muitos outros.





PS: Você pode nomear um técnico digno para um Noonie até 31 de agosto em noonies.tech .









Uma nomeação? Velho eu?

Você foi indicado para uma categoria? Bem, ligue-me, Scotty! Você deve estar emocionado! Você pode ser nosso próximo Capitão Kirk ou Janeway! No entanto, se uma indicação não for suficiente para satisfazê-lo totalmente, informe à sua Frota Estelar (comunidade) que é hora de votar e obter uma vantagem sobre a concorrência, também conhecida como Klingons nojentos. Quem sabe? Você pode muito bem ganhar esse prêmio!





Não se esqueça de publicar sua entrevista do Noonies com base na categoria para a qual você foi indicado:













Receita secreta para a vitória:

Poste isso em sua conta do Twitter para que toda a Federação veja: "Fui indicado ao prêmio @hackernoon #Noonies2022. Para mostrar seu apoio, acesse noonies.tech e vote em mim! [link para seu prêmio página]".





No entanto, se você não tiver essa indicação pequenina, não se preocupe - você não será enviado para Cheron. Ainda há tempo. As indicações públicas estão abertas até 31 de agosto de 2022. Visite noonies.tech para nomear seu amigo, chefe, colega de trabalho, irmã ou técnico da vizinhança amigável para um Noonie (ou você mesmo, sem vergonha). Basta clicar em qualquer prêmio individual e digitar o nome e as informações do seu indicado. A equipe do HackerNoon analisará sua indicação.









Eleição do novo comandante da Frota Estelar

A StarTech está repleta de espécimes excelentes, guerreiros dignos de empunhar um prêmio Noonies.





Como potencializar seu voto

Quanto maior o seu nível dentro da Federação, mais forte será o seu voto. Nós pesamos votos para elevar a voz de nossos escritores contribuintes, recompensar a experiência verificada e desvalorizar o spam. Os votos dos escritores publicados do HackerNoon contam como 10, os votos dos usuários autenticados contam como 3 e os visitantes não autenticados contam como 1 (revisões de spam pendentes).





As razões para isso são:

Ao publicar suas palavras e experiência no Hacker Noon , o escritor contribuidor ganhou o direito de ter sua voz mais importante quando se trata de quem merece as recompensas do HackerNoon;

Os usuários autenticados têm uma taxa de spam muito menor, então seus votos devem contar mais;

Queremos continuar a garantir que qualquer ser humano possa votar, mesmo que não queira compartilhar nenhuma informação pessoal. Todos os visitantes podem votar uma vez em cada prêmio na temporada de votação.





Patrocinando a Frota Estelar dos Noonies

Os melhores patrocinadores também oferecem prêmios bacanas aos vencedores. Aqui estão mais informações e como marcar uma reunião .





Os patrocinadores atuais incluem, mas não estão limitados a domínios BingX e .Tech .





Trechos de informações do tamanho de pílulas

Vote entre 15 de agosto e 15 de novembro. Os vencedores serão anunciados em 1º de dezembro, depois que a equipe do HackerNoon analisar os resultados.





Se você precisar entrar em contato conosco sobre os Noonies, visite HackerNoon.com/contact para entrar em contato com a pessoa relevante ou envie um e-mail para [email protected] .