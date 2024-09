Musk não é visionário: metade da força de trabalho do Twitter é demitida

Se você já precisou de mais provas de que o homem mais rico do mundo não é um visionário, não procure mais do que os eventos da semana passada. Tendo finalmente adquirido Twitter , Elon Musk coroou-se o CEO de mais uma empresa que ele pessoalmente não construiu e seguiu com o que pode ser melhor presumido como um banho de sangue. 😞





Twitter demitiu 3.700 pessoas, ou metade de sua força de trabalho, na sexta-feira times considerados importantes para manter a confiança dos anunciantes (moderação de conteúdo), enquanto os que permaneceram foram trabalhando dia e noite para lançar novos recursos na plataforma. Como ex-funcionários começaram a inundar o LinkedIn para se despedir e começar a procurar novas oportunidades, o Twitter perguntou alguns deles para voltar ao trabalho porque eles foram demitidos por engano ou eram necessários para construir a visão de Musk para o gigante da mídia social.





Musk quer tornar o Twitter lucrativo, mas ainda precisa detalhar como planeja fazê-lo. As reuniões com anunciantes não foram tão planejadas quanto muitas empresas gastos com anúncios pausados para determinar o que fazer com o novo dono do Twitter e preocupações com o ar sobre moderação de conteúdo.





Nesse ínterim, Musk quer gerar receita vendendo a marca de verificação azul verificada para US$ 7,99 por mês , tornando mais fácil para os usuários compartilhando desinformação parecer mais autêntico, ao mesmo tempo em que complica os próprios esforços de Musk para transformar o Twitter em um fonte de informações precisas .





Como uma observação lateral, Musk parece estar pegando uma página direto do manual de Donald Trump, atraindo a atenção da mídia gratuita por ser tão bizarramente excêntrico que os meios de comunicação não têm escolha a não ser enviar spam para nossos feeds com uma notícia relacionada ao Twitter após a próxima. Existe um termo para a fadiga de Musk? Porque certamente estamos sentindo isso.





O Twitter ficou em 32º lugar nas tendências desta semana Classificações de empresas de tecnologia .

Demissões vêm para o Vale do Silício ⛈️

O Twitter não foi a única empresa de tecnologia a dispensar pessoas na semana passada. A empresa de pagamentos digitais Stripe e a empresa de carona Lyft anunciaram medidas semelhantes, embora sua lógica fosse mais fundamentada no estado da economia global do que nos caprichos de um bilionário que acabou de comprar sua empresa.





Listra disse estaria dispensando cerca de 1.000 pessoas, ou 14% de sua força de trabalho, em uma mudança destinada a ajudar a empresa a se corrigir após atingir novos patamares durante a pandemia de COVID-19. Essencialmente, a empresa contratou demais em resposta à triplicação de sua receita e volume de pagamentos ao longo de 2020 e 2021, talvez esperando que esse crescimento continuasse. No entanto, os ventos agora estão soprando na direção oposta, com "inflação teimosa, choques de energia [e] orçamentos de investimento reduzidos" levando o CEO Patrick Collison a cortar a gordura nas esquinas na tentativa de economizar custos.





A Lyft também está procurando se tornar mais enxuta devido aos "vários desafios que estão ocorrendo na economia". Em um carta Para os funcionários, a administração da empresa culpou uma recessão iminente e as "realidades da inflação e da economia em desaceleração" por sua decisão de cortar 683 empregos, ou 13% de sua força de trabalho, ao vender seu negócio de serviços de veículos próprios.





Se isso não bastasse, a Amazon disse aos funcionários na semana passada que não contrataria mais pessoas em sua força de trabalho corporativa, citando pelas mesmas razões macroeconômicas de Stripe e Lyft.





A Amazon ficou em 11º lugar no Tech Company Rankings desta semana.

AMD apresenta novas GPUs impressionantes 🖥️

o guerras de GPU estão esquentando agora que a AMD anunciou as placas gráficas série 7 XT e XTX. Por serem mais baratas e terem um desempenho tão bom quanto suas contrapartes verdes, a resposta preliminar às GPUs foi extremamente positiva, embora os analistas de tecnologia ainda não tenham feito benchmark das placas.





Ainda assim, isso não impediu Linus Tech Tips de extrapolar o desempenho das placas, concluindo que a mais robusta das duas placas AMD recém-anunciadas (a 7900XTX) teve um desempenho tão bom quanto nvidia 's 4090 por US $ 600 a menos. Não se trata apenas de desempenho: a placa AMD é menor, consome menos energia e é menos provável ser um risco de incêndio.





Faz menos de uma década desde que Lisa Su assumiu as rédeas da AMD, e a empresa já interrompido os monopólios dos titãs Intel e Nvidia. Foi apenas em 2017 que a AMD anunciou a linha de processadores Ryzen, apenas para seguir com um lançamento de produto impressionante após o próximo e conquistar cada vez mais participação de mercado nos mercados de consumo e comercial.





A Nvidia ficou em 44º lugar no Tech Company Rankings desta semana.

Em outras notícias..

Ajit Mohan deixei Facebook pai meta operações da Índia para se juntar à rival Snap. 📸

pai operações da Índia para se juntar à rival Snap. 📸 Binance é dito ter processado quase US$ 8 bilhões em transações de criptomoedas do Irã, apesar das sanções dos EUA ao país. 🪙

é dito ter quase US$ 8 bilhões em transações de criptomoedas do Irã, apesar das sanções dos EUA ao país. 🪙 O Mastodon alternativo do Twitter está recebendo cada vez mais usuários Junte sua plataforma. 🐮

