Wilder World na Epic Games Store: onde a sabedoria antiga encontra o futuro dos jogos

A indústria de jogos está prestes a passar por uma transição dramática como resultado do lançamento de Wilder World, um metaverso online multijogador massivo da próxima geração que combina conhecimento antigo com tecnologia de ponta de uma maneira perfeita. Acabou de ser anunciado que este mundo virtual estaria disponível para lista de desejos na Epic Games Store.





A enorme cidade de Wiami abriga esta atração, que oferece uma experiência imersiva diferente de qualquer outra. Em Wilder World, os jogadores têm a oportunidade de moldar o seu próprio futuro utilizando um ambiente descentralizado que incentiva a liberdade e a inovação. Eles devem rebelar-se contra o governo autoritário e traçar o seu próprio caminho neste contexto.

Listagem da Epic Games Store: um salto estratégico

A decisão de listar Wilder World na Epic Games Store, uma plataforma com mais de 270 milhões de usuários totais e 75 milhões de usuários ativos mensais, é uma prova da visão ambiciosa do jogo. Frank Wilder, cofundador da Wilder World, articula esse movimento estratégico como "definir o ritmo para jogos de próxima geração no metaverso".





A Epic Games e a Wilder World uniram forças porque partilham os mesmos objetivos e valores: mudar o status quo, especialmente os intermediários injustos que há muito tempo atrasam a indústria dos videojogos.





O fato de Wilder World funcionar com GeForce Now e SuperVerse da Nvidia mostra o quão longe ele pode se espalhar. Esses acordos possibilitam que a Wilder World alcance jogadores nas redes Web2 e Web3. A empresa mostra seu compromisso em manter os preços baixos e ao mesmo tempo apoiar um mundo enorme e cheio de jogos, com foco no crescimento, o que é possível graças ao relacionamento com Polygon e Celestia. Trabalhar com Metagravity também significa que os mundos virtuais podem acomodar milhares de pessoas, o que faz com que você sinta que está realmente no jogo.

Chegada dos jogos AAA Blockchain

A comunidade de jogos está prendendo a respiração enquanto Wilder World se prepara para seu lançamento mais amplo em 2024. O processo de teste alfa já mostrou sinais de que este metaverso pode mudar as regras dos jogos online. Wilder World é mais do que apenas um jogo. É uma porta de entrada para uma nova era de viagens e conexões digitais, com sua combinação única de conhecimento antigo e tecnologia de ponta do futuro.





A parceria com a Epic Games Store é apenas o começo da jornada de Wilder World. O vasto mundo de Wiami tem muito espaço para crescimento e mudança, e isso só poderá acontecer à medida que mais jogadores o explorarem. Isto é o que Frank Wilder disse: “criar uma experiência nova usando tecnologia de ponta, oferecendo aos jogadores um espaço virtual para jogar, socializar e ganhar”. Com esse tipo de visão impulsionando o projeto, Wilder World está definido para se tornar um modelo de liberdade e novas ideias no metaverso.

Um mergulho profundo no universo expansivo de Wiami

Jogo de corrida competitivo que está atualmente em testes alfa e com lançamento mais amplo programado para 2024, a primeira experiência de Wilder World acontece na cidade, que serve de pano de fundo para o jogo. Cada região do cosmos tem uma história para contar, cada raça é um desafio e cada contacto é uma oportunidade para criar amizades que durarão para toda a vida. Este é apenas o começo do que promete ser um mundo em constante evolução.





Wilder World não é apenas um videogame, mas também um empreendimento AAA da geração futura que mostra o auge das imagens fotorrealistas e está equipado com inteligência artificial completa dentro do próprio jogo. A própria equipe responsável pela criação do motor o construiu e usou o Unreal Engine de última geração durante todo o processo. Participar numa economia plena em que tudo, desde itens e equipamentos a terrenos e avatares, existe como activos digitais transferíveis é o objectivo deste metaverso.





O objetivo deste metaverso não se restringe apenas a jogar; pelo contrário, é participar activamente nesta economia. O facto de os jogadores terem a capacidade de obter rendimentos genuínos torna concebível o surgimento de um novo paradigma no qual o jogo, a socialização e a participação económica estão todos combinados.





Visite o site do Wilder World e siga sua conta X para descobrir o que está acontecendo com eles. Não perca a chance de fazer parte deste projeto inovador. Coloque Wilder World a seu pedido na Epic Games Store agora mesmo e seja o primeiro a criar uma nova era de liberdade e criação no metaverso.





