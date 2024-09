Mapeando o Abismo Web3

O abismo titular na série de mangá e anime Made in Abyss é um grande poço de cerca de 1.000 metros de diâmetro e pelo menos 20.000 metros de profundidade. Suas sete camadas estão repletas de artefatos antigos de valor insondável, maravilhas naturais e criaturas aterrorizantes.





Embora seja seguro para os exploradores que desejam explorar os mistérios do abismo descer (sem levar em consideração as criaturas predatórias), a pessoa é imediatamente atingida pelas tensões da ascensão ao tentar subir novamente. As tensões da ascensão variam de dores de cabeça e náuseas sobre sangramento abundante até a morte certa (para aqueles que têm sorte) ou perda da humanidade (para aqueles que não têm sorte) nas camadas inferiores.





Para aqueles que se aprofundam na economia da Web3, a história do abismo soa assustadoramente familiar. Afinal, há uma razão para o termo "cair na toca do coelho criptográfico", que é claro, é uma referência a Alice no País das Maravilhas e Matrix. Na realidade, porém, é uma lenta descida por várias camadas dessa indústria fascinante e às vezes assustadora. E, naturalmente, voltar a subir torna-se cada vez mais difícil quanto mais baixo você desce.

O que é o Abismo Web3?

Antes de darmos uma olhada nas diferentes camadas do abismo Web3, deixe-me explicar brevemente sua mecânica.





As camadas são ordenadas pela quantidade de conhecimento do setor necessário para explorar totalmente a camada. Diz-se que qualquer pessoa que tenha alcançado conhecimento suficiente para entender completamente todos os fenômenos presentes em uma camada atingiu o fundo da camada e pode continuar a descer para a próxima camada. Claro, molhar os próprios pés e investir em alguns dos projetos em uma camada ajuda você nesse processo, mas geralmente é uma boa ideia fazer sua própria pesquisa primeiro.





Você pode se comunicar com pessoas que estão acima de você, mas as mensagens que você está enviando tornam-se cada vez mais enigmáticas e ininteligíveis quanto mais você se distancia do destinatário. As mensagens que você recebe, especialmente da superfície, tornam-se cada vez mais irrelevantes para você.





As camadas não são estáticas e podem trocar de lugar ocasionalmente. Com o tempo, uma camada profunda anteriormente oculta pode vir à tona.





Ao "olhar para o abismo", é possível ver um pouco do que está nas próximas camadas inferiores e, dependendo da sua visão, você pode ver mais ou menos do que está acontecendo abaixo. O abismo fica mais escuro a cada camada. Aderindo ao famoso provérbio de Friedrich Nietzsche, você acabará sendo puxado para a próxima camada por olhar para o abismo por muito tempo.

Camada 0: A Superfície ao redor do Abismo, também conhecida como Normie City

É aqui que residem aqueles que não são exploradores. Alguns reconhecem o grande buraco no meio de sua cidade, mas geralmente não estão interessados no que ele contém. Alguns até optam por ignorar completamente o abismo da Web3. Mas também há aqueles que ficam na beira do abismo e olham diretamente para ele e eventualmente se tornarão eles próprios exploradores.

Camada 1: As Grandes Planícies do Protocolo

A primeira parada para os exploradores Web3 iniciantes é entrar em contato com os maiores protocolos do espaço, ou seja, Bitcoin e Ethereum. Alguns exploradores dessa camada já aprendem, muitas vezes em lições dolorosas, como configurar sua própria carteira auto-hospedada. Outros se sentem mais à vontade para manter suas moedas em uma exchange centralizada. Qual das duas opções é mais segura é debatida acaloradamente.





Ocasionalmente, criptomoedas menores virão à tona e chamarão a atenção dos exploradores. Em 2020 e no início de 2021, por exemplo, Tezos teve uma curta passagem por lá. Mais tarde, em 2021, Tezos foi substituído por Dogecoin e Shiba Inu.





O que você pode encontrar aqui: Bitcoin, Ethereum, a moeda do dia.





Perigos comuns: perda/roubo de chaves privadas, hacks/falência de exchanges, roubo de credenciais de exchanges, volatilidade de criptomoedas.

Camada 2: Os Prados NFT

Os NFTs surgiram recentemente nesta camada em 2021. Sem dúvida, esta é a camada mais colorida em todo o abismo da Web3, repleta de jogos NFT e arte digital, ou o que alguns pesquisadores afirmam ser “arte”. Alguns dos projetos menos coloridos aqui tentam usar a tecnologia NFT para outros casos de uso além de arte digital e jogos, por exemplo, tokenização de ativos físicos.





É também aqui que o perigo de cair na degeneração se faz presente pela primeira vez. Passe apenas uma boa parte do seu tempo aqui e não faça investimentos se não puder suportar uma perda total! Cuidado: nem toda flor tem um cheiro tão doce quanto um CryptoPunk.





O que você pode encontrar aqui: jogos NFT, arte digital, projetos de metaverso, novos casos de uso de NFT.





Perigos comuns: golpes, projetos de imitação, coleções de NFT falsificadas, degeneração de NFT.

Camada 3: A Tundra Stablecoin

Embora significativamente menos coloridos do que os prados NFT, as stablecoins são uma parte fundamental da infraestrutura Web3, pois fornecem um método de vender suas moedas em preparação para um mercado de baixa sem ter que convertê-las em fiduciárias.





Você também pode encontrar alguns comerciantes centralizados que oferecem uma taxa de juros sobre seus depósitos em stablecoin, mas certifique-se de escolher um confiável. Ultimamente, vários grandes credores CeFi faliram, deixando seus credores com prejuízo.





O que você pode encontrar aqui: stablecoins centralizados (USDT, USDC, BUSD), stablecoins sobrecolateralizados (DAI), CeFi.





Perigos comuns: falência da CeFi.

Camada 4: A Fábrica de Infraestrutura

É aqui que residem os protocolos Web3 menores. Os exemplos incluem plataformas alternativas de contratos inteligentes L1, vários protocolos L2 da Ethereum, bem como uma ampla gama de mecanismos de consenso para todos os tipos de casos de uso de blockchain. Essa camada também abriga a maioria dos trabalhadores da indústria Web3.





Embora geralmente seja seguro explorar e investir nessa camada, observe que a volatilidade se torna significativamente mais forte do que a volatilidade a que você está acostumado nas grandes planícies de protocolo.





O que você pode encontrar aqui: L1s, L2s, protocolos “Proof-of-X”.





Perigos comuns: aumento da volatilidade.

Camada 5: Lago DeFi

Ao redor de um lago pitoresco, você pode encontrar os casos de uso mais comuns para finanças descentralizadas (DeFi). Isso inclui empréstimos, stablecoins descentralizadas sobrecolateralizadas e exchanges descentralizadas (DEXes). Nadando pelo lago, você encontra a entrada para uma caverna profunda e escura que contém os casos de uso DeFi mais obscuros, como seguros, empréstimos sem garantia, tokenização e stablecoins algorítmicas.





Aproximando-se do fundo da caverna, você finalmente chega a uma pousada cujas janelas irradiam um brilho enganosamente dourado. Cansado da viagem, você decide descansar. Você percebe que os exploradores que povoam a pousada falam em uma linguagem quase humana, mas, estranhamente, você pode entender a maior parte do que eles estão dizendo.





Você se pergunta: você soa assim para as pessoas na superfície quando volta para cima? Você ainda quer voltar para cima? Não. Você viu a suavidade da superfície. E você viu as maravilhas do abismo Web3. Você começa a perceber que chegou a um ponto sem volta.





Ao se misturar com seus colegas exploradores, você descobre que a maioria deles foi vítima de um hack DeFi ou puxão de tapete pelo menos uma vez. Talvez você tenha sua própria história para contar. Você percebe escavadores entrando e saindo por uma porta isolada na parte de trás da pousada. Uma placa acima da porta diz “Plataforma IDO”.





Curioso como você é, você decide explorar e, de repente, se encontra em um enorme antro de jogos de azar. É aqui que novas criptomoedas nascem todos os dias e a maioria delas morre com a mesma rapidez, para desespero de quem coloca suas economias nelas. Mas aqueles que sobreviveram e prosperaram fizeram fortunas para seus primeiros investidores. Depois de fazer algumas dessas apostas, você percebe que as vitórias e derrotas se tornam cada vez mais irrelevantes.





O que você pode encontrar aqui: casos de uso básicos de DeFi, casos de uso avançados de DeFi, shitcoins.





Perigos comuns: hacks, puxões de tapete, shitcoins, degeneração DeFi.

Camada 6: O Arquipélago DAO

Descendo para a próxima camada, você encontra um monte de pequenas aldeias que se agarram às bordas do abismo Web3. Do alto, eles parecem pequenas ilhas em um vasto mar de escuridão. À medida que você desce e descobre mais e mais delas, você se pergunta quantas dessas ilhas podem existir.





Você decide explorar algumas das ilhas. Os moradores da vila falam uma língua ainda mais estranha do que o pessoal da pousada DeFi, mas são todos simpáticos e acolhedores. Você concorda em ajudá-los em algumas tarefas em troca de parte da moeda local. Não é muito, mas ajuda a sobreviver.





Os habitantes estão constantemente trabalhando na construção de suas aldeias e construindo pontes para outras ilhas, mas, no geral, vivem vidas felizes. Você decide ficar um pouco mais e ajudá-los. Você gosta de ficar lá e construir as aldeias, mas alguns dos habitantes mais velhos o alertam para não se sobrecarregar.





O que você pode encontrar aqui: Organizações Autônomas Descentralizadas.





Perigos comuns: problemas de saúde mental, degeneração DAO.

Camada 7: O Poço Sem Fundo

Depois de trabalhar em algumas das ilhas por Deus sabe quanto tempo, finalmente decidi mergulhar na sétima camada do abismo Web3. Está escuro e não consigo ver muito longe. Não consigo ver o fundo, então não sei se esta camada é o fim da minha jornada ou se há mais camadas abaixo desta. Eu não posso nem dizer o quão longe eu já desci.





As coisas que vi aqui são magníficas, intrigantes e totalmente horripilantes ao mesmo tempo. É difícil descrevê-los em palavras, pelo menos em palavras que eu acho que você entenderia.





Cara, mal posso esperar para contar tudo isso aos aldeões.





Pensando bem, acho que vou ficar aqui e esperar que você me encontre.





Estarei esperando.





Estarei esperando.





O que você pode encontrar aqui: ???





Perigos comuns: degeneração completa.