Mais recente em tecnologia: Instagram multa milhões por privacidade de dados de crianças

Sempre há algo novo no mundo da tecnologia e pode ser difícil acompanhar. Se você é um usuário experiente ou apenas tentando acompanhar os tempos, aqui está o que você deve saber sobre o que há de mais recente em tecnologia.

Cloudflare bloqueia fórum on-line controverso Kiwi Farms

Kiwi Farms, um fórum online conhecido por doxxing e assédio, foi bloqueado pela Cloudflare .





A Cloudflare é uma importante empresa de infraestrutura de internet que fornece serviços para milhões de sites. A decisão de bloquear a Kiwi Farms é um movimento raro para a empresa. A mudança ocorre após uma campanha de ativistas e vítimas do site. Em comunicado, a Cloudflare disse que se tratava de "ameaças iminentes à vida humana".





Kiwi Farms tem sido um site de fórum controverso por anos. O site é conhecido por doxxing, que é a prática de publicar online as informações pessoais de alguém. O site também foi acusado de assédio e cyberbullying. Seu alvo principal eram as mulheres trans, mas também assediaram outros grupos, incluindo pessoas com deficiência.

Reguladores irlandeses multaram o Instagram em 405 milhões de euros por privacidade de dados infantis

Os reguladores irlandeses multaram o Instagram em € 405 milhões por violar as regras de privacidade de dados da UE. A empresa de mídia social é acusada de não proteger os dados de crianças menores de 18 anos.





A Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC) acusou o Instagram em relação aos dados de crianças, incluindo números de telefone e e-mails. Esta é a terceira multa da DPC para a empresa controladora Meta Inc. De acordo com os funcionários da Meta, a investigação foi baseada em uma configuração antiga do Instagram, que foi alterada há mais de um ano. O Instagram disse que vai recorrer da decisão.

iPhone 14 Series e outros dispositivos da Apple serão lançados em 7 de setembro

A gigante da tecnologia Apple está realizando um evento no dia 7 de setembro, onde é esperado o lançamento da série iPhone 14, novos modelos AirPod e outros dispositivos.





Prevê-se que a série iPhone 14 inclua quatro novos modelos com suporte para 5G. Outros recursos rumores incluem um novo design, câmeras aprimoradas e processadores atualizados.





No evento Far Out, a Apple também deve incluir o lançamento dos novos AirPods Pro 2 e seu tão esperado Apple Watch Series 8. Este é um dos eventos mais badalados do ano para os fãs da Apple.

Novas regras de exportação restringem fabricante de chips dos EUA de vender para a China

Os principais fabricantes de chips nos EUA, incluindo AMD e Nvidia, foram impedidos de vender para a China pelas novas regras de exportação dos EUA . As novas regras são projetadas para manter a tecnologia avançada fora das mãos dos militares da China.





As novas regras surgem quando as tensões entre os EUA e a China continuam a aumentar. De acordo com esta regra, os fabricantes de chips exigirão uma nova licença para vender a entidades chinesas e russas. O governo dos EUA está preocupado que a China possa usar a tecnologia dos EUA para construir seus produtos de inteligência militar.





As novas regras provavelmente terão um impacto significativo no mercado global de chips. A China é um grande cliente dos fabricantes de chips dos EUA, e as novas regras podem prejudicar seus negócios. As ações da Nvidia já caíram 6,6% e as AMDs 3,7% com a notícia.