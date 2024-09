Dernières technologies : Instagram condamné à des millions d'amendes pour la confidentialité des données des enfants

Il y a toujours quelque chose de nouveau dans le monde de la technologie, et il peut être difficile de suivre. Que vous soyez un adepte précoce avisé ou que vous essayiez simplement de suivre le rythme, voici ce que vous devez savoir sur les dernières technologies.

Cloudflare bloque le forum en ligne controversé Kiwi Farms

Kiwi Farms, un forum en ligne connu pour le doxxing et le harcèlement, a été bloqué par Cloudflare .





Cloudflare est une importante société d'infrastructure Internet qui fournit des services à des millions de sites Web. La décision de bloquer Kiwi Farms est une décision rare pour l'entreprise. Cette décision intervient après une campagne de militants et de victimes du site. Dans un communiqué, Cloudflare a déclaré qu'il s'agissait de "menaces imminentes pour la vie humaine".





Kiwi Farms est un site de forum controversé depuis des années. Le site est connu pour le doxxing, qui consiste à publier en ligne les informations personnelles d'une personne. Le site a également été accusé de harcèlement et de cyberintimidation. Leur principale cible était les femmes trans, mais ils ont également harcelé d'autres groupes, y compris des personnes handicapées.

Les régulateurs irlandais infligent une amende de 405 millions d'euros à Instagram pour la confidentialité des données des enfants

Les régulateurs irlandais ont infligé une amende de 405 millions d'euros à Instagram pour avoir enfreint les règles de confidentialité des données de l'UE. La société de médias sociaux est accusée de ne pas avoir protégé les données des enfants de moins de 18 ans.





La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a accusé Instagram concernant les données des enfants, y compris les numéros de téléphone et les e-mails. Il s'agit de la troisième amende de DPC à la société mère Meta Inc. Selon Meta Officials, l'enquête était basée sur un ancien paramètre d'Instagram, qui a été modifié il y a plus d'un an. Instagram a annoncé qu'il ferait appel de la décision.

La série iPhone 14 et d'autres appareils Apple seront lancés le 7 septembre

Le géant de la technologie Apple organise un événement le 7 septembre, où il devrait lancer la série iPhone 14, de nouveaux modèles AirPod et d'autres appareils.





La série iPhone 14 devrait inclure quatre nouveaux modèles prenant en charge la 5G. D'autres fonctionnalités supposées incluent un nouveau design, des caméras améliorées et des processeurs améliorés.





Lors de l'événement Far Out, Apple devrait également inclure le lancement des nouveaux AirPods Pro 2 et de sa tant attendue Apple Watch Series 8. Il s'agit de l'un des événements les plus médiatisés de l'année pour les fans d'Apple.

De nouvelles règles d'exportation empêchent le fabricant de puces américain de vendre en Chine

Les principaux fabricants de puces aux États-Unis, dont AMD et Nvidia, ont été limités dans leurs ventes à la Chine par les nouvelles règles d'exportation américaines . Les nouvelles règles sont conçues pour garder la technologie de pointe hors des mains de l'armée chinoise.





Les nouvelles règles interviennent alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent d'augmenter. Conformément à cette règle, les fabricants de puces auront besoin d'une nouvelle licence pour vendre aux entités chinoises et russes. Le gouvernement américain craint que la Chine n'utilise la technologie américaine pour développer ses produits de renseignement militaire.





Les nouvelles règles auront probablement un impact significatif sur le marché mondial des puces. La Chine est un client majeur des fabricants de puces américains, et les nouvelles règles pourraient nuire à leurs activités. Les actions de Nvidia ont déjà chuté de 6,6% et de 3,7% des AMD aux nouvelles.