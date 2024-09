O hack de TV não resolvido mais estranho da América e a história por trás dele

Em novembro de 1987, ocorreu uma das mais famosas invasões televisivas nos Estados Unidos: alguém interrompeu duas emissoras de televisão em Illinois com uma assustadora mensagem em vídeo. Agências federais procuraram pelo perpetrador, mas por 30 anos nunca conseguiram descobrir quem o fez.





Com o surgimento da Internet, o incidente ganhou notoriedade, tornando-se a base para uma mensagem assustadora em fóruns e no YouTube chamada "The Wyoming Incident".

Corte duplo

Em 22 de novembro de 1987, o comentarista esportivo de Chicago Dan Roan cobriu os melhores momentos de um jogo de futebol americano entre o Chicago Bears e o Detroit Lions. Era um noticiário regular após o noticiário noturno na WGN-TV local, do qual Roan apresentava várias centenas.





Às 21h14, o repórter sumiu das telas de TV.





Após uma interrupção, Dave Rone foi substituído por um homem usando uma máscara de borracha de Max Headroom , o personagem fictício da TV que era a inteligência artificial no filme de mesmo nome. A tela cinza atrás dele também me lembrou do show Headroom. O homem desconhecido estava se contorcendo e dizendo alguma coisa, mas a interferência tornava difícil entendê-lo.





Trinta segundos depois, a equipe da WGN-TV conseguiu mudar o sinal para outro transmissor e Rone estava de volta ao ar. "Ok, você provavelmente está se perguntando o que aconteceu. Ha ha ... eu também", disse ele aos telespectadores.





Às 23h15, duas horas após o incidente, um homem mascarado invadiu as ondas de rádio de outro canal de Chicago, o WTTW, onde estava passando um episódio de "Doctor Who". "Max Headroom" riu muito, zombou do especialista do canal, leu slogans da Coca-Cola com uma lata de Pepsi na mão (o Max Headroom do programa fez um comercial da Coca-Cola ), e no final tirou a calça, após que ele foi espancado com uma melindrosa.





A intrusão no ar durou um minuto e meio. O pessoal da WTTW tentou mudar o sinal, mas o engenheiro de plantão não estava. Tendo terminado sua "performance", o desconhecido desapareceu das telas. A série "Doctor Who" continuou.

Uma investigação de 30 anos

Alguns moradores de Chicago que viram um homem mascarado gostaram do incidente. No entanto, o WTTW não compartilhou sua posição. No dia seguinte ao arrombamento, a agência começou a procurar o intruso com a ajuda do FBI.





“Gostaria de informar a todos os envolvidos que a pena máxima é uma multa de $ 100.000 e um ano de prisão. Há quem ache isso ridículo. Mas isso é muito sério porque é uma violação da lei federal invadir o sinal de uma estação de televisão” - Phil Bradford, porta-voz da FCC





A principal teoria dos investigadores era que uma pessoa ou grupo havia instalado equipamentos poderosos nos telhados de edifícios que interceptavam o sinal entre as duas estações de comunicação e transmitiam seu sinal. Também havia uma teoria de que o vídeo Max Headroom havia sido filmado com antecedência e transmitido pelos engenheiros.





Um funcionário da FCC envolvido na investigação disse ao Motherboard que os perpetradores não necessariamente tinham acesso às estações de TV. Equipamentos de rádio disponíveis no mercado negro podem muito bem interferir nas ondas de rádio de um canal. A localização certa e as habilidades técnicas teriam bastado.









O Escritório Central da Comissão Federal de Comunicações queria dar seguimento à investigação. Ainda assim, seus colegas em Chicago viram o incidente mais como uma piada do que como uma ameaça real. Por fim, o caso parou, embora a agência tenha encontrado várias pistas, incluindo a localização aproximada da gravação do vídeo.





Inesperadamente, a busca por " Max Headroom " continuou 25 anos depois no Reddit.





O programador Bowie Poag, de Chicago, iniciou sua própria investigação. Na década de 1980, ele foi a reuniões anônimas de hackers locais e, em uma delas, conheceu um homem chamado “J”. Ele era insociável, mas era próximo de um irmão chamado “K”. Ambos estavam em hacking e eletrônica. Em 22 de novembro de 1987, "J" supostamente abordou Pogue e disse: "Assista ao canal WTTW hoje às 23h"





Em 2012, Poag tentou entrar em contato com os irmãos para ver se eles estavam por trás do "incidente Max Headroom". No entanto, eles não responderam a e-mails e mensagens. O Reddit observou que o programador de Chicago não tinha provas e, em 2015, ele admitiu que sua própria teoria estava errada. Poag continuou procurando por um hacker, mas nunca apresentou um novo suspeito.

Mito da Internet





O hacking das ondas de rádio em Chicago tornou-se um dos mais famosos dos Estados Unidos. Com o tempo, a história se transformou em mitos e alguns fatos se transformaram em "histórias assustadoras". O principal deles é o chamado " incidente de Wyoming ".





O mito surgiu no inverno de 2007, durante os primeiros anos do YouTube. Primeiro, houve uma reportagem em um fórum do Snopes sobre hackers invadindo as ondas de TV de um canal em Wyoming, Nebraska. Houve uma suposta interferência durante o noticiário e, em seguida, uma página inicial com frases e "emoções" que as pessoas mostravam.





Snopes afirmou que assistir ao vídeo em Wyoming resultou em vômitos, alucinações, insônia e dores de cabeça. Moradores supostamente foram a hospitais reclamando de medo gratuito. O fórum afirmou que uma investigação policial revelou o uso de baixas frequências especiais no arrombamento que deixou as pessoas loucas.





Uma semana após a publicação da gravação, a primeira versão do suposto vídeo de hacking apareceu no YouTube , e mais tarde se expandiu para um vídeo de comunicado de imprensa completo.

Conclusão

De fato, ninguém ficou ferido no incidente. Em dois minutos de transmissão em dois canais de Chicago, o homem não identificado não feriu ninguém, mas se tornou um dos hackers mais notórios da TV que nunca foi pego.





Recomendo também a leitura: