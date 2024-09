Fatos importantes sobre Noonies 2022

Ei hackers! É aquela época do ano de novo…





Estamos convidando você a se juntar a nós para reconhecer e celebrar as melhores e mais brilhantes mentes e as partes mais cativantes e memoráveis da internet que habitamos.





Você pode deixar sua própria marca no evento, votando e indicando as pessoas e empresas que você acredita que merecem. Não se esqueça de discuti-lo nas mídias sociais, pois apreciamos os faróis brilhantes que tornam a Internet vibrante.

Junte-se a nós em Noonies.tech





O Tema deste ano é:

StarTech: capacitando a geração de tecnologia

Existe uma lenda duradoura que inspira a todos nós há décadas, uma que segue as tripulações das naves mais avançadas de uma Federação em aventuras pelas estrelas. As viagens que essas almas empreendedoras embarcaram inspiraram gerações. Líderes carismáticos e suas equipes talentosas enfrentaram questões de moralidade, ponderaram sobre o futuro da tecnologia e, mais importante, enfrentaram os desafios que enfrentaram.









As lições aprendidas e a imaginação inspirada por essa lenda foram sentidas por toda a internet. O último ano foi difícil. Tragédias que antes considerávamos inconcebíveis aconteceram enquanto problemas com os quais temos lutado não pararam de complicar nossas vidas.

Nosso tema, StarTech , foi escolhido para reconhecer duas coisas.





Primeiro, o ambiente imensamente desafiador em que todos nós vivemos. Assim como essas equipes lidaram com os desafios do espaço profundo, também tivemos que lidar com as consequências de uma pandemia, mudanças climáticas e muito mais.





Em segundo lugar, pretendemos lembrar que a internet é uma parte vibrante e emocionante de nossas vidas. Embora não tenha vida nova em planetas não descobertos, traz ideias, talento e escapismo em igual e abundante medida.





Esperamos que você se junte a nós para abraçar o espírito do evento.

As categorias deste ano são:

Agrupamos nossos prêmios em cinco categorias, cada uma abrangendo setores emocionantes e em expansão da Internet.

Tecnologia emergente

Nos tempos pré-históricos, fogo e roda eram tecnologias emergentes.





Hoje, os padrões podem ser um pouco mais elevados, o impacto um pouco distribuído, mas o potencial para perturbar a realidade como a conhecemos ainda é ilimitado. O Noonies' Emerging Tech Category Awards, em parceria com .TECH Domain by Radix , celebra os indivíduos do mundo da tecnologia que deram os maiores passos rumo à realização desse potencial

Jogos

Desde então, o jogador arquetípico evoluiu de uma criança que fazia os pais se preocuparem com a deficiência de vitamina D. Hoje, um jogador típico é um indivíduo de qualquer idade ou sexo, de um grupo de mais de 2 bilhões de pessoas; patronos de uma indústria que é maior do que as indústrias cinematográfica e musical combinadas. Este prêmio homenageia os estúdios, desenvolvedores e jogos que dão ao jogador em todos nós um meio de escapar, competir ou até mesmo ganhar a vida. Obrigado por sua criatividade, dedicação e talento incrível.

heróis da internet

A Internet é um espelho da psique humana coletiva. E se somos alguma coisa, somos pessoas caóticas. A internet, assim como as pessoas que lhe dão vida, é uma entidade imperfeita; repleto de propensão para o bem ou para o terrível. No entanto, assim como a luz bane as trevas, esperamos que as iniciativas boas e razoáveis - na World Wide Web - continuem a prosperar. Esta categoria ilumina os pensadores, os construtores; e claro; usuários que garantem que o presente da internet continue dando.

Programação

A tecnologia é o futuro e a estrada que nos levará até lá. Seja uma realidade digital adjacente - que se integra perfeitamente com uma realidade tangível - ou um aplicativo que rastreia sua frequência cardíaca, dependemos cada vez mais de soluções inovadoras para problemas que nem sabíamos que tínhamos. Os desenvolvedores de software são as mentes criativas que ajudam a criar essas soluções e, ao fazê-lo, iluminam nosso caminho para um futuro empolgante. Esta categoria destaca os construtores que melhoram nossas vidas diariamente.

Web3

prêmios

Há mais de $ 100.000 em prêmios para serem ganhos este ano! A lista completa de prêmios será atualizada em https://www.noonies.tech/faq o mais rápido possível. Fique atento!









Prazos

A votação começa em 15 de agosto e termina em 15 de novembro!

Quem são os juízes?

Os intrépidos habitantes da Internet

Tem perguntas?

Saiba mais sobre este FAQ aqui

Patrocinadores

A BingX foi fundada em 2018 como uma bolsa de negociação social criptográfica. Oferece serviços spot, derivativos e copy-trading para mais de 100 países em todo o mundo. Como uma bolsa de comércio social, ela está trabalhando para tornar o mercado de criptomoedas acessível a todos e conectar usuários com especialistas e uma plataforma de investimento.





.TECH Domains by Radix é criado especificamente para marcas, empresas, indivíduos, entusiastas, estudantes, etc., que se entregam à tecnologia. Escolher um nome em .tech significa construir uma marca sólida e uma identidade online sustentável que lhe dê espaço para expandir seus negócios no espaço tecnológico sem ter que mudar seu nome.