E3 retornará em junho de 2023 Produzido por ReedPop

A principal convenção de videogames do mundo, a Electronic Entertainment Expo (também conhecida como E3), finalmente retornará em junho de 2023. A Entertainment Software Association (ESA) anunciou uma parceria com a ReedPop para produzir o renascimento do show como um evento pessoal. .

Esta será a primeira E3 presencial desde 2019. A E3 2020 foi cancelada por vários motivos, incluindo a pandemia. A E3 2021 foi um evento virtual apenas online. A E3 não foi realizada em 2022.

ReedPop é a produtora que também produziu PAX, New York Comic-Con e Star Wars Celebration. Também produziu outros eventos de cultura pop, então ReedPop parece adequado para reunir os eventos globais da indústria de videogames. De acordo com o comunicado de imprensa oficial, a nova E3 apresentará "revelações titânicas de AAA, estreias mundiais de abalar a terra e acesso exclusivo ao futuro dos videogames".

Além disso, a E3 2023 está programada para apresentar editores, desenvolvedores, jornalistas, criadores de conteúdo, fabricantes, compradores e licenciadores de toda a indústria do entretenimento interativo. A ReedPop e a ESA também prometem que as vitrines digitais e os componentes pessoais dos consumidores dos eventos anteriores da E3 retornarão no próximo ano.

REEDPOP PRODUZ REVISÃO DA E3 COMO UM EVENTO PESSOAL EM 2023

Falando sobre o anúncio, o presidente da ReedPop, Lance Fensterman, afirmou: "É uma grande honra e privilégio para a ReedPop assumir a responsabilidade de trazer a E3 de volta em 2023." Ele continuou: "Com o apoio e endosso da ESA, vamos construir um evento de classe mundial para atender a indústria global de jogos de maneiras novas e mais amplas do que já fazemos na ReedPop por meio de nosso portfólio de eventos líderes mundiais, e sites."

Enquanto isso, o vice-presidente global de jogos da ReedPop, Kyle Marsden-Kish, será o líder da recém-formada equipe E3 da empresa, bem como suas tarefas globais de eventos ao vivo de jogos. Ele afirmou: "Durante anos, ouvimos, ouvimos e estudamos o feedback da comunidade global de jogos. A E3 2023 será reconhecidamente épica - um retorno à forma que honra o que sempre funcionou - enquanto remodela o que não funcionou e estabelece uma nova referência para exposições de videogames em 2023 e além."

Em relação ao anúncio, o presidente e CEO da ESA, Stanley Pierre-Louis, acrescentou: "Estamos entusiasmados em trazer de volta a E3 como um evento presencial com a ReedPop, líder global na produção de eventos de cultura pop". Ele continuou: "Os últimos três anos confirmaram que a E3 convoca nossa indústria como nenhum outro evento. ReedPop traz talentos de classe mundial e uma compreensão aguçada da indústria de videogames, que servirá para aprimorar a experiência da E3 nos próximos anos. "

O anúncio mencionou que a E3 2023 terá um "registro de mídia simplificado e seguro". Em 2019, as informações pessoais de mais de 2.000 jornalistas cadastrados na E3 vazaram online .

ReedPop e ESA anunciarão expositores confirmados, informações sobre hotéis, guias de viagem, programações de eventos e muito mais nos próximos meses.

Será interessante ver quais empresas de jogos retornam para a E3 e quais não. Nos últimos anos, muitas empresas simplesmente optaram por ter suas próprias vitrines de jogos personalizadas ou transmissões ao vivo online, o que sem dúvida começou a tornar a E3 menos relevante. Sem mencionar que criar experiências em estandes e transportar desenvolvedores de jogos para Los Angeles é caro.

Dito isso, a ReedPop é uma experiente organizadora de eventos de entretenimento e a empresa tem experiência em realizar grandes shows como este com a presença de grandes empresas. Será interessante ver como isso se desenrola.

Aqui está uma retrospectiva da última E3 ao vivo em 2019 com o trailer de revelação de The Elden Ring: