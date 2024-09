L'E3 sera de retour en juin 2023 Produit par ReedPop

La première convention de jeux vidéo au monde, l'Electronic Entertainment Expo (alias E3), fera enfin son retour en juin 2023. L'Entertainment Software Association (ESA) a annoncé un partenariat avec ReedPop pour produire la renaissance de l'émission en tant qu'événement en personne. .

Ce sera le premier E3 en personne depuis 2019. L'E3 2020 a été annulé pour un certain nombre de raisons, dont la pandémie. L'E3 2021 était un événement virtuel en ligne uniquement. L'E3 n'a pas eu lieu en 2022.

ReedPop est la société de production qui a également produit PAX, New York Comic-Con et Star Wars Celebration. Il a également produit d'autres événements de culture pop, donc ReedPop semble bien adapté pour réunir les événements mondiaux de l'industrie du jeu vidéo. Selon le communiqué de presse officiel, le nouvel E3 proposera "des révélations AAA titanesques, des premières mondiales bouleversantes et un accès exclusif à l'avenir des jeux vidéo".

De plus, l'E3 2023 devrait présenter des éditeurs, des développeurs, des journalistes, des créateurs de contenu, des fabricants, des acheteurs et des concédants de licence de l'ensemble de l'industrie du divertissement interactif. ReedPop et l'ESA promettent également que les vitrines numériques et les composants grand public en personne des événements E3 passés reviendront l'année prochaine.

REEDPOP PRODUIRA LA REVITALISATION DE L'E3 COMME UN ÉVÉNEMENT EN PERSONNE EN 2023

S'exprimant lors de l'annonce, le président de ReedPop, Lance Fensterman, a déclaré : "C'est un immense honneur et privilège pour ReedPop d'assumer la responsabilité de ramener l'E3 en 2023." Il a poursuivi: "Avec le soutien et l'approbation de l'ESA, nous allons créer un événement de classe mondiale pour servir l'industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à notre portefeuille d'événements de premier plan mondial, et des sites Internet."

Pendant ce temps, le vice-président mondial des jeux de ReedPop, Kyle Marsden-Kish, dirigera la nouvelle équipe E3 de la société, ainsi que ses tâches mondiales d'événements en direct sur les jeux. Il a déclaré: "Pendant des années, nous avons écouté, entendu et étudié les commentaires de la communauté mondiale des joueurs. L'E3 2023 sera manifestement épique - un retour à la forme qui honore ce qui a toujours fonctionné - tout en remodelant ce qui n'a pas fonctionné et en établissant une nouvelle référence. pour les expos de jeux vidéo en 2023 et au-delà."

Concernant l'annonce, le président et chef de la direction de l'ESA, Stanley Pierre-Louis, a ajouté : "Nous sommes ravis de ramener l'E3 en tant qu'événement en personne avec ReedPop, un leader mondial dans la production d'événements de culture pop." Il a poursuivi : "Les trois dernières années ont confirmé que l'E3 convoque notre industrie comme aucun autre événement. ReedPop apporte des talents de classe mondiale et une compréhension approfondie de l'industrie du jeu vidéo, ce qui servira à améliorer l'expérience E3 pour les années à venir. "

L'annonce mentionnait que l'E3 2023 aura un "enregistrement des médias simplifié et sécurisé". En 2019, les informations personnelles de plus de 2 000 journalistes inscrits à l'E3 ont été divulguées en ligne .

ReedPop et l'ESA annonceront les exposants confirmés, les informations sur les hôtels, les guides de voyage, les horaires des événements et bien plus encore dans les mois à venir.

Il sera intéressant de voir quelles sociétés de jeux reviennent pour l'E3 et lesquelles ne le font pas. Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises ont simplement choisi d'avoir leurs propres vitrines de jeux sur mesure ou leurs diffusions en direct en ligne, ce qui a sans doute commencé à rendre l'E3 moins pertinent. Sans oublier que la création d'expériences de stand et le transport de développeurs de jeux à Los Angeles coûtent cher.

Cela dit, ReedPop est un organisateur d'événements de divertissement expérimenté, et la société a de l'expérience dans l'organisation de grands spectacles comme celui-ci avec de grandes entreprises présentes. Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera.

Voici un retour sur le dernier E3 en direct en 2019 avec la bande-annonce de révélation de The Elden Ring :