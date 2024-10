Construir ou não construir, eis a questão: Tecno-otimismo vs.

Por Jeff Garzik e Ralph Benko





É assim que termina a COP28. Ambos com um estrondo e um gemido . O estrondo e o gemido são o mesmo som... ouvidos por ouvidos diferentes.





O som e a fúria das consequências desta opulenta conferência fizeram com que os proponentes da eliminação progressiva dos combustíveis fósseis declarassem uma vitória histórica com a inclusão da expressão “transição para longe dos combustíveis fósseis”.





Aqueles que se opõem à “transição” dos combustíveis fósseis veementemente (e plausivelmente, com base nos factos disponíveis) sustentam que a transição não está a acontecer, não vai acontecer e não pode acontecer. As pessoas do mundo não irão, nas palavras contundentes do presidente da COP28, Sultão Ahmed Al Jaber, concordar em “levar o mundo de volta às cavernas”.





O mundo não via tanta rotação desde que Claude Shannon pedalava vigorosamente seu monociclo pelos Bell Labs. Enquanto faz malabarismos!





Então... quem está certo?





“Quem está certo?” é a pergunta errada. Perde o ponto verdadeiramente épico.





Enterrado no ruído do debate estava o sinal de um consenso potencialmente histórico. Nunca tema; estamos aqui para extrair o sinal do ruído para você.





A COP28 chegou e publicou (mas infelizmente não enfatizou adequadamente) a conclusão de que tanto as forças pró como as anti-fósseis podem ter o seu bolo e comê-lo também. A COP28 apelou à triplicação da capacidade energética nuclear . Comunicado de imprensa oficial de acordo com Energy.gov :





“Durante a Cimeira Mundial sobre Acção Climática da 28ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, mais de 20 países de quatro continentes lançaram a Declaração para Triplicar a Energia Nuclear. A Declaração reconhece o papel fundamental da energia nuclear na consecução de emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa até 2050 e na manutenção da meta de 1,5 graus ao alcance. Os elementos centrais da declaração incluem o trabalho conjunto para avançar no objectivo de triplicar a capacidade de energia nuclear a nível mundial até 2050 e convidar os accionistas de instituições financeiras internacionais a encorajar a inclusão da energia nuclear nas políticas de empréstimos energéticos. Os países endossantes incluem os Estados Unidos, Arménia, Bulgária, Canadá, Croácia, República Checa, Finlândia, França, Gana, Hungria, Jamaica, Japão, República da Coreia, Moldávia, Mongólia, Marrocos, Países Baixos, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.”



Conformeresumido amargamente em um tweet do cientista climático Ryan Maue :





“A cimeira climática COP28 foi um sucesso estrondoso (átomos), com 200 nações a concordarem em acelerar o desenvolvimento da energia nuclear. Este é um importante ponto de inflexão global, e aconteceu durante a oposição dogmática anticientífica do Partido Verde Ludita da Alemanha e das suas ONG sapos.”





E:





“A Ciência falou: Os Estados Unidos precisam cumprir maliciosamente a leitura clara do texto da COP28. Todo o desenvolvimento nuclear deve ter luz verde e ser acelerado em todas as áreas. Os custos cairão drasticamente com a construção dimensionada para atender à demanda global.”





A energia nuclear, embora não seja uma panacéia, provavelmente fornece energia segura, confiável, abundante e acessível. Isto permite-nos manter e aumentar o nível de vida de todos os americanos e, na verdade, de todas as pessoas do mundo… sem emitir dióxido de carbono no processo.





Apesar do amor ambiente pelas disputas que define a nossa era, vamos lutar para chegar a um ponto onde possamos aceitar o “sim” como resposta e abraçar a solução ganha-ganha. Muitos dos líderes da COP28, explícita e mais implicitamente, reconheceram oficialmente que a energia nuclear pode ser a espada com a qual cortar o nó górdio da abundância energética (e a consequente prosperidade equitativa) juntamente com a eliminação das externalidades do dióxido de carbono (um resultado considerado existencial por muitos líderes políticos e sociais).





Entretanto, o choque de rotações interpretativas em que a imprensa, sempre desesperada por cliques, se banqueteia é um mero subconjunto de um argumento muito maior. Esse argumento está agora a rodopiar nos corredores do poder, das finanças e da alta tecnologia. Tecnologia?





A palavra tecnologia deriva etimologicamente de : “tekhno-, combinando forma de tekhnē 'arte, habilidade, habilidade no trabalho; método, sistema, uma arte, um sistema ou método de fazer ou fazer,' de TORTA *teks-na- 'artesanato' (de tecer ou fabricar), da forma sufixada da raiz *teks- 'tecer,' também 'para fabricar.'"





Construir ou não construir, eis a questão.





Um espectro assombra o mundo: o espectro da tecnofobia.





Recentemente, Marc Andreessen criou um rebuliço na Noosfera ao publicar O Manifesto Techno-Optimist . Ele postula, de uma forma existencialmente importante, que a tecnologia é boa.





Saudamos especialmente Marc Andreesen pela sua declaração de que “Energia é vida. Consideramos isso um dado adquirido, mas sem ele teremos escuridão, fome e dor. Com ele temos luz, segurança e aconchego. Acreditamos que a energia deveria estar numa espiral ascendente. A energia é o motor fundamental da nossa civilização.”





Observamos que o reconhecimento oficial da promessa da energia nuclear na COP28 anuncia uma nova onda de tecno-otimismo, tema do Manifesto de Andreessen. Promete desencadear uma nova onda de abundância de energia… e de construção. Somos solidários com Andreessen, que afirmou em um blog de 2020 que é hora de construir .





Nós, os fundadores da Washington Power and Light, constituída em 2023 na capital da América para enfatizar a bondade da tecnologia, especialmente, no nosso caso, no que diz respeito à energia e à política energética, concordamos plenamente.





Na verdade, como escrevemos no HackerNoon , acreditamos que a luta entre os tecnófilos – ou tecno-otimistas, dos quais Andreessen e Horowitz ocupam algumas alturas de comando – e os tecnófobos, luditas, e na descrição incisiva pela rigorosa e provocativa Os “decleracionistas” de Noah Smith são a questão primordial dos nossos dias.





Andreesen, depois de três poderosos aforismos, incisivamente (deixa Também Sprach Zarathustra !) abre:





Mentiras: Estamos sendo enganados. Dizem-nos que a tecnologia tira os nossos empregos, reduz os nossos salários, aumenta a desigualdade, ameaça a nossa saúde, arruína o ambiente, degrada a nossa sociedade, corrompe os nossos filhos, prejudica a nossa humanidade, ameaça o nosso futuro e está sempre prestes a arruinar tudo. Dizem-nos para ficarmos zangados, amargos e ressentidos com a tecnologia. Dizem-nos para sermos pessimistas. O mito de Prometeu – em várias formas atualizadas como Frankenstein, Oppenheimer e Terminator – assombra nossos pesadelos. Dizem-nos para denunciar o nosso direito de nascença – a nossa inteligência, o nosso controlo sobre a natureza, a nossa capacidade de construir um mundo melhor. Dizem-nos que devemos ser infelizes em relação ao futuro. Verdade: Nossa civilização foi construída com base na tecnologia. Nossa civilização é construída sobre tecnologia. A tecnologia é a glória da ambição e das realizações humanas, a ponta de lança do progresso, e a realização do nosso potencial. Durante centenas de anos, glorificámos isto adequadamente – até recentemente. Estou aqui para trazer boas notícias. Podemos avançar para uma forma de viver e de ser muito superior. Temos as ferramentas, os sistemas, as ideias. Nós temos vontade. É hora, mais uma vez, de levantar a bandeira da tecnologia. É hora de sermos Tecno-Otimistas.





Quem é Marc Andreessen? O que lhe dá autoridade para promulgar este manifesto?





Andreesen, para nossos leitores terráqueos, é um verdadeiro Mestre do Universo Digital e uma espécie de lenda viva, pois até mesmo terráqueos como a maioria de vocês já devem ter ouvido falar dele. (Afinal, ele foi capa da revista Time em 1996 , e a TIME atualmente o lista como uma das 100 pessoas mais influentes em IA. )





A menos que você seja um Geek Certificado como nós, é improvável que você conheça os nomes dos inventores da Internet, Bob Kahn e Vint Cerf , que escreveram o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP). Esse é o nome técnico para o que as pessoas normais chamam de “Internet”.





Ou conheça o nome de Sir Tim Berners-Lee , inventor da World Wide Web. Ou o falecido Ray Tomlinson , considerado por muitos o inventor do email. ( Shiva Ayyadurai disputa plausivelmente esse título.) E assim por diante.





Deixando de fora a Loudcloud (que colocou Andreessen e Horowitz no caminho para se tornarem bilionários por conta própria) e muito mais, a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz (conhecida pelos conhecedores como A16z pela lei férrea da conservação das teclas digitadas) passou a torne-se uma das mães da invenção do nosso mundo moderno e maravilhoso.





Por sua autodescrição :





“Andreessen Horowitz (também conhecido como a16z) é uma empresa de capital de risco que apoia empreendedores ousados que constroem o futuro através da tecnologia. … Investimos em sementes para nos aventurarmos em empresas de tecnologia em estágio de crescimento, em IA, bio + saúde, consumo, criptografia, empresas, fintech, jogos e empresas que estão construindo em direção ao dinamismo americano. a16z tem US$ 35 bilhões em ativos sob gestão em vários fundos.

“O respeito ao empreendedor e ao processo de construção da empresa define a16z. Sabemos o que é estar no lugar do fundador. Os sócios gerais lideram a empresa, muitos dos quais são ex-fundadores/operadores, CEOs ou CTOs de empresas de tecnologia de sucesso, e têm experiência em domínios que vão desde dados à inteligência artificial, da biologia à criptografia, de sistemas distribuídos à segurança e de mercados a serviços financeiros.





Andreessen originalmente abalou o universo com suas contribuições inestimáveis para o Mosaic , “o primeiro 'aplicativo matador' da computação em rede – um programa de aplicativos tão diferente e tão obviamente útil que pode criar uma nova indústria a partir do zero”.





O sucessor do Mosaic, Netscape, lançou o boom pontocom (rapidamente suplantado pelo Internet Explorer da Microsoft, ele próprio suplantado pelo domínio do mercado pelo navegador Chrome do Google).





Andreessen, com seu parceiro Ben Horowitz, não parou por aí. Eles ainda estão fazendo ondas.





Considere o Manifesto Tecno-Otimista.





Mantemos a sua posição – construir – como correta e incisiva. E, de facto, consideramos que é um argumento filosófico, social e político crucial da nossa época.





Andreessen e Horowitz enfrentam uma atitude predominante de que a tecnologia é perigosa. O superpoder de Washington DC (semelhante ao dos quadrinhos da DC) é a Narrativa, com heróis e vilões. Conforme observado recentemente no artigo do Intelligencer da New York Magazine sobre Jamie Dimon: “Os bancos eram os vilões da economia há 15 anos, mas agora são as empresas de tecnologia.





Por que? Muitos, incluindo muitos em DC, veem a tecnologia como um desafio ao seu poder.





Exatamente certo.





E, portanto, moralmente deficiente, se não totalmente mau.





Exatamente errado.





O significado atual desta luta é mais pertinente agora com o surgimento da Inteligência Artificial Geral. (Divulgação completa: o autor júnior deste ensaio está profundamente envolvido através de sua posição como cofundador e executivo da F1R3FLY.io , além do escopo deste artigo, na computação hiperdimensional, que tem implicações profundas para AGI.)





Resultado final? Tecnologia são ferramentas. As ferramentas podem ser usadas para o bem ou para o mal.





No seu Manifesto, Andreesen cita extensivamente Nietzsche, um proto-existencialista (muitas vezes, graças à conivência da irmã de Nietzsche após a sua morte, gravemente mal compreendido como niilista). Nietzsche, cujo mundo é este em que vivemos, escreveu notoriamente em Além do Bem e do Mal , no Aforismo 146:





Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. E quando você lange em um Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.





Traduzido :





“Quem luta contra monstros deve cuidar para que no processo não se torne um monstro. E quando você olha por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para você.”



Este é um sentimento profundamente moral, antiniilista e até heróico.





Andreesen acerta todas as notas. Vamos a um trecho:





Tecnologia: “Acreditamos que o crescimento é progresso – levando à vitalidade, à expansão da vida, ao aumento do conhecimento e ao maior bem-estar.” … Mercados: “Acreditamos que os mercados livres são a forma mais eficaz de organizar uma economia tecnológica.”… E: “O economista William Nordhaus mostrou que os criadores de tecnologia só são capazes de capturar cerca de 2% do valor económico criado por essa tecnologia. Os restantes 98% fluem para a sociedade sob a forma daquilo que os economistas chamam de excedente social. A inovação tecnológica num sistema de mercado é inerentemente filantrópica, numa proporção de 50:1. Quem obtém mais valor de uma nova tecnologia, a empresa que a fabrica ou os milhões ou milhares de milhões de pessoas que a utilizam para melhorar as suas vidas? QED.” … A Máquina Tecno-Capital: “Combine tecnologia e mercados e você obterá o que Nick Land chamou de máquina tecno-capital, o motor da criação, crescimento e abundância materiais perpétuos.” … Inteligência: Acreditamos que a inteligência é o motor definitivo do progresso. A inteligência torna tudo melhor. Pessoas inteligentes e sociedades inteligentes superam as menos inteligentes em praticamente todas as métricas que podemos medir. A inteligência é um direito inato da humanidade; devemos expandi-lo tão completa e amplamente quanto possível.” … Energia: “Energia é vida. Consideramos isso um dado adquirido, mas sem ele teremos escuridão, fome e dor. Com ele temos luz, segurança e aconchego. Acreditamos que a energia deveria estar numa espiral ascendente. A energia é o motor fundamental da nossa civilização.” … Abundância: “Acreditamos que devemos colocar a inteligência e a energia num ciclo de feedback positivo e levá-las ao infinito. Acreditamos que devemos usar o ciclo de feedback da inteligência e da energia para tornar abundante tudo o que queremos e precisamos.” … Não é utopia, mas é próximo o suficiente: “No entanto, não somos utópicos. … Acreditamos que a Visão Restringida – contrariamente à Visão Irrestrita da Utopia, do Comunismo e da Especialização – significa aceitar as pessoas como elas são, testar ideias empiricamente e libertar as pessoas para fazerem as suas próprias escolhas. Não acreditamos na Utopia, mas também não no Apocalipse.” … Tornando-se super-homens tecnológicos: “Acreditamos que o avanço da tecnologia é uma das coisas mais virtuosas que podemos fazer. Acreditamos em nos transformar deliberada e sistematicamente no tipo de pessoa que pode fazer avançar a tecnologia.”… Valores Tecnológicos: “Acreditamos na ambição, na agressividade, na persistência, na implacabilidade – na força. Acreditamos no mérito e na realização. Acreditamos na bravura, na coragem.” … O Sentido da Vida: “O Tecno-Otimismo é uma filosofia material, não uma filosofia política. Não somos necessariamente de esquerda, embora alguns de nós o sejamos. Não somos necessariamente de direita, embora alguns de nós o sejamos. Estamos focados materialmente por uma razão – para abrir a abertura sobre como podemos escolher viver em meio à abundância material.” … O Inimigo: “Temos inimigos. Nossos inimigos não são pessoas más – mas sim ideias ruins. A nossa sociedade atual tem sido sujeita a uma campanha de desmoralização em massa durante seis décadas – contra a tecnologia e contra a vida – sob vários nomes como “risco existencial”, “sustentabilidade”, “ESG”, “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, “responsabilidade social”, “ capitalismo das partes interessadas”, “Princípio da Precaução”, “confiança e segurança”, “ética tecnológica”, “gestão de risco”, “decrescimento”, “os limites do crescimento”. Esta campanha de desmoralização baseia-se em ideias más do passado – ideias zombie, muitas delas derivadas do comunismo, desastrosas naquela altura e agora – que se recusaram a morrer.” ….





Peroração de Andreessen, de Nietzsche:





Nosso inimigo é o Último Homem de Friedrich Nietzsche:

Eu lhe digo: é preciso ainda ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Eu lhes digo: vocês ainda têm o caos dentro de vocês. Infelizmente! Chegará o momento em que o homem não dará mais à luz nenhuma estrela. Infelizmente! Chega a hora do homem mais desprezível, que não consegue mais se desprezar… "O que é o amor? O que é criação? O que é saudade? O que é uma estrela?” — pergunta o Último Homem, e pisca. A terra tornou-se pequena e nela salta o Último Homem, que torna tudo pequeno. Sua espécie é inerradicável como a pulga; o Último Homem vive mais… Ainda se trabalha, pois o trabalho é um passatempo. Mas deve-se tomar cuidado para que o passatempo não o prejudique. Já não se torna pobre ou rico; ambos são muito pesados… Nenhum pastor e um rebanho! Todo mundo quer o mesmo; todos são iguais: quem sente diferente vai voluntariamente para o hospício. “Antigamente todo o mundo era louco” – dizem os mais sutis deles, e eles piscam. Eles são espertos e sabem tudo o que aconteceu: então não há fim para o seu escárnio… “Descobrimos a felicidade” – dizem os Últimos Homens, e eles piscam. Nosso inimigo é... isso. Aspiramos ser… não isso. O Futuro: De onde viemos? A nossa civilização foi construída sobre um espírito de descoberta, de exploração, de industrialização. Onde estamos indo? …





E a conclusão do Manifesto?





“É hora de ser um Tecno-Otimista. É hora de construir.”





Nós, geeks (o autor principal ajudou a construir o núcleo do Bitcoin e escreveu grandes quantidades de código Linux, que mais do que se interessou pela política) com costeletas políticas razoavelmente sérias (o outro serviu em ou com três Casas Brancas, duas agências do poder executivo , vários Congressos, escreveu uma prancha incluída em duas plataformas políticas nacionais, é o principal co-autor do aclamado O Manifesto Capitalista , que mais do que se interessou pela tecnologia emergente) esperava plenamente um retrocesso concertado ao Manifesto Tecno-Otimista.





Nós não ficamos desapontados.





Confissão! Não conduzimos e provavelmente não conduziremos uma análise rigorosa. Dito isto, conforme nossa heurística, de acordo com os retornos da página do Google, pela última vez que verificamos, o Manifesto Tecno-Otimista de Andreessen sugere fortemente que o sentimento publicado está próximo da proporção de Kahnemann-Tversky, que afirma que as pessoas trabalharão duas vezes e meia mais para evitar uma perda potencial do que para o ganho equivalente.





Nenhuma surpresa.





O que mais surpreendeu foi a negatividade da imprensa do setor de tecnologia, como Techcrunch, Wired e Engadget. Estes inclinaram-se antagônicos, ou pelo menos céticos, em relação ao Tecno-Otimismo!





Talvez o mais estranho, como observado no início do podcast associado a Ben e Marc, tenha sido a crítica do Techcrunch , que Horowitz chama:





“E como todos os bons manifestos, muitas pessoas adoraram, muitas pessoas odiaram e isso nos deu muito o que conversar. Na verdade, só quero destacar que o meu favorito entre as pessoas que odiaram foi um artigo publicado no TechCrunch chamado “Quando foi a última vez que Marc Andreessen falou com pessoas pobres ou com uma pessoa pobre” ou algo parecido.

“E o que é tão engraçado nisso é que Marc, de todas as pessoas que conheço, provavelmente não conheço ninguém que seja mais self-made do que Marc. Como ele cresceu em uma pequena cidade em Wisconsin, ele frequentou escolas públicas - escolas públicas não boas, provavelmente algumas das piores escolas públicas do país - e nunca recebeu dinheiro de casa, não porque seus pais não não o amavam, eles não tinham dinheiro para lhe dar.

“… Todas as pessoas que escreveram o artigo gostaram das escolas mais sofisticadas das quais já ouvi falar e você conhece as Ivy Leagues e maravilhosas escolas particulares de ensino médio e esse tipo de coisa. Então agora temos pessoas que cresceram ricas dizendo a alguém que cresceu pobre e teve um enorme sucesso o que é bom para as pessoas pobres que querem ter sucesso. Então... eu simplesmente achei isso muito engraçado.





Ao que Andreesen interveio:





“...a definição de crença no luxo é uma crença que poderia ser mantida por alguém que está em uma espécie de... uma posição de elite... você sabe, posição de poder, posição de riqueza e conforto... você sabe como a sociedade deve ser ordenada, isso é incorreto e o cujas consequências seriam desastrosas... para as pessoas que estariam sujeitas às consequências dessa crença. Mas você sabe que as pessoas que mantêm essa crença estão isoladas das consequências... elas vivem em... lugares chiques e têm estilos de vida muito bons e não vão sofrer diretamente como resultado, então de qualquer maneira... é um ótimo exemplo de crença no luxo. … o tipo de resposta factual a esta questão é, claro, que o capitalismo e os mercados livres são a máquina que tirou as pessoas da pobreza durante… 500 anos. Realizamos o experimento; os outros sistemas não parecem funcionar tão bem.”





Então, e agora?





Mantemos a posição tecno-otimista como correta, incisiva e crucial para o progresso humano e ambiental. Consideramos que é, de facto, o argumento filosófico, social e político crucial da nossa era.





Andreesen está jogando David contra um Golias com uma atitude predominante dos privilegiados de que a tecnologia é perigosa: moralmente deficiente, se não totalmente, ou pelo menos limítrofe, má. A menos, é claro, que Golias o controle.





Este conflito é mais pertinente agora com o surgimento da Inteligência Artificial Geral (com a qual, para divulgação completa, o autor júnior deste ensaio está profundamente envolvido através de sua posição como cofundador e executivo da F1R3FLY.io ).





Olá, SkyNet? Isso salvará ou destruirá o mundo?





Ou nenhum dos dois?





Arenque vermelho.





A verdadeira questão é: confiamos nos magos engenheiros-empreendedores para determinar isso?





Ou os nossos funcionários eleitos ou nomeados e funcionários trouxas de carreira que agora lamentam activamente o facto de não terem regulamentado a Internet e a Web no seu início e que ainda desejam fazê-lo .





Há muitos que desejam explicitamente exercer o poder político para impor o seu controlo sobre as tecnologias emergentes de Inteligência Geral Artificial, Computação Hiperdimensional, Blockchain e outras tecnologias emergentes importantes.





Este é um debate ativo nos corredores do poder neste momento.





Imagine, apesar das suas falhas, quão mais pobres seríamos todos sem a própria Web na qual você está lendo isto agora. Uma Web que teria sido seguramente estrangulada em seu berço pela regulamentação se o Tio Sam tivesse sucumbido mais rapidamente à tentação.





Andreesen está coçando uma coceira intelectual com seu Manifesto? Ou será que ele investirá uma pequena fração dos seus recursos, intelectuais, sociais e também financeiros, para, nas palavras imortais de Steve Jobs, fazer uma pequena diferença no universo , fazendo com que o credo tecno-otimista se mantenha? Muito pode depender de sua decisão sobre isso.





Nisto concordamos: “Acreditamos que devemos colocar a inteligência e a energia num ciclo de feedback positivo e conduzi-las ao infinito. Acreditamos que devemos usar o ciclo de feedback da inteligência e da energia para tornar abundante tudo o que queremos e precisamos.”





Construir ou não construir, eis a questão.

Jeff Garzik atua como fundador e presidente do instituto político Washington Power and Light. Antes de cofundar a Bloq, ele passou cinco anos como desenvolvedor principal de Bitcoin e dez anos na Red Hat. Seu trabalho com o kernel Linux agora é encontrado em todos os telefones Android e data centers que executam Linux atualmente.





Ralph Benko atua como cofundador e conselheiro geral da Washington Power and Light. Ele é o cofundador e conselheiro geral da F1R3FLY.io e trabalhou em ou com três Casas Brancas, duas agências do poder executivo e o Congresso, bem como em muitos institutos políticos e políticos. Ele é um escritor premiado internacionalmente.