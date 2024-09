Confiction Labs apresenta Proof Of Exposure, um novo sistema de verificação de lista de permissões de NFT

CINGAPURA, Cingapura, 15 de agosto de 2024/GamingWire/--Confiction Labs, desenvolvedora do jogo de tiro cooperativo roguelite Riftstorm, implementou seu processo de verificação de lista de permissões de NFT integrado à história do jogo, chamado Proof of Exposure, para combater os crescentes casos de bots em jogos web3.





O processo é parte de um esforço para verificar e recompensar usuários reais que querem mergulhar na experiência do jogo. Para acessar a lista de permissões, os usuários devem se inscrever na organização secreta do jogo, conhecida como Mythic Protocol, para obter autorização de segurança, fornecendo evidências de suas conquistas passadas.





Proof of Exposure é um sistema de criação de perfil profundo que determina os membros da comunidade mais adequados para avançar o enredo do jogo. Conforme os candidatos passam pelo processo de verificação, aqueles que alcançam as pontuações mais altas ganharão acesso à cunhagem da próxima coleção NFT, XPSR-24, que é integrada ao universo FICT ONE: Occultical da Confiction Labs.





Os detentores de NFT representarão os indivíduos mais habilidosos da humanidade, que são chamados para se tornarem parte do XPSR-24, um programa restrito que luta contra criaturas cósmicas e sobrenaturais chamadas mythics. Aumentar os níveis de autorização significa demonstrar influência, vocação, conquistas em jogos, valor onchain e criatividade.





“Proof of Exposure não é apenas uma salvaguarda contra bots, mas uma maneira da comunidade mergulhar na narrativa do universo Occultical”, disse Arief Widhiyasa, CEO da Confiction Labs. “Um sistema como esse garante que membros apaixonados e comprometidos da comunidade sejam aqueles que ajudam a moldar nossos IPs daqui para frente. Queremos construir o Occultical junto com públicos reais por meio de conquistas verificadas, honrando a autenticidade e a criatividade que são essenciais para o Collaborative Entertainment.”





Os bots têm sido cada vez mais problemáticos entre os jogos web3, com recompensas destinadas a membros genuínos da comunidade sendo desviadas para contas não humanas. Um estudo da plataforma de marketing web3 Cookie3 revela que 70% dos airdrops são frequentemente repassados para contas de bots , enquanto o provedor de serviços de prevenção de bots Jigger afirma que 40% dos usuários web3 , incluindo aqueles envolvidos em listas de permissão de NFT e jogos web3, foram identificados como bots. À medida que o limite de mercado para jogos de blockchain aumenta constantemente, espera-se que a atividade de bots aumente sem medidas para impedir que essas contas participem.





Com o Proof of Exposure, os candidatos passarão por um processo de verificação abrangente usando APIs de terceiros, LLMs, consultas de dados e envios de dados de usuários para garantir participantes humanos genuínos que queiram fazer parte da comunidade FICT ONE. Isso visa evitar que bots invadam a lista de permissões impondo requisitos mais rigorosos.





Proof of Exposure foi criado para ajudar a estabelecer a base para a visão da Confiction Labs em Entretenimento Colaborativo. Os jogadores poderão contribuir para o mundo dos jogos enviando conteúdo gerado pelo usuário, como escrita, arte e música, que podem se tornar cânones para a tradição de um IP ou parte de uma atualização futura do jogo. As ações dos jogadores também são registradas durante eventos no jogo, com os resultados da base de jogadores influenciando como a história progride.





Os NFTs na coleção XPSR-24 também podem subir de nível e evoluir ao longo do tempo por meio de missões. Os detentores de XPSR-24 poderão participar coletivamente de missões, e os detentores de NFTs de nível superior podem ser elegíveis para mais recompensas no futuro. O processo de inscrição do XPSR-24 está em sua terceira semana, e os interessados podem participar por meio do Portal Confiction Labs (https://one.confiction.com/portal).





Durante a primeira semana, a Confiction Labs introduziu o Proof of Humanity, que verifica os candidatos por meio de vinculação de contas sociais, e o Proof of Network, que mede sua capacidade de ajudar a construir comunidades em torno do Occultical por meio de indicações. Esses primeiros estágios de inscrição também estão enraizados na tradição do Riftstorm, onde os membros do XPSR-24 devem provar sua humanidade e estabelecer conexões globais para apoiar sua missão.

XPSR-24 ( https://xpsr.conction.com ) é a coleção premier para o universo FICT ONE: Occultical. Ela concede acesso exclusivo ao nosso ecossistema, desbloqueando um mundo de oportunidades e aventuras inigualáveis. Ela apresenta recursos inovadores para NFTs, como missões, nivelamento e NFTs em evolução. Os detentores iniciais do XPSR-24 foram selecionados por meio de um processo de inscrição abrangente que mede diferentes aspectos da capacidade de um indivíduo de contribuir para a visão de Entretenimento Colaborativo da Confiction Labs.

Confiction Labs, anteriormente conhecida como Mythic Protocol, é uma empresa de software e entretenimento pioneira em Entretenimento Colaborativo para atrair usuários para o processo de criação de experiências digitais imersivas. Confiction Labs tem mais de 120 veteranos de jogos com diversas origens que trabalharam em títulos de classe mundial, como Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Marvel: Ultimate Alliance, Fairy Tail e Legends of Runeterra.





O primeiro jogo da Confiction Labs, Riftstorm, é um RPG de ação multijogador cooperativo de looter-shooter com elementos roguelite ambientados no universo Occultical. Riftstorm completou dois testes de jogo, com o mais recente alcançando o maior engajamento pré-alfa no Steam com mais de 21.000 jogadores e atingindo o primeiro lugar para jogos web3 mais transmitidos com 326.000 horas assistidas naquela semana. O próximo teste de jogo está agendado para este Q4 de 2024, antes de um lançamento comercial em 2025.

Abril Cuneta

[email protected]

