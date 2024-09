Como gerar uma coleção NFT (+10.000) sem codificação GRATUITAMENTE

Este artigo mostrará como gerar sua própria coleção NFT sem escrever nenhuma linha de código.





Ele foi escrito para marcas, criadores, geeks e pessoas técnicas e não técnicas que desejam lançar sua coleção NFT.





Cético? Não se preocupe, vou guiá-lo através do processo!





Você também aprenderá como permitir que as pessoas comprem seus NFTs em seu site para que possam ser negociados posteriormente em mercados como Opensea e Rarible.

O que você precisa antes de começar:

Uma ferramenta de edição de imagens - usaremos canva.com como é gratuito e poderoso

Uma ferramenta de remoção de plano de fundo - usaremos remover.bg como é gratuito e funciona bem

Uma carteira Metamask - Se você não tiver, pode obter o aplicativo ou a extensão do Chrome aqui .

O que você vai aprender

Como preparar a arte

Como gerar milhares (10.000) de imagens únicas com canal

Como gerar os metadados

Como implantar em um blockchain (Ethereum ou Polygon)

Como permitir a cunhagem do seu site

Como preparar a arte

O básico

Se você der uma olhada em qualquer coleção NFT na web, notará que todas as imagens dentro da mesma coleção são semelhantes entre si.

Isso acontece porque cada coleção NFT será composta por diferentes camadas.

Por exemplo, cada imagem pode ser composta por:

fundo

contorno

olhos

boca

óculos

chapéu

As camadas (assim como nos produtos da Adobe) funcionam de baixo para cima - imagine-as sendo empilhadas umas sobre as outras para produzir uma imagem final.





Cada NFT é gerado por meio de uma combinação aleatória dessas camadas, com base na raridade que você define para cada camada.





Para cada camada, criaremos um conjunto de imagens diferentes, chamadas de traços, para permitir muitas combinações únicas.

As regras

Você pode criar camadas de imagem em qualquer aplicativo de edição de imagens.





O importante é garantir que todas as imagens tenham:

fundo transparente

formato PNG

mesmo tamanho/dimensões



Não se esqueça de que suas imagens devem estar alinhadas corretamente.

Eu (ou nós?) recomendo que o tamanho das suas camadas de imagem seja 400x400 e, em geral, mantê-las quadradas.

Exemplo da Coleção NFT “Peixes Feios”

Aqui está como eu preparei as artes com Canva.com para minha coleção NFT: Ugly Fish.





Criei um projeto no Canva com dimensões 400X400. Criei um exemplo final e completo de NFT que gostaria de criar, incluindo todas as características dispostas na ordem certa. Eu dupliquei esta página dentro do mesmo projeto muitas vezes; tanto quanto eu queria que os traços fossem. Deixei as páginas copiadas com apenas um traço específico da obra, que é sempre a mesma. Baixei todas as imagens em formato PNG. Escolhi uma cor diferente do traço para cada página.



Agora, como estou usando a versão gratuita do Canva, não tenho permissão para baixá-los com fundo transparente.





Se você tiver a versão paga, basta baixar todas as imagens com fundos transparentes e pular o parágrafo a seguir.



Para deixar o fundo das minhas imagens transparente, encontrei uma ferramenta online gratuita que funcionou perfeitamente: Remover.bg .





Eu apenas arrastei e soltei todas as minhas imagens nesta ferramenta e as baixei novamente, desta vez com um fundo transparente.





Assim que cheguei aqui, apenas repeti esse processo várias vezes para cada traço do meu NFT (você só precisa fazer cópias do seu projeto no Canva, tanto quanto os traços).

Meu conselho é manter as coisas organizadas.





No final, você deve obter algo assim no Canva:

E algo assim na pasta do seu PC:

Tenho certeza de que seus NFTs ficarão muito melhores do que meu peixe feio :)

Como gerar milhares de imagens exclusivas com o Flume (mais de 10.000)

Conecte sua carteira

Para criar uma coleção NFT, você precisará ter uma Crypto Wallet. eu recomendo usar MetaMask para navegadores de desktop se você ainda não tiver um.





Vá então para www.getflume.app , clique em "Connect Wallet" e comece a jogar com o Flume.

Carregue seu conteúdo no Flume

Aterrissamos diretamente na página inicial do aplicativo Flume. Aperte o botão roxo ' Criar uma nova coleção NFT ' e iremos para a página do Editor de arte.

Vamos dar um título à nossa coleção, especificar o formato da imagem e o número de NFTs que queremos criar e então podemos começar a configurar as camadas.

Carregar imagens em camadas

Para o upload, devemos seguir a seguinte lógica: agrupar as imagens que carregamos em cada camada pelo traço.





Por exemplo, todos os "Fundos" devem ser carregados na mesma camada, todos os "Olhos" juntos em outra camada, o mesmo para "Bocas" em outra e assim por diante.





Ao clicar no botão “ Randomize ” poderemos obter uma pré-visualização aleatória da combinação de camadas e verificar se é o que queremos.





O sistema processará as camadas seguindo a mesma ordem que configuramos no Editor de Arte - da esquerda para a direita, de cima para baixo.





Podemos até recolher o quadro das camadas para manter o espaço de trabalho limpo e ordenado.

Não se esqueça, de vez em quando, de apertar o botão 'Salvar'. Apenas no caso de você fechar a guia, você não perde o progresso feito até agora.

Definindo raridades e gerando os metadados

Algo que não devemos esquecer é dar um nome para cada camada e cada imagem carregada - esta informação será usada pelo sistema para gerar automaticamente os metadados dos NFTs.





Além disso, para cada imagem, devemos especificar a “raridade”.

Raridade significa a porcentagem de vezes que gostaríamos que o traço aparecesse na coleção.





É possível escolher a raridade de cada traço selecionando no menu suspenso uma das seguintes opções:





Popular

Impopular

Cru

Super raro



Os valores padrão para raridade são baseados em proporções fixas.

Como implantar a coleção em um blockchain (Ethereum ou Polygon)

Assim que tivermos sucesso:

Carregou todas as imagens

Dado um título e especificado a quantidade de NFTs a serem geradas

Configurado os metadados e raridades

… e estamos felizes com as imagens mostradas na caixa de visualização



Vamos apertar o botão ' Gerar Coleção '!





O mecanismo por trás do Flume começará a misturar aleatoriamente todas as camadas para gerar a quantidade de NFTs exclusivos que selecionamos anteriormente.

Agora verificamos rapidamente as imagens finais geradas na seção de visualização. Se tudo estiver certo, clicamos no botão ' Adicionar coleção ao Blockchain ', selecionamos a cadeia, preenchemos os campos solicitados e iniciamos a implantação.





Atualmente, o Flume oferece suporte à blockchain Ethereum e Polygon, cada um deles com prós e contras.





Para o propósito deste artigo, usaremos a rede Polygon, pois o Flume não cobrará nada.

No entanto, seremos solicitados nesta fase a pagar taxas de gás (não controladas pelo Flume) para implantar o contrato inteligente.





Agora é só esperar e aí BAAAAAAM - COLEÇÃO IMPLANTADA E SOMOS OS DONOS DO CONTRATO!!!

Como permitir a cunhagem de seu site

Agora somos oficialmente proprietários da coleção - sim, mas o que fazer agora?

Botão de cunhagem

A primeira coisa é que precisamos que os usuários possam cunhar os NFTs.





O Flume nos ajuda nisso fornecendo um pequeno trecho de código que podemos copiar e colar em qualquer site para fazer aparecer um “botão de cunhagem”.

Temos que reconhecer que tudo foi gratuito e SEM CÓDIGO até agora.





Adicionar um botão de cunhagem a uma página da Web pode parecer mais complicado e técnico, mas não é tão difícil, embora seja necessário um pouco de tecnicidade.

Se você tem um site WordPress

Para adicionar seu botão de cunhagem, você precisa instalar um plug-in para incorporar o código.





Este é o que a maioria dos nossos usuários instala para incorporar o botão mint em seu site: " Code Embed " de David Artiss ( Link ).





Depois de fazer isso, siga o guia escrito nesse link e cole o código do snippet de acordo.

Se você tiver qualquer outro site

O que você precisa fazer é apenas copiá-lo e colá-lo em seu código de front-end e personalizá-lo - torná-lo bonito e de acordo com seu estilo!





O código de trecho funciona com qualquer estrutura de front-end, portanto, não importa o que você esteja usando.

Negociação em mercados

Depois que um NFT de sua coleção for cunhado, ele estará automaticamente disponível no OpenSea, Rarible e em muitos outros mercados famosos, prontos para serem negociados.





O proprietário simplesmente precisa entrar no mercado com a mesma carteira usada para a cunhagem e os NFTs serão sincronizados automaticamente.

Verifique seu contrato inteligente

A exatidão e a segurança dos contratos inteligentes são necessárias, pois falhas de contratos inteligentes podem causar milhões de dólares em fundos perdidos - aconselho você a prosseguir com a verificação!





Assim, os aplicativos blockchain baseados em contratos inteligentes devem ser verificados e verificados para garantir a correção, segurança e proteção das implementações de contratos inteligentes.





Um contrato inteligente verificado é sinônimo de transparência e confiança.





Felizmente, o Flume implementa contratos inteligentes que já são verificados, então você não precisa se preocupar em fazer isso.

Espero que você tenha se divertido fazendo isso tanto quanto eu - também criei um no YouTube relacionado a este artigo. Para qualquer pergunta / dúvida, deixe um comentário ou entre em contato comigo em [email protected] e sinta-se à vontade para participar do servidor de discórdia flume para encontrar uma comunidade de criadores como você!