Comment générer une collection NFT (+10 000) sans codage GRATUITEMENT

Cet article vous montrera comment générer votre propre collection NFT sans écrire aucune ligne de code.





Il est écrit pour les marques, les créateurs, les geeks et les personnes techniques et non techniques qui souhaitent lancer leur collection NFT.





Sceptique? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider tout au long du processus !





Vous apprendrez également comment permettre aux gens d'acheter vos NFT à partir de votre site Web afin qu'ils puissent être échangés plus tard sur des marchés comme Opensea et Rarible.

Ce dont vous avez besoin avant de commencer :

Un outil d'édition d'images - Nous utiliserons canva.com car il est gratuit et puissant

car il est gratuit et puissant Un outil de suppression d'arrière-plan - Nous utiliserons supprimer.bg comme il est gratuit et fonctionne bien

comme il est gratuit et fonctionne bien Un portefeuille Metamask - Si vous ne l'avez pas, vous pouvez obtenir l'application ou l'extension chrome ici .

. Buse application en ligne

Ce que vous apprendrez

Comment préparer l'oeuvre

Comment générer des milliers (10 000) d'images uniques avec Buse

Comment générer les métadonnées

Comment déployer sur une blockchain (Ethereum ou Polygon)

Comment autoriser la frappe à partir de votre site Web

Comment préparer l'illustration

Les bases

Si vous jetez un coup d'œil à toutes les collections NFT sur le Web, vous remarquerez que toutes les images d'une même collection sont assez similaires les unes aux autres.

Cela se produit parce que chaque collection NFT sera composée de différentes couches.

Par exemple, chaque image peut être composée de :

Contexte

présenter

les yeux

bouche

lunettes

chapeau

Les calques (comme dans les produits Adobe) fonctionnent de bas en haut. Imaginez qu'ils soient empilés les uns sur les autres pour produire une image finale.





Chaque NFT est généré par une combinaison aléatoire de ces couches, en fonction de la rareté que vous définissez pour chaque couche.





Pour chaque couche, nous allons concevoir un ensemble d'images différentes, appelées traits, afin de permettre de nombreuses combinaisons uniques.

Les règles

Vous pouvez concevoir des couches d'images dans n'importe quelle application d'édition d'images.





L'important est de s'assurer que toutes les images ont :

arrière-plan transparent

Format PNG

même taille/dimensions



N'oubliez pas que vos images doivent s'aligner correctement.

Je (ou nous ?) Recommandons que la taille de vos calques d'image soit de 400 x 400, et en général de les garder au carré.

Exemple de la collection NFT « Ugly Fishes »

Voici comment j'ai préparé les artworks avec Canva.com pour ma collection NFT : Ugly Fish.





J'ai créé un projet dans Canva aux dimensions 400X400. J'ai créé un exemple final et complet de NFT que j'aimerais créer, y compris tous les traits disposés dans le bon ordre. J'ai dupliqué cette page plusieurs fois dans le même projet ; autant que je voulais que les traits soient. J'ai laissé les pages copiées avec un seul trait spécifique de l'œuvre, qui est toujours le même. J'ai téléchargé toutes les images au format PNG. J'ai choisi une couleur différente du trait pour chaque page.



Maintenant, comme j'utilise la version gratuite de Canva, je ne suis pas autorisé à les télécharger avec un fond transparent.





Si vous possédez la version payante, téléchargez simplement toutes les images avec des arrière-plans transparents et ignorez le paragraphe suivant.



Pour rendre le fond de mes images transparent, j'ai trouvé un outil en ligne gratuit qui fonctionnait parfaitement : Supprimer.bg .





J'ai juste fait glisser et déposer toutes mes images dans cet outil et je les ai téléchargées à nouveau, cette fois avec un fond transparent.





Une fois arrivé ici, je n'ai fait que répéter ce processus encore et encore pour chaque trait de mon NFT (il vous suffit de faire des copies de votre projet dans Canva, autant que les traits le sont).

Mon conseil est de garder les choses organisées.





Au final, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci dans Canva :

Et quelque chose comme ça dans le dossier de votre PC :

Je suis sûr que vos NFT seront bien meilleurs que mon vilain poisson :)

Comment générer des milliers d'images uniques avec Flume (plus de 10 000)

Connectez votre portefeuille

Pour créer une collection NFT, vous aurez besoin d'un Crypto Wallet. Je recommande d'utiliser Métamasque pour les navigateurs de bureau si vous n'en avez pas encore.





Allez ensuite à www.getflume.app , cliquez sur "Connect Wallet" et commencez à jouer avec Flume.

Téléchargez votre contenu dans Flume

Nous atterrirons directement sur la page d'accueil de l'application Flume. Appuyez sur le bouton violet " Créer une nouvelle collection NFT ", et nous passerons à la page de l'éditeur d'illustrations.

Donnons un titre à notre collection, spécifions le format d'image et le nombre de NFT que nous voulons créer, puis nous pouvons commencer à configurer les calques.

Téléchargement d'images dans des calques

Pour le téléchargement, nous devons suivre la logique suivante : regrouper les images que nous téléchargeons dans chaque couche par le trait.





Par exemple, tous les "Arrière-plans" doivent être téléchargés dans le même calque, tous les "Yeux" ensemble dans un autre calque, de même pour les "Bouches" dans un autre, et ainsi de suite.





En cliquant sur le bouton " Aléatoire ", nous pourrons obtenir un aperçu aléatoire du calque combiné et vérifier si c'est ce que nous voulons.





Le système traitera les calques en suivant le même ordre que celui que nous avons configuré dans l'éditeur d'illustrations - de gauche à droite, de haut en bas.





Nous pouvons même réduire le cadre des calques pour garder l'espace de travail propre et ordonné.

N'oubliez pas, de temps en temps, d'appuyer sur le bouton 'Enregistrer'. Juste au cas où vous fermez l'onglet, vous ne perdez pas les progrès réalisés jusqu'à présent.

Définition des raretés et génération des métadonnées

Il ne faut pas oublier de donner un nom à chaque couche et à chaque image téléchargée - cette information sera utilisée par le système pour générer automatiquement les métadonnées des NFT.





Aussi, pour chaque image, il faut préciser la « rareté ».

La rareté signifie le pourcentage de fois où nous aimerions que le trait apparaisse dans la collection.





Il est possible de choisir la rareté de chaque trait en sélectionnant dans le menu déroulant l'une des options suivantes :





Populaire

Impopulaire

Rare

Super rare



Les valeurs par défaut pour la rareté sont basées sur des ratios fixes.

Comment déployer la collection sur une blockchain (Ethereum ou Polygon)

Une fois que nous avons réussi :

Téléversé toutes les images

Donner un titre et préciser le nombre de NFT à générer

Configurer les métadonnées et les raretés

… et nous sommes satisfaits des images affichées dans la zone de prévisualisation



Appuyons sur le bouton " Générer une collection " !





Le moteur derrière Flume commencera à mélanger au hasard toutes les couches afin de générer la quantité de NFT uniques que nous avons précédemment sélectionnés.

Nous vérifions maintenant rapidement les images finales générées dans la section de prévisualisation. Si tout va bien, nous cliquons sur le bouton ' Ajouter une collection à la Blockchain ', sélectionnons la chaîne, remplissons les champs demandés et commençons le déploiement.





Flume prend actuellement en charge la blockchain Ethereum et Polygon, chacune avec des avantages et des inconvénients.





Pour les besoins de cet article, nous utiliserons le réseau Polygon car Flume ne facturera rien.

Cependant, il nous sera demandé à ce stade de payer des frais de gaz (non contrôlés par Flume) pour le déploiement du contrat intelligent.





Il ne nous reste plus qu'à patienter et puis BAAAAAAM - COLLECTION DÉPLOYÉE ET NOUS SOMMES LES PROPRIÉTAIRES DU CONTRAT !!!

Comment autoriser la frappe à partir de votre site Web

Nous sommes désormais officiellement propriétaires de la collection - oui, mais que faire maintenant ?

Bouton de frappe

La première chose est que nous avons besoin que les utilisateurs puissent frapper les NFT.





Flume nous y aide en fournissant un petit morceau de code que nous pouvons copier et coller dans n'importe quel site Web pour faire apparaître un "bouton de frappe".

Nous devons reconnaître que tout a été gratuit et NO-CODE jusqu'à présent.





Ajouter un bouton de frappe à une page Web peut sembler plus délicat et technique, mais ce n'est pas si difficile, même si un peu de technicité est nécessaire.

Si vous avez un site WordPress

Pour ajouter votre bouton de frappe, vous devez installer un plug-in pour intégrer le code.





C'est celui que la plupart de nos utilisateurs installent pour intégrer le bouton menthe dans leur site : " Code Embed " par David Artiss ( Lien ).





Une fois cela fait, veuillez suivre le guide écrit dans ce lien et collez votre extrait de code en conséquence.

Si vous avez un autre site Web

Ce que vous avez à faire est simplement de le copier et de le coller dans votre code frontal et de le personnaliser - rendez-le beau et conforme à votre style !





L'extrait de code fonctionne avec tous les frameworks frontaux, peu importe ce que vous utilisez.

Trading sur les places de marché

Une fois qu'un NFT de votre collection a été créé, il sera automatiquement disponible sur OpenSea, Rarible et de nombreux autres marchés célèbres prêts à être échangés.





Le propriétaire doit simplement se connecter au marché avec le même portefeuille utilisé pour la frappe, et les NFT seront automatiquement synchronisés.

Vérifiez votre contrat intelligent

L'exactitude et la sécurité des contrats intelligents sont requises car les échecs de contrats intelligents peuvent entraîner des millions de dollars de fonds perdus - je vous conseille chaleureusement de procéder à la vérification !





Ainsi, les applications blockchain basées sur des contrats intelligents doivent être contrôlées et vérifiées pour garantir l'exactitude, la sécurité et la sûreté des implémentations de contrats intelligents.





Un contrat intelligent vérifié est synonyme de transparence et de confiance.





Heureusement, Flume déploie des contrats intelligents qui sont déjà vérifiés, vous n'avez donc pas à vous en soucier.

J'espère que vous vous êtes amusé à le faire autant que moi - j'ai également créé un sur YouTube lié à cet article. Pour toute question/doute, laissez simplement un commentaire ou contactez-moi à [email protected], et n'hésitez pas à rejoindre le Serveur de discorde Flume pour trouver une communauté de créateurs comme vous !