Como desenvolver o pensamento estruturado como gerente de produto?

“Construir este recurso”, ”Onde está essa integração?”, ”Nosso concorrente está fazendo isso, por que não estamos?” etc etc etc. E para piorar as coisas, todos esses pedidos provavelmente vêm de 10 plataformas diferentes.





Como gerente de produto, seus dias são preenchidos com solicitações incessantes de partes interessadas internas e externas. E quando você já está trabalhando em seu roteiro atual e em sua 5ª xícara de café do dia, pode ser difícil pensar em todas essas solicitações intermináveis. Quero dizer, vamos lá, ainda somos humanos, afinal.





E em meio a tudo isso, devemos resolver os problemas em questão, olhar para o quadro geral, entendendo o problema real em um produto e avaliar se vale a pena resolver o problema/oportunidade. Mas como podemos fazer tudo isso sem deixar que seja uma experiência assustadora?





É aí que o pensamento estruturado vem em socorro! Vamos dar uma olhada em algumas práticas recomendadas para garantir o pensamento estrutural como PM:





1. Priorize melhor o tempo

De acordo com Jasper Curry, os gerentes de produto geralmente sofrem de fadiga de decisão. Por quê? Simplesmente porque 90% do nosso trabalho é sobre tomar as decisões certas. Qual recurso construir? Quando construí-lo? … e mais. É por isso que não há problema em não ser superagressivo em todas as decisões que tomamos.

Recurso: Pensamento estruturado em gerenciamento de produtos por Jasper Curry





Estas são algumas dicas para se ter em mente antes de tomar uma decisão:

Se uma decisão for reversível, não há problema em não pensar muito sobre ela. Jeff Bezos também usa essa técnica para tomar suas decisões. Ele diz: “Muitas decisões são reversíveis, portas de mão dupla. Essas decisões podem usar um processo leve”.

Pense no pior cenário. Se as consequências de uma decisão errada forem limitadas, é melhor não gastar muito tempo com isso.



Por exemplo, vamos tomar a decisão de mudar o link “Cadastre-se” para um botão. Agora, mesmo que as consequências dessa decisão sejam negativas, ela pode ser facilmente desfeita. Isso significa que você não precisa perder muito tempo pensando nisso.









Por outro lado, tomemos a decisão de mudar o logotipo da empresa. Em primeiro lugar, são necessários muitos recursos para executar e o impacto na empresa pode ser enorme. Assim como quando o Uber mudou seu logotipo e ninguém conseguia mais reconhecer o aplicativo. Decisões como essa devem ser bem pensadas.





Recurso: Tomando boas decisões como gerente de produto por Brandon Chu









2. Siga os três C's

Madhur Chadha, PM do Google, usa os três C's: Criação, Curadoria e Consumo para se manter organizado e estruturado em sua jornada de PM. Qualquer problema pode ser segregado nesses baldes.





Por exemplo, se você quisesse melhorar o WhatsApp como plataforma, o que faria?





Criação: Estas são algumas coisas que você pode querer fazer para melhorar o WhatsApp:

– como fazer com que mais pessoas entrem no WhatsApp – como fazer com que mais pessoas usem o WhatsApp Pay





Curadoria: a curadoria incluiria como alcançar as etapas em criação. – Ativar/desativar a opção de bate-papo com marca azul

– Mensagens criptografadas – Integração com outros aplicativos de pagamento

– Mais emojis, adesivos e gifs – Adesivos e gifs personalizados no WhatsApp





Consumo: E o consumo seria como seus usuários consomem esses recursos e os diferentes canais de distribuição.

– pagamento para empresas, recarga de celular e outros

– diferentes dispositivos e superfícies

- bate-papos em grupo e transmissão





Esta é uma maneira simples, porém eficaz, de detalhar o que precisa ser feito e como deve ser feito, para que você possa concentrar sua atenção onde for necessário e não se sentir sobrecarregado.

Recurso: Estruturando seus pensamentos por Madhur Chadha









3. Enquadre o problema

Antes de mergulhar cegamente no problema, os gerentes de produto devem entender que enquadrar o problema é mais importante do que encontrar a solução. Você pode fazer perguntas sobre o problema de sua perspectiva, mas a solução para o problema deve se adequar a todos os casos de uso de seus clientes, o que significa simplesmente que você precisa ter diferentes estruturas de seu problema para entendê-lo de diferentes perspectivas. Como fazemos isso?





Explique a visão geral da questão ou problema para diferentes partes interessadas multifuncionais e, em vez de pedir que apresentem soluções, peça que apresentem diferentes perguntas sobre o problema.





Por exemplo: em 2008, o YouTube era o segundo mecanismo de busca depois do Google. Logo percebeu-se que os usuários estavam procurando conteúdo que não existia no YouTube. Então, a pergunta era: “Se um usuário pesquisa algo e sabemos que não temos o melhor resultado, devemos criar um link para um site de terceiros?” Metade da empresa sugeriu adicionar links de terceiros ao conteúdo pesquisado, enquanto a outra metade era contra, argumentando que seria difícil licenciar o conteúdo nativamente se eles desviassem o tráfego do site.





Em vez de enquadrar o problema como “Devemos adicionar links de terceiros ou não”, um quadro alternativo foi criado, que era uma escolha entre “consistência x abrangência”. Eles estudaram muitas empresas e descobriram que os clientes preferem a consistência à abrangência e concordaram em fazer o mesmo para esse problema também. Eles decidiram não adicionar links de terceiros. Não criar links fora do YouTube tornou-se um de seus princípios fundamentais e emoldurou uma série de outras decisões difíceis. Por exemplo, eles removeram a capacidade dos criadores de desativar o conteúdo de diferentes dispositivos e removeram todos os players incorporados de terceiros.

Recurso: A arte de enquadrar problemas





Outro desafio é que com tantas perguntas sobre o mesmo problema, pode ser difícil encontrar soluções para cada uma delas. Outro truque para fazer isso é, na lista de perguntas que você coletou, selecionar as 2 perguntas mais importantes cujas respostas efetivamente resolveriam o problema. Isso permitirá que você se concentre e pense profundamente nas questões que realmente importam. Agora encontre a solução para essas perguntas. Muitas vezes você descobrirá que as soluções para essas duas perguntas também responderão às outras perguntas.









4. Concentre-se na declaração do problema

“Se eu tivesse uma hora para resolver um problema, passaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos pensando nas soluções.” Albert Einstein.





As declarações de problemas ajudam você a se concentrar na questão principal em questão, mas, ao fazer isso, ficamos tentados a incluir também possíveis soluções. É importante abster-se de fazer isso porque a ideia não é encontrar a solução, mas se colocar no lugar de seus usuários-alvo e pensar no problema da perspectiva deles.





Aqui está uma fórmula simples a seguir para encontrar sua declaração de problema:





Fórmula padrão:

(descreva uma pessoa usando linguagem empática) precisa de uma maneira de (necessidades são verbos) porque (descreva o que você aprendeu sobre a parte interessada e sua necessidade)





Por exemplo: Patty da XYZ & co, que gosta de usar nossa plataforma de gerenciamento de produtos, precisa exportar alguns comentários selecionados de clientes para uma planilha do Excel para que ela possa enviá-los às equipes de engenharia para discutir diferentes casos de uso para o mesmo recurso.

Recurso: kit de ferramentas de gerenciamento de produtos









5. Entrevista, entrevista, entrevista

Isso pode ser demorado – agendar entrevistas quando for mais conveniente para seus usuários, reservar um tempo de sua agenda lotada para conversar com eles, mas não há ninguém melhor para dar a você as perspectivas de seus usuários do que seus próprios usuários. Por isso é um investimento absolutamente necessário.





Você não pode simplesmente presumir que seus usuários usam seu produto/recurso para realizar uma tarefa específica sem validá-lo. Por exemplo, você pode estar construindo o produto para que seus usuários possam realizar as tarefas A, B e C, mas o usuário provavelmente deseja usar seu produto para realizar a tarefa D.





Recurso: Trabalhos a serem realizados por Alan Klement





A técnica dos 5 porquês foi desenvolvida pelo industrial japonês Sakichi Toyoda, fundador da Toyota Industries. Ao perguntar repetidamente “por que” 5 vezes, você descobrirá muito e alcançará a raiz do problema. Depois que seus usuários lhe derem a descrição do problema, pergunte-se por quê. Agora que você tem uma resposta para o “porquê”, pergunte “por que” novamente. Continue fazendo isso até que sua resposta para o último “porquê” explique a causa raiz do problema.

Recurso: A técnica dos cinco porquês de Thaisa Fernandes





Alguns hacks de foco diários

Estas são algumas dicas e truques que alguns PMs seguem religiosamente no dia a dia para reservar algum tempo para si próprios para fazer o trabalho. Não importa o quão pré-agendado pareça o seu dia, os PMs podem ser facilmente arrastados para reuniões e discussões de última hora, não deixando espaço para se concentrar em tarefas prioritárias.





Destaque diário: escolha uma tarefa importante que você precisa concluir todos os dias. Não importa o quão ocupado você esteja, e quantas reuniões não agendadas você seja puxado, seu objetivo é fazer aquela tarefa antes de você terminar o dia.



Tarefas de 2/5 minutos: Qualquer tarefa em seu quadro de tarefas que você acha que não levará mais de 5 minutos não deve estar em seu quadro de tarefas. Isso significa simplesmente que essas tarefas devem ser concluídas antes de você atender à sua primeira ligação do dia. Por exemplo: Pequenas tarefas como acompanhar uma reunião, agendar uma reunião, enviar um e-mail etc.





Bloqueio de calendário: bloqueie uma hora todos os dias, para que você possa se concentrar ininterruptamente para realizar seu trabalho. Rejeite todas as reuniões que sua equipe deseja agendar com você durante esse período.









