Como construir seu próprio assistente de voz e executá-lo localmente usando Whisper + Ollama + Bark

Depois da minha última postagem sobre como construir seu próprio RAG e executá-lo localmente, hoje estamos dando um passo adiante, não apenas implementando as habilidades de conversação de grandes modelos de linguagem, mas também adicionando capacidades de escuta e fala. A ideia é simples: vamos criar um assistente de voz que lembra Jarvis ou Friday dos icônicos filmes do Homem de Ferro, que pode funcionar offline no seu computador.





Como este é um tutorial introdutório, irei implementá-lo em Python e mantê-lo simples o suficiente para iniciantes. Por fim, fornecerei algumas orientações sobre como dimensionar o aplicativo.

Pilha de tecnologia

Primeiro, você deve configurar um ambiente Python virtual. Você tem várias opções para isso, incluindo pyenv, virtualenv, poesia e outras que atendem a um propósito semelhante. Pessoalmente, usarei Poesia para este tutorial devido às minhas preferências pessoais. Aqui estão várias bibliotecas cruciais que você precisará instalar:





rich : Para uma saída de console visualmente atraente.

: Para uma saída de console visualmente atraente. openai-whisper : Uma ferramenta robusta para conversão de fala em texto.

: Uma ferramenta robusta para conversão de fala em texto. suno-bark : Uma biblioteca de ponta para síntese de texto para fala, garantindo saída de áudio de alta qualidade.

: Uma biblioteca de ponta para síntese de texto para fala, garantindo saída de áudio de alta qualidade. langchain : Uma biblioteca simples para interface com Large Language Models (LLMs).

: Uma biblioteca simples para interface com Large Language Models (LLMs). sounddevice , pyaudio e reconhecimento de fala : essenciais para gravação e reprodução de áudio.





Para obter uma lista detalhada de dependências, consulte o link aqui .





O componente mais crítico aqui é o backend do Large Language Model (LLM), para o qual usaremos o Ollama. Ollama é amplamente reconhecido como uma ferramenta popular para executar e servir LLMs offline. Se Ollama é novo para você, recomendo verificar meu artigo anterior sobre RAG offline: "Construa seu próprio RAG e execute-o localmente: Langchain + Ollama + Streamlit." Basicamente, você só precisa baixar o aplicativo Ollama, extrair seu modelo preferido e executá-lo.

Arquitetura

Pronto, se tudo estiver configurado, vamos para o próximo passo. Abaixo está a arquitetura geral da nossa aplicação, que compreende fundamentalmente 3 componentes principais:





Reconhecimento de fala : Utilizando o Whisper da OpenAI , convertemos a linguagem falada em texto. O treinamento do Whisper em diversos conjuntos de dados garante sua proficiência em vários idiomas e dialetos.





Cadeia Conversacional : Para os recursos conversacionais, empregaremos a interface Langchain para o modelo Llama-2 , que é servido usando Ollama. Esta configuração promete um fluxo de conversação contínuo e envolvente.





Sintetizador de fala : A transformação de texto em fala é alcançada através do Bark , um modelo de última geração da Suno AI, conhecido por sua produção de fala realista.





O fluxo de trabalho é simples: gravar fala, transcrever para texto, gerar uma resposta usando um LLM e vocalizar a resposta usando Bark.

Diagrama de sequência para assistente de voz com Whisper, Ollama e Bark.

Implementação

A implementação começa com a criação de um TextToSpeechService baseado em Bark, incorporando métodos para sintetizar fala a partir de texto e lidar perfeitamente com entradas de texto mais longas, como segue:

import nltk import torch import warnings import numpy as np from transformers import AutoProcessor, BarkModel warnings.filterwarnings( "ignore", message="torch.nn.utils.weight_norm is deprecated in favor of torch.nn.utils.parametrizations.weight_norm.", ) class TextToSpeechService: def __init__(self, device: str = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"): """ Initializes the TextToSpeechService class. Args: device (str, optional): The device to be used for the model, either "cuda" if a GPU is available or "cpu". Defaults to "cuda" if available, otherwise "cpu". """ self.device = device self.processor = AutoProcessor.from_pretrained("suno/bark-small") self.model = BarkModel.from_pretrained("suno/bark-small") self.model.to(self.device) def synthesize(self, text: str, voice_preset: str = "v2/en_speaker_1"): """ Synthesizes audio from the given text using the specified voice preset. Args: text (str): The input text to be synthesized. voice_preset (str, optional): The voice preset to be used for the synthesis. Defaults to "v2/en_speaker_1". Returns: tuple: A tuple containing the sample rate and the generated audio array. """ inputs = self.processor(text, voice_preset=voice_preset, return_tensors="pt") inputs = {k: v.to(self.device) for k, v in inputs.items()} with torch.no_grad(): audio_array = self.model.generate(**inputs, pad_token_id=10000) audio_array = audio_array.cpu().numpy().squeeze() sample_rate = self.model.generation_config.sample_rate return sample_rate, audio_array def long_form_synthesize(self, text: str, voice_preset: str = "v2/en_speaker_1"): """ Synthesizes audio from the given long-form text using the specified voice preset. Args: text (str): The input text to be synthesized. voice_preset (str, optional): The voice preset to be used for the synthesis. Defaults to "v2/en_speaker_1". Returns: tuple: A tuple containing the sample rate and the generated audio array. """ pieces = [] sentences = nltk.sent_tokenize(text) silence = np.zeros(int(0.25 * self.model.generation_config.sample_rate)) for sent in sentences: sample_rate, audio_array = self.synthesize(sent, voice_preset) pieces += [audio_array, silence.copy()] return self.model.generation_config.sample_rate, np.concatenate(pieces)

Inicialização ( __init__ ) : A classe usa um parâmetro opcional device , que especifica o dispositivo a ser usado para o modelo ( cuda se uma GPU estiver disponível, ou cpu ). Ele carrega o modelo Bark e o processador correspondente do modelo pré-treinado suno/bark-small . Você também pode usar a versão grande especificando suno/bark para o carregador de modelo.





Sintetizar ( synthesize ) : Este método recebe uma entrada text e um parâmetro voice_preset , que especifica a voz a ser usada para a síntese. Você pode verificar outro valor voice_preset aqui . Ele usa o processor para preparar o texto de entrada e a predefinição de voz e, em seguida, gera a matriz de áudio usando o método model.generate() . A matriz de áudio gerada é convertida em uma matriz NumPy e a taxa de amostragem é retornada junto com a matriz de áudio.





Sintetização de formato longo ( long_form_synthesize ) : Este método é usado para sintetizar entradas de texto mais longas. Primeiro, ele transforma o texto de entrada em frases usando a função nltk.sent_tokenize . Para cada frase, ele chama o método synthesize para gerar o array de áudio. Em seguida, ele concatena as matrizes de áudio geradas, com um breve silêncio (0,25 segundos) adicionado entre cada frase.





Agora que temos o TextToSpeechService configurado, precisamos preparar o servidor Ollama para o serviço do modelo de linguagem grande (LLM). Para fazer isso, você precisará seguir estas etapas:





Extraia o modelo Llama-2 mais recente : Execute o seguinte comando para baixar o modelo Llama-2 mais recente do repositório Ollama: ollama pull llama2 .





Inicie o servidor Ollama : Se o servidor ainda não foi iniciado, execute o seguinte comando para iniciá-lo: ollama serve .





Depois de concluir essas etapas, seu aplicativo poderá usar o servidor Ollama e o modelo Llama-2 para gerar respostas à entrada do usuário.





A seguir, passaremos para a lógica principal do aplicativo. Primeiro, precisamos inicializar os seguintes componentes:

Rich Console : usaremos a biblioteca Rich para criar um console interativo melhor para o usuário dentro do terminal.





Whisper Speech-to-Text : inicializaremos um modelo de reconhecimento de fala Whisper, que é um sistema de reconhecimento de fala de código aberto de última geração desenvolvido pela OpenAI. Usaremos o modelo básico em inglês ( base.en ) para transcrever a entrada do usuário.





Bark Text-to-Speech : inicializaremos uma instância do sintetizador de texto para fala Bark, que foi implementada acima.





Cadeia Conversacional : Usaremos o ConversationalChain integrado da biblioteca Langchain, que fornece um modelo para gerenciar o fluxo conversacional. Iremos configurá-lo para usar o modelo de linguagem Llama-2 com o backend Ollama.

import time import threading import numpy as np import whisper import sounddevice as sd from queue import Queue from rich.console import Console from langchain.memory import ConversationBufferMemory from langchain.chains import ConversationChain from langchain.prompts import PromptTemplate from langchain_community.llms import Ollama from tts import TextToSpeechService console = Console() stt = whisper.load_model("base.en") tts = TextToSpeechService() template = """ You are a helpful and friendly AI assistant. You are polite, respectful, and aim to provide concise responses of less than 20 words. The conversation transcript is as follows: {history} And here is the user's follow-up: {input} Your response: """ PROMPT = PromptTemplate(input_variables=["history", "input"], template=template) chain = ConversationChain( prompt=PROMPT, verbose=False, memory=ConversationBufferMemory(ai_prefix="Assistant:"), llm=Ollama(), )

Agora, vamos definir as funções necessárias:

record_audio : Esta função é executada em um thread separado para capturar dados de áudio do microfone do usuário usando sounddevice.RawInputStream . A função de retorno de chamada é chamada sempre que novos dados de áudio estão disponíveis e coloca os dados em data_queue para processamento posterior.





transcribe : esta função utiliza a instância Whisper para transcrever os dados de áudio de data_queue em texto.





get_llm_response : Esta função alimenta o contexto da conversa atual para o modelo de linguagem Llama-2 (por meio do Langchain ConversationalChain ) e recupera a resposta de texto gerada.





play_audio : Esta função pega a forma de onda de áudio gerada pelo mecanismo de conversão de texto em fala Bark e a reproduz para o usuário usando uma biblioteca de reprodução de som (por exemplo, sounddevice ).

def record_audio(stop_event, data_queue): """ Captures audio data from the user's microphone and adds it to a queue for further processing. Args: stop_event (threading.Event): An event that, when set, signals the function to stop recording. data_queue (queue.Queue): A queue to which the recorded audio data will be added. Returns: None """ def callback(indata, frames, time, status): if status: console.print(status) data_queue.put(bytes(indata)) with sd.RawInputStream( samplerate=16000, dtype="int16", channels=1, callback=callback ): while not stop_event.is_set(): time.sleep(0.1) def transcribe(audio_np: np.ndarray) -> str: """ Transcribes the given audio data using the Whisper speech recognition model. Args: audio_np (numpy.ndarray): The audio data to be transcribed. Returns: str: The transcribed text. """ result = stt.transcribe(audio_np, fp16=False) # Set fp16=True if using a GPU text = result["text"].strip() return text def get_llm_response(text: str) -> str: """ Generates a response to the given text using the Llama-2 language model. Args: text (str): The input text to be processed. Returns: str: The generated response. """ response = chain.predict(input=text) if response.startswith("Assistant:"): response = response[len("Assistant:") :].strip() return response def play_audio(sample_rate, audio_array): """ Plays the given audio data using the sounddevice library. Args: sample_rate (int): The sample rate of the audio data. audio_array (numpy.ndarray): The audio data to be played. Returns: None """ sd.play(audio_array, sample_rate) sd.wait()

Em seguida, definimos o loop principal da aplicação. O loop principal do aplicativo orienta o usuário através da interação conversacional da seguinte forma:





O usuário é solicitado a pressionar Enter para começar a registrar sua entrada.

Depois que o usuário pressiona Enter, a função record_audio é chamada em um thread separado para capturar a entrada de áudio do usuário.

Quando o usuário pressiona Enter novamente para interromper a gravação, os dados de áudio são transcritos usando a função transcribe .

O texto transcrito é então passado para a função get_llm_response , que gera uma resposta usando o modelo de linguagem Llama-2.

A resposta gerada é impressa no console e reproduzida para o usuário usando a função play_audio .

if __name__ == "__main__": console.print("[cyan]Assistant started! Press Ctrl+C to exit.") try: while True: console.input( "Press Enter to start recording, then press Enter again to stop." ) data_queue = Queue() # type: ignore[var-annotated] stop_event = threading.Event() recording_thread = threading.Thread( target=record_audio, args=(stop_event, data_queue), ) recording_thread.start() input() stop_event.set() recording_thread.join() audio_data = b"".join(list(data_queue.queue)) audio_np = ( np.frombuffer(audio_data, dtype=np.int16).astype(np.float32) / 32768.0 ) if audio_np.size > 0: with console.status("Transcribing...", spinner="earth"): text = transcribe(audio_np) console.print(f"[yellow]You: {text}") with console.status("Generating response...", spinner="earth"): response = get_llm_response(text) sample_rate, audio_array = tts.long_form_synthesize(response) console.print(f"[cyan]Assistant: {response}") play_audio(sample_rate, audio_array) else: console.print( "[red]No audio recorded. Please ensure your microphone is working." ) except KeyboardInterrupt: console.print("

[red]Exiting...") console.print("[blue]Session ended.")

Resultado

Depois que tudo estiver montado, podemos executar o aplicativo conforme mostrado no vídeo acima. O aplicativo roda bem devagar no meu MacBook porque o modelo Bark é grande, mesmo em sua versão menor. Portanto, acelerei um pouco o vídeo. Para aqueles com um computador habilitado para CUDA, ele pode funcionar mais rápido. Aqui estão os principais recursos do nosso aplicativo:





Interação baseada em voz : os usuários podem iniciar e parar a gravação de sua entrada de voz e o assistente responde reproduzindo o áudio gerado.





Contexto conversacional: O assistente mantém o contexto da conversa, possibilitando respostas mais coerentes e relevantes. O uso do modelo de linguagem Llama-2 permite ao assistente fornecer respostas concisas e focadas.





Para aqueles que desejam elevar este aplicativo ao status de pronto para produção, são recomendadas as seguintes melhorias:

Otimização de desempenho : incorpore versões otimizadas dos modelos, como Whisper.cpp, llama.cpp e late.cpp, que são projetados para aumentar o desempenho, especialmente em computadores de baixo custo.





Prompts de bot personalizáveis : implemente um sistema que permita aos usuários personalizar a persona e o prompt do bot, possibilitando a criação de diferentes tipos de assistentes (por exemplo, pessoais, profissionais ou específicos de domínio).





Interface gráfica do usuário (GUI) : Desenvolva uma GUI amigável para aprimorar a experiência geral do usuário, tornando o aplicativo mais acessível e visualmente atraente.





Capacidades multimodais : expanda o aplicativo para suportar interações multimodais, como a capacidade de gerar e exibir imagens, diagramas ou outro conteúdo visual, além das respostas baseadas em voz.





Finalmente, concluímos nosso aplicativo simples de assistente de voz. O código completo pode ser encontrado em: https://github.com/vndee/local-talking-llm . Essa combinação de reconhecimento de fala, modelagem de linguagem e tecnologias de conversão de texto em fala demonstra como podemos construir algo que parece difícil, mas que na verdade pode ser executado em seu computador. Vamos aproveitar a codificação e não se esqueça de assinar meu blog para não perder as últimas novidades em artigos sobre IA e programação.

Também publicado aqui