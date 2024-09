Cómo crear su propio asistente de voz y ejecutarlo localmente usando Whisper + Ollama + Bark

Después de mi última publicación sobre cómo crear su propio RAG y ejecutarlo localmente, hoy vamos un paso más allá, no solo implementando las capacidades conversacionales de modelos de lenguaje grandes, sino también agregando capacidades de escucha y habla. La idea es sencilla: vamos a crear un asistente de voz que recuerde a Jarvis o Friday de las icónicas películas de Iron Man, que pueda funcionar sin conexión a tu computadora.





Dado que este es un tutorial introductorio, lo implementaré en Python y lo mantendré lo suficientemente simple para principiantes. Por último, proporcionaré algunas orientaciones sobre cómo escalar la aplicación.

pila tecnológica

Primero, debes configurar un entorno virtual de Python. Tiene varias opciones para esto, incluidas pyenv, virtualenv, poesía y otras que tienen un propósito similar. Personalmente, usaré Poetry para este tutorial debido a mis preferencias personales. Aquí hay varias bibliotecas cruciales que necesitará instalar:





rich : Para una salida de consola visualmente atractiva.

: Para una salida de consola visualmente atractiva. openai-whisper : una herramienta sólida para la conversión de voz a texto.

: una herramienta sólida para la conversión de voz a texto. suno-bark : una biblioteca de última generación para síntesis de texto a voz, que garantiza una salida de audio de alta calidad.

: una biblioteca de última generación para síntesis de texto a voz, que garantiza una salida de audio de alta calidad. langchain : una biblioteca sencilla para interactuar con modelos de lenguajes grandes (LLM).

: una biblioteca sencilla para interactuar con modelos de lenguajes grandes (LLM). dispositivo de sonido , pyaudio y reconocimiento de voz : esenciales para la grabación y reproducción de audio.





Para obtener una lista detallada de dependencias, consulte el enlace aquí .





El componente más crítico aquí es el backend del modelo de lenguaje grande (LLM), para el cual usaremos Ollama. Ollama es ampliamente reconocida como una herramienta popular para ejecutar y ofrecer LLM sin conexión. Si Ollama es nuevo para usted, le recomiendo que consulte mi artículo anterior sobre RAG sin conexión: "Construya su propio RAG y ejecútelo localmente: Langchain + Ollama + Streamlit". Básicamente, sólo necesitas descargar la aplicación Ollama, seleccionar tu modelo preferido y ejecutarlo.

Arquitectura

Bien, si todo ha sido configurado, pasemos al siguiente paso. A continuación se muestra la arquitectura general de nuestra aplicación, que fundamentalmente comprende 3 componentes principales:





Reconocimiento de voz : utilizando Whisper de OpenAI , convertimos el lenguaje hablado en texto. La capacitación de Whisper en diversos conjuntos de datos garantiza su dominio de varios idiomas y dialectos.





Cadena conversacional : para las capacidades conversacionales, emplearemos la interfaz Langchain para el modelo Llama-2 , que se sirve mediante Ollama. Esta configuración promete un flujo de conversación fluido y atractivo.





Sintetizador de voz : La transformación de texto en voz se logra a través de Bark , un modelo de última generación de Suno AI, reconocido por su producción de voz realista.





El flujo de trabajo es sencillo: grabar voz, transcribir a texto, generar una respuesta usando un LLM y vocalizar la respuesta usando Bark.

Diagrama de secuencia para asistente de voz con Whisper, Ollama y Bark.

Implementación

La implementación comienza con la creación de un TextToSpeechService basado en Bark, incorporando métodos para sintetizar voz a partir de texto y manejando entradas de texto más largas sin problemas, de la siguiente manera:

import nltk import torch import warnings import numpy as np from transformers import AutoProcessor, BarkModel warnings.filterwarnings( "ignore", message="torch.nn.utils.weight_norm is deprecated in favor of torch.nn.utils.parametrizations.weight_norm.", ) class TextToSpeechService: def __init__(self, device: str = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"): """ Initializes the TextToSpeechService class. Args: device (str, optional): The device to be used for the model, either "cuda" if a GPU is available or "cpu". Defaults to "cuda" if available, otherwise "cpu". """ self.device = device self.processor = AutoProcessor.from_pretrained("suno/bark-small") self.model = BarkModel.from_pretrained("suno/bark-small") self.model.to(self.device) def synthesize(self, text: str, voice_preset: str = "v2/en_speaker_1"): """ Synthesizes audio from the given text using the specified voice preset. Args: text (str): The input text to be synthesized. voice_preset (str, optional): The voice preset to be used for the synthesis. Defaults to "v2/en_speaker_1". Returns: tuple: A tuple containing the sample rate and the generated audio array. """ inputs = self.processor(text, voice_preset=voice_preset, return_tensors="pt") inputs = {k: v.to(self.device) for k, v in inputs.items()} with torch.no_grad(): audio_array = self.model.generate(**inputs, pad_token_id=10000) audio_array = audio_array.cpu().numpy().squeeze() sample_rate = self.model.generation_config.sample_rate return sample_rate, audio_array def long_form_synthesize(self, text: str, voice_preset: str = "v2/en_speaker_1"): """ Synthesizes audio from the given long-form text using the specified voice preset. Args: text (str): The input text to be synthesized. voice_preset (str, optional): The voice preset to be used for the synthesis. Defaults to "v2/en_speaker_1". Returns: tuple: A tuple containing the sample rate and the generated audio array. """ pieces = [] sentences = nltk.sent_tokenize(text) silence = np.zeros(int(0.25 * self.model.generation_config.sample_rate)) for sent in sentences: sample_rate, audio_array = self.synthesize(sent, voice_preset) pieces += [audio_array, silence.copy()] return self.model.generation_config.sample_rate, np.concatenate(pieces)

Inicialización ( __init__ ) : la clase toma un parámetro device opcional, que especifica el dispositivo que se utilizará para el modelo (ya sea cuda si hay una GPU disponible o cpu ). Carga el modelo Bark y el procesador correspondiente del modelo preentrenado suno/bark-small . También puede utilizar la versión grande especificando suno/bark para el cargador de modelos.





Sintetizar ( synthesize ) : este método toma una entrada text y un parámetro voice_preset , que especifica la voz que se utilizará para la síntesis. Puede consultar otros valores voice_preset aquí . Utiliza el processor para preparar el texto de entrada y el ajuste preestablecido de voz, y luego genera la matriz de audio utilizando el método model.generate() . La matriz de audio generada se convierte en una matriz NumPy y la frecuencia de muestreo se devuelve junto con la matriz de audio.





Síntesis de formato largo ( long_form_synthesize ) : este método se utiliza para sintetizar entradas de texto más largas. Primero tokeniza el texto de entrada en oraciones usando la función nltk.sent_tokenize . Para cada oración, llama al método synthesize para generar la matriz de audio. Luego concatena las matrices de audio generadas, con un breve silencio (0,25 segundos) agregado entre cada oración.





Ahora que tenemos configurado TextToSpeechService , necesitamos preparar el servidor Ollama para el servicio del modelo de lenguaje grande (LLM). Para hacer esto, deberá seguir estos pasos:





Extraiga el último modelo de Llama-2 : ejecute el siguiente comando para descargar el último modelo de Llama-2 desde el repositorio de Ollama: ollama pull llama2 .





Inicie el servidor Ollama : Si el servidor aún no está iniciado, ejecute el siguiente comando para iniciarlo: ollama serve .





Una vez que haya completado estos pasos, su aplicación podrá utilizar el servidor Ollama y el modelo Llama-2 para generar respuestas a las entradas del usuario.





A continuación, pasaremos a la lógica de la aplicación principal. Primero, necesitamos inicializar los siguientes componentes:

Consola enriquecida : usaremos la biblioteca enriquecida para crear una mejor consola interactiva para el usuario dentro de la terminal.





Whisper Speech-to-Text : inicializaremos un modelo de reconocimiento de voz Whisper, que es un sistema de reconocimiento de voz de código abierto de última generación desarrollado por OpenAI. Usaremos el modelo base en inglés ( base.en ) para transcribir la entrada del usuario.





Bark Text-to-Speech : inicializaremos una instancia del sintetizador de texto a voz de Bark, que se implementó anteriormente.





Cadena conversacional : usaremos la ConversationalChain incorporada de la biblioteca Langchain que proporciona una plantilla para administrar el flujo conversacional. Lo configuraremos para usar el modelo de lenguaje Llama-2 con el backend de Ollama.

import time import threading import numpy as np import whisper import sounddevice as sd from queue import Queue from rich.console import Console from langchain.memory import ConversationBufferMemory from langchain.chains import ConversationChain from langchain.prompts import PromptTemplate from langchain_community.llms import Ollama from tts import TextToSpeechService console = Console() stt = whisper.load_model("base.en") tts = TextToSpeechService() template = """ You are a helpful and friendly AI assistant. You are polite, respectful, and aim to provide concise responses of less than 20 words. The conversation transcript is as follows: {history} And here is the user's follow-up: {input} Your response: """ PROMPT = PromptTemplate(input_variables=["history", "input"], template=template) chain = ConversationChain( prompt=PROMPT, verbose=False, memory=ConversationBufferMemory(ai_prefix="Assistant:"), llm=Ollama(), )

Ahora, definamos las funciones necesarias:

record_audio : esta función se ejecuta en un hilo separado para capturar datos de audio del micrófono del usuario usando sounddevice.RawInputStream . La función de devolución de llamada se llama cada vez que hay nuevos datos de audio disponibles y coloca los datos en una data_queue para su posterior procesamiento.





transcribe : esta función utiliza la instancia de Whisper para transcribir los datos de audio de data_queue a texto.





get_llm_response : esta función envía el contexto de conversación actual al modelo de lenguaje Llama-2 (a través de Langchain ConversationalChain ) y recupera la respuesta de texto generada.





play_audio : esta función toma la forma de onda de audio generada por el motor de texto a voz de Bark y la reproduce para el usuario utilizando una biblioteca de reproducción de sonido (por ejemplo, sounddevice ).

def record_audio(stop_event, data_queue): """ Captures audio data from the user's microphone and adds it to a queue for further processing. Args: stop_event (threading.Event): An event that, when set, signals the function to stop recording. data_queue (queue.Queue): A queue to which the recorded audio data will be added. Returns: None """ def callback(indata, frames, time, status): if status: console.print(status) data_queue.put(bytes(indata)) with sd.RawInputStream( samplerate=16000, dtype="int16", channels=1, callback=callback ): while not stop_event.is_set(): time.sleep(0.1) def transcribe(audio_np: np.ndarray) -> str: """ Transcribes the given audio data using the Whisper speech recognition model. Args: audio_np (numpy.ndarray): The audio data to be transcribed. Returns: str: The transcribed text. """ result = stt.transcribe(audio_np, fp16=False) # Set fp16=True if using a GPU text = result["text"].strip() return text def get_llm_response(text: str) -> str: """ Generates a response to the given text using the Llama-2 language model. Args: text (str): The input text to be processed. Returns: str: The generated response. """ response = chain.predict(input=text) if response.startswith("Assistant:"): response = response[len("Assistant:") :].strip() return response def play_audio(sample_rate, audio_array): """ Plays the given audio data using the sounddevice library. Args: sample_rate (int): The sample rate of the audio data. audio_array (numpy.ndarray): The audio data to be played. Returns: None """ sd.play(audio_array, sample_rate) sd.wait()

Luego, definimos el bucle principal de la aplicación. El bucle de aplicación principal guía al usuario a través de la interacción conversacional de la siguiente manera:





Se solicita al usuario que presione Entrar para comenzar a registrar su entrada.

Una vez que el usuario presiona Enter, se llama a la función record_audio en un hilo separado para capturar la entrada de audio del usuario.

Cuando el usuario presiona Enter nuevamente para detener la grabación, los datos de audio se transcriben usando la función transcribe .

Luego, el texto transcrito se pasa a la función get_llm_response , que genera una respuesta utilizando el modelo de lenguaje Llama-2.

La respuesta generada se imprime en la consola y se reproduce para el usuario mediante la función play_audio .

if __name__ == "__main__": console.print("[cyan]Assistant started! Press Ctrl+C to exit.") try: while True: console.input( "Press Enter to start recording, then press Enter again to stop." ) data_queue = Queue() # type: ignore[var-annotated] stop_event = threading.Event() recording_thread = threading.Thread( target=record_audio, args=(stop_event, data_queue), ) recording_thread.start() input() stop_event.set() recording_thread.join() audio_data = b"".join(list(data_queue.queue)) audio_np = ( np.frombuffer(audio_data, dtype=np.int16).astype(np.float32) / 32768.0 ) if audio_np.size > 0: with console.status("Transcribing...", spinner="earth"): text = transcribe(audio_np) console.print(f"[yellow]You: {text}") with console.status("Generating response...", spinner="earth"): response = get_llm_response(text) sample_rate, audio_array = tts.long_form_synthesize(response) console.print(f"[cyan]Assistant: {response}") play_audio(sample_rate, audio_array) else: console.print( "[red]No audio recorded. Please ensure your microphone is working." ) except KeyboardInterrupt: console.print("

[red]Exiting...") console.print("[blue]Session ended.")

Resultado

Una vez que todo esté listo, podemos ejecutar la aplicación como se muestra en el vídeo de arriba. La aplicación se ejecuta bastante lenta en mi MacBook porque el modelo Bark es grande, incluso en su versión más pequeña. Por eso, he acelerado un poco el vídeo. Para aquellos con una computadora habilitada para CUDA, es posible que funcione más rápido. Estas son las características clave de nuestra aplicación:





Interacción basada en voz : los usuarios pueden iniciar y detener la grabación de su entrada de voz, y el asistente responde reproduciendo el audio generado.





Contexto conversacional: El asistente mantiene el contexto de la conversación, permitiendo respuestas más coherentes y relevantes. El uso del modelo de lenguaje Llama-2 permite al asistente brindar respuestas concisas y enfocadas.





Para aquellos que deseen elevar esta aplicación a un estado listo para producción, se recomiendan las siguientes mejoras:

Optimización del rendimiento : incorpore versiones optimizadas de los modelos, como Whisper.cpp, llama.cpp y bark.cpp, que están diseñadas para aumentar el rendimiento, especialmente en computadoras de gama baja.





Avisos de bot personalizables : implementar un sistema que permita a los usuarios personalizar el personaje y el aviso del bot, permitiendo la creación de diferentes tipos de asistentes (por ejemplo, personales, profesionales o de dominio específico).





Interfaz gráfica de usuario (GUI) : desarrolle una GUI fácil de usar para mejorar la experiencia general del usuario, haciendo que la aplicación sea más accesible y visualmente atractiva.





Capacidades multimodales : amplíe la aplicación para admitir interacciones multimodales, como la capacidad de generar y mostrar imágenes, diagramas u otro contenido visual además de las respuestas basadas en voz.





Finalmente, hemos completado nuestra sencilla aplicación de asistente de voz; el código completo se puede encontrar en: https://github.com/vndee/local-talking-llm . Esta combinación de reconocimiento de voz, modelado de lenguaje y tecnologías de texto a voz demuestra cómo podemos crear algo que parezca difícil pero que en realidad pueda ejecutarse en su computadora. Disfrutemos de la codificación y no olvides suscribirte a mi blog para no perderte lo último en artículos de programación e inteligencia artificial.

