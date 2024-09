Como alcançar coisas difíceis seguindo o conselho de Brandon Sanderson

Em 2020, Brandon Sanderson, um escritor épico de fantasia e ficção científica, fez uma excelente palestra chamada The Common Lie Writers Tell You. Esta sessão foi um mapa para alcançar coisas difíceis disfarçadas de conselhos de escrita. Você pode assistir ao vídeo aqui .

A primeira coisa que salta deste vídeo é a mentira que costumamos ouvir “você pode fazer qualquer coisa se apenas se dedicar a isso”. Nas palavras de Sanderson:

Algumas coisas são simplesmente impossíveis e, mesmo para as coisas que são possíveis, a sorte desempenha um papel maior nas realizações do que qualquer um de nós deseja fingir.

Gostaríamos de acreditar que habilidade, talento ou determinação são as marcas de uma inovação. Precisamos entender o viés de sobrevivência , nossa tendência natural de aprender apenas com sobreviventes individuais bem-sucedidos. Certamente, eles descobriram isso. Mas será que realmente sabemos quanto do que tornou alguém bem-sucedido foi talento, competência ou determinação e quanto foi dinheiro, conexões, poder ou sorte? E assim, podemos tentar ser realistas sobre o que podemos fazer para alcançar nossos sonhos.

Sanderson reformula “eu posso fazer qualquer coisa” como

Eu posso fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis tem um valor intrínseco e elas farão de mim uma pessoa melhor, mesmo que eu acabe falhando.

Como cumprir as coisas difíceis?

Fazendo metas que podemos controlar

Depois de vencer um concurso de redação no colégio, Sanderson estava determinado a se tornar um romancista famoso. Por dez anos, ele escreveu romances que os editores rejeitaram (“muito longo”, “não suficientemente sombrio”), então ele escreveu romances onze e doze como George RR Martin (“bem, ele está vendendo”). Por sua admissão, esses livros eram terríveis. Sanderson acabou com uma crise de vida porque escreveu doze romances, mas ninguém os publicou:

O que eu estou fazendo com a minha vida? Escrever todos esses romances, fazê-los fracassar, ser rejeitado. Eu tento escrever o que eu quero. As pessoas me dizem que não é bom o suficiente. Eu tento escrever o que eles querem. Eles ainda são rejeitados, além de serem livros terríveis.

Fazendo um exame de consciência, Sanderson determinou que seu objetivo de se tornar um romancista famoso não deveria ter sido seu principal catalisador. Ele sinceramente gostava de escrever, já que todo o resto simplesmente desaparecia, e ele entrou em um lugar de pura criatividade que amava. Assim, seu principal objetivo passou a ser

Vou melhorar a cada livro. Vou escrever os livros que amo, e vou fazer do meu jeito.

O décimo terceiro livro de Sanderson foi The Way of Kings , o primeiro livro do The Stormlight Archive , que se tornou um best-seller. Toda a mensagem desta série é “viagem antes do destino” (ou, no caso de Sanderson, escrever livros para si mesmo, não para prêmios ou fama).

Essa atitude integra bem a dicotomia estóica da vida (algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não) que parece ser forte com outro escritor famoso, John Grisham. Como escrevi em Life Lessons from John Grisham's Writing Habits , Grisham também teve várias rejeições de editoras para seu primeiro romance. Imperturbável por dezenas de rejeições dos editores, Grisham trabalhou em seu segundo romance.

Praticar o estoicismo não é desistir de sonhos, aspirações ou desejos, mas apenas perceber que seria sensato abandonar o apego aos nossos pensamentos sobre o resultado.

Claro, todos nós podemos querer sucesso em nossas aspirações, mas é sábio aceitar que algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não. Ganharíamos mais se concentrássemos nosso tempo, atenção e esforços em variáveis que podemos controlar. Grisham ou Sanderson poderiam influenciar a decisão dos editores? Não. Eles só podiam manter sua atitude em relação à escrita, então continuaram escrevendo.

Meu nome se tornou uma marca e eu adoraria dizer que esse era o plano desde o início. Mas o único plano era continuar escrevendo livros. Grisham, em entrevista ao The Guardian

Aprendendo como trabalhamos

Sanderson discorda fortemente da narrativa de que pessoas sem uma compulsão esmagadora para escrever não deveriam tentar ser escritores. De acordo com essa teoria, não somos escritores de verdade se procrastinarmos em vez de escrever. Ele acha que esse conceito é prejudicial.

Escrever é difícil… e eu prefiro jogar o Nintendo Switch, vamos ser honestos. Eu amo escrever, mas até eu tenho dificuldade em sentar e escrever.

Não devemos nos sentir mal por termos que hackear nossos cérebros para nos obrigar a fazer as coisas que queremos que sejam feitas e descobrir o que nos leva a fazer nosso trabalho. Alguns de nós respondem bem a castigos (punições), cenouras (recompensas) ou prazos. O negócio de Sanderson é acompanhar sua contagem diária de palavras em uma planilha.

Eu gamifiquei a escrita para mim, é assim que me obrigo a escrever. Descubra o que funciona para você. Não se sinta mal se quiser jogar videogame. Talvez você queira ler livros em vez de escrevê-los ... Você só precisa descobrir o que o leva a fazer o que deseja fazer.

No meu caso, fazer uma sessão Pomodoro com Cold Turkey ativado e o telefone longe é minha forma favorita de escrever.

Destruindo tudo

Sanderson escreve livros imensos (seu último romance no Stormlight Archive tinha 460.000 palavras, uma e meia a mais do que toda a série Jogos Vorazes combinada). E como escrever livros tão enormes? “Palavra por palavra por palavra”.

Esse insight é bastante semelhante ao conselho de Anne Lamott em seu fascinante livro sobre a escrita, Bird by Bird . O título vem de uma história familiar sobre o irmão de Lamott. Ele foi designado para um projeto escolar sobre pássaros. Como fazem as crianças, ele procrastinou e atrasou o início do projeto até o fim. Agora, com o projeto para o dia seguinte, o menino sentou-se à mesa e chorou. Por onde ele deve começar? Será que ele vai terminar o projeto? Lamott descreve o pai dizendo ao menino: “Pássaro por pássaro, amigo. Apenas veja pássaro por pássaro.”

Se você olhar o site de Sanderson , verá uma barra de progresso em todos os seus projetos em andamento. O homem é verdadeiramente uma máquina de escrever, criando mundos únicos e impressionantes e fios de fundo tecidos ao longo de livros de diferentes séries, com os ocasionais ovos de Páscoa.

Ele também é uma mina de ouro de inspiração para quem quer se tornar mais produtivo. Basta olhar para sua revisão de 2021 : gerenciamento de redação, traduções, projetos do YouTube e videogames. Claro, ele tem uma equipe por trás dele, mas lembre-se de como Sanderson começou: escrevendo livros por uma década sem sucesso.

Além disso, se você estiver interessado em contar histórias, recomendo sinceramente que verifique o curso criativo gratuito de Brandon Sanderson .

Publicado anteriormente em https://www.roxanamurariu.com/brandon-sandersons-framework-to-achieve-hard-things/

