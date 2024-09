Comment réaliser des choses difficiles en suivant les conseils de Brandon Sanderson

En 2020, Brandon Sanderson, un écrivain de fantasy épique et de science-fiction, a prononcé un excellent discours intitulé The Common Lie Writers Tell You. Cette session était une carte de la réalisation de choses difficiles déguisée en conseils d'écriture. Vous pouvez regarder la vidéo ici .

La première chose qui ressort de cette vidéo est le mensonge que nous entendons habituellement "vous pouvez faire n'importe quoi si vous y réfléchissez". Dans les mots de Sanderson :

Certaines choses sont tout simplement impossibles, et même pour les choses qui sont possibles, la chance joue un rôle plus important dans les réalisations qu'aucun d'entre nous ne veut le prétendre.

Nous aimerions croire que la compétence, le talent ou la détermination sont les caractéristiques d'une percée. Nous devons comprendre le biais de survie , notre tendance naturelle à n'apprendre que des survivants qui réussissent. Sûrement, ils l'ont compris. Mais savons-nous vraiment quelle part de ce qui a fait le succès d'une personne était le talent, la compétence ou le courage, et combien était l'argent, les relations, le pouvoir ou la chance ? Et donc, nous pourrions vouloir essayer d'être réalistes quant à ce que nous pouvons faire pour réaliser nos rêves.

Sanderson reformule "je peux tout faire" comme

Je peux faire des choses difficiles. Faire des choses difficiles a une valeur intrinsèque, et elles feront de moi une meilleure personne, même si je finis par échouer.

Comment remplir les choses difficiles ?

Faire des objectifs que nous pouvons contrôler

Après avoir remporté un concours d'écriture au lycée, Sanderson était déterminé à devenir un romancier célèbre. Pendant dix ans, il a écrit des romans que les éditeurs ont rejetés (« trop long », « pas assez sombre »), il a donc écrit des romans onze et douze comme George RR Martin (« eh bien, il se vend »). De son aveu, ces livres étaient épouvantables. Sanderson s'est retrouvé avec une crise de la vie parce qu'il a écrit douze romans, mais personne ne les a publiés :

Qu'est-ce que je fais de ma vie? Écrire tous ces romans, les faire échouer, se faire rejeter. J'essaie d'écrire ce que je veux. Les gens me disent que ce n'est pas assez bon. J'essaie d'écrire ce qu'ils veulent. Ils sont toujours rejetés, en plus ce sont des livres terribles.

En faisant une introspection, Sanderson a déterminé que son objectif de devenir un romancier célèbre n'aurait pas dû être son principal catalyseur. Il aimait sincèrement écrire, car tout le reste s'estompait, et il est entré dans un lieu de pure créativité qu'il aimait. Ainsi, son objectif principal est devenu

Je vais m'améliorer avec chaque livre. Je vais écrire les livres que j'aime, et je le ferai à ma façon.

Le treizième livre de Sanderson était The Way of Kings , le premier livre de The Stormlight Archive , qui est devenu un best-seller. Le message entier de cette série est "voyage avant destination" (ou, dans le cas de Sanderson, écrire des livres pour lui-même, pas pour des récompenses ou la renommée).

Cette attitude intègre bien la dichotomie stoïque de la vie (certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas) qui semble bien fonctionner avec un autre écrivain célèbre, John Grisham. Comme je l'ai écrit dans Life Lessons from John Grisham's Writing Habits , Grisham a également eu plusieurs refus d'éditeurs pour son premier roman. Imperturbable face à des dizaines de refus d'éditeurs, Grisham a travaillé sur son deuxième roman.

Pratiquer le stoïcisme, ce n'est pas abandonner les rêves, les aspirations ou les désirs, mais simplement réaliser qu'il serait sage de laisser tomber l'attachement à nos pensées sur le résultat.

Bien sûr, nous pouvons tous vouloir réussir dans nos aspirations, mais il est sage d'accepter que certaines choses sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas. Nous gagnerions plus si nous concentrions notre temps, notre attention et nos efforts sur des variables que nous pouvons contrôler. Grisham ou Sanderson pourraient-ils influencer la décision des éditeurs ? Non. Ils ne pouvaient que maintenir leur attitude vis-à-vis de l'écriture, alors ils ont continué à écrire.

Mon nom est devenu une marque, et j'aimerais dire que c'était le plan depuis le début. Mais le seul plan était de continuer à écrire des livres. Grisham, dans une interview au Guardian

Apprendre comment nous travaillons

Sanderson est fortement en désaccord avec le récit selon lequel les personnes sans une compulsion écrasante pour écrire ne devraient pas essayer d'être des écrivains. Selon cette théorie, nous ne sommes pas de vrais écrivains si nous tergiversons au lieu d'écrire. Il pense que ce concept est préjudiciable.

Écrire est difficile… et je préfère jouer à la Nintendo Switch, soyons honnêtes. J'adore écrire, mais même moi, j'ai du mal à m'asseoir et à écrire.

Nous ne devrions pas nous sentir mal de devoir pirater notre cerveau pour nous obliger à faire les choses que nous voulons faire et comprendre ce qui nous pousse à faire notre travail. Certains d'entre nous réagissent bien aux bâtons (punitions), aux carottes (récompenses) ou aux délais. Le truc de Sanderson est de garder une trace de son nombre de mots quotidien dans une feuille de calcul.

J'ai gamifié l'écriture pour moi-même, c'est comme ça que je me force à écrire. Découvrez ce qui fonctionne pour vous. Ne vous sentez pas mal si vous voulez jouer à des jeux vidéo à la place. Peut-être que vous voulez lire des livres au lieu de les écrire… Il vous suffit de comprendre ce qui vous pousse à faire ce que vous voulez faire.

Dans mon cas, faire une session Pomodoro avec Cold Turkey activé et le téléphone au loin est ma façon préférée d'écrire.

Décomposer

Sanderson écrit d'immenses livres (son dernier roman dans Stormlight Archive comptait 460 000 mots, un an et demi de plus que toute la série Hunger Games combinée). Et comment écrire des livres aussi énormes ? « Mot à mot à mot ».

Cette idée est assez similaire aux conseils d'Anne Lamott dans son livre fascinant sur l'écriture, Bird by Bird . Le titre vient d'une histoire de famille sur le frère de Lamott. On lui a confié un projet scolaire sur les oiseaux. Comme le font les enfants, il a tergiversé et a retardé le démarrage du projet jusqu'à la fin. Maintenant, avec le projet prévu pour le lendemain, le garçon s'est assis à table et a pleuré. Par où doit-il commencer ? Arrivera-t-il un jour à terminer le projet ? Lamott décrit leur père en disant au garçon : « Oiseau par oiseau, mon pote. Prenez-le oiseau par oiseau.

Si vous regardez le site Web de Sanderson , vous verrez une barre de progression sur tous ses projets en cours. L'homme est une véritable machine à écrire, créant des mondes uniques et impressionnants et des fils de fond tissés à travers des livres de différentes séries, avec parfois des œufs de Pâques.

Il est aussi une mine d'or d'inspiration pour ceux qui veulent devenir plus productifs. Regardez simplement son bilan de 2021 : gestion de l'écriture, des traductions, des projets YouTube et des jeux vidéo. Bien sûr, il a une équipe derrière lui, mais rappelez-vous comment Sanderson a commencé : écrire des livres pendant une décennie sans succès.

De plus, si vous êtes intéressé par la narration, je vous recommande vivement de consulter le cours créatif gratuit de Brandon Sanderson .

Publié précédemment sur https://www.roxanamurariu.com/brandon-sandersons-framework-to-achieve-hard-things/

Articles Liés:

Lettres à ma fille : mythes et astuces pour distinguer stratégiquement carrières et passions

Stratégies éprouvées contre la procrastination

Quand le non-attachement du bouddhisme chevauche la dichotomie du contrôle du stoïcisme