O cofundador da Rockstar e a formação de estrelas unem-se ao conselho consultivo para levar o Metacade à órbita pós-beta

LONDRES, Reino Unido, 28 de março de 2024/Chainwire/--Metacade, a revolucionária plataforma de jogos Web3, prepara-se para sair da versão beta com uma série de iniciativas inovadoras que redefinirão a forma como os jogos blockchain são desenvolvidos.

O CEO, Russell Bennett, prevê uma série de anúncios marcantes no segundo e terceiro trimestre de 2024. Começando com a nomeação de um conselho consultivo. Jamie King, Dan Hibell, Elly Bradbury e Anders Christiansen combinam a inteligência comercial premium Web2-Web3 para liderar a expansão da Metacade em Talento, Produto, Utilidade e Engajamento.

À medida que os jogos blockchain se preparam para abranger um bilhão de jogadores, o Metacade mobilizará avanços no desenvolvimento de jogos. Promover laços mais fortes entre jogos e jogadores experientes da Web3, através de torneios imersivos concebidos para melhorar a jogabilidade.

Durante a versão beta, a Metacade experimentou uma alta demanda por esta abordagem inovadora. “Mais de 60 parceiros aderiram ao ecossistema Metacade em poucos meses. É uma evidência de que jogos e jogadores buscam uma conexão mais profunda”, observa o recém-nomeado conselheiro Jamie King, cofundador da Rockstar Games.

O modelo de torneio test-play do Metacade já está se mostrando bem-sucedido, atraindo uma comunidade em rápido crescimento de jogadores experientes da Web3 em busca de recompensas pelo feedback no estágio inicial.

“Comunidades obstinadas são construídas com base em experiências de valor agregado, onde pertencer significa acreditar. A Metacade investiu em todas as camadas certas da comunidade em estágio inicial, construindo uma cultura OG de superfãs, mostrando todas as características do crescimento explosivo da marca.”