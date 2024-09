Cinco razões pelas quais o abraço do Bitcoin da BlackRock é um grande negócio

A grande notícia da semana passada foi que a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, lançou um fundo privado de bitcoin spot para dar a seus clientes institucionais baseados nos EUA exposição direta ao maior ativo digital do mundo.





De acordo com a BlackRock, a principal razão por trás dessa mudança é que a organização está vendo a demanda de seus clientes. Mas há uma história muito maior aqui para o bitcoin do que o aumento da demanda.





Então, deixe-me explicar a você cinco razões pelas quais a mudança da BlackRock para o bitcoin é um grande negócio.





Lá vem Wall Street

Isso agora significa que há um forte interesse institucional no Bitcoin?





A resposta curta é: sim, provavelmente.





A comunidade bitcoin fala sobre adoção institucional há anos. Parece que finalmente as instituições estão batendo à porta.





Vários grandes bancos como JP Morgan, Morgan Stanley e UBS já abriram o espaço bitcoin para seus clientes. E, apesar da queda de preço nos últimos meses, a Schroders adquiriu uma participação na Forteus, gestora de fundos com foco em cripto, e a Fidelity anunciou que permitiria aos investidores adicionar criptomoedas aos seus esquemas de aposentadoria 401(k).





Em outras palavras, a adoção institucional está aqui. Como o ex-CEO da Grayscale, Barry Silbert, comentou sobre a mudança da BlackRock: "Aí vem Wall Street".





Bitcoin para US$ 300 mil

Anthony Scaramucci, fundador e sócio-gerente da Skybridge Capital, que atuou brevemente como diretor de comunicações do ex-presidente Donald Trump em 2017, acredita que o fundo Bitcoin da BlackRock contribuirá para um choque de demanda por bitcoin que elevará seu preço a outro nível.





Ele disse que o “futuro” está chegando mais cedo do que ele pensava e previu que o Bitcoin chegará a US$ 300.000 por moeda dentro de alguns anos.





Cathie Wood, da ARK Invest, é mais conservadora. Ela acredita que a entrada da BlackRock no mundo das criptomoedas apenas dobrará o preço do bitcoin.





Ela observa que, se você aplicar essa regra de 2,5% à plataforma de US$ 40 trilhões da BlackRock, isso se traduz em mais de US$ 1 trilhão em demanda. Esse nível de demanda “mais que dobraria” o preço do bitcoin.

Inversão de marcha da BlackRock

Em 2017, Larry Fink, da BlackRock, disse: “Bitcoin apenas mostra quanta demanda por lavagem de dinheiro existe no mundo” e chamou o bitcoin de “ índice de lavagem de dinheiro ”.

Avanço rápido de cinco anos , e Larry Fink está fazendo cento e oitenta.





Mas seu pivô para ativos digitais não foi tão repentino quanto parece. Larry Fink pareceu mudar de tom em 2020, quando reconheceu o potencial do maior ativo digital para se tornar um “mercado global”.

Para o bem ou para o mal, o fundo de bitcoin da BlackRock ilustra o quanto o bitcoin amadureceu como uma classe de ativos nos últimos cinco anos.

Bitcoin compatível com ESG

A rede bitcoin é executada em um sistema blockchain de uso intensivo de energia e tem sido criticada por sua pegada de carbono e impacto ambiental mais amplo. Embora a maioria dos efeitos ambientais adversos tenha se mostrado errada, algumas preocupações sobre ESG ainda prevalecem.





A sigla ESG significa ambiental, social e governança, e a BlackRock se considera líder em investimentos ESG. No entanto, o novo fundo Bitcoin da BlackRock eliminou todas as dúvidas sobre a sustentabilidade do bitcoin.





Em outras palavras, um líder de investimento ESG não começaria a alocar bilhões de fundos de clientes em bitcoin se considerasse que não é ecologicamente correto.

Encontre ETF no horizonte

Embora os ETFs de Bitcoin baseados em futuros já tenham sido aprovados, a SEC rejeitou repetidamente pedidos de ETF de Bitcoin à vista de empresas como Grayscale ou Fidelity Investments.





Alguns gerentes de investimento amigáveis ao bitcoin dizem que estão esperançosos de que o fundo de investimento da BlackRock aumentará a probabilidade de aprovação de um ETF de Bitcoin à vista.





“Um dos maiores e mais estabelecidos atores financeiros tradicionais fez uma entrada importante no espaço criptográfico (e possivelmente também no sorteio de ETFs de bitcoin, já que um fundo pode ser convertido em um ETF)”, disse Anthony Scaramucci.





Em suma, a BlackRock provavelmente convencerá a SEC a mudar sua atitude em relação ao spot bitcoin ETF.

Pensamento final

É inegável que os investidores de bitcoin são os vencedores finais aqui. O Bitcoin tem um suprimento fixo de 21 milhões de moedas, e o influxo de nova demanda de grandes instituições catalisaria uma maior recuperação dos preços.





No entanto, também é importante lembrar que quanto mais instituições de Wall Street entrarem no bitcoin, mais aberto ele estará à manipulação do mercado.