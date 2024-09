Byte Educacional: O que são Futuros Perpétuos Pitagóricos?

Por diversas razões, nem sempre é conveniente negociar diretamente com um ativo, mas sim negociar com uma “versão sintética” do mesmo. Foi assim que as stablecoins ganharam vida: representam ativos subjacentes, muitas vezes com o mesmo valor, mas não são esse ativo em si. Os contratos futuros e perpétuos no mundo financeiro são muito semelhantes, mas procuram ganhos especulativos ou riscos de cobertura em vez de mera estabilidade.





Futuros são contratos para comprar ou vender um ativo a um preço predeterminado em uma data futura. Os futuros perpétuos são um tipo de contrato futuro sem data de vencimento, permitindo que os traders mantenham posições indefinidamente . Ao negociar contratos futuros não perpétuos, os traders concordam em comprar ou vender o ativo subjacente a um preço e data específicos no futuro. No entanto, eles não assumem a propriedade do ativo no momento da celebração do contrato. Em vez disso, os contratos futuros permitem que os traders especulem sobre os movimentos dos preços do ativo sem a necessidade de possuí-lo.





No entanto, esse tipo de ferramenta financeira costuma ser centralizada, complexa e cara. Recentemente, o mundo das criptomoedas abriu as portas para mais investidores, criando contratos futuros mais facilmente disponíveis em diferentes plataformas. Porém, do jeito que estão agora, são totalmente centralizados e têm muitas limitações.





Um deles, importante ressaltar, é o risco de ser liquidado se o preço se mover o suficiente contra a sua posição. A liquidação é um evento em que a sua posição é automaticamente fechada pela bolsa para evitar perdas adicionais que excederiam o seu investimento, normalmente resultando na perda do seu investimento inicial. Além disso, os contratos futuros centralizados não podem ser utilizados fora da bolsa onde são negociados, pelo que nenhum outro instrumento financeiro pode ser construído de forma independente sobre eles.





O baseado em Obyte Futuros Perpétuos Pitagóricos foram projetados para superar esses problemas potenciais.

Características únicas

Como você já pode imaginar, os Futuros Perpétuos Pitagóricos são um tipo de futuros perpétuos, mas em vez de depender de entidades centralizadas como bolsas, eles trabalham com curvas de ligação pitagóricas e Agentes Autônomos (AA) em Obyte, o que lhes permite ser totalmente descentralizados e ter liquidez sempre disponível.





As curvas de títulos pitagóricos são fórmulas matemáticas usadas para determinar a emissão e o preço de tokens. Eles ajustam parâmetros dinamicamente para manter o alinhamento do preço dos tokens futuros com o ativo rastreado, garantindo estabilidade e precisão no rastreamento de preços. Os AAs são um tanto semelhantes aos contratos inteligentes, mas funcionam como máquinas de venda automática sempre prontas (e descentralizadas) .









Dessa forma, esses futuros acompanham de perto o preço do ativo que acompanham, ajustando dinamicamente os parâmetros da curva de títulos. Além disso, ao contrário de outros futuros perpétuos, os futuros pitagóricos eliminam o risco de liquidação, proporcionando mais segurança aos traders.





Outra característica de destaque deles é a capacidade de composição DeFi: eles são projetados como tokens fungíveis, permitindo integração perfeita com outros Aplicativos DeFi . Da mesma forma, oferecem oportunidades para os comerciantes obterem lucros através de taxas de negociação e participação na governança ( através de piquetagem ), com decisões de governação destinadas a reduzir o risco de dissociação.

Como usar futuros perpétulos pitagóricos?

Como funcionam acima do Livro razão de bytes , a primeira coisa que você precisa é de uma carteira Obyte e pelo menos algumas frações de sua moeda nativa (GBYTE) para pagar as taxas mínimas de transação ou os próprios futuros. A última parte é opcional, pois você também pode adquirir futuros com outras moedas. A carteira está disponível como um aplicativo leve para iOS e Android, e as taxas de transação geralmente são inferiores a US$ 0,001 por operação. Por sua vez, o GBYTE pode ser adquirido com vários métodos .





A seguir, você pode visitar a página oficial do Futuros Perpétuos Pitagóricos para explorar suas opções. Selecione um token futuro ou pré-venda que corresponda às suas preferências, considerando fatores como ativos de reserva, taxas de negociação e mecanismos de governança – cada conjunto futuro tem seus próprios parâmetros e governança.





Depois de fazer sua escolha, adquira o token futuro desejado. Para fazer isso, você pode usar ativos como GBYTE, ou ETH, WBTC, USDC e outros se você os importou anteriormente de outras redes através do Ponte de contra-ataque . Se você estiver se sentindo aventureiro, poderá até criar novos conjuntos futuros ou adicionar novos futuros a um conjunto existente.





Com seus futuros tokens em mãos, é hora de aplicar suas estratégias de negociação! Você pode vender e comprar tokens futuros a qualquer momento. Além disso, você pode considerar adquirir o token de governança de um conjunto de futuros para cobrar taxas de negociação e participar ativamente nas decisões de parâmetros. Os usuários que optarem por apostar (bloquear) seus tokens de governança para participação na governança receberão uma parcela maior das taxas geradas. A extensão da duração do período de bloqueio resulta numa proporção ainda maior de taxas recebidas.





Com o uso inovador das curvas de títulos pitagóricos e operação autônoma, esses tokens proporcionam segurança, autonomia e oportunidades de investimento para traders de todos os níveis. Quer você seja um trader iniciante ou experiente, Futuros Perpétuos Pitagóricos oferece um caminho promissor para se envolver no mundo dinâmico do comércio de criptografia. Pronto para começar?